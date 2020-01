DGAP-DD: SAF-HOLLAND S.A. (deutsch)

20.01.2020 - 13:59 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-DD: SAF-HOLLAND S.A. deutschSAF-HOLLAND S.A.: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte vonPersonen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnenstehenden Personen20.01.2020 / 13:58Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgabenwahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zuihnen stehenden Personena) Name ChristophGünter2. Grund der Meldunga) Position / Status PresidentEurope,Middle Eastand Africab) Erstmeldung Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer amMarkt für Emissionszertifikate, zurVersteigerungsplattform, zum Versteigerer oderzur Auktionsaufsichta) Name SAF-HOLLANDS.A.b) LEI 222100QJQLUJ-HWREL0584. Angaben zum Geschäft/ zu den Geschäftena) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des AktieInstrumentsIdentifizierungs-Code ISIN:LU0307018795(WKN:A0MU70)b) Art des Geschäfts Kaufc) Preis(e) and Volumen Preis(e) Vo-lu-me-6,83 7.513,00 EUREURd) Aggregierte Informationen- 7.513,00 EURAggre-gier-tesVolu-men- 6,83 EURPreise) Datum des Geschäfts 2020-01-16;UTC +01.00f) Ort des Geschäfts Xetra20.01.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: SAF-HOLLAND S.A.68-70, boulevard de la PétrusseL-2320 LuxemburgLuxemburgInternet: www.safholland.comEnde der Mitteilung DGAP News-Service56307 20.01.2020Quelle: dpa-AFX