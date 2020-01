DGAP-DD: SAF-HOLLAND S.A. deutsch

17.01.2020 - 14:40 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

SAF-HOLLAND S.A.: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte vonPersonen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnenstehenden Personen17.01.2020 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*1.* *Angaben zu den Personen, die Führungsaufgabenwahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnenstehenden Personen*a) Name Alexander Geis*2.* *Grund der Meldung*a) Position / Status Chief Executive Officerb) Erstmeldung Erstmeldung*3.* *Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt fürEmissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform,zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht*a) Name SAF-HOLLAND S.A.b) LEI 222100QJQLUJHWREL058*4.* *Angaben zum Geschäft/ zu den Geschäften*a) Beschreibung des AktieFinanzinstruments,Art des InstrumentsIdentifizierungs-Code ISIN: LU0307018795 (WKN: A0MU70)b) Art des Geschäfts Kaufc) Preis(e) and Volumen Preis(e) Volumen6,995 EUR 8.918,625 EUR7,00 EUR 61.075,00 EUR7,00 EUR 49.525,00 EURd) AggregierteInformationen- Aggregiertes 119.518,625 EURVolumen- Preis 6,9996 EURe) Datum des Geschäfts 2020-01-16; UTC +01.00f) Ort des Geschäfts Frankfurt17.01.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: SAF-HOLLAND S.A.68-70, boulevard de la PétrusseL-2320 LuxemburgLuxemburgInternet: www.safholland.comEnde der Mitteilung DGAP News-Service56271 17.01.2020(END) Dow Jones NewswiresJanuary 17, 2020ET (GMT)