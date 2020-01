DGAP-DD: SAF-HOLLAND S.A. (deutsch)

17.01.2020 - 14:40 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-DD: SAF-HOLLAND S.A. deutschSAF-HOLLAND S.A.: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte vonPersonen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnenstehenden Personen17.01.2020 / 14:39Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgabenwahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zuihnen stehenden Personena) Name AlexanderGeis2. Grund der Meldunga) Position / Status ChiefExecutiveOfficerb) Erstmeldung Erstmel-dung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Marktfür Emissionszertifikate, zurVersteigerungsplattform, zum Versteigerer oderzur Auktionsaufsichta) Name SAF-HOLLAN-D S.A.b) LEI 222100QJQL-UJHWREL0584. Angaben zum Geschäft/ zu den Geschäftena) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des AktieInstrumentsIdentifizierungs-Code ISIN:LU03070187-95 (WKN:A0MU70)b) Art des Geschäfts Kaufc) Preis(e) and Volumen Preis(e) Vo-lu-me-6,995 8.918,625 EUREUR7,00 61.075,00 EUREUR7,00 49.525,00 EUREURd) Aggregierte Informationen- 119.518,625 EURAggre-giertesVolumen- Preis 6,9996 EURe) Datum des Geschäfts 2020-01-16-; UTC+01.00f) Ort des Geschäfts Frankfurt17.01.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: SAF-HOLLAND S.A.68-70, boulevard de la PétrusseL-2320 LuxemburgLuxemburgInternet: www.safholland.comEnde der Mitteilung DGAP News-Service56271 17.01.2020Quelle: dpa-AFX