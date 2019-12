DGAP-News: 1&1 Drillisch übt die erste Verlängerungsoption des MBA MVNO-Vertrages aus

30.12.2019 - 18:10 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-News: 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vertrag1&1 Drillisch übt die erste Verlängerungsoption des MBA MVNO-Vertrages aus2019-12-30 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*1&1 Drillisch übt die erste Verlängerungsoption des MBA MVNO-Vertrages aus**Maintal, 30. Dezember 2019.* Die Drillisch Online GmbH, eine Tochter der1&1 Drillisch AG, hat heute plangemäß die erste Option zur Verlängerungdes bis zum 30. Juni 2020 mit Telefónica Deutschland laufenden MBAMVNO-Vertrages ausgeübt, so dass der Vertrag nun bis mindestens zum 30. Juni2025 weiterläuft. Damit und mit einer weiteren Verlängerungsoption sichertdie Drillisch Online GmbH den Zugang zum Mobilfunknetz der Telefónicalangfristig ab. Außerdem wird der Aufbau eines eigenen leistungsstarken5G-Mobilfunknetzes verfolgt. Um eine lückenlose Versorgung der Endkundenwährend der Aufbauphase eines eigenen bundesweiten Netzes zu gewährleisten,werden parallel unter anderem Verhandlungen zum Abschluss eines NationalRoaming Vertrages auf Basis der Selbstverpflichtung von TelefónicaDeutschland im Rahmen der EU-Fusionsfreigabe des Zusammenschlusses mitE-Plus im Jahr 2014 geführt.*Über die 1&1 Drillisch AG*Die 1&1 Drillisch AG ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter mitSitz in Maintal. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der UnitedInternet AG und hat als einziger virtueller Netzbetreiber in Deutschlandüber einen MBA MVNO Vertrag langfristig gesicherten Zugang zumTelefónica-Netz. 1&1 Drillisch bietet seinen Kunden ein umfassendesPortfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen Breitband undMobilfunk an. Neben reinen Mobilfunk- und DSL-Produkten erhalten Kundenzudem attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz, ergänzt umAnwendungen wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand oder IPTVTV. Mit den beiden hundertprozentigen Tochtergesellschaften 1&1Telecommunication SE und Drillisch Online GmbH hat 1&1 Drillisch einenstarken Vermarktungsansatz, mit dem der Markt umfassend undzielgruppenspezifisch adressiert wird: Während 1&1 das Premiumsegmentabdeckt, sprechen die etablierten Online-Marken des Konzerns unter dem Dachder Drillisch Online GmbH wie smartmobil.de, yourfone, winSIM,DeutschlandSIM oder simply eine preisbewusste Zielgruppe an.*Ansprechpartner*1&1 Drillisch AGTelefon 06181 412-218Mail: ir@1und1-drillisch.de2019-12-30 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: 1&1 Drillisch AktiengesellschaftWilhelm-Röntgen-Straße 1-563477 MaintalDeutschlandTelefon: +49 (0) 6181 - 412 218Fax: +49 (0) 6181 - 412 183E-Mail: ir@1und1-drillisch.deInternet: www.1und1-drillisch.deISIN: DE0005545503WKN: 554550Indizes: MDAX, TecDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr inBerlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, TradegateExchangeEQS News ID: 944973Ende der Mitteilung DGAP News-Service944973 2019-12-30(END) Dow Jones NewswiresDecember 30, 2019ET (GMT)