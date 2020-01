DGAP-News: Aareal Bank Gruppe verabschiedet Eckpfeiler für mittelfristige Strategie, beschleunigter Risikoabbau vorangetrieben und Ergebnisprognose bestätigt (deutsch)

13.01.2020 - 12:51 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 6 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Aareal Bank Gruppe verabschiedet Eckpfeiler für mittelfristige Strategie, beschleunigter Risikoabbau vorangetrieben und Ergebnisprognose bestätigtDGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): SonstigesAareal Bank Gruppe verabschiedet Eckpfeiler für mittelfristige Strategie,beschleunigter Risikoabbau vorangetrieben und Ergebnisprognose bestätigt13.01.2020 / 12:50Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aareal Bank Gruppe verabschiedet Eckpfeiler für mittelfristige Strategie,beschleunigter Risikoabbau vorangetrieben und Ergebnisprognose bestätigt- "Aareal Next Level" zielt auf Fortschreibung der positiven Entwicklung dervergangenen Jahre und Erschließung neuer Wachstumspotenziale- Absicherung der führenden Position in der gewerblichenImmobilienfinanzierung angestrebt, Schärfung des eigenständigen Profils vonBank und Aareon im Segment Consulting/Dienstleistungen geplant- Wachstumsprogramm für Aareon bekräftigt, zusätzliche Beschleunigung durchgezielte M&A-Aktivitäten- Vorstandsvorsitzender Hermann J. Merkens: "Wir heben die Gruppe auf eineneue Stufe ihrer Entwicklung und entfalten so ihre vollen Potenziale."- Risikoabbau im vierten Quartal 2019 fortgesetzt, NPL-Volumen seit Mittevergangenen Jahres damit um rund 40 Prozent reduziert- Prognose für Konzernbetriebsergebnis im Gesamtjahr 2019 bei rund 240 Mio.EUR bestätigtWiesbaden, 13. Januar 2020 - Die Aareal Bank Gruppe stellt die Weichen füreine Fortsetzung ihrer erfolgreichen Entwicklung in den kommenden Jahren.Das vom Aufsichtsrat auf seiner heutigen Sitzung einstimmig unterstützteKonzept des Vorstands für die mittelfristige strategische Weiterentwicklungnach Auslaufen des aktuellen Zukunftsprogramms "Aareal 2020" steht unter demLeitmotiv "Aareal Next Level". Dabei wird die grundsätzliche strategischeAusrichtung unverändert fortgeführt - mit großvolumigen, internationalengewerblichen Immobilienfinanzierungen auf der einen Seite sowie Consultingund Dienstleistungen für die institutionelle Wohnungswirtschaft in Europaund angrenzende Industrien auf der anderen Seite. Die einzelnengeschäftlichen Aktivitäten werden dabei jedoch gezielt weiterentwickelt, umihr jeweiliges eigenständiges Profil zu stärken, das Wachstum der Gruppeinsgesamt zu beschleunigen und so auch in dem sich weiter verschärfendenMarkt-, Wettbewerbs- und Regulierungsumfeld Wert für die Aktionäre undübrigen Stakeholder zu schaffen.Der Vorstandsvorsitzende Hermann J. Merkens erklärt dazu: "Mit dererfolgreichen Umsetzung von "Aareal 2020" haben wir unser Unternehmenleistungsfähiger, robuster, effizienter und agiler als zuvor aufgestellt.Das nutzen wir, um die Aareal Bank Gruppe mit "Aareal Next Level"mittelfristig auf eine neue Stufe ihrer Entwicklung zu heben - und damitnicht nur unser Potenzial im operativen Geschäft voll zu entfalten, sondernauch neue strategische Optionalitäten für die Gruppe zu erschließen."Im Einzelnen wurden für beide Segmente die strategischen Stoßrichtungen fürdie kommenden Jahre definiert. Im Segment StrukturierteImmobilienfinanzierungen, dem Rückgrat der Gruppe, geht es unter dem Motto"Activate!" vor allem darum, den Erfolg der vergangenen Jahre und die"best-in-class"-Position auch in einem adversen Umfeld abzusichern: durchdie systematische Nutzung der in den vergangenen Jahren erarbeitetenFlexibilität in Bezug auf Regionen, Assetklassen, Strukturen und Exit-Kanäleebenso wie durch die Ausweitung der Aktivitäten entlang derWertschöpfungskette, z.B. im Bereich Servicing von Immobilienfinanzierungensowie eine weitere Erhöhung der Effizienz.Im Segment Consulting/Dienstleistungen sollen beide Teile - Bankgeschäft undAareon - in den kommenden Jahren weiter wachsen. Dabei sollen dieÜberlappungen und Interdependenzen sukzessive verringert und im Gegenzug dieEigenständigkeit der jeweiligen Marken und Geschäftsmodelle gestärkt werden- bei gleichzeitiger Absicherung der vorhandenen Synergien. Konkret bedeutetdas für die Aareal Bank als führender Anbieter vonZahlungsverkehrsdienstleistungen für die Wohnungswirtschaft unter dem Motto"Elevate!" eine Neupositionierung: zusätzlich zum Fokus auf dasEinlagengeschäft eine Entwicklung hin zum Anbieter von weiteren Produktenund Dienstleistungen - und damit zur verstärkten Generierung vonProvisionserträgen. Dafür ist nicht nur eine Ausweitung des Produktangebots,sondern auch eine Expansion in neue Märkte geplant, in denen spezifischesZahlungsverkehrs-Know-how gefragt ist.Die Aareon wiederum soll als integraler Bestandteil der weiterentwickeltenStrategie der Gruppe in den kommenden Jahren ihr Wachstumstempo deutlicherhöhen ("Accelerate!") und als eigenständig am Markt positioniertesSoftware-Unternehmen eine starke, von der Mutter unabhängigeWert-Perspektive entwickeln. Dafür wird sie ihr 2019 vorgestelltes Programmkonsequent umsetzen, das mittelfristig eine Ergebnisverdopplung bringensoll, vor allem durch Ausbau des digitalen Geschäfts. Zusätzliches Wachstumsoll durch gezielte M&A-Aktivitäten erreicht werden.Vorstandschef Merkens resümiert: "Wir müssen uns nicht neu erfinden, sondernbauen auf dem Erreichten auf und entwickeln die Aareal Bank Gruppeevolutorisch weiter. Dafür haben wir nun die Leitplanken definiert. MeineVorstandskollegen und ich, wir sind davon überzeugt, dass wir damit denErfolg des Unternehmens sichern können. Klar ist aber auch: Wir sindjederzeit bereit, auch ganz neue Wege zu gehen, wenn es die Umständeerfordern."Weitere Einzelheiten zu ihrer weiterentwickelten Unternehmensstrategie,inklusive mittelfristiger finanzieller Ziele, wird die Aareal Bank bei derVorlage der vorläufigen Jahreszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr am26. Februar 2020 präsentieren.Beschleunigter Risikoabbau: NPL-Volumen und Italien-Exposure stark reduziertZusätzlich zu dem Konzept des Vorstands für die mittelfristige strategischeWeiterentwicklung für die Gruppe hat die Aareal Bank mit der Umsetzung derfür das Q4 gesetzten Prioritäten auch ihre wirtschaftliche Ausgangspositionin einem von zunehmenden Unsicherheiten geprägten Marktumfeld weiterverbessert.Wie angekündigt, wurde das Programm zum beschleunigten De-Risking im viertenQuartal 2019 weiter forciert. So wurden im letzten Quartal italienischeKreditrisiken signifikant um weitere mehr als 600 Mio. EUR reduziert,bestehend aus ausgefallenen Krediten in Höhe von 280 Mio. EUR und einemgroßen Einzelkreditnehmer-Engagement im Volumen von 350 Mio. EUR. Ihregesamten Risikopositionen in Italien (Wertpapiere und Kredite) hat dieAareal Bank im abgelaufenen Geschäftsjahr nach vorläufigen Zahlen um rundein Drittel oder 1,3 Mrd. EUR auf 2,7 Mrd. EUR reduziert.Insgesamt konnte das Volumen an notleidenden Kreditengagements (NPLs)gegenüber dem Stand zur Jahresmitte per 31.12.2019 nach vorläufigen Zahlenum rund 40 Prozent oder 0,8 Mrd. EUR auf 1,1 Mrd. EUR reduziert werden. Indem NPL-Abbau ist ein italienisches Engagement in Höhe von rund 90 Mio. EUR(netto) enthalten, das im Rahmen einer Restrukturierung auf die eigeneBilanz genommen wurde.Für das beschleunigte De-Risking hat die Aareal Bank im vierten Quartal 2019zusätzlich rund 15 Mio. EUR aufgewendet. Dem stand ein Einmalertrag aus derweiteren Adjustierung des Treasury-Portfolios in Höhe von rund 10 Mio. EURgegenüber.Die Aareal Bank hält aus heutiger Sicht an ihrem im November 2019präzisierten Jahresziel für das Konzernbetriebsergebnis von rund 240 Mio.EUR fest. Auf Gesamtjahresbasis sind darin Aufwendungen in Höhe von rund 50Mio. EUR für den beschleunigten Risikoabbau verarbeitet.Finanzvorstand Marc Heß: "Wir haben im abgelaufenen Jahr Opportunitätengenutzt, um vor dem Hintergrund veränderter Regulierung, konjunkturellerEintrübungen und politischer Unsicherheiten Risikopositionen mitvertretbarem Aufwand abzubauen. Die Stärke unseres Unternehmens hat es unsermöglicht, dies im Rahmen unserer ursprünglichen Jahresprognose zuerreichen."Aareal Bank GruppeDie Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führenderinternationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen,Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche undangrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerikaund Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist dieim MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen derGruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen undConsulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment StrukturierteImmobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- undRefinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie imRahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kundenbei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik. ImSegment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden inEuropa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartigeKombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalenProdukten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrerGeschäftsprozesse.Kontakt:Aareal Bank AGGroup CommunicationsSven KorndörfferTel.: +49 611 348 2306sven.korndoerffer@aareal-bank.comChristian FeldbrüggeTel.: +49 611 348 2280christian.feldbruegge@aareal-bank.com13.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Aareal Bank AGPaulinenstr. 1565189 WiesbadenDeutschlandTelefon: +49 (0)611 348 - 0Fax: +49 (0)611 348 - 2332E-Mail: aareal@aareal-bank.comInternet: www.aareal-bank.comISIN: DE0005408116WKN: 540811Indizes: MDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,Stuttgart, Tradegate Exchange; StockholmEQS News ID: 951873Ende der Mitteilung DGAP News-Service951873 13.01.2020Quelle: dpa-AFX