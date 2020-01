DGAP-HV: Aurubis AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.02.2020 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

21.01.2020 - 15:05 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 6 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-News: Aurubis AG / Bekanntmachung der Einberufung zur HauptversammlungAurubis AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am27.02.2020 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäߧ121 AktG2020-01-21 /Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP- ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aurubis AG Hamburg WKN 676 650ISIN DE 000 676 650 4 Einladung zur ordentlichenHauptversammlung 2020 Wir laden unsere Aktionäre zu deram Donnerstag, dem 27. Februar 2020, umUhr(MEZ), in der edel-optics.de Arena,Kurt-Emmerich-Platz 10-12 in 21109 Hamburg,stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 2020 desUnternehmens ein. Tagesordnung und Beschlussvorschläge1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlussesund des gebilligten Konzernabschlusses derAurubis AG zum 30. September 2019, des für dieAurubis AG und den Konzern zusammengefasstenLageberichts für das Geschäftsjahr 2018/19 mitden erläuternden Berichten zu den Angaben nachden §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 desHandelsgesetzbuches (HGB), des Vorschlags desVorstands für die Verwendung des Bilanzgewinnssowie des Berichts des Aufsichtsrats für dasGeschäftsjahr 2018/19Zu Punkt 1 der Tagesordnung wird keinBeschluss gefasst, da sich dieser auf dieZugänglichmachung und Erläuterung dervorbezeichneten Unterlagen beschränkt und eineBeschlussfassung der Hauptversammlung über denfestgestellten Jahresabschluss, dengebilligten Konzernabschluss und die weiterenUnterlagen gesetzlich nicht vorgesehen ist.Der Vorstand und, soweit der Bericht desAufsichtsrats betroffen ist, der Aufsichtsratwerden die zugänglich gemachten Unterlagen imRahmen der Hauptversammlung erläutern. DieAktionäre haben auf der Hauptversammlung imRahmen ihres Auskunftsrechts Gelegenheit,Fragen hierzu zu stellen. Der Beschluss überdie Verwendung des Bilanzgewinns wird unterPunkt 2 der Tagesordnung gefasst.2. *Beschlussfassung über die Verwendung desBilanzgewinns*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den imfestgestellten Jahresabschluss der Aurubis AGzum 30. September 2019 ausgewiesenenBilanzgewinn in Höhe von &euro 127.590.975,97zur Ausschüttung einer Dividende von &euro1,25 je dividendenberechtigter Stückaktie, dassind insgesamt &euro 56.195.903,75 auf dasdividendenberechtigte Grundkapital in Höhe von&euro 115.089.210,88, an die Aktionäre zuverwenden und den Betrag von &euro71.395.072,22 auf neue Rechnung vorzutragen.Die Gesellschaft hält derzeit keine eigenenAktien. Sollte sich die Anzahl derdividendenberechtigten Stückaktien bis zurHauptversammlung verändern, wird derHauptversammlung bei unveränderterAusschüttung von &euro 1,25 jedividendenberechtigter Stückaktie einentsprechend angepassterGewinnverwendungsvorschlag unterbreitet.Zu diesem Vorschlag wird außerdem daraufhingewiesen, dass der Anspruch der Aktionäreauf ihre Dividende am dritten auf denHauptversammlungsbeschluss folgendenGeschäftstag fällig wird (§ 278 Abs. 3 i.V.m.§ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG). Dementsprechend solldie Dividende am 03. März 2020 ausgezahltwerden.3. *Beschlussfassung über die Entlastung derMitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr2018/19*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, denMitgliedern des Vorstands für dasGeschäftsjahr 2018/19 (01. Oktober 2018 bis30. September 2019) Entlastung zu erteilen.4. *Beschlussfassung über die Entlastung derMitglieder des Aufsichtsrats für dasGeschäftsjahr 2018/19*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, denMitgliedern des Aufsichtsrats für dasGeschäftsjahr 2018/19 (01. Oktober 2018 bis30. September 2019) Entlastung zu erteilen.5. *Beschlussfassung über die Bestellung desAbschlussprüfers und desKonzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr2019/20 und des Prüfers für die prüferischeDurchsicht sonstiger unterjährigerZwischenfinanzberichte für das Geschäftsjahr2019/20 sowie des Geschäftsjahrs 2020/21 vorder ordentlichen Hauptversammlung 2021*Gestützt auf die Empfehlung seinesPrüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsratvor, folgenden Beschluss zu fassen:Die Deloitte GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg,wird zum Abschlussprüfer undKonzernabschlussprüfer für dasGeschäftsjahr 2019/20 (01. Oktober 2019 bis30. September 2020) bestellt.Die Deloitte GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg,wird zum Prüfer für eine etwaigeprüferische Durchsicht vonZwischenfinanzberichten (Halbjahres- undQuartalsfinanzberichte) für dasGeschäftsjahr 2019/20 (01. Oktober 2019 bis30. September 2020) bestellt, wenn undsoweit solche Zwischenfinanzberichteaufgestellt und einer prüferischenDurchsicht unterzogen werden.Die Deloitte GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg,wird zum Prüfer für eine etwaigeprüferische Durchsicht vonZwischenfinanzberichten für dasGeschäftsjahr 2020/21 (01. Oktober 2020 bis30. September 2021) bestellt, wenn undsoweit solche Zwischenfinanzberichte vorder ordentlichen Hauptversammlung 2021aufgestellt und einer prüferischenDurchsicht unterzogen werden.Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seineEmpfehlung frei von ungebührlicherEinflussnahme durch Dritte gemäß Art. 16Abs. 2 Unterabs. 3 der EU-Verordnung Nr.537/2014 ist und ihm keine Klausel der in Art.16 Abs. 6 der Verordnung genannten Artauferlegt wurde.Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung desWahlvorschlags die vom Deutschen CorporateGovernance Kodex vorgesehene Erklärung derDeloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,Hamburg, zu deren Unabhängigkeit eingeholt.* * * * **Vorlagen an die Aktionäre*Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung anliegen in den Geschäftsräumen der Aurubis AG in 20539Hamburg, Hovestraße 50, während der üblichenGeschäftszeiten folgende Unterlagen zur Einsicht derAktionäre aus und sind ab diesem Zeitpunkt im Internetunterhttp://www.aurubis.com/hauptversammlungzugänglich:* die zu Tagesordnungspunkt 1 genanntenUnterlagen.Die Gesellschaft wird den Aktionären als besonderenService die vorgenannten Unterlagen auf Anforderungübersenden. Es wird darauf hingewiesen, dass dergesetzlichen Verpflichtung mit der Zugänglichmachungauf der Internetseite der Gesellschaft Genüge getanist. Daher wird die Gesellschaft lediglich einenZustellversuch mit einfacher Post unternehmen.*Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt derEinberufung der Hauptversammlung*Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlungbeträgt das Grundkapital der Gesellschaft &euro115.089.210,88. Es ist eingeteilt in 44.956.723Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. DieGesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt derEinberufung der Hauptversammlung beträgt somit44.956.723 Aktien und Stimmrechte. Es bestehen keineunterschiedlichen Gattungen von Aktien.Die Gesellschaft hält derzeit keine eigenen Aktien.*Voraussetzungen für die Teilnahme an derHauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts (mitNachweisstichtag nach § 123 Abs. 4 S. 2 AktG)*Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübungdes Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt,die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaftanmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an derHauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtsnachweisen.Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaftspätestens bis zum *20. Februar 2020,Uhr (MEZ)*unter der nachfolgend genannten Adresse (die_Anmeldeadresse_) zugehen:Aurubis AGc/o Computershare Operations Center80249 MünchenTelefax: +49 89 30903-74675E-Mail: hauptversammlung2020@aurubis.comDie Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlungund zur Ausübung des Stimmrechts ist durch einen inTextform erstellten besonderen Nachweis desAnteilsbesitzes durch das *depotführende* Kredit- oderFinanzdienstleistungsinstitut nachzuweisen. DerNachweis muss in deutscher oder englischer Spracheabgefasst sein und hat sich auf den Beginn deseinundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung,demnach auf den *06. Februar 2020,Uhr (MEZ)*(der _Nachweisstichtag_) zu beziehen.*Bedeutung des Nachweisstichtags*Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahmean der Hauptversammlung und die Ausübung desStimmrechts als Aktionär nur, wer den textförmlichenNachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich.