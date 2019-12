DGAP-HV: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: -5

24.12.2019 - 12:05 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 29 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DJ DGAP-HV: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.02.2020 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktGDGAP-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Bekanntmachung derEinberufung zur HauptversammlungFORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zurHauptversammlung am 06.02.2020 in München mit dem Ziel der europaweitenVerbreitung gemäß §121 AktG2019-12-24 /Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP- ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft Germering WKN577410 / ISIN DE0005774103 Hiermit laden wir dieAktionäre unserer Gesellschaft zu der am Donnerstag,den 6. Februar 2020 um 10.00 Uhr im *Haus derBayerischen Wirtschaft*,Max-Joseph-Straße 5, 80333 München stattfindendenordentlichen Hauptversammlung ein. Tagesordnung1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses,des gebilligten Konzern-Abschlusses, desLageberichts der Gesellschaft und des Konzernsfür das Geschäftsjahr 2018/2019 mit demBericht des Aufsichtsrats und dem erläuterndenBericht des Vorstands zu den Angaben der §§289a Abs. 1, 315a Abs. 1 und § 289 Abs. 4 HGB*Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstandaufgestellten Jahresabschluss undKonzern-Abschluss gemäß § 172 AktGgebilligt und den Jahresabschluss damitfestgestellt. Die Hauptversammlung hat zudiesem Tagesordnungspunkt 1 deshalb keinenBeschluss zu fassen.2. *Beschlussfassung über die Verwendung desBilanzgewinns*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, denBilanzgewinn der FORTEC ElektronikAktiengesellschaft des Geschäftsjahres2018/2019 in Höhe von 5.687.986 Euro zurAusschüttung einer Dividende von 0,70 Euro jedividendenberechtigter Stückaktie, dasentspricht insgesamt einem Betrag in Höhe von2.275.305,20 Euro zu verwenden und3.412.680,80 Euro auf neue Rechnungvorzutragen.Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG in der abdem 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist derAnspruch der Aktionäre auf die Dividende amdritten auf den Hauptversammlungsbeschlussfolgenden Geschäftstag, das heißt am 11.Februar 2020, fällig.3. *Beschlussfassung über die Entlastung desVorstands für das Geschäftsjahr 2018/2019*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den imGeschäftsjahr 2018/2019 amtierendenMitgliedern des Vorstands für diesen ZeitraumEntlastung zu erteilen.4. *Beschlussfassung über die Entlastung desAufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den imGeschäftsjahr 2018/2019 amtierendenMitgliedern des Aufsichtsrats für diesenZeitraum Entlastung zu erteilen.5. *Wahl des Abschlussprüfers und desKonzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr2019/2020*Der Aufsichtsrat schlägt vor, die MetropolAudit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,68165 Mannheim, zum Abschlussprüfer undKonzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr2019/2020 zu wählen.6. *Beschlussfassung über eine Änderung von§ 17 Abs. 2 der Satzung, Vergütung desAufsichtsrats*Die Anforderungen an den Aufsichtsrat habensich bei einer börsennotierten Gesellschaft inden letzten Jahren kontinuierlich erhöht undumfassen einen erheblichen Pflichtenkreissowie damit verbundenen Zeitaufwand. DieserEntwicklung soll durch eine angemesseneVergütung Rechung getragen werden. Dabei istzu beachten, dass die Summe der Anforderungen,die sich bei vielen börsennotiertenGesellschaften neben dem Aufsichtsratsplenumdann auch auf einzelne Ausschüsse verteilenhier alleine vom Gesamtaufsichtsratwahrzunehmen sind, da dieser mit dreiMitgliedern die gesetzliche Mindestanzahlaufweist, die eine Ausschussbildung nichtermöglicht, da ein Ausschuss ebenfallsmindestens drei Mitglieder umfassen muss.Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor,die Vergütung des Aufsichtsrats angemessenanzupassen und zwar für ein einfaches Mitgliedvon bisher 10.000 Euro auf dann 15.000 Europer annum.Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor,§ 17 Abs. 2 der Satzung neu zu fassen und wiefolgt zu formulieren:'(2) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält proGeschäftsjahr eine Vergütung von 15.000 Euro.'7. *Wahlen zum Aufsichtsrat*Herr Winfried Tillmann hat sein Mandat alsMitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 31.August 2019 niedergelegt. Mit Beschluss vom 5.August 2019 hat das Amtsgericht München aufVorschlag des Aufsichtsrats und entsprechendenAntrag des Vorstands HerrnWirtschaftsprüfer/Steuerberater ChristophSchubert gemäß § 104 AktG mit Wirkung zum1. September 2019 bis zum Ende derordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2020als Nachfolger zum Mitglied des Aufsichtsratsbestellt. Der Vorstand ist bei seinem Antragauf gerichtliche Bestellung von HerrnChristoph Schubert der Empfehlung in Ziffer5.4.3, Satz 2 des Deutschen CorporateGovernance Kodex gefolgt, wonach ein Antragauf gerichtliche Bestellung einesAufsichtsratsmitglieds bis zur nächstenHauptversammlung befristet sein soll.Da die Amtszeit des Aufsichtsrats ingesamt mitder ordentlichen Hauptversammlung 2020 endet,ist der Aufsichtsrat auch insgesamt neu zuwählen, soweit die Mitglieder desAufsichtsrats von der Hauptversammlungbestimmt werden. Der Aufsichtsrat setzt sichnach §§ 95 und 96 Abs. 1 AktG und § 76 BetrVG1952 in Verbindung mit § 9 der Satzung ausdrei Mitgliedern zusammen, wovon zweiMitglieder durch die Anteilseigner zu wählensind. Die Hauptversammlung ist nicht anWahlvorschläge gebunden.Der Aufsichtsrat schlägt zur Neubestellung inden Aufsichtsrat vor,a) Herrn Christoph Schubert,Wirtschaftsprüfer/Steuerberater undPartner der Husemann, Eickhoff, Salmen &Partner GbR in Dortmund, wohnhaft inDortmund,b) Herrn Dr. Andreas Bastin, Dr. Ing.Maschinenbau und Vorstandsvorsitzenderder Masterflex SE, wohnhaft in Hamm,mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlungam 6. Februar 2020 und bis zum Ende derHauptversammlung, die über die Entlastung desAufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024beschließt, als Vertreter derAnteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen.Der Aufsichtsrat hat sich bei denvorgeschlagenen Kandidaten versichert, dasssie den für das Amt zu erwartenden Zeitaufwanderbringen können.Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehenkeine für die Wahlentscheidung eines objektivurteilenden Aktionärs maßgebendenpersönlichen oder geschäftlichen Beziehungenim Sinne der Ziffer 5.4.2 des DeutschenCorporate Governance Kodex in der beiEinberufung geltenden Fassung zwischen denKandidatinnen und Kandidaten einerseits undder FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft,deren Konzernunternehmen, den Organen derFORTEC Elektronik Aktiengesellschaft odereinem direkt oder indirekt mit mehr als 10Prozent der stimmberechtigten Aktien an derFORTEC Elektronik Aktiengesellschaftbeteiligten Aktionären andererseits.Geschäftliche Beziehungen bestehen zwarzwischen der TRM GmbH und Husemann, Eickhoff,Salmen & Partner GbR aus Dortmund. Diesegeschäftlichen Beziehungen sind jedoch ausSicht des Aufsichtsrats weder mit Blick aufdie Bedeutung noch auf den bestehenden Umfangder Geschäftsbeziehung geeignet, einenwesentichen und nicht nur vorübergehendenInteressenskonflikt begründen zu können.Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung imWege der Einzelabstimmung über die Wahlen zumAufsichtsrat abstimmen zu lassen. DieHauptversammlung ist an Wahlvorschläge nichtgebunden.Gemäß Ziffer 5.4.3 des DeutschenCorporate Governance Kodex in der beiEinberufung geltenden Fassung wird daraufhingewiesen, dass Herr Christoph Schubert imFall seiner Wiederwahl in den Aufsichtsrat alsKandidat für den Aufsichtsratsvorsitzvorgeschlagen werden soll.Die zur Wahl vorgeschlagenen (Kandidatinnenund) Kandidaten sind in den nachfolgendaufgeführten Gesellschaften Mitglied einesanderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsratsoder eines vergleichbaren in- undausländischen Kontrollgremiums vonWirtschaftsunternehmen.a) Herr Christoph SchubertMitgliedschaften in anderen gesetzlich zubildenden Aufsichtsräten:* Müller - Die lila LogistikAktiengesellschaft in BesigheimMitgliedschaften in vergleichbaren in-und ausländischen Kontrollgremien vonWirtschaftsunternehmen:* Verwaltungsrat der Kath.St.-Johannes-Gesellschaft Dortmund gGmbHin Dortmund* Cardiac Research Gesellschaft fürmedizinisch-biotechnologische ForschungmbH, Dortmundb) Herr Dr. Andreas BastinMitgliedschaften in anderen gesetzlich zubildenden Aufsichtsräten:* keineMitgliedschaften in vergleichbaren in-und ausländischen Kontrollgremien vonWirtschaftsunternehmen:* Beirat der Montanhydraulik GmbH,HolzwickedeDie Lebensläufe der (Kandidatinnen und)Kandidaten sowie die Übersichten überderen wesentliche Tätigkeiten neben demAufsichtsratsmandat finden Sie nachfolgend(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresDecember 24, 2019ET (GMT)DJ DGAP-HV: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: -2-sowie auf der Internetseite unsererGesellschaft unterwww.fortecag.de - Investor Relations - Aktie- Hauptversammlunga) Herr Christoph Schubertwohnhaft in Dortmund,Wirtschaftsprüfer/Steuerberater und Partnerder Husemann, Eickhoff, Salmen & Partner GbR,DortmundPersönliche DatenGeburtsdatum: 7. Januar 1961Geburtsort: IserlohnAusbildungStudium der Betriebswirtschaftslehre an denUniversitäten Tübingen und MünsterAbschluss: Dipl. KaufmannBeruflicher Werdegangseit 2013 Husemann, Eickhoff, Salmen &Partner GbR WP/StB/RA, DortmundPartner2005-2013 Rölfs RP PartnerAktiengesellschaft, WPG, DortmundPartner1997-2005 WP/StB Sozietät Brandau & Köster,DortmundPartner1994-1997 Conti Treuhand GmbH, WPG/StBG,OldenburgProkurist1987-1994 Commerzial Treuhand GmbH,WPG/StBG, OldenburgÜbersicht über wesentliche Tätigkeitenneben dem Aufsichtsratsmandat:Partner bei der Husemann, Eickhoff, Salmen &Partner GbR, Dortmundb) Herr Dr. Andreas Bastinwohnhaft in Hamm, Dr. Ing. Maschinenbau undVorstandsvorsitzender der Masterflex SE,GelsenkirchenPersönliche DatenGeburtsdatum: 25. Dezember 1963Geburtsort: UnnaAusbildungStudium des Maschinenbaus (VertiefungLogistik) und Promotion an der UniversitätDortmundAbschluss: Dr. Ing.Beruflicher Werdegangseit 2006 Masterflex SE, Gelsenkirchenseit 2008 Vorstandsvorsitzender, vorherVorstandsmitglied2004-2006 ETAS GmbH, StuttgartGeschäftsleitung1994-2004 Timtec Teldatrans GmbH (vormalsKrupp Timtec Telematik GmbH),LünenGeschäftsleitung1991-1994 Waggonbau Brüninghaus GmbH(Krupp), SchwerteAssistent der Geschäftsleitung,leitender ProjektingenieurÜbersicht über wesentliche Tätigkeitenneben dem Aufsichtsratsmandat:Vorstandsvorsitzender bei der Masterflex SE,Gelsenkirchen8. *Beschlussfassung über die Zustimmung zumAbschluss eines Betriebspachtvertrages mit derDistec GmbH Vertrieb von elektronischenBauelementen, Augsburger Str. 2b, 82110Germering, vom 19. Dezember 2019*Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft hatam 19. Dezember 2019 mit der Distec GmbHVertrieb von elektronischen Bauelementen,Augsburger Str. 2b, 82110 Germering einenBetriebspachtvertrag über die Verpachtung desGeschäftsbereichs Datenvisiualisierung mitWirkung ab dem 1. April 2020 abgeschlossen.Die Gesellschafterversammlung der Distec GmbHVertrieb von elektronischen Bauelementen hatdem Betriebspachtvertrag bereits zugestimmt.Der Betriebspachtvertrag wird nur mitZustimmung der Hauptversammlung der FORTECElektronik Aktiengesellschaft und erst mitEintragung seines Bestehens in dasHandelsregister wirksam.Der Vorstand wird den Vertrag in derHautversammlung mündlich erläutern.Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wiefolgt zu beschließen:Dem Betriebspachtvertrag in der Fassung vom19. Dezember 2019 zwischen der FORTECElektronik Aktiengesellschaft und der DistecGmbH Vertrieb von elektronischen Bauelementenwird zugestimmt.Der Betriebspachtvertrag zwischen der FORTEC ElektronikAktiengesellschaft und der Distec GmbH Vertrieb vonelektronischen Bauelementen hat folgenden Inhalt:Zwischen*FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft**Augsburger Straße 2 b**82110 Germering*- nachstehend *'Fortec' *oder '*Verpächter*'genannt -und*Distec GmbH Vertrieb von elektronischen Bauelementen**Augsburger Straße 2 b**82110 Germering*- nachstehend *'Distec' *oder '*Pächterin*'genannt -wird heute folgender*Pachtvertrag*geschlossen:*Präambel*Fortec wurde 1984 als Distributor gegründet. Im Laufeder Jahre hat Fortec zwischenzeitlich zwölfTochterunternehmen erworben, deren Produkte sich mitden von Fortec vertriebenen Produkten teilweiseüberschneiden. Um die Firmenstruktur zu straffen undDoppelarbeiten in den verschiedenen Firmen zuvermeiden, hat der Vorstand mit Zustimmung desAufsichtsrates und vorbehaltlich der Zustimmung derHauptversammlung am 06. Februar 2020 beschlossen, dassFortec zukünftig nur noch als Holdinggesellschaft tätigist.Die bislang von Fortec ebenfalls betriebenen aktivenGeschäfte sollen zukünftig von Tochtergesellschaften(mit einer Beteiligungsquote von 100 %) übernommenwerden, die in diesem Bereich bereits tätig sind undteilweise auch schon dieselben Kunden wie Fortecbetreuen. Daher sollen mit Wirkung ab 1. April 2020(Übertragungsstichtag) folgende Geschäftsbereicheder Fortec an die nachfolgenden genanntenTochtergesellschaften verpachtet werden:* Power Supply: an die Emtron electronic GmbH* Datenvisualisierung: an die Distec GmbHVertrieb von elektronischen BauelementenDie Einzelheiten dieser Verpachtung an Distec regelndie nachfolgenden Bestimmungen.*§ 1 Verkauf des Anlage- und Umlaufvermögens*(1) Das zu diesem Vertrag als Anlage 1aufgelistete Anlagevermögen verkauft undübereignet die Verpächterin an die Pächterinmit Wirkung zum 1. April 2020, die diesannimmt.Der Kaufpreis hierfür beträgt auf Basisvorläufiger Daten rund 85 TEUR und kann sichdurch Zu- und Abgänge noch ändern.(2) Das sich aufgrund der buchmäßigenInventur zum 31. März 2020 ergebendeVorratsvermögen verkauft und übereignetFortec an die annehmende Pächterin. DerWarenbestand wird wie folgt ermittelt:Die Verpächterin druckt ihre Bestandslistezum 31. März 2020 aus. Die Bewertung derWaren erfolgt analog zur Bewertung zurInventur zum 30. Juni 2019. Auf den soermittelten Wert wird ein pauschalerZuschlag für bisherige Beschaffungskosten inHöhe von 5 % gerechnet. Die Ermittlung despauschalen Zuschlags ist betrieblicheÜbung.*§ 2 Arbeitnehmer*(1) Die Dienstverhältnisse der in Anlage 2aufgeführten Arbeitnehmer gehen mit Wirkungvom 31. März 2020 gemäß § 613a BGB mitallen Rechten und Pflichten auf die Pächterinüber. Die Pächterin steht der Verpächterindafür ein, dass die Verpächterin nicht fürVerpflichtungen aus den Arbeitsverhältnissenin Anspruch genommen wird, soweit sie denZeitraum nach dem Übertragungsstichtagbetreffen.(2) Die Arbeitnehmer verfügen zum Stichtag überÜberstunden- und Urlaubsansprüche, diezukünftig von der Pächterin zu erfüllen sind.Fortec zahlt hierfür an die Pächterin einenAusgleichsbetrag. Dieser wird wie folgtermittelt:Analog zur Berechnung der Rückstellungen imJahresabschluss 30. Juni 2019Bruttostundenlohn bzw. anteiligerBrutto-Monatslohn mit einem Zuschlag von 21% für Sozialabgaben(3) Lohnsteuer undSozialversicherungsverpflichtungen biseinschließlich März 2020 gehen zu Lastenvon Fortec.*§ 3 Nicht erfüllte Aufträge / Bestellungen*(1) Die Pächterin tritt zumÜbertragungsstichtag in alle demGeschäftsbereich zuzuordnendenKundenverträge und -Bestellungen von Fortec,die gemäß Absatz 2 zumÜbergangsstichtag identifiziert werden,ein.Ferner tritt die Pächterin zumÜbertragungsstichtag in alle demGeschäftsbereich zuzuordnendenLieferantenverträge und -Bestellungen vonFortec, die Fortec zumÜbergangsstichtag aufgegeben hat, dieaber noch nicht erfüllt sind, ein.Die Pächterin verpflichtet sich, die sichaus diesen Bestellungen und Verträgenergebenden Verpflichtungen zu erfüllen.Fortec wird die Vertragspartner entsprechendschriftlich nach Zustimmung derHauptversammlung am 6. Februar 2020informieren.(2) Fortec stellt zum Übertragungsstichtageine Liste eingegangener Kunden-Bestellungen(ohne Unternehmen mit denen einBeteiligungsverhältnis besteht) zurVerfügung. Für die in diesem Zusammenhangbezüglich der Kunden-Bestellungenaufgewendeten Kosten bis zum 31. März 2020zahlt die Pächterin an Fortec pauschal einenBetrag von 5 % der Bestellwerte in EUR.(3) Die Pächterin stellt Fortec ab demÜbertragungsstichtag von allenVerpflichtungen aus den in Absatz 1genannten Verträgen und Bestellungen frei.Soweit ein Eintritt in die Verträge /Bestellungen im Außenverhältnis z.B.mangels Zustimmung des Kunden oder derLieferanten nicht möglich ist, wird dasInnenverhältnis zwischen Fortec und derPächterin so gestaltet, als ob der Eintrittvollzogen wäre. Die Bestellungen werden dannweiter von Fortec erfüllt. Fortec beauftragtim Innenverhältnis die Pächterin unter.*§ 4 Rechnungsabgrenzungen*Soweit Fortec für die Zeit nach dem 1. April 2020sonstige Zahlungen im Zusammenhang mit dem operativenGeschäft wie z.B. Versicherungsbeiträge geleistet hat,sind diese auf Nachweis bis spätestens 30. September2020 Fortec zu erstatten.*§ 5 Kundenstamm*(1) Die bislang von Fortec betreuten Kunden in(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresDecember 24, 2019ET (GMT)DJ DGAP-HV: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: -3-den in der Präambel genanntenGeschäftsbereichen wurden teilweise bereitsvon der Pächterin mit betreut. Die Pächterinverpflichtet sich, zukünftig alle bisherigenFortec-Kunden in diesem Segment mit zubetreuen.(2) Der Wert des Kundenstammes (ohne verbundeneUnternehmen) verbleibt bei Fortec. Für dieNutzung zahlt die Pächterin an Fortec einemonatliche Pacht erstmals zum 5. April 2020für April 2020. Die Pacht wird wie folgtermittelt:(3) Die Pacht ab 01. April 2020 berechnet sichaus dem in der Zeit vom 1. Juli 2019 bis 31.Dezember 2019 erzielten Umsatz ohneverbundene Unternehmen und ohneBerücksichtigung von gewährten Skonti derFortec im Segment Datenvisualisierung. Diessind auf Basis vorläufiger fortgeschriebenerZahlen voraussichtlich 6.960.000 Euro. DiePacht beträgt 4 % auf ein Sechstel dieserSumme monatlich bis zum 30. September 2020rund 46.400 Euro. Ab dem 1. Januar 2021 wirddie Pacht analog aus den Umsätzen aus derZeit vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020ermittelt. Basis für die Umsatzermittlungist die existierende Kunden- undProduktmatrix der Fortec bei Pachtübergang(Anlage 3). Für die Folgezeit gilt dieseBerechnungsmethode analog.*§ 6 Gewährleistungsansprüche*Gewährleistungsansprüche der Pächterin, gleich welcherArt und gleich aus welchem Rechtsgrund, gegenüber derVerpächterin werden hiermit ausdrücklichausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch fürAnsprüche der Pächterin aus vorvertraglichenPflichtverletzungen (culpa in contrahendo), positiverForderungsverletzung oder der Verletzung vertraglicher,vorvertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen.Etwaige Rücktrittsrechte sind gleichfallsausgeschlossen.*§ 7 Umsatzsteuer*Da es sich um konzerninterne Umsatzerlöse im Rahmen derumsatzsteuerlichen Organschaft handelt, fällt auf allegenannten Beträge keine Umsatzsteuer an.*§ 8 Fälligkeit und Abrechnung*Alle in diesem Vertrag genannten Kaufpreise undVerrechnungen mit Ausnahme der laufenden Pacht in § 5werden von Fortec bis zum 15. April 2020 ermittelt undder Pächterin zugestellt. Die Beträge sind zum 30.April 2020 zur Zahlung fällig.*§ 9 Salvatorische Klausel*Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam seinoder werden oder der Vertrag eine Lücke enthalten, sobleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungenhiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmunggilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die demvon den Parteien Gewollten am nächsten kommt; dasgleiche gilt im Falle einer Lücke.*§ 10 Schriftform*Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertragesbedürfen der Schriftform; dies gilt auch für dievorliegende Schriftformklausel selbst.*§ 11 Anlagen*Anlage 1: Auflistung des AnlagevermögensAnlage 2: Liste der Dienstverhältnisse der ArbeitnehmerAnlage 3: Kunden- und ProduktmatrixGermering, den ......Verpächterin: Pächterin:*Fortec Elektronik *Distec GmbH VertriebAktiengesellschaft* von elektronischenBauelementen*................. ................(Sandra Maile) (Bernhard Staller).................(Jörg Traum)9. *Beschlussfassung über die Zustimmung zumAbschluss eines Betriebspachtvertrages mitder Emtron electronic GmbH,Lise-Meitner-Straße 3, 64560 Riedstadtvom 19. Dezember 2019*Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft hatam 19. Dezember 2019 mit der Emtronelectronic GmbH, Lise-Meitner-Straße 3,64560 Riedstadt einen Betriebspachtvertragüber die Verpachtung des GeschäftsbereichsPower Supply mit Wirkung ab dem 1. April 2020abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlungder Emtron electronic GmbH hat demBetriebspachtvertrag bereits zugestimmt. DerBetriebspachtvertrag wird nur mit Zustimmungder Hauptversammlung der FORTEC ElektronikAktiengesellschaft und erst mit Eintragungseines Bestehens in das Handelsregisterwirksam.Der Vorstand wird den Vertrag in derHautversammlung mündlich erläutern.Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wiefolgt zu beschließen:Dem Betriebspachtvertrag in der Fassung vom19. Dezember 2019 zwischen der FORTECElektronik Aktiengesellschaft und der Emtronelectronic GmbH wird zugestimmt.Der Betriebspachtvertrag zwischen der FORTEC ElektronikAktiengesellschaft und der Emtron electronic GmbH hatfolgenden Inhalt:Zwischen*FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft**Augsburger Straße 2 b**82110 Germering*- nachstehend *'Fortec' *oder '*Verpächter*'genannt -und*Emtron electronic GmbH**Lise-Meitner-Straße 3**64560 Riedstadt*- nachstehend *'Emtron' *oder '*Pächterin*'genannt -wird heute folgender*Pachtvertrag*geschlossen:*Präambel*Fortec wurde 1984 als Distributor gegründet. Im Laufeder Jahre hat Fortec zwischenzeitlich zwölfTochterunternehmen erworben, deren Produkte sich mitden von Fortec vertriebenen Produkten teilweiseüberschneiden. Um die Firmenstruktur zu straffen undDoppelarbeiten in den verschiedenen Firmen zuvermeiden, hat der Vorstand mit Zustimmung desAufsichtsrates und vorbehaltlich der Zustimmung derHauptversammlung am 6. Februar 2020 beschlossen, dassFortec zukünftig nur noch als Holdinggesellschaft tätigist.Die bislang von Fortec ebenfalls betriebenen aktivenGeschäfte sollen zukünftig von Tochtergesellschaften(mit einer Beteiligungsquote von 100 %) übernommenwerden, die in diesem Bereich bereits tätig sind undteilweise auch schon dieselben Kunden wie Fortecbetreuen. Daher sollen mit Wirkung ab 1. April 2020(Übertragungsstichtag) folgende Geschäftsbereicheder Fortec an die nachfolgenden genanntenTochtergesellschaften verpachtet werden:* Power Supply: an die Emtron electronic GmbH* Datenvisualisierung: an die Distec GmbHVertrieb von elektronischen BauelementenDie Einzelheiten dieser Verpachtung an Emtron regelndie nachfolgenden Bestimmungen.*§ 1 Verkauf des Anlage- und Umlaufvermögens*(1) Das zu diesem Vertrag als Anlage 1aufgelistete Anlagevermögen verkauft undübereignet die Verpächterin an die Pächterinmit Wirkung zum 1. April 2020, die diesannimmt.Der Kaufpreis hierfür beträgt auf Basisvorläufiger Daten rund 30 TEUR und kann sichdurch Zu- und Abgänge noch ändern.(2) Das sich aufgrund der buchmäßigenInventur zum 31. März 2020 ergebendeVorratsvermögen verkauft und übereignetFortec an die annehmende Pächterin. DerWarenbestand wird wie folgt ermittelt:Die Verpächterin druckt ihre Bestandslistezum 31. März 2020 aus. Die Bewertung derWaren erfolgt analog zur Bewertung zurInventur zum 30. Juni 2019. Auf den soermittelten Wert wird ein pauschalerZuschlag für bisherige Beschaffungskosten inHöhe von 5 % gerechnet. Die Ermittlung despauschalen Zuschlags ist betrieblicheÜbung.*§ 2 Arbeitnehmer*(1) Die Dienstverhältnisse der in Anlage 2aufgeführten Arbeitnehmer gehen mit Wirkungvom 31. März 2020 gemäß § 613a BGB mitallen Rechten und Pflichten auf die Pächterinüber. Die Pächterin steht der Verpächterindafür ein, dass die Verpächterin nicht fürVerpflichtungen aus den Arbeitsverhältnissenin Anspruch genommen wird, soweit sie denZeitraum nach dem Übertragungsstichtagbetreffen.(2) Die Arbeitnehmer verfügen zum Stichtag überÜberstunden- und Urlaubsansprüche, diezukünftig von der Pächterin zu erfüllen sind.Fortec zahlt hierfür an die Pächterin einenAusgleichsbetrag. Dieser wird wie folgtermittelt:Analog zur Berechnung der Rückstellungen imJahresabschluss 30. Juni 2019Bruttostundenlohn bzw. anteiligerBrutto-Monatslohn mit einem Zuschlag von 21% für Sozialabgaben(3) Lohnsteuer undSozialversicherungsverpflichtungen biseinschließlich März 2020 gehen zu Lastenvon Fortec.*§ 3 Nicht erfüllte Aufträge / Bestellungen*(1) Die Pächterin tritt zumÜbertragungsstichtag in alle demGeschäftsbereich zuzuordnendenKundenverträge und -Bestellungen von Fortec,die gemäß Absatz 2 zumÜbergangsstichtag identifiziert werden,ein.Ferner tritt die Pächterin zumÜbertragungsstichtag in alle demGeschäftsbereich zuzuordnendenLieferantenverträge und -Bestellungen vonFortec, die Fortec zumÜbergangsstichtag aufgegeben hat, dieaber noch nicht erfüllt sind, ein.Die Pächterin verpflichtet sich, die sichaus diesen Bestellungen und Verträgenergebenden Verpflichtungen zu erfüllen.Fortec wird die Vertragspartner entsprechendschriftlich nach Zustimmung derHauptversammlung am 6. Februar 2020informieren.(2) Fortec stellt zum Übertragungsstichtageine Liste eingegangener Kunden-Bestellungen(ohne Unternehmen mit denen einBeteiligungsverhältnis besteht) zurVerfügung. Für die in diesem Zusammenhangbezüglich der Kunden-Bestellungenaufgewendeten Kosten bis zum 31. März 2020zahlt die Pächterin an Fortec pauschal einen(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresDecember 24, 2019ET (GMT)DJ DGAP-HV: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: -4-Betrag von 5 % der Bestellwerte in EUR.(3) Die Pächterin stellt Fortec ab demÜbertragungsstichtag von allenVerpflichtungen aus den in Absatz 1genannten Verträgen und Bestellungen frei.Soweit ein Eintritt in die Verträge /Bestellungen im Außenverhältnis z.B.mangels Zustimmung des Kunden oder derLieferanten nicht möglich ist, wird dasInnenverhältnis zwischen Fortec und derPächterin so gestaltet, als ob der Eintrittvollzogen wäre. Die Bestellungen werden dannweiter von Fortec erfüllt. Fortec beauftragtim Innenverhältnis die Pächterin unter.*§ 4 Rechnungsabgrenzungen*Soweit Fortec für die Zeit nach dem 1. April 2020sonstige Zahlungen im Zusammenhang mit dem operativenGeschäft wie z.B. Versicherungsbeiträge geleistet hat,sind diese auf Nachweis bis spätestens 30. September2020 Fortec zu erstatten.*§ 5 Kundenstamm*(1) Die bislang von Fortec betreuten Kunden inden in der Präambel genanntenGeschäftsbereichen wurden teilweise bereitsvon der Pächterin mit betreut. Die Pächterinverpflichtet sich, zukünftig alle bisherigenFortec-Kunden in diesem Segment mit zubetreuen.(2) Der Wert des Kundenstammes (ohne verbundeneUnternehmen) verbleibt bei Fortec. Für dieNutzung zahlt die Pächterin an Fortec einemonatliche Pacht erstmals zum 5. April 2020für April 2020. Die Pacht wird wie folgtermittelt:(3) Die Pacht ab 1. April 2020 berechnet sichaus dem in der Zeit vom 1. Juli 2019 bis 31.Dezember 2019 erzielten Umsatz ohneverbundene Unternehmen und ohneBerücksichtigung von gewährten Skonti derFortec im Segment Power Supplies. Dies sindauf Basis vorläufiger fortgeschriebenerZahlen voraussichtlich 2.162.000 Euro. DiePacht beträgt 4 % auf ein Sechstel dieserSumme monatlich bis zum 30. September 2020rund 14.400 Euro. Ab dem 1. Januar 2021 wirddie Pacht analog aus den Umsätzen aus derZeit vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020ermittelt. Basis für die Umsatzermittlungist die existierende Kunden- undProduktmatrix der Fortec bei Pachtübergang(Anlage 3). Für die Folgezeit gilt dieseBerechnungsmethode analog.*§ 6**Gewährleistungsansprüche*Gewährleistungsansprüche der Pächterin, gleich welcherArt und gleich aus welchem Rechtsgrund, gegenüber derVerpächterin werden hiermit ausdrücklichausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch fürAnsprüche der Pächterin aus vorvertraglichenPflichtverletzungen (culpa in contrahendo), positiverForderungsverletzung oder der Verletzung vertraglicher,vorvertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen.Etwaige Rücktrittsrechte sind gleichfallsausgeschlossen.*§ 7**Umsatzsteuer*Da es sich um konzerninterne Umsatzerlöse im Rahmen derumsatzsteuerlichen Organschaft handelt, fällt auf allegenannten Beträge keine Umsatzsteuer an.*§ 8**Fälligkeit und Abrechnung*Alle in diesem Vertrag genannten Kaufpreise undVerrechnungen mit Ausnahme der laufenden Pacht in § 5werden von Fortec bis zum 15. April 2020 ermittelt undder Pächterin zugestellt. Die Beträge sind zum 30.April 2020 zur Zahlung fällig.*§ 9**Salvatorische Klausel*Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam seinoder werden oder der Vertrag eine Lücke enthalten, sobleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungenhiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmunggilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die demvon den Parteien Gewollten am nächsten kommt; dasgleiche gilt im Falle einer Lücke.*§ 10**Schriftform*Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertragesbedürfen der Schriftform; dies gilt auch für dievorliegende Schriftformklausel selbst.*§ 11**Anlagen*Anlage 1: Auflistung des AnlagevermögensAnlage 2: Liste der Dienstverhältnisse der ArbeitnehmerAnlage 3: Kunden- und ProduktmatrixGermering, den ......Verpächterin: Pächterin:*Fortec Elektronik *Emtron electronicAktiengesellschaft* GmbH*................. ................(Sandra Maile) (Jörg Traum).................(Bernhard Staller)Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung desStimmrechtsZur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübungdes Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt,die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaftanmelden und ihre Berechtigung durch einen in Textformerstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzesdurch das depotführende Institut nachweisen. DerNachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor derHauptversammlung, also den 16. Januar 2020 (0.00 UhrMEZ), zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweismüssen der Gesellschaft unter der Adresse:FORTEC Elektronik Aktiengesellschaftc/o Link Market ServicesLandshuter Allee 1080637 MünchenTelefax: + 49 (0) 89 21027 289E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.debis spätestens zum Ablauf des 30. Januar 2020 (24.00Uhr MEZ) zugehen.StimmrechtsvertretungDie Aktionäre sind berechtigt, ihr Stimmrecht durcheinen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder durcheine Vereinigung von Aktionären ausüben zu lassen. DieErteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweisder Bevollmächtigung bedürfen der Textform (§ 126bBGB). Der Nachweis der Bevollmächtigung kann derGesellschaft unter der Adresse übermittelt werden:FORTEC Elektronik Aktiengesellschaftc/o Link Market ServicesLandshuter Allee 1080637 MünchenTelefax: + 49 (0) 89 21027 289E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.deBevollmächtigung eines Stimmrechtsvertreters derGesellschaftWir bieten unseren Aktionären an, einen von derGesellschaft benannten weisungsgebundenenStimmrechtsvertreter (Stimmrechtsvertreter) mit derAusübung ihres Stimmrechts zu bevollmächtigen. Auch imFall einer Stimmrechtsvertretung durch denStimmrechtsvertreter sind eine fristgerechte Anmeldungund der Nachweis des Anteilsbesitzes nach denvorstehenden Bestimmungen in dem Abschnitt 'Teilnahmean der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts'erforderlich. Soweit der Stimmrechtsvertreterbevollmächtigt wird, müssen diesem zur Abstimmung überdie einzelnen Gegenstände der Tagesordnung Weisungenfür die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohneentsprechende Weisung darf der Stimmrechtsvertreter dasStimmrecht nicht ausüben und wird sich der Abstimmungenthalten.Mit der Eintrittskarte erhalten die Aktionäre einFormular zur Erteilung der Vollmacht und von Weisungenzu den Punkten der Tagesordnung. Für dieBevollmächtigung unter Erteilung ausdrücklicherWeisungen kann - abgesehen von der Vollmachterteilungwährend der Hauptversammlung durch Verwendung desFormulars, das dem in der Hauptversammlungausgehändigten Stimmkartenbogen beigefügt bzw. in derHauptversammlung erhältlich ist - beispielsweise daszusammen mit der Eintrittskarte zugesandte oder das aufder Internetseitewww.fortecag.de - Investor Relations - Aktie -Hauptversammlungzur Verfügung gestellte Vollmacht- und Weisungsformularverwendet werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihrWiderruf und der Nachweis der Bevollmächtigunggegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.Aktionäre, die die von der Gesellschaft benanntenStimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, müssen -sofern die Vollmachten nicht während derHauptversammlung erteilt werden - die Vollmachten nebstWeisungen spätestens bis Dienstag, den 4. Februar 2020,Uhr MEZ, per Post, Fax oder E-Mail an diefolgende Adresse übermitteln:FORTEC Elektronik Aktiengesellschaftc/o Link Market ServicesLandshuter Allee 1080637 MünchenTelefax: + 49 (0) 89 21027 289E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.deFür einen Widerruf der Vollmachterteilung an denStimmrechtsvertreter gelten die vorstehenden Angaben zuden Möglichkeiten der Übermittlung und zu denFristen entsprechend. Möchte ein Aktionär trotz bereitserfolgter Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters ander Hauptversammlung selbst oder durch einen Vertreterteilnehmen und Rechte aus den betreffenden Aktienausüben, so ist dies bei eigenem Erscheinen in derHauptversammlung unter vorherigem oder gleichzeitigenWiderruf der Vollmacht möglich. Im Falle einerpersönlichen Anmeldung durch den Aktionär oder seinenVertreter an der Einlasskontrolle wird derStimmrechtsvertreter von einer ihm erteilten Vollmachtauch ohne formgerechten Widerruf seiner Vollmacht dannkeinen Gebrauch mehr machen.Aktien und StimmrechteZum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlungbeträgt das Grundkapital der Gesellschaft 3.250.436Euro und ist eingeteilt in 3.250.436 Stückaktien. DieZahl der Aktien, die ein Stimmrecht gewähren, also dieGesamtzahl der Aktien abzüglich der zum Zeitpunkt derEinberufung von der Gesellschaft gehaltenen oder ihrgemäß § 71d AktG zuzurechnenden eigenen Aktien,beträgt zu diesem Zeitpunkt 3.250.436 Aktien.Rechte der Aktionäre a) Antrag auf Ergänzung derTagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktGAktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teildes Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von500.000 Euro erreichen, können verlangen, dassGegenstände auf die Tagesordnung gesetzt undbekanntgegeben werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresDecember 24, 2019ET (GMT)Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. DasVerlangen ist schriftlich an den Vorstand der FORTECElektronik Aktiengesellschaft zu richten und muss derGesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlungzugehen. Der Tag des Zugangs und der Tag derHauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen.Letztmöglicher Zugangstermin ist somit der 6. Januar2020, 24.00 Uhr MEZ. Für die Übermittlung vonTagesordnungsergänzungspunkten ist folgende Adressemaßgeblich:FORTEC Elektronik AktiengesellschaftHauptversammlungsstelleAugsburger Str. 2b82110 Germering b) Gegenanträge und Wahlvorschläge vonAktionären nach § 126 Abs. 1, § 127 AktGJeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu Punktender Tagesordnung oder Wahlvorschläge zu übersenden.Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein.Die Gesellschaft wird Anträge von Aktionäreneinschließlich des Namens des Aktionärs, derBegründung und einer etwaigen Stellungnahme derVerwaltung unter www.fortecag.de - Investor Relations -Aktie - Hauptversammlung zugänglich machen, wenn derAktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung derGesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlagvon Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punktder Tagesordnung mit Begründung übersandt hat. Der Tagdes Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabeinicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin istsomit der 22. Januar 2020, 24.00 Uhr MEZ. DieseRegelungen gelten sinngemäß auch fürWahlvorschläge.Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu werden.Der Vorstand braucht Wahlvorschläge von Aktionärenaußer in den Fällen des § 126 Abs. 2 AktG auchdann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht dieAngaben nach § 124 Abs. 3 AktG (Name, ausgeübter Berufund Wohnort) und § 125 Abs. 1 S. 5 AktG (Mitgliedschaftin anderen Aufsichtsräten) enthalten. Für dieÜbermittlung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägenist folgende Adresse maßgeblich:FORTEC Elektronik AktiengesellschaftHauptversammlungsstelleAugsburger Str. 2b82110 GermeringTelefax: +49 (0)89 894363 131Das Recht eines jeden Aktionärs, während derHauptversammlung Gegenanträge zu verschiedenenTagesordnungspunkten und Wahlvorschläge zur Wahl desAbschlussprüfers (Tagesordnungspunkt 5) bzw. zur Wahldes Aufsichtsrats (Tagesordnungspunkt 7) auch ohnevorherige Übermittlung an die Gesellschaft zustellen, bleibt unberührt.c) Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktGJedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG aufVerlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunftüber Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweitsie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstandsder Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflichterstreckt sich auch auf die rechtlichen undgeschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einemverbundenen Unternehmen. Unter bestimmten, in § 131Abs. 3 AktG näher ausgeführten Voraussetzungen darf derVorstand die Auskunft verweigern.d) Veröffentlichungen und Unterlagen zurHauptversammlungDie Einberufung der Hauptversammlung ist fristgerechtim Bundesanzeiger bekanntgemacht und zusätzlich solchenMedien zur Veröffentlichung zugeleitet worden, beidenen davon ausgegangen werden kann, dass sie dieInformationen in der gesamten Europäischen Unionverbreiten.Ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlungkönnen sämtliche Unterlagen im Internet unterwww.fortecag.de - Investor Relations - Aktie -Hauptversammlungeingesehen werden und liegen diese in denGeschäftsräumen der FORTEC Elektronik AG, AugsburgerStr. 2b, 82110 Germering, zur Einsichtnahme durch dieAktionäre während der üblichen Geschäftszeiten aus. Ingleicher Weise liegen zu den angegebenen Zeiten und mitder gleichen Möglichkeit der Einsichtnahme und desBezugs zu Tagesordnungspunkten 8 und 9 noch folgendeUnterlagen aus:- der Betriebspachtvertrag vom 19. Dezember 2019zwischen der FORTEC Elektronik AG und der Distec GmbHVertrieb von elektronischen Bauelementen sowie derBetriebspachtvertrag vom 19. Dezember 2019 zwischen derFORTEC Elektronic AG und der Emtron electronic GmbH,- die Jahresabschlüsse der FORTEC Elektronik AG und dieKonzernabschlüsse für die Geschäftsjahre 2015/16,2016/17 und 2017/18 sowie die Lageberichte für dieseGeschäftsjahre,- die Jahresabschlüsse der Distec GmbH Vertrieb vonelektronischen Bauelementen sowie der Emtron electronicGmbH für die Geschäftsjahre 2015/16, 2016/17 und2017/18 sowie- die nach § 293a AktG erstatteten gemeinsamen Berichtedes Vorstands der FORTEC Elektronik AG und derGeschäftsführungen der Distec GmbH Vertrieb vonelektronischen Bauelementen sowie der Emtron electronicGmbH- die nach § 293e AktG erstatteten gemeinsamen Berichtedes VertragsprüfersInformation für Aktionäre und Aktionärsvertreter zumDatenschutzDie FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft verarbeitetals Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) personenbezogeneDaten, um den Aktionären und Aktionärsvertretern dieTeilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübungihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zuermöglichen sowie sonstigen aktienrechtlichenErfordernissen nachzukommen, denen der Verantwortlicheunterliegt (z.B. Publikations- undOffenlegungspflichten). Personenbezogene Daten liegennur dann vor, soweit es sich jeweils um natürlichePersonen handelt. Die in Deutschland geltendenanwendbaren Datenschutzbestimmungen werden eingehalten.Der Verantwortliche ist unter folgendenKontaktmöglichkeiten erreichbar:Maximilian HartungeDSB - DatenschutzbeauftragterSECUWING GmbH & Co. KGFrauentorstraße 986152 AugsburgTelefon: +49 (0) 821 90786458E-Mail: epost(at)datenschutz-agentur.deVerarbeitet werden folgende personenbezogene Daten desjeweiligen Aktionärs bzw. von Personen, die von einemAktionär ermächtigt sind, im eigenen Namen dasStimmrecht für Aktien auszuüben: Name und Vorname,Anschrift, ggf. E-Mail-Adresse (soweit mitgeteilt bzw.bekannt), Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart derAktien (Eigenbesitz, Fremdbesitz oder Vollmachtbesitz)und Nummer der Eintrittskarte.Ist ein Aktionärsvertreter vorhanden, werden von diesemfolgende personenbezogenen Daten verarbeitet: Name undVorname sowie Anschrift.Soweit uns diese personenbezogenen Daten nicht von denAktionären oder Aktionärsvertretern selbst im Rahmender Anmeldung zur Hauptversammlung, der Teilnahme ander Hauptversammlung oder aber der Stellung einesErgänzungsverlangens nach § 122 AktG oder derÜbersendung eines Gegenantrags oder Wahlvorschlagsnach §§ 126, 127 AktG übermittelt werden, übermitteltdie Depotbank des betreffenden Aktionärs diepersonenbezogenen Daten an uns.Werden Gegenanträge oder Wahlvorschläge nach §§ 126,127 AktG gestellt, werden diese einschließlich desNamens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigenStellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite derGesellschaft und damit öffentlich zugänglich gemacht.In der Hauptversammlung ist gem. § 129 AktG dasTeilnehmerverzeichnis vor der ersten Abstimmung allenTeilnehmern zugänglich zu machen. DasTeilnehmerverzeichnis enthält nach Maßgabe von §129 AktG die dort genannten personenbezogenen Daten derTeilnehmer der Hauptversammlung bzw. des vertretenenAktionärs, u.a. Namen und Wohnort sowie die Zahl dervon jedem Anwesenden vertretenen Aktien unter Angabeihrer Gattung und der Besitzart der Aktien. JedemAktionär ist zudem auf Verlangen bis zu zwei Jahre nachder Hauptversammlung Einsicht in dasTeilnehmerverzeichnis zu gewähren.Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen dergesetzlichen Pflichten gespeichert und nach Ablauf dersich daraus ergebenden Aufbewahrungspflichten gelöscht.Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist fürdie Teilnahme an der Hauptversammlung und dieWahrnehmung der Rechte als Aktionär zwingenderforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung istArt. 6 (1) c) DS-GVO.Die Dienstleister der Gesellschaft, welche zum Zweckeder Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden,erhalten von der Gesellschaft nur solchepersonenbezogenen Daten, welche für die Ausführung derbeauftragten Dienstleistung erforderlich sind undverarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisungder Gesellschaft als Verantwortlichem.Betroffene Personen haben bei Bestehen derentsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen ein Rechtauf Auskunft (Art. 15 DS-GVO), Berichtigung (Art. 15DS-GVO), Einschränkung (Art. 18 DS-GVO), Widerspruch(Art. 21 DS-GVO), Übertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO)und Löschung (Art. 17 DS-GVO) bezüglich ihrerpersonenbezogenen Daten. Diese Rechte können betroffenePersonen gegenüber der FORTEC ElektronikAktiengesellschaft unentgeltlich über die folgendenKontaktdaten geltend machen:Maximilian HartungeDSB - DatenschutzbeauftragterSECUWING GmbH & Co. KGFrauentorstraße 986152 AugsburgTelefon: +49 (0) 821 90786458E-Mail: epost(at)datenschutz-agentur.deZudem steht Aktionären und Aktionärsvertretern einBeschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehördennach Art. 77 DS-GVO zu. Aktionäre undAktionärsvertreter erreichen unserenDatenschutzbeauftragten ebenfalls unter den zuvorangegebenen Kontaktdaten.(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresDecember 24, 2019ET (GMT)