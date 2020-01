DGAP-HV: Jubii Europe N.V.: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 13.02.2020 in Kanzlei der Allen & Overy LLP, Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam, Niederlande mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

02.01.2020 - 15:05 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-News: Jubii Europe N.V. / Bekanntmachung der Einberufung zurHauptversammlungJubii Europe N.V.: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am13.02.2020 in Kanzlei der Allen & Overy LLP, Apollolaan 15, 1077 ABAmsterdam, Niederlande mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäߧ121 AktG2020-01-02 /Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP- ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Jubii Europe N.V. Haarlem Einladung zurJahreshauptversammlungDie Jahreshauptversammlung der Jubii Europe N.V. mitSitz in Haarlem, Niederlande (die *Gesellschaft*)findet am Donnerstag, 13. Februar 2020, um 12.00 Uhr inder Kanzlei der Allen & Overy LLP, Apollolaan 15, 1077AB Amsterdam, in den Niederlanden statt. DieVersammlung wird in englischer Sprache abgehalten.*Die Tagesordnung der Versammlung hat folgende Punkte:*1. *Diskussion des Jahresberichts für dasGeschäftsjahr 2018/2019 und aktuelleInformationen zum Liquidationsprozess*2. *Diskussion der Umsetzung derVergütungsgrundsätze im Geschäftsjahr2018/2019*3. *Diskussion und Genehmigung desRechnungsabschlusses für das Geschäftsjahr2018/2019**4. *Informationen zur Verwendung desNettoverlusts 2018/2019*5. *Änderung der Vergütungsgrundsätze**6. *Zusammensetzung des Aufsichtsrates -Aufsichtsratsmitglied AA**7. *Beschlussfassung über die Entlastung*a) *des Alleingeschäftsführers derGesellschaft von der Haftung für seinePflichten**b) *der Aufsichtsratsmitglieder von derHaftung für ihre Pflichten**8. *Bestellung der Wirtschaftsprüfer für dasGeschäftsjahr 2019/2020**9. *Bevollmächtigung des Vorstands zum Rückkaufvon Aktien im Namen der Gesellschaft**10. *Verschiedenes*Mit * gekennzeichnete Tagesordnungspunkte sindAbstimmungspunkte.Kopien der vollständigen Tagesordnung stehen zurEinsichtnahme zur Verfügung und sind kostenlos in derNiederlassung der Gesellschaft in Haarlem (Jubii EuropeN.V., Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Niederlande)sowie bei der Jubii Europe GmbH i.l., InvestorRelations, Ringstraße 16-20, 33378Rheda-Wiedenbrück, Deutschland, und bei der DeutschenBank AG, Trust and Agency Services, Post IPO Services,60262 Frankfurt am Main, Deutschland, erhältlich undwerden zudem auf der Website der Gesellschaft(www.jubii.com) veröffentlicht.Als zur Teilnahme an der Versammlung berechtigt werdenPersonen, die am 16. Januar 2020 (dem *Stichtag*)Aktien der Gesellschaft besitzen, nach der Bearbeitungaller Zugänge und Abgänge zum Stichtag anerkannt. DasVorstehende gilt entsprechend für Pfandgläubiger undNutznießer von Inhaberaktien, wenn sie dieStimmrechte an diesen Aktien besitzen.Besitzer von Inhaberaktien, die persönlich oder durchStimmrechtsvertretung an der Versammlung teilnehmenwollen, werden gebeten, zwischen dem 17. Januar 2020und dem 7. Februar 2020 über ihre Depotbank bei derDeutschen Bank AG in Frankfurt am Main alsAnmeldestelle einen Antrag auf Anmeldung ihrer Aktienzur Teilnahme einzureichen. Dem Anmeldeantrag muss eineBescheinigung der betreffenden Depotbank mit Angabe derAnzahl der Aktien beiliegen, die am Stichtag von demAktionär gehalten werden. Die Anmeldung wird durch einvon der Deutschen Bank AG ausgegebenes Anmeldedokumentbestätigt.Für Besitzer von Namensaktien ist das angegebeneRegister das Aktionärsverzeichnis der Gesellschaft, dasvon der Gesellschaft geführt wird und in dem die amStichtag bestehenden Aktionäre aufgeführt sind.Bitte beachten Sie, dass Aktionäre, die sich in derJahreshauptversammlung durch einenStimmrechtsbevollmächtigten vertreten lassen wollen,diesem eine schriftliche Vollmacht ausstellen müssen.Diese Vollmacht muss spätestens bis zum 11. Februar2020, 17.00 Uhr, beim Vorstand eingegangen sein und istaninvestor.relations@jubii.comoder an die nachstehende Anschrift zu senden:Allen & Overy LLPFrau J.J.C.A. LeemrijseApollolaan 151077 AB AmsterdamNiederlandeDie Vollmacht zur Vertretung eines Aktionärs kann (mussjedoch nicht) ausgestellt werden an Frau JoyceLeemrijse in der Allen & Overy LLP, NiederlassungAmsterdam, und an einen (stellvertretenden) Notar beiAllen & Overy LLP, der Frau Joyce Leemrijse vertritt,durch Zusendung einer E-Mail mit Stimmrechtsvollmachtund Abstimmungsanweisungen anjoyce.leemrijse@allenovery.comoder durch Zusendung des Originals an die vorgenannteAnschrift, beim Stimmrechtsbevollmächtigten eingehendspätestens bis zum 11. Februar 2020, 17.00 Uhr.Stimmrechtsvollmachtsformulare können von der Websiteder Gesellschaft (www.jubii.com) heruntergeladenwerden.Zur Teilnahme an der Versammlung berechtigte Personenkönnen vor der Zulassung aufgefordert werden, sichauszuweisen.Zur Teilnahme an der Versammlung berechtigte Personenwerden daher gebeten, ein gültiges Ausweisdokument (wieetwa einen Reisepass oder Führerschein) mitzuführen.Am 2. Am 2. Januar 2020 sind insgesamt 311.576.344stimmberechtigte Aktien der Gesellschaft in Umlauf.Alle Mitteilungen an die Gesellschaft oder den Vorstandin Verbindung mit dem Vorstehenden sind wie folgt zuadressieren: Jubii Europe N.V., Fonteinlaan 7, 2012 JGHaarlem, Niederlande. E-Mail:investor.relations@jubii.comHaarlem, Niederlande, 2. Januar 2020.*JUBII Europe N.V.*_Der Vorstand_