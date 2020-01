DGAP-DD: zooplus AG deutsch

15.01.2020 - 18:16 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, dieFührungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehendenPersonen15.01.2020 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu denin enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen*a) Name+++|Name und Rechtsform:|KF030332 GmbH|+++*2. Grund der Meldung*a) Position / Status+++|Person steht in enger Beziehung zu: |+++|Titel: |Dr. |+++|Vorname: |Cornelius |+++|Nachname(n): |Patt |+++|Position: |Vorstand |+++b) Erstmeldung*3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt fürEmissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zurAuktionsaufsicht*a) Name++|zooplus AG|++b) LEI++|549300VB13ZT2X88PU78|++*4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften*a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung+++|Art: |Aktie |+++|ISIN:|DE0005111702|+++b) Art des Geschäfts++|Kauf|++c) Preis(e) und Volumen+++|Preis(e) |Volumen |+++|80,10 EUR|24030,00 EUR|+++|80,10 EUR|32040,00 EUR|+++|80,20 EUR|4170,40 EUR |+++d) Aggregierte Informationen+++|Preis |Aggregiertes Volumen|+++|80,11 EUR|60240,40 EUR |+++e) Datum des Geschäfts++|2020-01-13; UTC+1|++f) Ort des Geschäfts+++|Name:|XETRA|+++|MIC: |XETR |+++15.01.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: zooplus AGSonnenstraße 1580331 MünchenDeutschlandInternet: www.zooplus.deEnde der Mitteilung DGAP News-Service56241 15.01.2020(END) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)