DGAP-News: 4SC AG: Einschluss des ersten Patienten in die DONIMI-Studie mit Domatinostat im neoadjuvanten Setting beim Melanom

===DGAP-News: 4SC AG / Schlagwort(e): Studie4SC AG: Einschluss des ersten Patienten in die DONIMI-Studie mitDomatinostat im neoadjuvanten Setting beim Melanom2020-01-15 / 07:30Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Einschluss des ersten Patienten in die DONIMI-Studie mit Domatinostat imneoadjuvanten Setting beim Melanom*_Planegg-Martinsried, 15. Januar 2020 -_ Die 4SC AG (4SC, FSE PrimeStandard: VSC) hat heute bekannt gegeben, dass das Netherlands CancerInstitute in Amsterdam den ersten Patienten in die DONIMI-Studieeingeschlossen hat - eine multizentrische, Prüfarzt-initiiertePhase-lb-Studie, die die neoadjuvante Kombination von Domatinostat,Nivolumab und Ipilimumab beim Hochrisiko-Stadium III Melanom testet.Immuntherapie und insbesondere Checkpoint-Inhibitoren wie anti-PD-1 (z.B.Nivolumab) und anti-CTLA4 (Ipilimumab) werden zunehmend nicht nur imfortgeschrittenen, inoperablen oder metastasierten Setting, sondern auch infrüheren Krankheitsstadien untersucht. Die Rationale für eine solcheBehandlung ist, das Immunsystem vor der Resektion des Tumors zu aktivieren,um so ein Immungedächtnis zu erzeugen und ein späteres Wiederauftreten derKrankheit zu verhindern.Die Studie wird von Prof. Dr. med. Christian Blank, Mitarbeiter derAbteilung für Medizinische Onkologie und Gruppenleiter der Abteilung fürImmunologie des Netherlands Cancer Institutes, Amsterdam, durchgeführt. Einzweiter Standort wird in Kürze an der Universität von Sydney, Australien,mit Unterstützung von Prof. Dr. Georgina Long, Co-Medical Director desMelanoma Institute Australia, eröffnet. Das NKI_AVL und die UniversitätSydney sind Teil des Internationalen Neoadjuvanten Melanom-Konsortiums(https://melanoma-inc.org [1]).*Dr. Jason Loveridge, CEO der 4SC: *"Ein so schneller Start derDONIMI-Studie zeigt ein großes Interesse sowohl am neoadjuvantenSetting als auch der Kombination von Domatinostat und Checkpoint-Blockade indieser Patientenpopulation und wir freuen uns auf den Einschluss weitererPatienten in 2020."*Prof. Dr. Christian Blank, NKI:* "Wir freuen uns, dass wir den erstenPatienten in die DONIMI-Studie eingeschlossen haben - nach weniger als einemJahr Vorbereitung ist dies eine außergewöhnliche Leistung. Da diegroßen Onkologie-Konferenzen im Jahr 2019 die neoadjuvanteImmuntherapie als eines der interessantesten Gebiete der klinischenForschung deutlich herausgestellt haben, freuen wir uns, Domatinostat inKombination mit Checkpoint-Inhibitoren im neoadjuvanten Setting beim Melanomzu untersuchen."_- Ende der Pressemitteilung -_*Verwandte Artikel*16. Oktober 2019, 4SC und das Netherlands Cancer Institute kooperieren beider klinischen Evaluierung von Domatinostat zur neoadjuvanten Therapie desMelanoms [2]14. Januar 2019, Phase-II-Studie mit Domatinostat (4SC-202) inMagen-Darm-Krebs gestartet [3]27. Dezember 2018, Positive Sicherheitsdaten aus Phase-Ib/II-StudieSENSITIZE mit Domatinostat (4SC-202) + Pembrolizumab im Melanom [4]20. September 2018, 4SC AG: Domatinostat kombiniert mit Chemotherapie -Resistenzen überwinden [5]15. August 2018, 4SC AG: FDA genehmigt IND-Antrag für Domatinostat (4SC-202)im Melanom [6]*Weitere Informationen**Über 4SC*Das biopharmazeutische Unternehmen 4SC AG [7] entwickelt niedermolekulareMedikamente, die Krebskrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf bekämpfen.Die 4SC-Pipeline ist durch ein umfangreiches Patentportfolio geschützt undumfasst zwei Medikamentenkandidaten in klinischer Entwicklung: Resminostat[8] und Domatinostat [9].4SC geht für künftiges Wachstum und Wertsteigerung Partnerschaften mitPharma- und Biotechnologie-Unternehmen ein und wird zugelassene Medikamentein ausgewählten Regionen schließlich eventuell auch selbst vermarkten.4SC hat ihren Hauptsitz in Planegg-Martinsried bei München, Deutschland. DasUnternehmen beschäftigt 47 Mitarbeiter (Stand: 30. September 2019) und istim Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (FSE PrimeStandard: VSC; ISIN: DE000A14KL72).*Über das Netherlands Cancer Institute *Das Netherlands Cancer Institute (NKI), einschließlich des Antoni vanLeeuwenhoek Krankenhauses, ist das einzige spezialisierte "ComprehensiveCancer Centre" in den Niederlanden und steht seit mehr als einem Jahrhundertan der internationalen Spitze der Krebsbehandlung und -forschung. Im Jahr2017 hat die Europäische Akademie der Krebswissenschaften das NKI zum"Comprehensive Cancer Centre of Excellence" für translationale Forschungernannt. Das NKI spielt eine wichtige Rolle als nationales undinternationales Zentrum für wissenschaftliche und klinische Expertise,Entwicklung und Ausbildung. Forschungsschwerpunkte sind Molekularbiologie,Immuntherapie, personalisierte Medizin, bildgeführte Eingriffe undKrebs-Überlebensrate.Heute beschäftigt das Netherlands Cancer Institute rund 650 Wissenschaftlerund wissenschaftliche Mitarbeiter. Das Antoni van Leeuwenhoek Krankenhausverfügt über 222 Fachärzte, 212 Betten, eine Ambulanz mit rund 134.000Besuchen, 12 Operationssäle und 12 Bestrahlungseinheiten.*Über Domatinostat*Domatinostat [9] ist ein oral verabreichter, niedermolekularer,Klasse-I-spezifischer HDAC-Inhibitor. Domatinostat verstärkt diekörpereigene Immunantwort gegen Krebs. Das Tumor- und das den Tumorumgebende Gewebe wird durch Domatinostat verändert, so dass der Tumor fürdas Immunsystem besser sichtbar wird. Immunzellen können damit leichter inden Tumor einwandern und diesen bekämpfen.Domatinostat wurde in einer Phase-I-Studie mit 24 intensiv vorbehandeltenPatienten mit verschiedenen weit fortgeschrittenen Blutkrebsarten untersuchtund hat sich als gut verträglich erwiesen. Mit einer 28 Monate anhaltendenvollständigen und einer 8 Monate anhaltenden teilweisen Remission konntenvielversprechende Anzeichen auf Wirksamkeit beobachtet werden.Neben dem Potenzial von Domatinostat als Monotherapie bei Krebserkrankungenevaluiert 4SC Möglichkeiten verschiedener Kombinationstherapien,insbesondere im Bereich der Immunonkologie. Dazu hat 4SC einePhase-Ib/II-Studie mit Domatinostat in Kombination mit dem anti-PD-1Antikörper Pembrolizumab (einem sogenannten Checkpoint-Inhibitor) beiPatienten mit fortgeschrittenem Melanom gestartet - die Daten des erstenTeils der Studie wurden auf dem ESMO Kongress 2019 präsentiert. Eine zweitePhase-II-Studie mit Domatinostat in Kombination mit dem anti-PD-L1Antikörper Avelumab (ebenfalls einem Checkpoint-Inhibitor) wird zurzeit vonProf. David Cunningham am The Royal Marsden NHS Foundation Trust (London,Vereinigtes Königreich) in Patienten mit fortgeschrittenem,Mikrosatelliten-stabilem Magen-Darm-Krebs durchgeführt.*Über die neoadjuvante Behandlung*Die neoadjuvante Behandlung wird als erster Behandlungsschritt bei Patientenmit lokal fortgeschrittenen Tumoren durchgeführt, um den Tumor zuverkleinern, bevor die Hauptbehandlung, die in der Regel eine Operation ist,durchgeführt wird. Die chirurgische Behandlung birgt das Risiko vonMorbiditäten und möglichen Komplikationen, die dauerhaft sein könnten.Darüber hinaus haben Patienten mit lokal fortgeschrittenen Tumoren, d.h.Patienten mit resezierbarem Melanom im Stadium III, trotz der Anwendung deradjuvanten Standardtherapie weiterhin ein hohes Rezidiv- und Sterberisiko.Die neoadjuvante Therapie hat das Potenzial, das klinische Ergebnis dieserPatienten deutlich zu verbessern, insbesondere in der Ära neuerer undwirksamerer zielgerichteter und immuntherapeutischer Wirkstoffe.*Zukunftsbezogene Aussagen*Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, dieRisiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zumVeröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagenstellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig vonzahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrollevon 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichenErgebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenenAussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keineVerpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungenoder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denendiese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.*Kontakt*ir-pr@4sc.com+49 89 700763-02020-01-15 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.