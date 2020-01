DGAP-DD: SAF-HOLLAND S.A. english

17.01.2020 - 14:40 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

SAF-HOLLAND S.A.: Notification and public disclosure of transactions bypersons discharging managerial responsibilities and persons closelyassociated with them17.01.2020 /The issuer is solely responsible for the content of this announcement.*1.* *Details of the person discharging managerialresponsibilities/person closely associated*a) Name Alexander Geis*2.* *Reason for the notification*a) Position / status Chief Executive Officerb) Initial notification Initial notification/ amendment*3.* *Details of the issuer, emission allowance marketparticipant, auction platform, auctioneer or auctionmonitor*a) Name SAF-HOLLAND S.A.b) LEI 222100QJQLUJHWREL058*4.* *Details of the transaction(s)*a) Description of the Sharefinancial instrument,type of instrumentIdentification code ISIN: LU0307018795 (WKN: A0MU70)b) Nature of the Purchasetransactionc) Price(s) and Price(s) Volume(s)volume(s)EUR 6.995 EUR 8,918.625EUR 7.00 EUR 61,075.00EUR 7.00 EUR 49,525.00d) Aggregatedinformation- Aggregated volume EUR 119,518.625- Price EUR 6.9996e) Date of the 2020-01-16; UTC +01.00transactionf) Place of the Frankfurttransaction17.01.2020 The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements,Financial/Corporate News and Press Releases.Archive at www.dgap.deLanguage: EnglishCompany: SAF-HOLLAND S.A.68-70, boulevard de la PétrusseL-2320 LuxembourgLuxemburgInternet: www.safholland.comEnd of News DGAP News Service56271 17.01.2020(END) Dow Jones NewswiresJanuary 17, 2020ET (GMT)