DGAP-DD: publity AG (deutsch)

08.01.2020 - 16:00 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-DD: publity AG deutschMeldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, dieFührungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehendenPersonen08.01.2020 / 16:00Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den inenger Beziehung zu ihnen stehenden Personena) NameName und Rechtsform: TO-Holding GmbH2. Grund der Meldunga) Position / StatusPerson steht in enger Beziehung zu:Titel:Vorname: ThomasNachname(n): OlekPosition: Vorstandb) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsichta) Namepublity AGb) LEI967600E9ZL3H9FUG63114. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäftena) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt: AktieISIN: DE0006972508b) Art des GeschäftsKaufc) Preis(e) und VolumenPreis(e) Volumen36,15 EUR 759,15 EUR36,25 EUR 3045,00 EUR36,00 EUR 7596,00 EUR36,00 EUR 18396,00 EUR36,15 EUR 2566,65 EUR36,25 EUR 1450,00 EUR36,15 EUR 18870,30 EUR36,25 EUR 13340,00 EUR36,10 EUR 1985,50 EUR36,20 EUR 19729,00 EUR36,25 EUR 10512,50 EUR36,25 EUR 2827,50 EUR36,30 EUR 4900,50 EUR36,30 EUR 1016,40 EUR36,35 EUR 13994,75 EUR36,30 EUR 363,00 EUR36,45 EUR 2624,40 EUR36,50 EUR 12081,50 EUR36,40 EUR 1201,20 EUR36,60 EUR 109,80 EUR36,65 EUR 3078,60 EUR36,55 EUR 1535,10 EUR36,70 EUR 6275,70 EUR36,15 EUR 2855,85 EUR36,30 EUR 22941,60 EUR36,35 EUR 15848,60 EUR36,40 EUR 10010,00 EUR36,65 EUR 11398,15 EUR36,55 EUR 877,20 EUR36,60 EUR 4941,00 EUR36,65 EUR 9235,80 EUR36,50 EUR 766,50 EUR36,55 EUR 3289,50 EUR36,55 EUR 1790,95 EUR36,65 EUR 1942,45 EUR36,70 EUR 1064,30 EUR36,70 EUR 17652,70 EURd) Aggregierte InformationenPreis Aggregiertes Volumen36,3480 EUR 252873,1500 EURe) Datum des Geschäfts2020-01-07; UTC+1f) Ort des GeschäftsName: XetraMIC: XETR08.01.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: publity AGOpernturm, Bockenheimer Landstraße 2-460306 Frankfurt am MainDeutschlandInternet: www.publity.deEnde der Mitteilung DGAP News-Service56167 08.01.2020Quelle: dpa-AFX