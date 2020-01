DGAP-HV: Aurubis AG: Bekanntmachung der -2

21.01.2020 - 15:05 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 12 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DJ DGAP-HV: Aurubis AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.02.2020 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktGDGAP-News: Aurubis AG / Bekanntmachung der Einberufung zur HauptversammlungAurubis AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am27.02.2020 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäߧ121 AktG2020-01-21 /Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP- ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aurubis AG Hamburg WKN 676 650ISIN DE 000 676 650 4 Einladung zur ordentlichenHauptversammlung 2020 Wir laden unsere Aktionäre zu deram Donnerstag, dem 27. Februar 2020, umUhr(MEZ), in der edel-optics.de Arena,Kurt-Emmerich-Platz 10-12 in 21109 Hamburg,stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 2020 desUnternehmens ein. Tagesordnung und Beschlussvorschläge1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlussesund des gebilligten Konzernabschlusses derAurubis AG zum 30. September 2019, des für dieAurubis AG und den Konzern zusammengefasstenLageberichts für das Geschäftsjahr 2018/19 mitden erläuternden Berichten zu den Angaben nachden §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 desHandelsgesetzbuches (HGB), des Vorschlags desVorstands für die Verwendung des Bilanzgewinnssowie des Berichts des Aufsichtsrats für dasGeschäftsjahr 2018/19Zu Punkt 1 der Tagesordnung wird keinBeschluss gefasst, da sich dieser auf dieZugänglichmachung und Erläuterung dervorbezeichneten Unterlagen beschränkt und eineBeschlussfassung der Hauptversammlung über denfestgestellten Jahresabschluss, dengebilligten Konzernabschluss und die weiterenUnterlagen gesetzlich nicht vorgesehen ist.Der Vorstand und, soweit der Bericht desAufsichtsrats betroffen ist, der Aufsichtsratwerden die zugänglich gemachten Unterlagen imRahmen der Hauptversammlung erläutern. DieAktionäre haben auf der Hauptversammlung imRahmen ihres Auskunftsrechts Gelegenheit,Fragen hierzu zu stellen. Der Beschluss überdie Verwendung des Bilanzgewinns wird unterPunkt 2 der Tagesordnung gefasst.2. *Beschlussfassung über die Verwendung desBilanzgewinns*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den imfestgestellten Jahresabschluss der Aurubis AGzum 30. September 2019 ausgewiesenenBilanzgewinn in Höhe von &euro 127.590.975,97zur Ausschüttung einer Dividende von &euro1,25 je dividendenberechtigter Stückaktie, dassind insgesamt &euro 56.195.903,75 auf dasdividendenberechtigte Grundkapital in Höhe von&euro 115.089.210,88, an die Aktionäre zuverwenden und den Betrag von &euro71.395.072,22 auf neue Rechnung vorzutragen.Die Gesellschaft hält derzeit keine eigenenAktien. Sollte sich die Anzahl derdividendenberechtigten Stückaktien bis zurHauptversammlung verändern, wird derHauptversammlung bei unveränderterAusschüttung von &euro 1,25 jedividendenberechtigter Stückaktie einentsprechend angepassterGewinnverwendungsvorschlag unterbreitet.Zu diesem Vorschlag wird außerdem daraufhingewiesen, dass der Anspruch der Aktionäreauf ihre Dividende am dritten auf denHauptversammlungsbeschluss folgendenGeschäftstag fällig wird (§ 278 Abs. 3 i.V.m.§ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG). Dementsprechend solldie Dividende am 03. März 2020 ausgezahltwerden.3. *Beschlussfassung über die Entlastung derMitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr2018/19*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, denMitgliedern des Vorstands für dasGeschäftsjahr 2018/19 (01. Oktober 2018 bis30. September 2019) Entlastung zu erteilen.4. *Beschlussfassung über die Entlastung derMitglieder des Aufsichtsrats für dasGeschäftsjahr 2018/19*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, denMitgliedern des Aufsichtsrats für dasGeschäftsjahr 2018/19 (01. Oktober 2018 bis30. September 2019) Entlastung zu erteilen.5. *Beschlussfassung über die Bestellung desAbschlussprüfers und desKonzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr2019/20 und des Prüfers für die prüferischeDurchsicht sonstiger unterjährigerZwischenfinanzberichte für das Geschäftsjahr2019/20 sowie des Geschäftsjahrs 2020/21 vorder ordentlichen Hauptversammlung 2021*Gestützt auf die Empfehlung seinesPrüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsratvor, folgenden Beschluss zu fassen:Die Deloitte GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg,wird zum Abschlussprüfer undKonzernabschlussprüfer für dasGeschäftsjahr 2019/20 (01. Oktober 2019 bis30. September 2020) bestellt.Die Deloitte GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg,wird zum Prüfer für eine etwaigeprüferische Durchsicht vonZwischenfinanzberichten (Halbjahres- undQuartalsfinanzberichte) für dasGeschäftsjahr 2019/20 (01. Oktober 2019 bis30. September 2020) bestellt, wenn undsoweit solche Zwischenfinanzberichteaufgestellt und einer prüferischenDurchsicht unterzogen werden.Die Deloitte GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg,wird zum Prüfer für eine etwaigeprüferische Durchsicht vonZwischenfinanzberichten für dasGeschäftsjahr 2020/21 (01. Oktober 2020 bis30. September 2021) bestellt, wenn undsoweit solche Zwischenfinanzberichte vorder ordentlichen Hauptversammlung 2021aufgestellt und einer prüferischenDurchsicht unterzogen werden.Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seineEmpfehlung frei von ungebührlicherEinflussnahme durch Dritte gemäß Art. 16Abs. 2 Unterabs. 3 der EU-Verordnung Nr.537/2014 ist und ihm keine Klausel der in Art.16 Abs. 6 der Verordnung genannten Artauferlegt wurde.Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung desWahlvorschlags die vom Deutschen CorporateGovernance Kodex vorgesehene Erklärung derDeloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,Hamburg, zu deren Unabhängigkeit eingeholt.* * * * **Vorlagen an die Aktionäre*Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung anliegen in den Geschäftsräumen der Aurubis AG in 20539Hamburg, Hovestraße 50, während der üblichenGeschäftszeiten folgende Unterlagen zur Einsicht derAktionäre aus und sind ab diesem Zeitpunkt im Internetunterhttp://www.aurubis.com/hauptversammlungzugänglich:* die zu Tagesordnungspunkt 1 genanntenUnterlagen.Die Gesellschaft wird den Aktionären als besonderenService die vorgenannten Unterlagen auf Anforderungübersenden. Es wird darauf hingewiesen, dass dergesetzlichen Verpflichtung mit der Zugänglichmachungauf der Internetseite der Gesellschaft Genüge getanist. Daher wird die Gesellschaft lediglich einenZustellversuch mit einfacher Post unternehmen.*Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt derEinberufung der Hauptversammlung*Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlungbeträgt das Grundkapital der Gesellschaft &euro115.089.210,88. Es ist eingeteilt in 44.956.723Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. DieGesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt derEinberufung der Hauptversammlung beträgt somit44.956.723 Aktien und Stimmrechte. Es bestehen keineunterschiedlichen Gattungen von Aktien.Die Gesellschaft hält derzeit keine eigenen Aktien.*Voraussetzungen für die Teilnahme an derHauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts (mitNachweisstichtag nach § 123 Abs. 4 S. 2 AktG)*Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübungdes Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt,die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaftanmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an derHauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtsnachweisen.Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaftspätestens bis zum *20. Februar 2020,Uhr (MEZ)*unter der nachfolgend genannten Adresse (die_Anmeldeadresse_) zugehen:Aurubis AGc/o Computershare Operations Center80249 MünchenTelefax: +49 89 30903-74675E-Mail: hauptversammlung2020@aurubis.comDie Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlungund zur Ausübung des Stimmrechts ist durch einen inTextform erstellten besonderen Nachweis desAnteilsbesitzes durch das *depotführende* Kredit- oderFinanzdienstleistungsinstitut nachzuweisen. DerNachweis muss in deutscher oder englischer Spracheabgefasst sein und hat sich auf den Beginn deseinundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung,demnach auf den *06. Februar 2020,Uhr (MEZ)*(der _Nachweisstichtag_) zu beziehen.*Bedeutung des Nachweisstichtags*Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahmean der Hauptversammlung und die Ausübung desStimmrechts als Aktionär nur, wer den textförmlichenNachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. DerNachweisstichtag hat keine Bedeutung für dieDividendenberechtigung.Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldungund Übersendung des Nachweises ihresAnteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen undempfehlen unseren Aktionären, sich alsbald mit ihremdepotführenden Institut in Verbindung zu setzen.*Verfahren für die Stimmabgabe durch einenBevollmächtigten*Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlungteilnehmen möchten, können einen Intermediär, eineAktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater odereine andere Person ihrer Wahl zur Ausübung vonStimmrechten bevollmächtigen. Auch in diesem Fall habensich die Bevollmächtigten nach den vorstehendenBestimmungen rechtzeitig selbst anzumelden oder durchden Aktionär anmelden zu lassen. Bevollmächtigt einAktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschafteine oder mehrere von diesen zurückweisen.Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und derNachweis der Bevollmächtigung gegenüber derGesellschaft bedürfen der Textform, es sei denn, dieVollmachtserteilung erfolgt an einen Intermediär, eineAktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder aneine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Personenoder Institutionen. Der Widerruf kann auch durchpersönliches Erscheinen des Aktionärs zurHauptversammlung erfolgen. Bei der Bevollmächtigungeines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung, einesStimmrechtsberaters oder einer diesen nach § 135 AktGgleichgestellten Person oder Institution könnenBesonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten,sich in einem solchen Fall mit dem zuBevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihmmöglicherweise geforderten Form der Vollmachtabzustimmen.Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten,werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht undetwaigen Weisungen das Formular zu verwenden, welchesdie Gesellschaft hierfür bereithält. Es wird denordnungsgemäß angemeldeten Personen zusammen mitder Eintrittskarte zugesendet.Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kanndadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tagder Hauptversammlung die Vollmacht an derEinlasskontrolle vorweist. Für eine Übermittlungdes Nachweises per Post oder per Fax verwendenAktionäre bzw. Aktionärsvertreter bitte die obengenannte Anmeldeadresse. Der Nachweis der erteiltenBevollmächtigung kann auch unter oben genannterE-Mail-Adresse übermittelt werden. VorstehendeÜbermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenndie Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüberder Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderterNachweis über die Erteilung der Bevollmächtigungerübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einerbereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenanntenÜbermittlungswegen unmittelbar gegenüber derGesellschaft erklärt werden.*Verfahren für die Stimmabgabe durchStimmrechtsvertreter der Gesellschaft*Aktionäre, die sich nach den vorstehenden Bestimmungenordnungsgemäß angemeldet haben, können auch vonder Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterbevollmächtigen. Die von der Gesellschaft benanntenStimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrerBevollmächtigung weisungsgebunden aus. Die Vollmachtenmit Weisungen müssen ebenfalls in Textform erteiltwerden. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die von derGesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zurStimmrechtsausübung befugt. Die von der Gesellschaftbenannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Aufträge zuWortmeldungen oder zum Stellen von Fragen oder vonAnträgen entgegen.Auch für die Bevollmächtigung eines von derGesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters kann dasden Aktionären zusammen mit der Eintrittskartezugesandte Vollmachts- und Weisungsformular verwendetwerden.Aktionäre, die die von der Gesellschaft benanntenStimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, werdenzur organisatorischen Erleichterung gebeten, dieVollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum *25.Februar 2020 *(Eingang bei der Gesellschaft)postalisch, per Telefax oder E-Mailhauptversammlung2020@aurubis.coman die oben genannte Anmeldeadresse oder elektronischper Internet unterhttp://www.aurubis.com/hauptversammlungunter dem Punkt Abstimmung per Internet (Proxy-Voting)zu übermitteln.Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerechtangemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenenAktionären an, die von der Gesellschaft benanntenStimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung zubevollmächtigen.*Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1,127, 131 Abs. 1 AktG*_Recht auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2AktG_Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betragvon &euro 500.000,00 (entspricht - aufgerundet auf dienächsthöhere volle Aktienzahl - 195.313 Stückaktien)erreichen (die _Mindestbeteiligung_), können verlangen,dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt undbekannt gemacht werden. Die Mindestbeteiligung muss derGesellschaft nachgewiesen werden, wobei eine Vorlagevon Bankbescheinigungen genügt. Der oder dieAntragsteller haben ferner nachzuweisen, dass er/sieseit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs desVerlangens bei der Gesellschaft Inhaber der Aktienist/sind und dass er/sie die Aktien bis zurEntscheidung des Vorstands über das Verlangenhält/halten (vgl. §§ 122 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Abs. 1Satz 3 AktG). Bei der Berechnung der Aktienbesitzzeitist § 70 AktG zu beachten.Das Verlangen ist schriftlich an die durch den Vorstandvertretene Gesellschaft zu richten, wobei jedem neuenGegenstand der Tagesordnung eine Begründung oder eineBeschlussvorlage beiliegen muss. DasErgänzungsverlangen kann auch auf einen beschlusslosenDiskussionspunkt zielen. Es muss der Gesellschaftspätestens bis zum *27. Januar 2020,Uhr (MEZ)*zugehen. Wir bitten, entsprechende Verlangen anfolgende Adresse zu senden:Aurubis AGVorstandHovestraße 5020539 HamburgBekanntmachung und Zuleitung von Ergänzungsverlangenerfolgen in gleicher Weise wie bei der Einberufung._Gegenanträge von Aktionären nach § 126 Abs. 1 AktG_Aktionäre sind berechtigt, Gegenanträge gegen einenVorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einembestimmten Punkt der Tagesordnung zu stellen. EtwaigeGegenanträge müssen der Gesellschaft schriftlich, perTelefax oder per E-Mail spätestens bis zum *12. Februar2020,Uhr (MEZ)* mit Begründungausschließlich unter der folgenden Adressezugegangen sein:Aurubis AGKonzernrechtsabteilungHovestraße 5020539 HamburgTelefax: + 49 40 7883-39 90E-Mail: Rechtsabteilunghv2020@aurubis.comAnderweitig adressierte Anträge werden nichtberücksichtigt. Zugänglich zu machende Gegenanträge vonAktionären werden einschließlich des Namens desAktionärs und einer Begründung des Antrags unverzüglichnach ihrem Eingang im Internet unterhttp://www.aurubis.com/hauptversammlungzugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen derVerwaltung hierzu werden ebenfalls unter dieserInternetadresse zugänglich gemacht.Von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags undseiner Begründung kann die Gesellschaft absehen, wenneiner der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2AktG vorliegt, etwa weil der Gegenantrag zu einemgesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss derHauptversammlung führen würde oder die Begründung inwesentlichen Punkten offensichtlich falsche oderirreführende Angaben enthält. Eine Begründung einesGegenantrags braucht auch nicht zugänglich gemacht zuwerden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichenbeträgt.Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge, auchwenn sie der Gesellschaft vorab fristgerechtübermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nurdann Beachtung finden, wenn sie dort gestelltbeziehungsweise unterbreitet werden. Das Recht einesjeden Aktionärs, während der HauptversammlungGegenanträge und Wahlvorschläge zu den verschiedenenTagesordnungspunkten zu stellen, bleibt unberührt._Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG_Aktionäre sind ferner berechtigt, Wahlvorschläge zurWahl von Abschlussprüfern zu unterbreiten. Für sie giltdie vorstehende Regelung sinngemäß mit derMaßgabe, dass der Wahlvorschlag nicht begründet zuwerden braucht. In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit