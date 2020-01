DGAP-HV: TUI AG: Bekanntmachung der Einberufung -4

02.01.2020 - 15:05 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 23 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

15:05

10:00

09:05

14:05

09:05

14:05

09:05

14:05

09:05

14:05

DJ DGAP-HV: TUI AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.02.2020 in Hannover mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktGDGAP-News: TUI AG / Bekanntmachung der Einberufung zur HauptversammlungTUI AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.02.2020 inHannover mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG2020-01-02 /Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP- ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.TUI AG Hannover und Berlin Einladung*Wir laden unsere Aktionäre hiermit zu **der ordentlichen Hauptversammlung 2020 **am Dienstag, dem 11. Februar 2020, **mit BeginnUhr, in die **TUI Arena,**Expo Plaza 7, **30539 Hannover, ein.**Das Grundkapital der Gesellschaft*ist zum Zeitpunkt der Einberufung zerlegt in 589.020.588nennwertlose Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten.*Wertpapier-Kennnummern**Stimm- und dividendenberechtigte Aktien:**ISIN-Code * *WKN*DE 000 TUA G00 0 TUA G00*Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der TUI AG **am 11. Februar 2020*1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30.September 2019, des gebilligten Konzernabschlusses, deszusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts mit demerläuternden Bericht zu den Angaben nach den §§ 289a Abs. 1,315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats*Den ihm vom Vorstand der Gesellschaft vorgelegtenJahresabschluss der TUI AG zum 30. September 2019 hat derAufsichtsrat am 11. Dezember 2019 gebilligt. Damit ist derJahresabschluss gemäß § 172 AktG festgestellt. Es liegtalso keiner der Fälle vor, in denen die Feststellung desJahresabschlusses ausnahmsweise in die Zuständigkeit derHauptversammlung fällt. Eine Beschlussfassung durch dieHauptversammlung über den Jahresabschluss findet deshalbnicht statt. Ebenfalls am 11. Dezember 2019 wurde derKonzernabschluss für das zum 30. September 2019 abgelaufeneGeschäftsjahr vom Aufsichtsrat gebilligt. Gemäß §§ 172Satz 1, 173 Abs. 1 AktG hat die Hauptversammlung mithin auchinsoweit nicht zu beschließen. Gleichermaßen sinddie übrigen vorgenannten Unterlagen der Hauptversammlungnach § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG lediglich zugänglich zumachen, ohne dass es einer Beschlussfassung hierzu bedarf.2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, vom ausgewiesenenBilanzgewinn des zum 30. September 2019 abgelaufenenGeschäftsjahres in Höhe von 1.494.118.641,76 &euro denBetrag von 318.071.117,52 &euro zur Ausschüttung einerDividende von 0,54 &euro je dividendenberechtigte Aktie zuverwenden und den verbleibenden Betrag in Höhe von1.176.047.524,24 &euro auf neue Rechnung vorzutragen.Der Anspruch der Aktionäre auf ihre Dividende ist gemäߧ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG am dritten auf denHauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig.Die Dividende soll dementsprechend am 14. Februar 2020ausgezahlt werden.3. *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands*Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder desVorstands für das zum 30. September 2019 abgelaufeneGeschäftsjahr zu entlasten.Über die Entlastung soll - aufgrund der Notierung derAktie der TUI AG an der London Stock Exchange und mit Blickauf die dortigen Corporate Governance-Standards - im Wegeder sogenannten Einzelentlastung, also für jedes Mitgliedgesondert, abgestimmt werden. Zur Entlastung stehen dabeidie folgenden, im abgelaufenen Geschäftsjahr amtierendenMitglieder des Vorstands an: Friedrich Joussen(Vorsitzender), Birgit Conix, David Burling, Sebastian Ebel,Dr. Elke Eller und Frank Rosenberger.4. *Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder desAufsichtsrats für das zum 30. September 2019 abgelaufeneGeschäftsjahr zu entlasten.Über die Entlastung soll - aufgrund der Notierung derAktie der TUI AG an der London Stock Exchange und mit Blickauf die dortigen Corporate Governance-Standards - im Wegeder sogenannten Einzelentlastung, also für jedes Mitgliedgesondert, abgestimmt werden. Zur Entlastung stehen dabeidie folgenden, im abgelaufenen Geschäftsjahr amtierendenMitglieder des Aufsichtsrats an: Dr. Dieter Zetsche(Vorsitzender), Frank Jakobi (stellvertretenderVorsitzender), Peter Long (stellvertretender Vorsitzender),Andreas Barczewski, Peter Bremme, Prof. Dr. Edgar Ernst,Wolfgang Flintermann, Angelika Gifford, Valerie Gooding, Dr.Dierk Hirschel, Janis Kong, Vladimir Lukin, Prof. Dr. KlausMangold, Coline McConville, Alexey Mordashov, MichaelPönipp, Carmen Riu Güell, Carola Schwirn, Anette Strempel,Ortwin Strubelt, Joan Trían Riu und Mag. Stefan Weinhofer.5. *Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers*Der Aufsichtsrat schlägt vor, gestützt auf die Empfehlungdes Prüfungsausschusses, die Deloitte GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zumAbschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das zum 30.September 2020 endende Geschäftsjahr sowie für dieprüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für daserste Halbjahr des genannten Geschäftsjahres zu wählen. DesWeiteren schlägt der Aufsichtsrat vor, die Deloitte GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zumAbschlussprüfer für eine etwaige prüferische Durchsichtzusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im Sinne von§ 115 Abs. 7 WpHG für die zum 30. September 2020 und zum 30.September 2021 endenden Geschäftsjahre bis zur nächstenHauptversammlung zu bestellen.6. *Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zum Erwerb undzur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und desAndienungsrechts sowie der Möglichkeit der Einziehungeigener Aktien auch unter Herabsetzung des Grundkapitals*Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Gesellschaft, soweitnicht gesetzlich ausdrücklich zugelassen, einer besonderenErmächtigung durch die Hauptversammlung. Da die von derHauptversammlung am 12. Februar 2019 beschlosseneErmächtigung am 11. August 2020 endet, soll derHauptversammlung vorgeschlagen werden, der Gesellschaftunter vorzeitiger Aufhebung der bestehenden Ermächtigungerneut eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zuerteilen. Die neue Ermächtigung zum Erwerb und zurVerwendung eigener Aktien soll den Vorstand auch dazuermächtigen, eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechtsder Aktionäre zu verwenden oder - auch unter Herabsetzungdes Grundkapitals - einzuziehen. Zugleich sollsichergestellt werden, dass eine Veräußerung von aufGrundlage der neuen Ermächtigung erworbenen Aktien derGesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts nur zulässigist, wenn und solange es dadurch nach Erteilung derErmächtigung - auch unter Berücksichtigung einer etwaigenAusübung anderer Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss -nicht zu Bezugsrechtsausschlüssen bezogen auf einAktienvolumen von insgesamt mehr als 10 % des Grundkapitalskommt. Das Volumen der Erwerbsermächtigung soll zudem auf 5% des Grundkapitals beschränkt werden.*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen demgemäß vor,folgenden Beschluss zu fassen:*a) Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktienin einem Volumen von bis zu 5 % des zumZeitpunkt der Beschlussfassung bestehendenGrundkapitals zu erwerben, höchstens jedoch29.451.029 Aktien. Auf die erworbenenAktien dürfen zusammen mit anderen eigenenAktien, die sich im Besitz der Gesellschaftbefinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktGzuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehrals 10 % des Grundkapitals entfallen.Ferner sind die Voraussetzungen des § 71Abs. 2 Sätze 2 und 3 AktG zu beachten. DieErmächtigung darf nicht zum Zwecke desHandels in eigenen Aktien ausgenutztwerden.b) Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilen,einmal oder mehrmals, in Verfolgung einesoder mehrerer Zwecke ausgeübt werden. DerErwerb kann dabei durch die Gesellschaft,durch abhängige oder in Mehrheitsbesitz derGesellschaft stehende Unternehmen oderdurch auf deren Rechnung oder auf Rechnungder Gesellschaft handelnde Drittedurchgeführt werden. Die Ermächtigung trittan die Stelle der von der Hauptversammlungder TUI AG am 12. Februar 2019beschlossenen Ermächtigung zum Erwerbeigener Aktien, die mit Wirksamwerden derneuen Ermächtigung aufgehoben ist, und giltbis zum 10. August 2021. Jedoch dürfen aufihrer Grundlage schuldvertraglicheErwerbsgeschäfte nur vor der nächstenordentlichen Hauptversammlung, also nur inder Zeit bis zur Hauptversammlung 2021,abgeschlossen werden. Der Erwerb erfolgtnach Wahl des Vorstands über die Börse odermittels eines öffentlichen Kaufangebotsbzw. mittels einer öffentlichenAufforderung an die Aktionäre zur Abgabeeines Verkaufsangebots (zusammen'öffentliches Erwerbsangebot').* Erfolgt der Erwerb der Aktien über die(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)DJ DGAP-HV: TUI AG: Bekanntmachung der Einberufung -2-Börse, darf der von der Gesellschaftgezahlte Gegenwert je Aktie (ohneErwerbsnebenkosten) den amBörsenhandelstag durch dieEröffnungsauktion ermitteltenBörsenpreis an der FrankfurterWertpapierbörse (Xetra-Handel) oder derdie Aktien vertretenden DepositaryInterests an der London Stock Exchangeum nicht mehr als 10 % über- oderunterschreiten. Zudem darf in diesemFall der von der Gesellschaft gezahlteGegenwert je Aktie (ohneErwerbsnebenkosten) den höheren derbeiden folgenden Werte nichtübersteigen:- 105 % der durchschnittlichenmittleren Marktnotierung der Aktiebzw. des sie vertretendenDepositary Interest, abgeleitet ausdem offiziellen Tageskursblatt derLondoner Börse (The London StockExchange Daily Official List) fürdie fünf Handelstage, die demAbschluss des schuldvertraglichenErwerbsgeschäfts unmittelbarvorangehen,- den Betrag, der dem des letztenunabhängig getätigten Abschlusseseines Geschäfts in der Aktie bzw.dem sie vertretenden DepositaryInterest oder (sollte dieser höhersein) dem des derzeit höchstenunabhängigen Angebots für die Aktiebzw. das sie vertretende DepositaryInterest auf dem Handelsplatzentspricht, auf dem der Erwerbstattfindet.* Erfolgt der Erwerb mittels einesöffentlichen Erwerbsangebots an alleAktionäre, darf der von derGesellschaft gezahlte Angebotspreis jeAktie (ohne Erwerbsnebenkosten) dendurch die Schlussauktion am letztenBörsenhandelstag vor dem Tag derEntscheidung des Vorstands über dieVeröffentlichung des Erwerbsangebotsermittelten Kurs für Aktien derGesellschaft an der FrankfurterWertpapierbörse (Xetra-Handel) oder derdie Aktien vertretenden DepositaryInterests an der London Stock Exchangeum nicht mehr als 10 % über- oderunterschreiten. Ergeben sich nach derVeröffentlichung eines öffentlichenKaufangebots bzw. der öffentlichenAufforderung an die Aktionäre zurAbgabe eines Verkaufsangebotserhebliche Abweichungen desmaßgeblichen Kurses, so kann dasAngebot bzw. die Aufforderung zurAbgabe eines Verkaufsangebots angepasstwerden. In diesem Fall wird auf denDurchschnittskurs der dreiBörsenhandelstage vor dem Tag derEntscheidung des Vorstands über dieöffentliche Ankündigung einer etwaigenAnpassung abgestellt. Sofern dieGesamtzahl der auf ein öffentlichesErwerbsangebot angedienten Aktiendessen Volumen überschreitet, kann derErwerb nach dem Verhältnis derangedienten Aktien (Andienungsquoten)erfolgen; darüber hinaus können einebevorrechtigte Annahme geringerStückzahlen (bis zu 50 Aktien jeAktionär) sowie zur Vermeidungrechnerischer Bruchteile von Aktieneine Rundung nach kaufmännischenGrundsätzen vorgesehen werden. Einetwaiges weitergehendes Andienungsrechtder Aktionäre ist insoweitausgeschlossen.c) Aktien der Gesellschaft, die aufgrunddieser Ermächtigung erworben werden (bis zu5% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassungbestehenden Grundkapitals, höchstens jedoch29.451.029 Aktien), können über die Börseoder unter Beachtung desGleichbehandlungsgrundsatzes durch Angebotan die Aktionäre veräußert werden. DerVorstand wird darüber hinaus ermächtigt,sie stattdessen zu den folgenden Zwecken zuverwenden:* Die Aktien können mit Zustimmung desAufsichtsrats eingezogen werden, ohnedass die Einziehung oder ihreDurchführung eines weiterenHauptversammlungsbeschlusses bedürfen.Sie können auch ohneKapitalherabsetzung durch Anpassungdes anteiligen rechnerischen Betragsder übrigen Aktien am Grundkapital derGesellschaft eingezogen werden. DieEinziehung kann auf einen Teil dererworbenen Aktien beschränkt werden.Erfolgt die Einziehung ohneKapitalherabsetzung, ist der Vorstandzur Anpassung der Zahl der Aktien inder Satzung ermächtigt.* Die Aktien können mit Zustimmung desAufsichtsrats auch in anderer Weiseals über die Börse oder durch einAngebot an die Aktionäreveräußert werden, wenn die Aktiengegen Barzahlung zu einem Preisveräußert werden, der denBörsenpreis von Aktien derGesellschaft gleicher Ausstattung zumZeitpunkt der Veräußerung nichtwesentlich unterschreitet. In diesemFall darf die Anzahl der zuveräußernden Aktien die Grenzevon 5 % des Grundkapitals zumZeitpunkt der Beschlussfassung derHauptversammlung über dieseErmächtigung oder - falls der Wertgeringer ist - zum Zeitpunkt ihrerAusnutzung insgesamt nichtübersteigen. Das vorstehendeErmächtigungsvolumen von 5 % desGrundkapitals verringert sich um denanteiligen Betrag am Grundkapital, derauf Aktien entfällt oder auf den sichWandlungs- und/oder Optionsrechte bzw.-pflichten aus Schuldverschreibungenbeziehen, die seit dem 11. Februar2020 unter Bezugsrechtsausschluss inunmittelbarer, entsprechender odersinngemäßer Anwendung von § 186Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben bzw.veräußert worden sind; dieseVerringerung erfolgt jedoch nurhinsichtlich des Umfangs, um den derbetreffende Betrag 5 % desGrundkapitals übersteigt.* Die Aktien können mit Zustimmung desAufsichtsrats auch im Rahmen desErwerbs von Unternehmen, Teilen vonUnternehmen, Unternehmensbeteiligungeneinschließlich Erhöhungen desAnteilsbesitzes oder sonstigenVermögensgegenständen(einschließlich Forderungen)sowie im Rahmen vonUnternehmenszusammenschlüssen gegenSachleistungen veräußert werden.* Die Aktien können auch zur Erfüllungvon Wandlungs- oder Optionsrechtenbzw. -pflichten aus von derGesellschaft oder vonKonzernunternehmen der Gesellschaftbegebenen Wandelschuldverschreibungen,Optionsschuldverschreibungen,Genussrechten und/oderGewinnschuldverschreibungen (bzw.Kombinationen dieser Instrumente) mitWandlungs- oder Optionsrecht bzw.-pflicht verwendet werden.d) Die Ermächtigung unter lit. c), Unterpunkte2 bis 4 erfasst auch die Verwendung vonAktien der Gesellschaft, die aufgrund von §71d Satz 5 AktG erworben wurden.e) Die Ermächtigungen unter lit. c) könneneinmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen,einzeln oder gemeinsam, die Ermächtigungengemäß lit. c), Unterpunkte 2 bis 4können zudem durch abhängige oder inMehrheitsbesitz der Gesellschaft stehendeUnternehmen oder durch auf deren Rechnungoder auf Rechnung der Gesellschafthandelnde Dritte ausgenutzt werden.f) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf eigeneAktien wird insoweit ausgeschlossen, alsdiese Aktien gemäß den vorstehendenErmächtigungen unter lit. c), Unterpunkte 2bis 4 verwendet werden. Für den Fall, dassdie eigenen Aktien durch Angebot an dieAktionäre veräußert werden, wird derVorstand ermächtigt, mit Zustimmung desAufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionärefür Spitzenbeträge auszuschließen.Jedoch darf - zusätzlich zu den übrigensich aus diesem Beschluss ergebendenBeschränkungen - der auf eigene Aktien, beideren Verwendung das Bezugsrecht aufgrundder vorstehenden Ermächtigung oder durchdie Nutzung der Ermächtigungen unter lit.c), Unterpunkte 2 bis 4 ausgeschlossenwird, insgesamt entfallende anteiligeBetrag am Grundkapital zusammen mit demanteiligen Betrag am Grundkapital, der aufneue Aktien aus genehmigtem Kapitalentfällt, die unter Ausschluss desBezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4AktG ausgegeben werden, oder auf eigeneoder neue Aktien, auf die sich Wandlungs-oder Optionsrechte bzw. -pflichten ausSchuldverschreibungen beziehen, die seitdem 11. Februar 2020 in entsprechenderAnwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktGunter Bezugsrechtsausschluss veräußertbzw. ausgegeben worden sind, 10 % desGrundkapitals nicht überschreiten.Maßgeblich ist entweder das zumZeitpunkt des Wirksamwerdens derErmächtigung oder das zum Zeitpunkt derVeräußerung der eigenen Aktienvorhandene Grundkapital, je nachdem zuwelchem dieser Zeitpunkte der(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)DJ DGAP-HV: TUI AG: Bekanntmachung der Einberufung -3-Grundkapitalbetrag geringer ist.7. *Satzungsänderung*Einige Paragraphen der Satzung der Gesellschaft sollenangepasst werden, um insbesondere die Verwendung modernerKommunikationsmittel zu ermöglichen sowie obsolet gewordeneRegelungen, für die es keinen Anwendungsbereich mehr gibt,zu streichen.a) In § 2 Abs. 2 soll der Verweis auf dasRumpfgeschäftsjahr 2009 mangelsfortbestehender Relevanz gestrichen werden.In seiner bisherigen Form lautet § 2 Abs. 2wie folgt:_'(2) Das Geschäftsjahr beginnt am 1.Oktober und endet am 30. September desfolgenden Jahres; für den Zeitraum vom1. Januar 2009 bis 30. September 2009wird ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet.'_§ 2 Abs. 2 soll nunmehr wie folgt neugefasst werden:_'(2) Das Geschäftsjahr beginnt am 1.Oktober und endet am 30. September desfolgenden Jahres.'_b) In § 4 soll in Abs. 5 Satz 1 und in Abs. 7Satz 1 die Schreibweise der Bezeichnung'Euro' geändert werden. Statt der Verwendungdes '&euro'-Zeichens soll nunmehr die imWährungsverkehr übliche Bezeichnung 'EUR'verwendet werden; bei den ausgeschriebenenZahlen in Worten soll nunmehr 'EURO' inGroßbuchstaben geschrieben werden. Diessoll der Vereinheitlichung mit den übrigenAbsätzen dieses Paragraphen dienen.c) In § 5 soll Abs. 1, der in der bisherigenForm lautet _'Die Gesellschaft ist zurAusgabe von Gewinnanteils- undErneuerungsscheinen berechtigt.',_gestrichen werden, da die Gesellschaft keineAktienurkunden ausgegeben hat undgegebenenfalls noch im Umlauf befindlichealte Urkunden für kraftlos erklärt wurden.Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine sindjedoch nur für physische Aktien von Belang.Aufgrund dessen soll auch der Passus _'sowieder Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine'_in Abs. 2 hinter dem Wort '_Aktienurkunden_'gestrichen werden. Die Nummerierung desParagraphen soll aufgrund der ersatzlosenStreichung des Abs. 1 neu vorgenommenwerden, wobei der alte Abs. 2 der neue Abs.1 werden soll. Für die Nummerierung deralten Absätze 3 und 4 gilt Entsprechendes.§ 5 soll nunmehr wie folgt neu gefasstwerden:_'§ 5__(1) Form und Inhalt der Aktienurkundenbestimmt der Vorstand.__(2) Die Gesellschaft ist berechtigt,auf Namen lautende Aktienurkundenauszustellen, die je eine oder mehrereAktien verkörpern. Der Anspruch desAktionärs auf Verbriefung seinesAnteils ist ausgeschlossen.__(3) Bei einer Kapitalerhöhung kann dieGewinnbeteiligung der neuen Aktienabweichend von den Bestimmungen desAktiengesetzes geregelt werden.'_d) In § 11 Abs. 2 soll ergänzt werden, dassAufsichtsratsmitglieder ihr Amt durchErklärung nicht nur dem Vorsitzenden desAufsichtsrats sondern auch dem Vorstandgegenüber niederlegen können. Hierfür sollendie Worte _'oder gegenüber dem Vorstand'_eingefügt werden. Die Ergänzung sollKlarheit sowohl für den Fall derNichterreichbarkeit des Vorsitzenden desAufsichtsrats als auch für eineAmtsniederlegung desAufsichtsratsvorsitzenden schaffen.§ 11 Abs. 2 soll nunmehr wie folgt neugefasst werden (Ergänzung unterstrichen):_'(2) Jedes Aufsichtsratsmitglied istbefugt, sein Amt jederzeit auch ohnewichtigen Grund durch Erklärunggegenüber dem Vorsitzenden desAufsichtsrates _ oder gegenüber demVorstand _niederzulegen. Wer als Trägereines öffentlichen Amtes zum Mitglieddes Aufsichtsrates gewählt worden ist,scheidet, wenn das Amt endigt, mit demSchluss der nächsten darauf folgendenordentlichen oderaußerordentlichen Hauptversammlungaus dem Aufsichtsrat aus.'_e) § 14 soll neu gefasst werden. In seinerbisherigen Form lautet dieser:_'Der Aufsichtsrat wird vomVorsitzenden oder in dessen Auftrag vomVorstand unter Angabe der Tagesordnung,des Ortes und der Zeit der Sitzungschriftlich einberufen. In dringendenFällen genügt mündliche, fernmündlicheoder drahtliche Einberufung.'_Eine nähere Umschreibung, wie dieEinberufung des Aufsichtsrats vorzunehmenist, soll der Geschäftsordnung desAufsichtsrats vorbehalten bleiben, die imEinklang mit den Empfehlungen des DeutschenCorporate Governance Kodexes im Laufe desersten Halbjahres 2020 auf der Internetseiteder Gesellschaft veröffentlicht wird. Zudemsoll die Bezugnahme auf veralteteKommunikationswege, wie beispielsweise diedrahtliche Einberufung, entfernt werden.§ 14 soll nunmehr wie folgt neu gefasstwerden:_'_ _§ 14__Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzendenoder in dessen Auftrag vom Vorstandeinberufen.'_f) Gemäß § 15 Abs. 2 soll einemverhinderten Aufsichtsratsmitglied eineStimmbotschaft zukünftig nicht nur in derForm möglich sein, dass eine schriftlicheStimmabgabe durch ein anderesAufsichtsratsmitglied überreicht wird,sondern auch durch Übermittlung einerStimmabgabe, die per Telefax, E-Mail oderüber sonstige elektronische Medien erfolgtist. Diese Ergänzung stellt eine Anpassungan die heute üblichen elektronischenKommunikationswege dar.§ 15 Abs. 2 soll nunmehr wie folgt neugefasst werden (Ergänzung unterstrichen):_'(2) Ein Aufsichtsratsmitglied, dasverhindert ist, an einerAufsichtsratssitzung teilzunehmen, istberechtigt, durch ein anderesAufsichtsratsmitglied zu bestimmtenTagesordnungspunkten eine schriftlich,_ per Telefax, per E-Mail oder über einsonstiges elektronisches Medium_übermittelte Stimmabgabe überreichenzu lassen.'_g) § 16 Abs. 1 soll neu gefasst und Abs. 2dieses Paragraphen gestrichen werden. § 16lautet in seiner bisherigen Form:_'(1) Der Aufsichtsrat kann Beschlüsseauch durch schriftliche, telegrafische,fernmündliche Stimmabgabe oder durchStimmabgabe per Fax oder E-Mail fassen,wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrateses anordnet.__(2) Die Bestimmungen über diemündliche Stimmabgabe findenentsprechende Anwendung.'_Die Änderungen sollen der Anpassung andie aktuell gebräuchlichenKommunikationsmittel dienen und veralteteFormen der Stimmabgabe, wie etwa dietelegrafische Übermittlung, entfallenlassen.§ 16 soll nunmehr wie folgt gefasst werden:_'_ _§ 16__Der Aufsichtsrat kann Beschlüsse auchdurch schriftlich, per Telefax, perE-Mail, telefonisch oder mittelssonstiger elektronischer Medienerfolgte Stimmabgaben fassen, wenn derVorsitzende des Aufsichtsrates esanordnet.'_h) In § 18 Abs. 1 Satz 1 sollen die Worte '_fürnach dem 30. September 2015 beginnendeGeschäftsjahre'_ gestrichen werden. Dienachfolgenden Sätze des § 18 Abs. 1 sollenzudem vollständig gestrichen werden. Für diegestrichenen Passagen besteht keineNotwendigkeit mehr, da diese sichausschließlich auf in der Vergangenheitliegende Geschäftsjahre beziehen und dieAblösung der variablenAufsichtsratsvergütung, die in dengestrichenen Passagen geregelt wurde,vollständig abgewickelt ist.§ 18 Abs. 1 lautet in seiner bisherigenForm:_'(1) Die Mitglieder des Aufsichtsratserhalten neben dem Ersatz ihrerAuslagen, zu denen auch die auf ihreBezüge entfallende Umsatzsteuer gehört,für nach dem 30. September 2015beginnende Geschäftsjahre eine feste,nach Ablauf des Geschäftsjahrs zahlbareVergütung in Höhe von EUR 90.000,00.__Die den Mitgliedern des Aufsichtsratsnach § 18 Absatz 1 (b) der Satzung inder bis zur Eintragung dieserNeufassung geltenden Fassung zustehendelangfristige variable Vergütung für dieGeschäftsjahre 2013/2014 und 2014/2015wird nach Eintragung dieser Neufassungin das Handelsregister ausbezahlt._Für die Berechnung der langfristigenvariablen Vergütung für dieGeschäftsjahre 2013/2014 und 2014/2015werden zur Berechnung des Durchschnittsder Gewinne pro Aktie im Sinn des § 18Absatz 1 (b) der Satzung in der bis zurEintragung dieser Neufassung geltendenFassung die Planwerte für den Gewinnpro Aktie des Geschäftsjahrs 2015/2016in Höhe von EUR 0,81 bzw. desGeschäftsjahrs 2016/2017 in Höhe vonEUR 1,11 verwendet. Würde sich für dieGeschäftsjahre 2013/2014 und/oder2014/2015 nach Maßgabe des § 18Absatz 1 (b) der Satzung in der bis zurEintragung dieser Neufassung geltendenFassung eine höhere langfristige(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)variable Vergütung ergeben als unterBerücksichtigung des vorstehendenSatzes, ist die Differenz zahlbar nachAblauf der Hauptversammlung, die überdie Entlastung des Aufsichtsrats fürdas Geschäftsjahr 2015/2016 bzw.2016/2017 entscheidet.Würde sich für das Geschäftsjahr2015/2016 nach Maßgabe des § 18Absatz 1 lit. (a) und (b) der Satzungin der bis zur Eintragung dieserNeufassung geltenden Fassung eineVergütung ergeben, die höher ist alsEUR 90.000,00, ist die Differenzzahlbar nach Ablauf derHauptversammlung, die über dieEntlastung des Aufsichtsrats für dasGeschäftsjahr 2017/2018 entscheidet.'§ 18 Abs. 1 soll nunmehr wie folgt gefasstwerden:_'(1) Die Mitglieder des Aufsichtsratserhalten neben dem Ersatz ihrerAuslagen, zu denen auch die auf ihreBezüge entfallende Umsatzsteuer gehört,eine feste, nach Ablauf desGeschäftsjahrs zahlbare Vergütung inHöhe von EUR 90.000,00.'_In den Absätzen 3 und 5 des § 18 sollenzudem jeweils die Worte _'desIntegrationsausschusses'_ hinter '_desPrüfungsausschusses_' gestrichen werden, dadieser Ausschuss mittlerweile nicht mehrbesteht.§ 18 Absätze 3 und 5 sollen nunmehr wiefolgt gefasst werden:'(3) Die Mitglieder des Präsidiums, desPrüfungsausschusses und desStrategieausschusses erhalten für ihreTätigkeit über die Vergütung nachAbsatz 1 und Absatz 2 hinaus eineweitere, nach Ablauf des Geschäftsjahrszahlbare Vergütung in Höhe von EUR42.000,00. Der Vorsitzende desPrüfungsausschusses erhält dasDreifache, der Vorsitzende desStrategieausschusses erhält dasDoppelte dieser Vergütung.'_'(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrats,des Präsidiums, desNominierungsausschusses, desPrüfungsausschusses und desStrategieausschusses erhalten für dieTeilnahme an den Sitzungen, unabhängigvon deren Form, ein Sitzungsgeld inHöhe von EUR 1.000,00 je Sitzung.'_*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, folgendenBeschluss zu fassen:*Die Satzung der Gesellschaft wird wie folgtgeändert:a) § 2 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:_'(2) Das Geschäftsjahr beginnt am1. Oktober und endet am 30.September des folgenden Jahres.'_b) § 4 Abs. 5 Satz 1 wird wie folgtneugefasst:'(5) Der Vorstand ist ermächtigt,mit Zustimmung des Aufsichtsrats dasGrundkapital der Gesellschaft biszum 8. Februar 2021 durch Ausgabeneuer, auf den Namen lautenderAktien gegen Bareinlagen einmal odermehrmals, jedoch insgesamt höchstensum EUR 150.000.000,00 (in Worten:EURO einhundertfünfzig Millionen) zuerhöhen (Genehmigtes Kapital2016/I).'§ 4 Abs. 7 Satz 1 wird wie folgt neugefasst:'(7) Der Vorstand ist ermächtigt,mit Zustimmung des Aufsichtsratesdas Grundkapital der Gesellschaftbis zum 08. Februar 2021einschließlich durch Ausgabeneuer, auf den Namen lautenderAktien gegen Bar- oder Sacheinlageneinmal oder mehrmals, jedochinsgesamt höchstens um EUR570.000.0000,00 &euro (in Worten:EURO fünfhundertsiebzig Millionen)zu erhöhen (Genehmigtes Kapital2016/II).'c) § 5 wird wie folgt neu gefasst:_'_ _§ 5__(1) Form und Inhalt derAktienurkunden bestimmt derVorstand.__(2) Die Gesellschaft istberechtigt, auf Namen lautendeAktienurkunden auszustellen, die jeeine oder mehrere Aktien verkörpern.Der Anspruch des Aktionärs aufVerbriefung seines Anteils istausgeschlossen.__(3) Bei einer Kapitalerhöhung kanndie Gewinnbeteiligung der neuenAktien abweichend von denBestimmungen des Aktiengesetzesgeregelt werden.'_d) § 11 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:'(2) Jedes Aufsichtsratsmitglied istbefugt, sein Amt jederzeit auch ohnewichtigen Grund durch Erklärunggegenüber dem Vorsitzenden desAufsichtsrates oder gegenüber demVorstand niederzulegen. Wer alsTräger eines öffentlichen Amtes zumMitglied des Aufsichtsrates gewähltworden ist, scheidet, wenn das Amtendigt, mit dem Schluss der nächstendarauf folgenden ordentlichen oderaußerordentlichenHauptversammlung aus demAufsichtsrat aus.'e) § 14 wird wie folgt neu gefasst:_'_ _§ 14__Der Aufsichtsrat wird vomVorsitzenden oder in dessen Auftragvom Vorstand einberufen.'_f) § 15 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:_'(2) Ein Aufsichtsratsmitglied, dasverhindert ist, an einerAufsichtsratssitzung teilzunehmen,ist berechtigt, durch ein anderesAufsichtsratsmitglied zu bestimmtenTagesordnungspunkten eineschriftlich, per Telefax, per E-Mailoder über ein sonstigeselektronisches Medium übermittelteStimmabgabe überreichen zu lassen.'_g) § 16 wird wie folgt neu gefasst:_'_ _§ 16__Der Aufsichtsrat kann Beschlüsseauch durch schriftlich, per Telefax,per E-Mail, telefonisch oder mittelssonstiger elektronischer Medienerfolgte Stimmabgaben fassen, wennder Vorsitzende des Aufsichtsrateses anordnet.'_h) § 18 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:_'(1) Die Mitglieder desAufsichtsrats erhalten neben demErsatz ihrer Auslagen, zu denen auchdie auf ihre Bezüge entfallendeUmsatzsteuer gehört, eine feste,nach Ablauf des Geschäftsjahrszahlbare Vergütung in Höhe von EUR90.000,00.'_§ 18 Absätze 3 und 5 werden wie folgtgefasst:'(3) Die Mitglieder des Präsidiums,des Prüfungsausschusses und desStrategieausschusses erhalten fürihre Tätigkeit über die Vergütungnach Absatz 1 und Absatz 2 hinauseine weitere, nach Ablauf desGeschäftsjahrs zahlbare Vergütung inHöhe von EUR 42.000,00. DerVorsitzende des Prüfungsausschusseserhält das Dreifache, derVorsitzende des Strategieausschusseserhält das Doppelte dieserVergütung.'_'(5) Die Mitglieder desAufsichtsrats, des Präsidiums, desNominierungsausschusses, desPrüfungsausschusses, und desStrategieausschusses erhalten fürdie Teilnahme an den Sitzungen,unabhängig von deren Form, einSitzungsgeld in Höhe von EUR1.000,00 je Sitzung.'_Auf der Internetseite der Gesellschaft findet sich unterhttps://www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungeneine Lesefassung der Satzung, in der die vorgeschlagenenÄnderungen im Überblick kenntlich gemacht sind.8. *Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern*Nachdem Herr Prof. Dr. Klaus Mangold sein Amt niedergelegthatte, wurde Herr Vladimir Lukin im Juni 2019 gerichtlichzum Aufsichtsratsmitglied bestellt. Herr Lukin soll im Sinneguter Corporate Governance nun durch die Hauptversammlunggewählt werden.Mit dem Schluss der ordentlichen Hauptversammlung am 11.Februar 2020 endet zudem die fünfjährige Amtszeit derAufsichtsratsmitglieder Coline McConville, Janis Kong undValerie Gooding.Mit diesem Zeitpunkt beginnt die Amtszeit der neu zuwählenden Aufsichtsratsmitglieder.Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs.1, 101 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 Satz 3, Satz 1 Nr. 3Mitbestimmungsgesetz 1976 in Verbindung mit § 11 Abs. 1 Satz1 der Satzung der TUI AG aus je zehn Mitgliedern derAnteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen. Gemäß § 96Abs. 2 Satz 1 AktG setzt er sich zudem zu mindestens 30% ausFrauen und zu mindestens 30% aus Männern zusammen(Mindestanteilsgebot). Der Gesamterfüllung nach § 96 Abs. 2Satz 3 AktG, wonach sich der Mindestanteil an Frauen undMännern von je 30 % auf den Aufsichtsrat insgesamt bezieht,ist nicht widersprochen worden. Der Aufsichtsrat ist daherinsgesamt mit mindestens sechs Frauen und mindestens sechsMännern zu besetzen, um das Mindestanteilsgebot zu erfüllen.Ohne Coline McConville, Janis Kong und Valerie Goodinggehören dem Aufsichtsrat drei Frauen und 14 Männer an. DasMindestanteilsgebot ist demnach nicht erfüllt. Diese dreifrei werdenden Sitze sind folglich mit Frauen zu besetzen.*Gestützt auf entsprechende Vorschläge desNominierungsausschusses und unter Berücksichtigung seiner imCorporate Governance Bericht veröffentlichten Ziele für dieZusammensetzung des Gremiums schlägt der Aufsichtsrat vor,als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zuwählen:*a) Herrn *Vladimir Lukin*, Sonderberater des(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)