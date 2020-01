DGAP-HV: TUI AG: Bekanntmachung der Einberufung -8

02.01.2020 - 15:05 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 47 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DJ DGAP-HV: TUI AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.02.2020 in Hannover mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktGDGAP-News: TUI AG / Bekanntmachung der Einberufung zur HauptversammlungTUI AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.02.2020 inHannover mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG2020-01-02 /Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP- ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.TUI AG Hannover und Berlin Einladung*Wir laden unsere Aktionäre hiermit zu **der ordentlichen Hauptversammlung 2020 **am Dienstag, dem 11. Februar 2020, **mit BeginnUhr, in die **TUI Arena,**Expo Plaza 7, **30539 Hannover, ein.**Das Grundkapital der Gesellschaft*ist zum Zeitpunkt der Einberufung zerlegt in 589.020.588nennwertlose Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten.*Wertpapier-Kennnummern**Stimm- und dividendenberechtigte Aktien:**ISIN-Code * *WKN*DE 000 TUA G00 0 TUA G00*Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der TUI AG **am 11. Februar 2020*1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30.September 2019, des gebilligten Konzernabschlusses, deszusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts mit demerläuternden Bericht zu den Angaben nach den §§ 289a Abs. 1,315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats*Den ihm vom Vorstand der Gesellschaft vorgelegtenJahresabschluss der TUI AG zum 30. September 2019 hat derAufsichtsrat am 11. Dezember 2019 gebilligt. Damit ist derJahresabschluss gemäß § 172 AktG festgestellt. Es liegtalso keiner der Fälle vor, in denen die Feststellung desJahresabschlusses ausnahmsweise in die Zuständigkeit derHauptversammlung fällt. Eine Beschlussfassung durch dieHauptversammlung über den Jahresabschluss findet deshalbnicht statt. Ebenfalls am 11. Dezember 2019 wurde derKonzernabschluss für das zum 30. September 2019 abgelaufeneGeschäftsjahr vom Aufsichtsrat gebilligt. Gemäß §§ 172Satz 1, 173 Abs. 1 AktG hat die Hauptversammlung mithin auchinsoweit nicht zu beschließen. Gleichermaßen sinddie übrigen vorgenannten Unterlagen der Hauptversammlungnach § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG lediglich zugänglich zumachen, ohne dass es einer Beschlussfassung hierzu bedarf.2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, vom ausgewiesenenBilanzgewinn des zum 30. September 2019 abgelaufenenGeschäftsjahres in Höhe von 1.494.118.641,76 &euro denBetrag von 318.071.117,52 &euro zur Ausschüttung einerDividende von 0,54 &euro je dividendenberechtigte Aktie zuverwenden und den verbleibenden Betrag in Höhe von1.176.047.524,24 &euro auf neue Rechnung vorzutragen.Der Anspruch der Aktionäre auf ihre Dividende ist gemäߧ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG am dritten auf denHauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig.Die Dividende soll dementsprechend am 14. Februar 2020ausgezahlt werden.3. *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands*Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder desVorstands für das zum 30. September 2019 abgelaufeneGeschäftsjahr zu entlasten.Über die Entlastung soll - aufgrund der Notierung derAktie der TUI AG an der London Stock Exchange und mit Blickauf die dortigen Corporate Governance-Standards - im Wegeder sogenannten Einzelentlastung, also für jedes Mitgliedgesondert, abgestimmt werden. Zur Entlastung stehen dabeidie folgenden, im abgelaufenen Geschäftsjahr amtierendenMitglieder des Vorstands an: Friedrich Joussen(Vorsitzender), Birgit Conix, David Burling, Sebastian Ebel,Dr. Elke Eller und Frank Rosenberger.4. *Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder desAufsichtsrats für das zum 30. September 2019 abgelaufeneGeschäftsjahr zu entlasten.Über die Entlastung soll - aufgrund der Notierung derAktie der TUI AG an der London Stock Exchange und mit Blickauf die dortigen Corporate Governance-Standards - im Wegeder sogenannten Einzelentlastung, also für jedes Mitgliedgesondert, abgestimmt werden. Zur Entlastung stehen dabeidie folgenden, im abgelaufenen Geschäftsjahr amtierendenMitglieder des Aufsichtsrats an: Dr. Dieter Zetsche(Vorsitzender), Frank Jakobi (stellvertretenderVorsitzender), Peter Long (stellvertretender Vorsitzender),Andreas Barczewski, Peter Bremme, Prof. Dr. Edgar Ernst,Wolfgang Flintermann, Angelika Gifford, Valerie Gooding, Dr.Dierk Hirschel, Janis Kong, Vladimir Lukin, Prof. Dr. KlausMangold, Coline McConville, Alexey Mordashov, MichaelPönipp, Carmen Riu Güell, Carola Schwirn, Anette Strempel,Ortwin Strubelt, Joan Trían Riu und Mag. Stefan Weinhofer.5. *Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers*Der Aufsichtsrat schlägt vor, gestützt auf die Empfehlungdes Prüfungsausschusses, die Deloitte GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zumAbschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das zum 30.September 2020 endende Geschäftsjahr sowie für dieprüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für daserste Halbjahr des genannten Geschäftsjahres zu wählen. DesWeiteren schlägt der Aufsichtsrat vor, die Deloitte GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zumAbschlussprüfer für eine etwaige prüferische Durchsichtzusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im Sinne von§ 115 Abs. 7 WpHG für die zum 30. September 2020 und zum 30.September 2021 endenden Geschäftsjahre bis zur nächstenHauptversammlung zu bestellen.6. *Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zum Erwerb undzur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und desAndienungsrechts sowie der Möglichkeit der Einziehungeigener Aktien auch unter Herabsetzung des Grundkapitals*Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Gesellschaft, soweitnicht gesetzlich ausdrücklich zugelassen, einer besonderenErmächtigung durch die Hauptversammlung. Da die von derHauptversammlung am 12. Februar 2019 beschlosseneErmächtigung am 11. August 2020 endet, soll derHauptversammlung vorgeschlagen werden, der Gesellschaftunter vorzeitiger Aufhebung der bestehenden Ermächtigungerneut eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zuerteilen. Die neue Ermächtigung zum Erwerb und zurVerwendung eigener Aktien soll den Vorstand auch dazuermächtigen, eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechtsder Aktionäre zu verwenden oder - auch unter Herabsetzungdes Grundkapitals - einzuziehen. Zugleich sollsichergestellt werden, dass eine Veräußerung von aufGrundlage der neuen Ermächtigung erworbenen Aktien derGesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts nur zulässigist, wenn und solange es dadurch nach Erteilung derErmächtigung - auch unter Berücksichtigung einer etwaigenAusübung anderer Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss -nicht zu Bezugsrechtsausschlüssen bezogen auf einAktienvolumen von insgesamt mehr als 10 % des Grundkapitalskommt. Das Volumen der Erwerbsermächtigung soll zudem auf 5% des Grundkapitals beschränkt werden.*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen demgemäß vor,folgenden Beschluss zu fassen:*a) Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktienin einem Volumen von bis zu 5 % des zumZeitpunkt der Beschlussfassung bestehendenGrundkapitals zu erwerben, höchstens jedoch29.451.029 Aktien. Auf die erworbenenAktien dürfen zusammen mit anderen eigenenAktien, die sich im Besitz der Gesellschaftbefinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktGzuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehrals 10 % des Grundkapitals entfallen.Ferner sind die Voraussetzungen des § 71Abs. 2 Sätze 2 und 3 AktG zu beachten. DieErmächtigung darf nicht zum Zwecke desHandels in eigenen Aktien ausgenutztwerden.b) Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilen,einmal oder mehrmals, in Verfolgung einesoder mehrerer Zwecke ausgeübt werden. DerErwerb kann dabei durch die Gesellschaft,durch abhängige oder in Mehrheitsbesitz derGesellschaft stehende Unternehmen oderdurch auf deren Rechnung oder auf Rechnungder Gesellschaft handelnde Drittedurchgeführt werden. Die Ermächtigung trittan die Stelle der von der Hauptversammlungder TUI AG am 12. Februar 2019beschlossenen Ermächtigung zum Erwerbeigener Aktien, die mit Wirksamwerden derneuen Ermächtigung aufgehoben ist, und giltbis zum 10. August 2021. Jedoch dürfen aufihrer Grundlage schuldvertraglicheErwerbsgeschäfte nur vor der nächstenordentlichen Hauptversammlung, also nur inder Zeit bis zur Hauptversammlung 2021,abgeschlossen werden. Der Erwerb erfolgtnach Wahl des Vorstands über die Börse odermittels eines öffentlichen Kaufangebotsbzw. mittels einer öffentlichenAufforderung an die Aktionäre zur Abgabeeines Verkaufsangebots (zusammen'öffentliches Erwerbsangebot').* Erfolgt der Erwerb der Aktien über die(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)DJ DGAP-HV: TUI AG: Bekanntmachung der Einberufung -2-Börse, darf der von der Gesellschaftgezahlte Gegenwert je Aktie (ohneErwerbsnebenkosten) den amBörsenhandelstag durch dieEröffnungsauktion ermitteltenBörsenpreis an der FrankfurterWertpapierbörse (Xetra-Handel) oder derdie Aktien vertretenden DepositaryInterests an der London Stock Exchangeum nicht mehr als 10 % über- oderunterschreiten. Zudem darf in diesemFall der von der Gesellschaft gezahlteGegenwert je Aktie (ohneErwerbsnebenkosten) den höheren derbeiden folgenden Werte nichtübersteigen:- 105 % der durchschnittlichenmittleren Marktnotierung der Aktiebzw. des sie vertretendenDepositary Interest, abgeleitet ausdem offiziellen Tageskursblatt derLondoner Börse (The London StockExchange Daily Official List) fürdie fünf Handelstage, die demAbschluss des schuldvertraglichenErwerbsgeschäfts unmittelbarvorangehen,- den Betrag, der dem des letztenunabhängig getätigten Abschlusseseines Geschäfts in der Aktie bzw.dem sie vertretenden DepositaryInterest oder (sollte dieser höhersein) dem des derzeit höchstenunabhängigen Angebots für die Aktiebzw. das sie vertretende DepositaryInterest auf dem Handelsplatzentspricht, auf dem der Erwerbstattfindet.* Erfolgt der Erwerb mittels einesöffentlichen Erwerbsangebots an alleAktionäre, darf der von derGesellschaft gezahlte Angebotspreis jeAktie (ohne Erwerbsnebenkosten) dendurch die Schlussauktion am letztenBörsenhandelstag vor dem Tag derEntscheidung des Vorstands über dieVeröffentlichung des Erwerbsangebotsermittelten Kurs für Aktien derGesellschaft an der FrankfurterWertpapierbörse (Xetra-Handel) oder derdie Aktien vertretenden DepositaryInterests an der London Stock Exchangeum nicht mehr als 10 % über- oderunterschreiten. Ergeben sich nach derVeröffentlichung eines öffentlichenKaufangebots bzw. der öffentlichenAufforderung an die Aktionäre zurAbgabe eines Verkaufsangebotserhebliche Abweichungen desmaßgeblichen Kurses, so kann dasAngebot bzw. die Aufforderung zurAbgabe eines Verkaufsangebots angepasstwerden. In diesem Fall wird auf denDurchschnittskurs der dreiBörsenhandelstage vor dem Tag derEntscheidung des Vorstands über dieöffentliche Ankündigung einer etwaigenAnpassung abgestellt. Sofern dieGesamtzahl der auf ein öffentlichesErwerbsangebot angedienten Aktiendessen Volumen überschreitet, kann derErwerb nach dem Verhältnis derangedienten Aktien (Andienungsquoten)erfolgen; darüber hinaus können einebevorrechtigte Annahme geringerStückzahlen (bis zu 50 Aktien jeAktionär) sowie zur Vermeidungrechnerischer Bruchteile von Aktieneine Rundung nach kaufmännischenGrundsätzen vorgesehen werden. Einetwaiges weitergehendes Andienungsrechtder Aktionäre ist insoweitausgeschlossen.c) Aktien der Gesellschaft, die aufgrunddieser Ermächtigung erworben werden (bis zu5% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassungbestehenden Grundkapitals, höchstens jedoch29.451.029 Aktien), können über die Börseoder unter Beachtung desGleichbehandlungsgrundsatzes durch Angebotan die Aktionäre veräußert werden. DerVorstand wird darüber hinaus ermächtigt,sie stattdessen zu den folgenden Zwecken zuverwenden:* Die Aktien können mit Zustimmung desAufsichtsrats eingezogen werden, ohnedass die Einziehung oder ihreDurchführung eines weiterenHauptversammlungsbeschlusses bedürfen.Sie können auch ohneKapitalherabsetzung durch Anpassungdes anteiligen rechnerischen Betragsder übrigen Aktien am Grundkapital derGesellschaft eingezogen werden. DieEinziehung kann auf einen Teil dererworbenen Aktien beschränkt werden.Erfolgt die Einziehung ohneKapitalherabsetzung, ist der Vorstandzur Anpassung der Zahl der Aktien inder Satzung ermächtigt.* Die Aktien können mit Zustimmung desAufsichtsrats auch in anderer Weiseals über die Börse oder durch einAngebot an die Aktionäreveräußert werden, wenn die Aktiengegen Barzahlung zu einem Preisveräußert werden, der denBörsenpreis von Aktien derGesellschaft gleicher Ausstattung zumZeitpunkt der Veräußerung nichtwesentlich unterschreitet. In diesemFall darf die Anzahl der zuveräußernden Aktien die Grenzevon 5 % des Grundkapitals zumZeitpunkt der Beschlussfassung derHauptversammlung über dieseErmächtigung oder - falls der Wertgeringer ist - zum Zeitpunkt ihrerAusnutzung insgesamt nichtübersteigen. Das vorstehendeErmächtigungsvolumen von 5 % desGrundkapitals verringert sich um denanteiligen Betrag am Grundkapital, derauf Aktien entfällt oder auf den sichWandlungs- und/oder Optionsrechte bzw.-pflichten aus Schuldverschreibungenbeziehen, die seit dem 11. Februar2020 unter Bezugsrechtsausschluss inunmittelbarer, entsprechender odersinngemäßer Anwendung von § 186Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben bzw.veräußert worden sind; dieseVerringerung erfolgt jedoch nurhinsichtlich des Umfangs, um den derbetreffende Betrag 5 % desGrundkapitals übersteigt.* Die Aktien können mit Zustimmung desAufsichtsrats auch im Rahmen desErwerbs von Unternehmen, Teilen vonUnternehmen, Unternehmensbeteiligungeneinschließlich Erhöhungen desAnteilsbesitzes oder sonstigenVermögensgegenständen(einschließlich Forderungen)sowie im Rahmen vonUnternehmenszusammenschlüssen gegenSachleistungen veräußert werden.* Die Aktien können auch zur Erfüllungvon Wandlungs- oder Optionsrechtenbzw. -pflichten aus von derGesellschaft oder vonKonzernunternehmen der Gesellschaftbegebenen Wandelschuldverschreibungen,Optionsschuldverschreibungen,Genussrechten und/oderGewinnschuldverschreibungen (bzw.Kombinationen dieser Instrumente) mitWandlungs- oder Optionsrecht bzw.-pflicht verwendet werden.d) Die Ermächtigung unter lit. c), Unterpunkte2 bis 4 erfasst auch die Verwendung vonAktien der Gesellschaft, die aufgrund von §71d Satz 5 AktG erworben wurden.e) Die Ermächtigungen unter lit. c) könneneinmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen,einzeln oder gemeinsam, die Ermächtigungengemäß lit. c), Unterpunkte 2 bis 4können zudem durch abhängige oder inMehrheitsbesitz der Gesellschaft stehendeUnternehmen oder durch auf deren Rechnungoder auf Rechnung der Gesellschafthandelnde Dritte ausgenutzt werden.f) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf eigeneAktien wird insoweit ausgeschlossen, alsdiese Aktien gemäß den vorstehendenErmächtigungen unter lit. c), Unterpunkte 2bis 4 verwendet werden. Für den Fall, dassdie eigenen Aktien durch Angebot an dieAktionäre veräußert werden, wird derVorstand ermächtigt, mit Zustimmung desAufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionärefür Spitzenbeträge auszuschließen.Jedoch darf - zusätzlich zu den übrigensich aus diesem Beschluss ergebendenBeschränkungen - der auf eigene Aktien, beideren Verwendung das Bezugsrecht aufgrundder vorstehenden Ermächtigung oder durchdie Nutzung der Ermächtigungen unter lit.c), Unterpunkte 2 bis 4 ausgeschlossenwird, insgesamt entfallende anteiligeBetrag am Grundkapital zusammen mit demanteiligen Betrag am Grundkapital, der aufneue Aktien aus genehmigtem Kapitalentfällt, die unter Ausschluss desBezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4AktG ausgegeben werden, oder auf eigeneoder neue Aktien, auf die sich Wandlungs-oder Optionsrechte bzw. -pflichten ausSchuldverschreibungen beziehen, die seitdem 11. Februar 2020 in entsprechenderAnwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktGunter Bezugsrechtsausschluss veräußertbzw. ausgegeben worden sind, 10 % desGrundkapitals nicht überschreiten.Maßgeblich ist entweder das zumZeitpunkt des Wirksamwerdens derErmächtigung oder das zum Zeitpunkt derVeräußerung der eigenen Aktienvorhandene Grundkapital, je nachdem zuwelchem dieser Zeitpunkte der(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)DJ DGAP-HV: TUI AG: Bekanntmachung der Einberufung -3-Grundkapitalbetrag geringer ist.7. *Satzungsänderung*Einige Paragraphen der Satzung der Gesellschaft sollenangepasst werden, um insbesondere die Verwendung modernerKommunikationsmittel zu ermöglichen sowie obsolet gewordeneRegelungen, für die es keinen Anwendungsbereich mehr gibt,zu streichen.a) In § 2 Abs. 2 soll der Verweis auf dasRumpfgeschäftsjahr 2009 mangelsfortbestehender Relevanz gestrichen werden.In seiner bisherigen Form lautet § 2 Abs. 2wie folgt:_'(2) Das Geschäftsjahr beginnt am 1.Oktober und endet am 30. September desfolgenden Jahres; für den Zeitraum vom1. Januar 2009 bis 30. September 2009wird ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet.'_§ 2 Abs. 2 soll nunmehr wie folgt neugefasst werden:_'(2) Das Geschäftsjahr beginnt am 1.Oktober und endet am 30. September desfolgenden Jahres.'_b) In § 4 soll in Abs. 5 Satz 1 und in Abs. 7Satz 1 die Schreibweise der Bezeichnung'Euro' geändert werden. Statt der Verwendungdes '&euro'-Zeichens soll nunmehr die imWährungsverkehr übliche Bezeichnung 'EUR'verwendet werden; bei den ausgeschriebenenZahlen in Worten soll nunmehr 'EURO' inGroßbuchstaben geschrieben werden. Diessoll der Vereinheitlichung mit den übrigenAbsätzen dieses Paragraphen dienen.c) In § 5 soll Abs. 1, der in der bisherigenForm lautet _'Die Gesellschaft ist zurAusgabe von Gewinnanteils- undErneuerungsscheinen berechtigt.',_gestrichen werden, da die Gesellschaft keineAktienurkunden ausgegeben hat undgegebenenfalls noch im Umlauf befindlichealte Urkunden für kraftlos erklärt wurden.Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine sindjedoch nur für physische Aktien von Belang.Aufgrund dessen soll auch der Passus _'sowieder Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine'_in Abs. 2 hinter dem Wort '_Aktienurkunden_'gestrichen werden. Die Nummerierung desParagraphen soll aufgrund der ersatzlosenStreichung des Abs. 1 neu vorgenommenwerden, wobei der alte Abs. 2 der neue Abs.1 werden soll. Für die Nummerierung deralten Absätze 3 und 4 gilt Entsprechendes.§ 5 soll nunmehr wie folgt neu gefasstwerden:_'§ 5__(1) Form und Inhalt der Aktienurkundenbestimmt der Vorstand.__(2) Die Gesellschaft ist berechtigt,auf Namen lautende Aktienurkundenauszustellen, die je eine oder mehrereAktien verkörpern. Der Anspruch desAktionärs auf Verbriefung seinesAnteils ist ausgeschlossen.__(3) Bei einer Kapitalerhöhung kann dieGewinnbeteiligung der neuen Aktienabweichend von den Bestimmungen desAktiengesetzes geregelt werden.'_d) In § 11 Abs. 2 soll ergänzt werden, dassAufsichtsratsmitglieder ihr Amt durchErklärung nicht nur dem Vorsitzenden desAufsichtsrats sondern auch dem Vorstandgegenüber niederlegen können. Hierfür sollendie Worte _'oder gegenüber dem Vorstand'_eingefügt werden. Die Ergänzung sollKlarheit sowohl für den Fall derNichterreichbarkeit des Vorsitzenden desAufsichtsrats als auch für eineAmtsniederlegung desAufsichtsratsvorsitzenden schaffen.§ 11 Abs. 2 soll nunmehr wie folgt neugefasst werden (Ergänzung unterstrichen):_'(2) Jedes Aufsichtsratsmitglied istbefugt, sein Amt jederzeit auch ohnewichtigen Grund durch Erklärunggegenüber dem Vorsitzenden desAufsichtsrates _ oder gegenüber demVorstand _niederzulegen. Wer als Trägereines öffentlichen Amtes zum Mitglieddes Aufsichtsrates gewählt worden ist,scheidet, wenn das Amt endigt, mit demSchluss der nächsten darauf folgendenordentlichen oderaußerordentlichen Hauptversammlungaus dem Aufsichtsrat aus.'_e) § 14 soll neu gefasst werden. In seinerbisherigen Form lautet dieser:_'Der Aufsichtsrat wird vomVorsitzenden oder in dessen Auftrag vomVorstand unter Angabe der Tagesordnung,des Ortes und der Zeit der Sitzungschriftlich einberufen. In dringendenFällen genügt mündliche, fernmündlicheoder drahtliche Einberufung.'_Eine nähere Umschreibung, wie dieEinberufung des Aufsichtsrats vorzunehmenist, soll der Geschäftsordnung desAufsichtsrats vorbehalten bleiben, die imEinklang mit den Empfehlungen des DeutschenCorporate Governance Kodexes im Laufe desersten Halbjahres 2020 auf der Internetseiteder Gesellschaft veröffentlicht wird. Zudemsoll die Bezugnahme auf veralteteKommunikationswege, wie beispielsweise diedrahtliche Einberufung, entfernt werden.§ 14 soll nunmehr wie folgt neu gefasstwerden:_'_ _§ 14__Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzendenoder in dessen Auftrag vom Vorstandeinberufen.'_f) Gemäß § 15 Abs. 2 soll einemverhinderten Aufsichtsratsmitglied eineStimmbotschaft zukünftig nicht nur in derForm möglich sein, dass eine schriftlicheStimmabgabe durch ein anderesAufsichtsratsmitglied überreicht wird,sondern auch durch Übermittlung einerStimmabgabe, die per Telefax, E-Mail oderüber sonstige elektronische Medien erfolgtist. Diese Ergänzung stellt eine Anpassungan die heute üblichen elektronischenKommunikationswege dar.§ 15 Abs. 2 soll nunmehr wie folgt neugefasst werden (Ergänzung unterstrichen):_'(2) Ein Aufsichtsratsmitglied, dasverhindert ist, an einerAufsichtsratssitzung teilzunehmen, istberechtigt, durch ein anderesAufsichtsratsmitglied zu bestimmtenTagesordnungspunkten eine schriftlich,_ per Telefax, per E-Mail oder über einsonstiges elektronisches Medium_übermittelte Stimmabgabe überreichenzu lassen.'_g) § 16 Abs. 1 soll neu gefasst und Abs. 2dieses Paragraphen gestrichen werden. § 16lautet in seiner bisherigen Form:_'(1) Der Aufsichtsrat kann Beschlüsseauch durch schriftliche, telegrafische,fernmündliche Stimmabgabe oder durchStimmabgabe per Fax oder E-Mail fassen,wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrateses anordnet.__(2) Die Bestimmungen über diemündliche Stimmabgabe findenentsprechende Anwendung.'_Die Änderungen sollen der Anpassung andie aktuell gebräuchlichenKommunikationsmittel dienen und veralteteFormen der Stimmabgabe, wie etwa dietelegrafische Übermittlung, entfallenlassen.§ 16 soll nunmehr wie folgt gefasst werden:_'_ _§ 16__Der Aufsichtsrat kann Beschlüsse auchdurch schriftlich, per Telefax, perE-Mail, telefonisch oder mittelssonstiger elektronischer Medienerfolgte Stimmabgaben fassen, wenn derVorsitzende des Aufsichtsrates esanordnet.'_h) In § 18 Abs. 1 Satz 1 sollen die Worte '_fürnach dem 30. September 2015 beginnendeGeschäftsjahre'_ gestrichen werden. Dienachfolgenden Sätze des § 18 Abs. 1 sollenzudem vollständig gestrichen werden. Für diegestrichenen Passagen besteht keineNotwendigkeit mehr, da diese sichausschließlich auf in der Vergangenheitliegende Geschäftsjahre beziehen und dieAblösung der variablenAufsichtsratsvergütung, die in dengestrichenen Passagen geregelt wurde,vollständig abgewickelt ist.§ 18 Abs. 1 lautet in seiner bisherigenForm:_'(1) Die Mitglieder des Aufsichtsratserhalten neben dem Ersatz ihrerAuslagen, zu denen auch die auf ihreBezüge entfallende Umsatzsteuer gehört,für nach dem 30. September 2015beginnende Geschäftsjahre eine feste,nach Ablauf des Geschäftsjahrs zahlbareVergütung in Höhe von EUR 90.000,00.__Die den Mitgliedern des Aufsichtsratsnach § 18 Absatz 1 (b) der Satzung inder bis zur Eintragung dieserNeufassung geltenden Fassung zustehendelangfristige variable Vergütung für dieGeschäftsjahre 2013/2014 und 2014/2015wird nach Eintragung dieser Neufassungin das Handelsregister ausbezahlt._Für die Berechnung der langfristigenvariablen Vergütung für dieGeschäftsjahre 2013/2014 und 2014/2015werden zur Berechnung des Durchschnittsder Gewinne pro Aktie im Sinn des § 18Absatz 1 (b) der Satzung in der bis zurEintragung dieser Neufassung geltendenFassung die Planwerte für den Gewinnpro Aktie des Geschäftsjahrs 2015/2016in Höhe von EUR 0,81 bzw. desGeschäftsjahrs 2016/2017 in Höhe vonEUR 1,11 verwendet. Würde sich für dieGeschäftsjahre 2013/2014 und/oder2014/2015 nach Maßgabe des § 18Absatz 1 (b) der Satzung in der bis zurEintragung dieser Neufassung geltendenFassung eine höhere langfristige(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)DJ DGAP-HV: TUI AG: Bekanntmachung der Einberufung -4-variable Vergütung ergeben als unterBerücksichtigung des vorstehendenSatzes, ist die Differenz zahlbar nachAblauf der Hauptversammlung, die überdie Entlastung des Aufsichtsrats fürdas Geschäftsjahr 2015/2016 bzw.2016/2017 entscheidet.Würde sich für das Geschäftsjahr2015/2016 nach Maßgabe des § 18Absatz 1 lit. (a) und (b) der Satzungin der bis zur Eintragung dieserNeufassung geltenden Fassung eineVergütung ergeben, die höher ist alsEUR 90.000,00, ist die Differenzzahlbar nach Ablauf derHauptversammlung, die über dieEntlastung des Aufsichtsrats für dasGeschäftsjahr 2017/2018 entscheidet.'§ 18 Abs. 1 soll nunmehr wie folgt gefasstwerden:_'(1) Die Mitglieder des Aufsichtsratserhalten neben dem Ersatz ihrerAuslagen, zu denen auch die auf ihreBezüge entfallende Umsatzsteuer gehört,eine feste, nach Ablauf desGeschäftsjahrs zahlbare Vergütung inHöhe von EUR 90.000,00.'_In den Absätzen 3 und 5 des § 18 sollenzudem jeweils die Worte _'desIntegrationsausschusses'_ hinter '_desPrüfungsausschusses_' gestrichen werden, dadieser Ausschuss mittlerweile nicht mehrbesteht.§ 18 Absätze 3 und 5 sollen nunmehr wiefolgt gefasst werden:'(3) Die Mitglieder des Präsidiums, desPrüfungsausschusses und desStrategieausschusses erhalten für ihreTätigkeit über die Vergütung nachAbsatz 1 und Absatz 2 hinaus eineweitere, nach Ablauf des Geschäftsjahrszahlbare Vergütung in Höhe von EUR42.000,00. Der Vorsitzende desPrüfungsausschusses erhält dasDreifache, der Vorsitzende desStrategieausschusses erhält dasDoppelte dieser Vergütung.'_'(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrats,des Präsidiums, desNominierungsausschusses, desPrüfungsausschusses und desStrategieausschusses erhalten für dieTeilnahme an den Sitzungen, unabhängigvon deren Form, ein Sitzungsgeld inHöhe von EUR 1.000,00 je Sitzung.'_*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, folgendenBeschluss zu fassen:*Die Satzung der Gesellschaft wird wie folgtgeändert:a) § 2 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:_'(2) Das Geschäftsjahr beginnt am1. Oktober und endet am 30.September des folgenden Jahres.'_b) § 4 Abs. 5 Satz 1 wird wie folgtneugefasst:'(5) Der Vorstand ist ermächtigt,mit Zustimmung des Aufsichtsrats dasGrundkapital der Gesellschaft biszum 8. Februar 2021 durch Ausgabeneuer, auf den Namen lautenderAktien gegen Bareinlagen einmal odermehrmals, jedoch insgesamt höchstensum EUR 150.000.000,00 (in Worten:EURO einhundertfünfzig Millionen) zuerhöhen (Genehmigtes Kapital2016/I).'§ 4 Abs. 7 Satz 1 wird wie folgt neugefasst:'(7) Der Vorstand ist ermächtigt,mit Zustimmung des Aufsichtsratesdas Grundkapital der Gesellschaftbis zum 08. Februar 2021einschließlich durch Ausgabeneuer, auf den Namen lautenderAktien gegen Bar- oder Sacheinlageneinmal oder mehrmals, jedochinsgesamt höchstens um EUR570.000.0000,00 &euro (in Worten:EURO fünfhundertsiebzig Millionen)zu erhöhen (Genehmigtes Kapital2016/II).'c) § 5 wird wie folgt neu gefasst:_'_ _§ 5__(1) Form und Inhalt derAktienurkunden bestimmt derVorstand.__(2) Die Gesellschaft istberechtigt, auf Namen lautendeAktienurkunden auszustellen, die jeeine oder mehrere Aktien verkörpern.Der Anspruch des Aktionärs aufVerbriefung seines Anteils istausgeschlossen.__(3) Bei einer Kapitalerhöhung kanndie Gewinnbeteiligung der neuenAktien abweichend von denBestimmungen des Aktiengesetzesgeregelt werden.'_d) § 11 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:'(2) Jedes Aufsichtsratsmitglied istbefugt, sein Amt jederzeit auch ohnewichtigen Grund durch Erklärunggegenüber dem Vorsitzenden desAufsichtsrates oder gegenüber demVorstand niederzulegen. Wer alsTräger eines öffentlichen Amtes zumMitglied des Aufsichtsrates gewähltworden ist, scheidet, wenn das Amtendigt, mit dem Schluss der nächstendarauf folgenden ordentlichen oderaußerordentlichenHauptversammlung aus demAufsichtsrat aus.'e) § 14 wird wie folgt neu gefasst:_'_ _§ 14__Der Aufsichtsrat wird vomVorsitzenden oder in dessen Auftragvom Vorstand einberufen.'_f) § 15 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:_'(2) Ein Aufsichtsratsmitglied, dasverhindert ist, an einerAufsichtsratssitzung teilzunehmen,ist berechtigt, durch ein anderesAufsichtsratsmitglied zu bestimmtenTagesordnungspunkten eineschriftlich, per Telefax, per E-Mailoder über ein sonstigeselektronisches Medium übermittelteStimmabgabe überreichen zu lassen.'_g) § 16 wird wie folgt neu gefasst:_'_ _§ 16__Der Aufsichtsrat kann Beschlüsseauch durch schriftlich, per Telefax,per E-Mail, telefonisch oder mittelssonstiger elektronischer Medienerfolgte Stimmabgaben fassen, wennder Vorsitzende des Aufsichtsrateses anordnet.'_h) § 18 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:_'(1) Die Mitglieder desAufsichtsrats erhalten neben demErsatz ihrer Auslagen, zu denen auchdie auf ihre Bezüge entfallendeUmsatzsteuer gehört, eine feste,nach Ablauf des Geschäftsjahrszahlbare Vergütung in Höhe von EUR90.000,00.'_§ 18 Absätze 3 und 5 werden wie folgtgefasst:'(3) Die Mitglieder des Präsidiums,des Prüfungsausschusses und desStrategieausschusses erhalten fürihre Tätigkeit über die Vergütungnach Absatz 1 und Absatz 2 hinauseine weitere, nach Ablauf desGeschäftsjahrs zahlbare Vergütung inHöhe von EUR 42.000,00. DerVorsitzende des Prüfungsausschusseserhält das Dreifache, derVorsitzende des Strategieausschusseserhält das Doppelte dieserVergütung.'_'(5) Die Mitglieder desAufsichtsrats, des Präsidiums, desNominierungsausschusses, desPrüfungsausschusses, und desStrategieausschusses erhalten fürdie Teilnahme an den Sitzungen,unabhängig von deren Form, einSitzungsgeld in Höhe von EUR1.000,00 je Sitzung.'_Auf der Internetseite der Gesellschaft findet sich unterhttps://www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungeneine Lesefassung der Satzung, in der die vorgeschlagenenÄnderungen im Überblick kenntlich gemacht sind.8. *Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern*Nachdem Herr Prof. Dr. Klaus Mangold sein Amt niedergelegthatte, wurde Herr Vladimir Lukin im Juni 2019 gerichtlichzum Aufsichtsratsmitglied bestellt. Herr Lukin soll im Sinneguter Corporate Governance nun durch die Hauptversammlunggewählt werden.Mit dem Schluss der ordentlichen Hauptversammlung am 11.Februar 2020 endet zudem die fünfjährige Amtszeit derAufsichtsratsmitglieder Coline McConville, Janis Kong undValerie Gooding.Mit diesem Zeitpunkt beginnt die Amtszeit der neu zuwählenden Aufsichtsratsmitglieder.Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs.1, 101 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 Satz 3, Satz 1 Nr. 3Mitbestimmungsgesetz 1976 in Verbindung mit § 11 Abs. 1 Satz1 der Satzung der TUI AG aus je zehn Mitgliedern derAnteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen. Gemäß § 96Abs. 2 Satz 1 AktG setzt er sich zudem zu mindestens 30% ausFrauen und zu mindestens 30% aus Männern zusammen(Mindestanteilsgebot). Der Gesamterfüllung nach § 96 Abs. 2Satz 3 AktG, wonach sich der Mindestanteil an Frauen undMännern von je 30 % auf den Aufsichtsrat insgesamt bezieht,ist nicht widersprochen worden. Der Aufsichtsrat ist daherinsgesamt mit mindestens sechs Frauen und mindestens sechsMännern zu besetzen, um das Mindestanteilsgebot zu erfüllen.Ohne Coline McConville, Janis Kong und Valerie Goodinggehören dem Aufsichtsrat drei Frauen und 14 Männer an. DasMindestanteilsgebot ist demnach nicht erfüllt. Diese dreifrei werdenden Sitze sind folglich mit Frauen zu besetzen.*Gestützt auf entsprechende Vorschläge desNominierungsausschusses und unter Berücksichtigung seiner imCorporate Governance Bericht veröffentlichten Ziele für dieZusammensetzung des Gremiums schlägt der Aufsichtsrat vor,als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zuwählen:*a) Herrn *Vladimir Lukin*, Sonderberater des(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)DJ DGAP-HV: TUI AG: Bekanntmachung der Einberufung -5-CEO, OOO Severgroup, wohnhaft in Moskau(Russland), für die Zeit ab Beendigungder ordentlichen Hauptversammlung 2020bis zur Beendigung der Hauptversammlung,die über die Entlastung des Aufsichtsratsfür das am 30. September 2023 endendeGeschäftsjahr beschließt.b) Frau *Coline McConville*, ehemalige CEO(Europa), Clear Channel InternationalLtd., wohnhaft in London (VereinigtesKönigreich), für die Zeit ab Beendigungder ordentlichen Hauptversammlung 2020bis zur Beendigung der Hauptversammlung,die über die Entlastung des Aufsichtsratsfür das am 30. September 2023 endendeGeschäftsjahr beschließt.c) Frau *María Garaña Corces*, ManagingDirector, Google Professional ServicesEMEA, Google Global Sales & Operations(GBO), wohnhaft London (VereinigtesKönigreich), für die Zeit ab Beendigungder ordentlichen Hauptversammlung 2020bis zur Beendigung der Hauptversammlung,die über die Entlastung des Aufsichtsratsfür das am 30. September 2023 endendeGeschäftsjahr beschließt.d) Frau *Ingrid-Helen Arnold*, President,SAP Business Data Network, SAP, wohnhaftPalo Alto (USA), für die Zeit abBeendigung der ordentlichenHauptversammlung 2020 bis zur Beendigungder Hauptversammlung, die über dieEntlastung des Aufsichtsrats für das am30. September 2023 endende Geschäftsjahrbeschließt.*Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sowiegemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 5 bis 8 des Deutschen CorporateGovernance Kodex:*Herr Vladimir Lukin ist seit seiner gerichtlichen Bestellungam 5. Juni 2019 Mitglied des Aufsichtsrats der TUI AG.Darüber hinaus ist er weder Mitglied in einem anderengesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat noch in vergleichbarenin- und ausländischen Kontrollgremien vonWirtschaftsunternehmen.Zu Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 des Deutschen CorporateGovernance Kodex wird erklärt, dass Herr Vladimir Lukin alsBerater für Herrn Alexey Mordashov tätig ist. Herr Mordashovhat die Kontrolle über die Unifirm Ltd., die 24,95% der TUIAG Aktien hält, abgegeben, ist aber laut einer Mitteilungvom 21. Juni 2019 weiterhin mit 35 % der Anteile an derUnifirm Ltd. beteiligt und gehört dem Aufsichtsrat der TUIAG an.Der Aufsichtsrat geht - auch nach Rücksprache mit demKandidaten - davon aus, dass dieser den zu erwartendenZeitaufwand aufbringen kann.Frau Coline McConville ist gegenwärtig bereits Mitglied desAufsichtsrats der TUI AG und soll nun wiedergewählt werden.Sie ist kein Mitglied in einem anderen gesetzlich zubildenden Aufsichtsrat.Frau McConville ist Mitglied in vergleichbarenKontrollgremien der folgenden in- und ausländischenWirtschaftsunternehmen:* Fevertree Drinks PLC;* Trevis Perkins PLC; und* 3i Group PLC.Zu Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 des Deutschen CorporateGovernance Kodex wird erklärt, dass Frau McConville nachEinschätzung des Aufsichtsrats in keiner persönlichen odergeschäftlichen Beziehung zu der Gesellschaft, Organen derGesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaftbeteiligten Aktionär steht, die ein objektiv urteilenderAktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebendansehen würde.Der Aufsichtsrat geht - auch nach Rücksprache mit derKandidatin - davon aus, dass diese den zu erwartendenZeitaufwand aufbringen kann.Frau María Garaña Corces ist kein Mitglied in einemgesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat. Frau Garaña Corces istMitglied in vergleichbaren Kontrollgremien der folgenden in-und ausländischen Wirtschaftsunternehmen:* Alantra Partners, S.A.; und* Liberbank S.A.Zu Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 des Deutschen CorporateGovernance Kodex wird erklärt, dass Frau Garaña Corces nachEinschätzung des Aufsichtsrats in keiner persönlichen odergeschäftlichen Beziehung zu der Gesellschaft, Organen derGesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaftbeteiligten Aktionär steht, die ein objektiv urteilenderAktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebendansehen würde.Der Aufsichtsrat geht - auch nach Rücksprache mit derKandidatin - davon aus, dass diese den zu erwartendenZeitaufwand aufbringen kann.Frau Ingrid-Helen Arnold ist kein Mitglied in einemgesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat. Frau Arnold istMitglied in vergleichbaren Kontrollgremien der folgenden in-und ausländischen Wirtschaftsunternehmen:* Heineken N.V.Zu Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 des Deutschen CorporateGovernance Kodex wird erklärt, dass Frau Arnold nachEinschätzung des Aufsichtsrats in keiner persönlichen odergeschäftlichen Beziehung zu der Gesellschaft, Organen derGesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaftbeteiligten Aktionär steht, die ein objektiv urteilenderAktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebendansehen würde.Der Aufsichtsrat geht - auch nach Rücksprache mit derKandidatin - davon aus, dass diese den zu erwartendenZeitaufwand aufbringen kann.Weitere Informationen zu dem Kandidaten und denKandidatinnen, insbesondere deren Lebensläufe, finden Sieauf der Internetseite der Gesellschaft unterwww.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen9. *Beschluss über die Billigung desVorstandsvergütungssystems*Der Aufsichtsrat hat am 11. Dezember 2019 eine Änderungdes Vorstandsvergütungssystems beschlossen. Bei derÄnderung des Vorstandsvergütungssystems wurde derAufsichtsrat von renommierten, unabhängigen externenVergütungsberatern unterstützt. Das geänderteVorstandsvergütungssystem entspricht den Empfehlungen desDeutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 7.Februar 2017 und berücksichtigt zudem Rahmenbedingungen, diesich aus dem Recht, dem Corporate Governance Code mit Standvom Juli 2018 und der Marktpraxis des VereinigtenKönigreichs ergeben. Das geänderte Vorstandsvergütungssystemberücksichtigt zudem bereits einzelne neue Vorgaben des am9. Mai 2019 von der Regierungskommission Deutscher CorporateGovernance Kodex beschlossenen Entwurfs einer neuen Fassungdes Deutschen Corporate Governance Kodex. Derzeit istallerdings noch nicht abschließend absehbar, welcheneuen Vorgaben für ein Vorstandsvergütungssystem künftignach dem Deutschen Corporate Governance Kodex maßgebendsein werden.Der damalige Aufsichtsratsvorsitzende der TUI AG hatte ineinem Schreiben an die Aktionäre vom 26. Januar 2018angekündigt, in kommenden Hauptversammlungen einefreiwillige, rechtlich nicht bindende Billigung desVorstandsvergütungssystems vorzusehen, um insbesondere denBedürfnissen der internationalen Aktionäre der TUI AG soweitwie möglich entgegenzukommen. Das ARUG II ergänzt dasAktiengesetz um Vorgaben zum Inhalt einesVorstandsvergütungssystems und zu dessen Vorlage an dieHauptversammlung, die auf europarechtlichen Vorgabenberuhen. Danach hat der Aufsichtsrat - erstmals zurordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2021 - künftigzwingend ein den neuen aktienrechtlichen Vorgabenentsprechendes Vorstandsvergütungssystem zu beschließenund der Hauptversammlung auf der neuen Rechtsgrundlage des §120a des Aktiengesetzes in der Fassung des ARUG II zurBilligung vorzulegen. Bis dahin besteht eine entsprechendePflicht noch nicht. Der Aufsichtsrat ist der Auffassung,dass es im Interesse der TUI AG ist abzuwarten, welche neuenVorgaben für ein Vorstandsvergütungssystem insbesondere mitBlick auf den Deutschen Corporate Governance Kodex künftigmaßgebend sein werden und ob sich eine einheitlichePraxis zur Auslegung und Umsetzung dieser Vorgabenherausbildet. Vor diesem Hintergrund legen der Aufsichtsratund der Vorstand der ordentlichen Hauptversammlung am 11.Februar 2020 freiwillig ein Vorstandsvergütungssystem zurrechtlich nicht bindenden Billigung vor, das den bis zumInkrafttreten des ARUG II geltenden Vorgaben desAktiengesetzes und den Empfehlungen des Deutschen CorporateGovernance Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 invollem Umfang sowie einzelnen neuen Vorgaben des am 9. Mai2019 von der Regierungskommission Deutscher CorporateGovernance Kodex beschlossenen Entwurfs einer neuen Fassungdes Deutschen Corporate Governance Kodex entspricht. DieVorlage stützt sich nicht auf § 120a des Aktiengesetzes inder Fassung des ARUG II.Nachfolgend werden die wesentlichen Änderungen desvorgelegten geänderten Vorstandsvergütungssystems gegenüberdem Vorstandsvergütungssystem in seiner bisherigen Fassungbeschrieben. Die Einzelheiten des Vorstandsvergütungssystemsin seiner bisherigen Fassung ergeben sich aus demVergütungsbericht (vgl. Geschäftsbericht 2019, S. 132 ff.).Das geänderte Vorstandsvergütungssystem setzt sich ebensowie das Vorstandsvergütungssystem in seiner bisherigenFassung aus einem fixen sowie zwei variablen Bestandteilenzusammen. Im geänderten Vorstandsvergütungssystem werden fürdie kurzfristige variable Vergütung (Jahreserfolgsvergütung(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)DJ DGAP-HV: TUI AG: Bekanntmachung der Einberufung -6-- 'JEV') mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 andere Erfolgszielefestgelegt als im Vorstandsvergütungssystem in seinerbisherigen Fassung: An die Stelle der bisherigenErfolgsziele Earnings before Taxes ('EBT') mit einerGewichtung von 50 %, Return on Invested Capital ('ROIC') miteiner Gewichtung von 25 % und Cash Flow mit einer Gewichtungvon 25 % treten die Erfolgsziele Earnings before Interestand Taxes ('EBIT') mit einer Gewichtung von 75 % und einemZielerreichungskorridor von 75 % bis 115 % und Cash Flow vorDividende mit einer Gewichtung von 25 %. Zudem werden dieVorgaben angepasst, wie der Zielerreichungsgrad desErfolgsziels Cash Flow festzustellen ist. Der Cash Flow wirdzukünftig als Cash Flow vor Dividende definiert und imGeschäftsbericht ausgewiesen werden, und nicht mehr wiebisher als Cash Flow to the Firm. Für die mehrjährigevariable Vergütung der Vorstandsmitglieder (Long TermIncentive Plan - 'LTIP') entfällt im geändertenVorstandsvergütungssystem das im Vorstandsvergütungssystemin seiner bisherigen Fassung vorgesehene Erfolgsziel 'TotalShareholder Return' ('TSR'). Zudem werden die Vorgabenangepasst, wie der Zielerreichungsgrad des verbleibendenErfolgsziels Earnings per Share ('EPS') festzustellen ist.Bei einer durchschnittlichen Steigerung p.a. zwischen 5 %und 10 % wird die Zielerreichung wie bisher zwischen 100%und 175% linear interpoliert. Bei einem durchschnittlichenEPS-Wert von 50 % oder mehr des absoluten relevanten EPS zuBeginn des Leistungszeitraums bis zu einerdurchschnittlichen Steigerung p.a. von 5 % wird dieZielerreichung zwischen 25 % und 100 % linear interpoliert.Das geänderte Vorstandsvergütungssystem enthält fernerMalus- und Clawback-Regelungen.Die fixe Vergütung, die individuellen Zielbeträge für dieJEV und den LTIP, die Nebenleistungen und die betrieblicheAltersversorgung wurden nicht geändert.Die Bedingungen für die jährliche variable Vergütung werdenmit Wirkung zum 1. Oktober 2019 geändert und die Bedingungenfür den LTIP gelten für LTIP Tranchen nach dem 1. Oktober2019.*Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung*Der Vorschlag zu Tagesordnungspunkt 6 sieht eine Ermächtigung zumErwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Höhe vonbis zu 5 % des Grundkapitals, höchstens jedoch 29.451.029 Aktien,vor, die auf einen Zeitraum von 18 Monaten beschränkt ist. Jedochdürfen auf ihrer Grundlage schuldvertragliche Erwerbsgeschäfte nurvor der nächsten ordentlichen Hauptversammlung, also nur in derZeit bis zur Hauptversammlung 2021, abgeschlossen werden.Die TUI AG hat in der Hauptversammlung vom 12. Februar 2019 einenErmächtigungsbeschluss zum Erwerb eigener Aktien gefasst, der biszum 11. August 2020 befristet ist. Wegen des Ablaufs derErmächtigung im laufenden Geschäftsjahr soll dieserErmächtigungsbeschluss zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der indieser Hauptversammlung zu beschließenden neuen Ermächtigungaufgehoben werden. Die neue Ermächtigung soll neben denAnforderungen des Aktiengesetzes auch die Anforderungenberücksichtigen, die aufgrund der Notierung der Aktie der TUI AG ander London Stock Exchange und mit Blick auf die CorporateGovernance-Standards des Vereinigten Königreichs an dieGesellschaft gestellt werden. Ein Bezugsrechtsausschluss beiVeräußerung der auf Grundlage der neuen Ermächtigungerworbenen eigenen Aktien soll nur in engen Volumengrenzen zulässigsein, die - auch unter Berücksichtigung einer etwaigen Ausübunganderer Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss - 10 % desGrundkapitals nicht übersteigen. Diese Beschränkungen sowie dieGründe für einen möglichen Ausschluss des Bezugs- und desAndienungsrechts werden nachfolgend erläutert.Nach der neuen Ermächtigung soll die Gesellschaft neben derMöglichkeit des Erwerbs eigener Aktien über die Börse auch dieMöglichkeit erhalten, eigene Aktien mittels eines öffentlichenKaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zurAbgabe eines Verkaufsangebots an alle Aktionäre zu erwerben. Beisämtlichen Erwerbswegen ist der aktienrechtlicheGleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Bei einem öffentlichenKaufangebot bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabeeines Verkaufsangebots können die Aktionäre entscheiden, wie vieleAktien und - bei Festlegung einer Preisspanne - zu welchem Preissie diese der Gesellschaft anbieten möchten. Übersteigt diezum festgesetzten Preis angebotene Menge die von der Gesellschaftnachgefragte Anzahl an Aktien, soll es möglich sein, dass derErwerb nach dem Verhältnis der angedienten Aktien(Andienungsquoten) erfolgt. Nur wenn im Grundsatz ein Erwerb nachAndienungsquoten statt nach Beteiligungsquoten erfolgt, lässt sichdas Erwerbsverfahren in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmentechnisch abwickeln. Zudem soll es möglich sein, einebevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile vonOfferten bis zu maximal 50 Stück Aktien je Aktionär vorzusehen.Diese Möglichkeit dient dazu, kleine, in der Regelunwirtschaftliche Restbestände und eine damit möglicherweiseeinhergehende faktische Benachteiligung von Kleinaktionären zuvermeiden. Sie dient zum anderen auch der Vereinfachung dertechnischen Abwicklung des Erwerbsverfahrens. Schließlich sollin allen Fällen eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zurVermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werdenkönnen. Auch dies dient der Erleichterung der technischenAbwicklung, indem es so möglich wird, den Erwerb ganzer Aktiensicherzustellen. In all diesen Fällen ist der Ausschluss einesetwaigen weitergehenden Andienungsrechts der Aktionäre erforderlichund nach der Überzeugung des Vorstands und des Aufsichtsratsgerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären angemessen. Dergebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenenKaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) dürfen den durchdie Schlussauktion am letzten Börsentag vor dem Tag derEntscheidung des Vorstands über die Veröffentlichung desErwerbsangebots ermittelten Kurs für Aktien der Gesellschaft an derFrankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel) oder der die Aktienvertretenden Depositary Interests an der London Stock Exchange umnicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Ergeben sich nachder Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufangebots bzw. deröffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebotserhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann dasAngebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebotsangepasst werden. In diesem Fall wird auf den Durchschnittskurs derdrei Börsenhandelstage vor dem Tag der Entscheidung des Vorstandsüber die öffentliche Ankündigung einer etwaigen Anpassungabgestellt. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilen, einmal odermehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke ausgeübt werden.Der Erwerb kann dabei durch die Gesellschaft, durch abhängige oderin Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder durchauf deren Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft handelndeDritte durchgeführt werden. Die erworbenen eigenen Aktien könnenüber die Börse veräußert werden. In diesem Fall besteht keinBezugsrecht der Aktionäre. Nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 4 AktGgenügt die Veräußerung eigener Aktien über die Börse - ebensowie deren Erwerb über die Börse - dem Gleichbehandlungsgrundsatzdes § 53a AktG. Die erworbenen eigenen Aktien können aber auchunter Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes durch Angebot andie Aktionäre veräußert werden. Der Vorstand wird darüberhinaus ermächtigt, die erworbenen eigenen Aktien stattdessen inanderer Weise zu veräußern oder sie einzuziehen. Dazu imEinzelnen:Der Beschlussvorschlag enthält die Ermächtigung für den Vorstand,die erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats inanderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an dieAktionäre gegen Barleistung zu veräußern. Voraussetzung dafürist, dass die Aktien zu einem Preis veräußert werden, der denBörsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zumZeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mitdieser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktGin entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktGzugelassenen Möglichkeit zum erleichterten BezugsrechtsausschlussGebrauch gemacht. Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes derAktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zueinem Preis veräußert werden dürfen, welcher denmaßgeblichen Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Dieendgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenenAktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstandwird einen eventuellen Abschlag vom Börsenpreis nach den zumZeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungenmöglichst niedrig bemessen. Der Abschlag vom Börsenpreis zumZeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung wird voraussichtlichnicht über 3 %, jedenfalls aber maximal bei 5 % des aktuellenBörsenpreises (Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft an der(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)DJ DGAP-HV: TUI AG: Bekanntmachung der Einberufung -7-Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel) oder der die Aktienvertretenden Depositary Interests an der London Stock Exchange amBörsentag vor der Platzierung der Aktien) liegen. Die Ermächtigunggilt mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss desBezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerteneigenen Aktien insgesamt 5 % des Grundkapitals nicht überschreitendürfen, und zwar weder im Hinblick auf das Grundkapital zumZeitpunkt der Beschlussfassung über diese Ermächtigung noch imHinblick auf das Grundkapital zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung.Sollte also das Grundkapital zum Zeitpunkt der Ausnutzung derErmächtigung geringer als am 11. Februar 2020 sein, ist dasgeringere Grundkapital maßgeblich. Eine etwaige Ausnutzunganderer Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss entsprechend oderin sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sollberücksichtigt werden und das zulässige Ermächtigungsvolumenverringern, soweit sie die Grenze von 5 % des Grundkapitalsübersteigt. Die Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihreBeteiligungsquote durch den Kauf von TUI-Aktien über die Börseaufrechtzuerhalten. Diese Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlussesdient dem Interesse der Gesellschaft an der Erzielung einesbestmöglichen Preises bei der Veräußerung der eigenen Aktien.Die Gesellschaft wird so in die Lage versetzt, sich aufgrund derjeweiligen Börsenverfassung bietende Chancen schnell und flexibelsowie kostengünstig zu nutzen. Der durch eine marktnahePreisfestsetzung erzielbare Veräußerungserlös führt in derRegel zu einem deutlich höheren Mittelzufluss je veräußerterAktie als im Falle einer Aktienplatzierung mit Bezugsrecht. Durchden Verzicht auf die zeit- und kostenaufwändige Abwicklung desBezugsrechts kann zudem der Kapitalbedarf aus sich kurzfristigbietenden Marktchancen zeitnah gedeckt werden. Zwar gestattet § 186Abs. 2 Satz 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises bisspätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist. Angesichts derVolatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch in diesem Fallein Marktrisiko, namentlich ein Kursänderungsrisiko, über mehrereTage, das zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung desVeräußerungspreises und so zu nicht marktnahen Konditionenführen kann. Zudem kann die Gesellschaft bei Einräumung einesBezugsrechts wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig aufgünstige Marktverhältnisse reagieren. Dem vorgenannten Zweck dientzwar auch das genehmigte Kapital der Gesellschaft. Der Gesellschaftsoll aber die Möglichkeit eingeräumt werden, nach einem Rückerwerbeigener Aktien diesen Zweck in geeigneten Fällen auch ohneDurchführung einer - wegen des Erfordernisses derHandelsregistereintragung zeit- und unter Umständen auchkostenaufwändigeren - Kapitalerhöhung zu erreichen.Die Veräußerung der eigenen Aktien kann mit Zustimmung desAufsichtsrats auch gegen Sachleistungen unter Ausschluss desBezugsrechts der Aktionäre erfolgen. Die Gesellschaft soll durchdie vorgeschlagene Ermächtigung in die Lage versetzt werden, eigeneAktien unmittelbar oder mittelbar als Gegenleistung im Rahmen vonUnternehmenszusammenschlüssen oder im Rahmen des Erwerbs vonUnternehmen, Teilen von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen odersonstigen Vermögensgegenständen (beispielsweise Hotels,Schiffe/Flugzeuge sowie Forderungen) anzubieten. Die Gesellschaftsteht im nationalen und globalen Wettbewerb und muss deshalbjederzeit in der Lage sein, national und auf den internationalenMärkten schnell und flexibel zu handeln. Dazu gehört auch dieMöglichkeit, sich zur Verbesserung der Wettbewerbsposition mitanderen Unternehmen zusammenzuschließen oder Unternehmen,Teile von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder sonstigeVermögensgegenstände zu erwerben. Die optimale Umsetzung dieserMöglichkeit besteht im Einzelfall darin, denUnternehmenszusammenschluss oder die Akquisition unter Gewährungvon Aktien der erwerbenden Gesellschaft durchzuführen. Die Praxiszeigt zudem, dass sowohl national als auch auf den internationalenMärkten als Gegenleistung für attraktive Akquisitionsobjekte häufigAktien der erwerbenden Gesellschaft verlangt werden. Außerdemkann die Bereitstellung von Aktien aus dem Bestand der Gesellschaftvorteilhafter sein als eine Veräußerung dieser Aktien zurGenerierung der für eine Akquisition benötigten Geldmittel, da esdurch die Veräußerung zu negativen Kurseffekten kommen kann.Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft dennotwendigen Handlungsspielraum verschaffen, sich bietendeGelegenheiten zu Unternehmenszusammenschlüssen sowie zum Erwerb vonUnternehmen, Teilen von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen odersonstigen Vermögensgegenständen schnell und flexibel sowohlnational als auch auf internationalen Märkten auszunutzen. Dazubedarf es des vorgeschlagenen Ausschlusses des Bezugsrechts. BeiEinräumung eines Bezugsrechts sind hingegen der Zusammenschluss mitanderen Unternehmen oder der Erwerb von Unternehmen, Teilen vonUnternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährungeigener Aktien nicht möglich und die damit verbundenen Vorteilenicht erreichbar. Den vorgenannten Zwecken dient zwar auch dasgenehmigte Kapital der Gesellschaft. Der Gesellschaft soll aber dieMöglichkeit eingeräumt werden, nach einem Rückerwerb eigener Aktiendiese Zwecke in geeigneten Fällen auch ohne Durchführung einer -wegen des Erfordernisses der Handelsregistereintragung zeit- undunter Umständen auch kostenaufwändigeren - Kapitalerhöhungerreichen zu können. Konkrete Pläne zur Ausübung der Ermächtigungbestehen derzeit nicht. Wenn sich Möglichkeiten zum Zusammenschlussmit anderen Unternehmen oder zum Erwerb von Unternehmen, Teilen vonUnternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigenVermögensgegenständen konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältigprüfen, ob er von der Möglichkeit zur Gewährung eigener AktienGebrauch machen soll. Er wird dies nur dann tun, wenn er zu derÜberzeugung gelangt, dass der Erwerb gegen Gewährung vonTUI-Aktien im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt.Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstanddarauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrtwerden. Der Vorstand wird sich bei der Bemessung des Werts der alsGegenleistung gewährten Aktien am Börsenpreis der TUI-Aktieorientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis isthierbei nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielteVerhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenpreisesin Frage zu stellen. Über die Einzelheiten der Ausnutzungdieser Ermächtigung wird der Vorstand in der Hauptversammlungberichten, die auf einen etwaigen Zusammenschluss oder Erwerb gegenGewährung von Aktien der TUI AG folgt.Die Ermächtigung sieht ferner vor, dass die eigenen Aktien unterAusschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Erfüllung vonWandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten aus von derGesellschaft oder von Konzernunternehmen der Gesellschaftenbegebenen Wandelschuldverschreibungen,Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oderGewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente)mit Wandlungs- oder Optionsrecht bzw. -pflicht verwendet werdenkönnen. Es kann zweckmäßig sein, anstelle neuer Aktien auseiner Kapitalerhöhung ganz oder teilweise eigene Aktien zurErfüllung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. -pflichteneinzusetzen. Denn insoweit handelt es sich um ein geeignetesMittel, um einer Verwässerung des Kapitalbesitzes und desStimmrechts der Aktionäre entgegenzuwirken, wie sie in gewissemUmfang bei der Erfüllung dieser Rechte bzw. Pflichten mit neugeschaffenen Aktien eintreten kann.Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten kann nicht nurhinsichtlich solcher Aktien Gebrauch gemacht werden, die aufgrunddieses Ermächtigungsbeschlusses erworben wurden. Die Ermächtigungumfasst vielmehr auch solche Aktien, die nach § 71d Satz 5 AktGerworben wurden. Es ist vorteilhaft und verschafft weitereFlexibilität, diese eigenen Aktien in gleicher Weise wie dieaufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen Aktienverwenden zu können. Die vorgenannten Verwendungsmöglichkeitensollen außerdem nicht nur unmittelbar von der Gesellschaft,sondern auch durch abhängige oder in Mehrheitsbesitz derGesellschaft stehende Unternehmen oder durch auf deren Rechnungoder auf Rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte ausgenutztwerden können.Nach dem Vorschlag können die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusseserworbenen eigenen Aktien zudem mit Zustimmung des Aufsichtsratsvon der Gesellschaft ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlungeingezogen werden. Nach § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG kann der Beschlussder Hauptversammlung bestimmen, dass die Einziehung volleingezahlter Stückaktien auch erfolgen kann, ohne dass damit eineHerabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft verbunden wird. Dievorgeschlagene Ermächtigung sieht neben der Einziehung mitKapitalherabsetzung diese Alternative ausdrücklich vor, wobei esauch hier eines erneuten Hauptversammlungsbeschlusses nicht mehrbedürfen soll. Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohneKapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. DerVorstand soll daher auch ermächtigt werden, die erforderlichwerdende Änderung der Satzung hinsichtlich der sich durch eineEinziehung verändernden Anzahl der Stückaktien vorzunehmen.Der Vorstand soll schließlich ermächtigt werden, beiVeräußerung der eigenen Aktien durch Angebot an die Aktionäredas Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats fürSpitzenbeträge auszuschließen. Die Möglichkeit desAusschlusses des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, eintechnisch durchführbares Bezugsverhältnis darzustellen. Die alsfreie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktienwerden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weisebestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der möglicheVerwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung aufSpitzenbeträge gering.Für alle Fälle der im vorgeschlagenen Ermächtigungsbeschlussenthaltenen Verwendungsmöglichkeiten, bei denen ein Ausschluss desBezugsrechts vorgesehen ist, sieht der Beschluss eine zusätzlicheumfangmäßige Beschränkung vor, die auchBezugsrechtsausschlüsse berücksichtigt, die in anderenErmächtigungen vorgesehen sind. Danach darf der auf eigene Aktien,für die das Bezugsrecht aufgrund des vorgeschlagenenErmächtigungsbeschlusses ausgeschlossen ist, insgesamt entfallendeanteilige Betrag am Grundkapital zusammen mit dem anteiligen Betragam Grundkapital, der auf eigene Aktien oder neue Aktien ausgenehmigtem Kapital entfällt oder auf den sich Wandlungs- oderOptionsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen,die seit dem 11. Februar 2020 unter Bezugsrechtsausschlussveräußert bzw. ausgegeben worden sind, 10 % des Grundkapitalsnicht überschreiten und zwar weder im Hinblick auf das Grundkapitalzum Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese Ermächtigung noch imHinblick auf das Grundkapital zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung.Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand undAufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts in den genanntenFällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung deszu Lasten der Aktionäre möglichen Verwässerungseffekts für sachlichgerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für angemessen. DieGesellschaft wird in jedem Fall den anwendbaren kapitalmarkt- undbörsenrechtlichen Bestimmungen, insbesondere den Listing Rules undden Disclosure Guidance and Transparency Rules der FinancialConduct Authority (FCA), Rechnung tragen.Im Falle der Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand dienächste Hauptversammlung unterrichten. Der Vorstand hat gegenwärtigkeine Absicht, von der Ermächtigung zum Erwerb eigener AktienGebrauch zu machen. Er wird den Einsatz dieser Möglichkeit jedochvon Zeit zu Zeit prüfen und kann sich dann gegebenenfalls für einenAktienrückerwerb auf Grundlage der Ermächtigung entscheiden. DerVorstand wird die Ermächtigung zum Rückerwerb jedoch nur ausnutzen,wenn er zu der Überzeugung gelangt ist, dass dies zu einerVerbesserung des Ergebnisses je Aktie führt und im Interesse allerAktionäre liegt.*Teilnahme**Anmeldung*Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung desStimmrechts in der Hauptversammlung sind gemäß § 21 Abs. 1 derSatzung die Aktionäre der Gesellschaft berechtigt, die am Tag derHauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragensind und für deren Aktienbestand *bis zum Ablauf der Anmeldefristam 4. Februar 2020, 24.00 Uhr,* bei der Gesellschaft die Aktionäreselbst oder ihre Vertreter zur *Teilnahme angemeldet* wurden.Gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung finden Löschungen undNeueintragungen im Aktienregister am Tag der Hauptversammlung undin den letzten sechs Tagen davor nicht statt. Aktionäre, diespätestens zu Beginn des 28. Januar 2020 im Aktienregistereingetragen sind, erhalten von uns die Einladung mit einempersonalisierten Anschreiben und können sich oder ihre Vertreterdann anmelden:schriftlich unter der per Telefax unterPostadresse der NummerTUI AG +49 (0) 69 22 22Aktionärsservice 34 29 4Postfach 146061365 Friedrichsdorfelektronisch unter der Internet-Adresse(ab dem 16. Januar 2020)www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungenAktionäre der TUI AG haben auch bei dieser ordentlichenHauptversammlung die Möglichkeit, sich oder einen Vertreterelektronisch über das Internet anzumelden und entsprechendEintrittskarten für die Hauptversammlung zu bestellen oder denStimmrechtsvertretern der Gesellschaft Vollmacht und Weisungen zuerteilen. Dieser Service steht ab dem 16. Januar 2020 unterwww.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungenzur Verfügung. Die für den Zugang zum persönlichen Online-Serviceerforderliche Aktionärsnummer und die individuelle Zugangsnummerstehen auf der Rückseite des personalisierten Anschreibens.Aktionäre, die sich für den E-Mail-Versand registriert haben,verwenden als Zugang zum Online-Service bitte ihre gewählteBenutzerkennung und ihr Passwort. Vollmachten und Weisungen an dievon der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen, wennsie nicht in der Hauptversammlung erteilt werden, bis zum 10.Februar 2020, 24.00 Uhr, bei der Gesellschaft unter den obengenannten Adressen eingegangen sein. Entsprechendes gilt für dieÄnderung bereits erteilter Vollmachten und Weisungen sowie denWiderruf solcher Vollmachten. Eintrittskarten können bis spätestenszum 4. Februar 2020, 24.00 Uhr, bestellt werden.Aktionäre, die nicht bereits zum Beginn des 28. Januar 2020, jedochspätestens zum Ablauf des 4. Februar 2020 im Aktienregistereingetragen sind, können sich oder ihre Vertreterausschließlich schriftlich oder per Telefax unter deroben?genannten Postanschrift beziehungsweise Faxnummer (eingehendbis spätestens zum 4. Februar 2020, 24.00 Uhr) anmelden undEintrittskarten bestellen. Eine Anmeldung vor Erhalt despersonalisierten Anschreibens ist, sofern der Aktionär nicht fürden E-Mail-Versand registriert ist, ebenfalls ausschließlichschriftlich oder per Telefax unter der oben genannten Postanschriftbeziehungsweise Faxnummer möglich.*Hinweise zur Stimmrechtsvertretung*Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind und für derenAktienbestand rechtzeitig sie selbst oder ein Vertreter angemeldetwurde, haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht in derHauptversammlung durch ein Kreditinstitut, eineAktionärsvereinigung, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaftoder einen sonstigen Bevollmächtigten ihrer Wahl ausüben zu lassen.Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis derBevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.Vollmachtsformulare finden sich außer in den personalisiertenAnschreiben auch unter der Internetadressewww.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungenSofern Vertreter von Aktionären gegenüber der Gesellschaft ihreBevollmächtigung nachzuweisen haben, also nicht der fürKreditinstitute, geschäftsmäßig Handelnde undAktionärsvereinigungen geltenden Ausnahmevorschrift des § 135 AktGunterfallen, kann der Gesellschaft ein Nachweis über die Bestellungeines Bevollmächtigten auch elektronisch an die E-Mail-Adressetui.hv@linkmarketservices.deübermittelt werden. Für die Bevollmächtigung undStimmrechtsausübung von Kreditinstituten, geschäftsmäßigHandelnden, Aktionärsvereinigungen und diesen gleichgestelltenPersonen gelten abweichend von dem Vorstehenden die speziellenRegelungen in § 135 AktG. Für die Bevollmächtigung der von derGesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter gelten dienachstehenden Besonderheiten.Den Aktionären der TUI AG wird angeboten, ihre Stimmrechte durchweisungsgebundene Mitarbeiter der Gesellschaft in derHauptversammlung vertreten zu lassen. Die Vollmacht und Weisungenan die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können mittels desAntwortbogens, der Bestandteil des personalisierten Anschreibensist, oder des unterwww.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungenzu findenden Vollmachts- und Weisungsformulars, schriftlich oderper Telefax sowie per Internet (wie unter 'Anmeldung' beschrieben)unter Verwendung der genannten Adressen/Faxnummer erteilt werden.Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet,gemäß den erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne Weisungen wirdvon der Vollmacht kein Gebrauch gemacht. Sind Weisungen nichteindeutig, enthalten sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaftzu den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme; dies giltimmer für nicht angekündigte Anträge. Die von der Gesellschaftbenannten Stimmrechtsvertreter werden von einer ihnen erteiltenVollmacht insoweit keinen Gebrauch machen und die betreffendenAktien nicht vertreten, als die betreffenden Aktien durch einenanderen in der Hauptversammlung Anwesenden (den Aktionär selbstoder dessen Vertreter) vertreten werden.*Hinweise zu Gegenanträgen und Wahlvorschlägen gemäß §§ 126,127 AktG*Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu einembestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge könnengerichtet werden an:TUI AGBoard OfficeKarl-Wiechert-Allee 430625 Hannover(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)