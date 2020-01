DGAP-News: 4basebio AG: Expedeon AG ändert Namen erfolgreich in 4basebio AG und Börsenkürzel in 4BSB (deutsch)

21.01.2020 - 07:30 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

4basebio AG: Expedeon AG ändert Namen erfolgreich in 4basebio AG und Börsenkürzel in 4BSBDGAP-News: 4basebio AG / Schlagwort(e): Sonstiges4basebio AG: Expedeon AG ändert Namen erfolgreich in 4basebio AG undBörsenkürzel in 4BSB (News mit Zusatzmaterial)21.01.2020 / 07:30Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PRESSEMITTEILUNG21. Januar 2020Expedeon AG ändert Namen erfolgreich in 4basebio AGund Börsenkürzel in 4BSB- Aktie wird ab sofort unter neuem Börsenkürzel 4BSB gehandelt. WKN und ISINbleiben bestehen.- Umfirmierung in 4basebio spiegelt neuen Fokus auf DNA-Herstellung widerHeidelberg, Deutschland, und Cambridge, Großbritannien, 21. Januar 2020 -Die 4basebio AG (Frankfurt: 4BSB; ISIN: DE000A2YN801; Prime Standard) gibtheute den Abschluss der angekündigten Namensänderung zu 4basebio AG bekannt.Ab sofort wird die Aktie des Unternehmens an der Deutschen Börse unter demneuen Börsenkürzel 4BSB gelistet und gehandelt. Die deutscheWertpapierkennnummer (WKN) sowie die internationale Wertpapiernummer (ISIN)bleiben bestehen (ISIN: DE000A2YN801, WKN: A2YN80). Die Aktie ist weiterhinam Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standardgelistet.Der neue Name 4basebio spiegelt die strategische Neuausrichtung desUnternehmens und den Geschäftsfokus auf die Herstellung von DNA-Produktenwider. Die Namensänderung war Teil des 120 Millionen Euro-Vertrags mit Abcamplc. über den Verkauf der Proteomik- und Immunologiebereiche der ExpedeonAG, der auf einer außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens am 19.Dezember 2019 beschlossen wurde. Der Eintrag des neuen Unternehmensnamensins Handelsregister Mannheim ist wirksam erfolgt.Über die 4basebio AG: investors.4basebio.com/deDie vormalig unter Expedeon AG firmierende 4basebio AG ermöglicht mit ihrenTechnologien und Produkten wichtige Fortschritte in der Medizin undPatientenversorgung. Nach dem Verkauf des Immunologie- undProteomik-Produktportfolios zum 1. Januar 2020 hat das Unternehmen seineFirma in 4basebio AG geändert. Dies spiegelt die verstärkte Fokussierung aufTechnologien und Produkte rund um die DNA wider. Das Unternehmen wird sichauf die Herstellung von DNA-Produkten für Therapien und andere Anwendungen,welche große Mengen hoch-reiner DNA benötigen, fokussieren. Beispielehierfür sind die schnell wachsenden Märkte für neuartige Gentherapien undGenvakzine. Neben der Herstellung von DNA strebt 4basebio an, Produkte fürForschung und Diagnostik auf Basis seiner RNA reverse Transkriptase-,DNA-Polymerase- und DNA-Primase-Enzyme bereitzustellen. So kann derReagenzien- und Diagnostikmarkt weiterhin erreicht werden.Die 4basebio AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien,Großbritannien und USA. Die Gesellschaft ist im Prime Standard derFrankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: 4BSB; ISIN: DE000A2YN801).Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:4basebio AGDr. Heikki LanckrietCEO/CSOT: +44 1223 873 364Email: heikki.lanckriet@4basebio.comInvestoren-Website: investors.4basebio.com/deMC Services AG (Investor Relations und International Media Relations)Julia HofmannT: +49 89 210228 0Email: 4basebio@mc-services.eu### Diese Publikation dient nur zur Information und stellt weder ein Angebotzum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Einige indieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die sich weder aufnachgewiesene finanzielle Ergebnisse noch andere historische Daten beziehen,sollten als zukunftsgerichtet betrachtet werden, d. h. solche Aussagen sindhauptsächlich Vorhersagen zukünftiger Ergebnisse, Trends, Pläne oder Ziele.Diese Aussagen sind nicht als Gesamtgarantien zu betrachten, da sie aufgrundihrer Beschaffenheit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeitenunterliegen und von anderen Faktoren beeinflusst werden können, aufgrundderer die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne und Ziele der 4basebio AG starkvor den festgestellten Schlussfolgerungen oder implizierten Vorhersagen, diein solchen Aussagen enthalten sind, abweichen können. 4basebio verpflichtetsich nicht, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftigerErgebnisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zuüberarbeiten. ##Zusatzmaterial zur Meldung:Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=COMHAETSPYDokumenttitel: Ticker_Ger21.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: 4basebio AGWaldhofer Str. 10269123 HeidelbergDeutschlandTelefon: +49 (0) 6221 3540 125Fax: +49 (0) 6221 3540 127E-Mail: 4basebio@expedeon.comInternet: www.4basebio.comISIN: DE000A2YN801WKN: A2YN80Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 957475Ende der Mitteilung DGAP News-Service957475 21.01.2020Quelle: dpa-AFX