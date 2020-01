DGAP-News: Abivax erhält FDA-Genehmigung für den Start klinischer Studien mit ABX464 in den USA zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa

20.01.2020 - 18:37 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 6 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-News: ABIVAX / Schlagwort(e): StudieAbivax erhält FDA-Genehmigung für den Start klinischer Studien mit ABX464 inden USA zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa2020-01-20 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Abivax erhält FDA-Genehmigung für den Start klinischer Studien mit ABX464 inden USA zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa*· *Aktiver IND-Status ("Investigational New Drug") in den USA erlaubt dieAusdehnung der klinischen Phase-2b-Studie zur Behandlung von mittelschwererbis schwerer Colitis ulcerosa (CU) auf Patienten in den USA*· *Phase-2b-Studie mit ABX464 zur Behandlung von CU läuft bereits in 15europäischen Ländern sowie Kanada*· *Einschluss der ersten Patienten in den USA für Q2 2020 geplant*· *In Europa befindet sich ABX464 zudem derzeit in einer klinischen*Phase-2a-Studie zur Behandlung von rheumatoider Arthritis [1]*; einePhase-2b-Studie in Morbus Crohn ist in Vorbereitung**Paris, Frankreich, 20. Januar 2020 -Uhr (MEZ) - *Abivax (EuronextParis: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten inder klinischen Entwicklung, welches das Immunsystem nutzt, um Therapien fürentzündliche und virale Erkrankungen sowie Krebs zu entwickeln, gab heute dieGenehmigung des IND-Antrags ("Investigational New Drug") zur Durchführungklinischer Studien mit dem Lead-Produktkandidaten ABX464 durch dieUS-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA ("Food and Drug Administration")bekannt. Die Genehmigung ermöglicht es dem Unternehmen, klinische Studien anPatienten mit mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa (CU) in den USA zuinitiieren. Der Einschluss der ersten US-amerikanischen Patienten in dielaufende klinische Phase-2b-Studie ABX464-103 ist für das zweite Quartal 2020geplant.ABX464 wird derzeit unter der Leitung von Prof. Dr. med. Séverine Vermeire,Ph.D., Leiterin des Zentrums für chronisch entzündliche Darmerkrankungen("Inflammatory Bowel Disease", IBD) am Universitätsklinikum Leuven in Belgien,in 15 europäischen Ländern sowie Kanada getestet. Die laufende Phase-2b-Studie(ABX464-103) schließt 232 Patienten mit mittelschwerer bis schwerer CUein und wird nun auf die USA ausgeweitet. Kürzlich veröffentlichte Daten [2]einer 12-monatigen Phase-2a-Open-Label-Erhaltungsstudie zeigten, dass 75% derPatienten mit mittelschwerer bis schwerer CU, die auf Immunmodulatoren,anti-TNF-alpha, Vedolizumab und/oder Corticosteroide nicht ansprachen, durchdie Behandlung mit ABX464 eine klinische Remission erreichten (also imWesentlichen symptomfrei waren).ABX464 zeigte in allen klinischen Studien eine gute Anwendungssicherheit undVerträglichkeit. Es traten keine schwerwiegenden Nebenwirkungen ("seriousadverse drug reactions") auf. Die meisten Nebenwirkungen waren Kopfschmerzen,Bauchschmerzen und Durchfall, alle üblicherweise in milder oder moderaterIntensität.*Prof. Dr. med. Hartmut J. Ehrlich, Chief Executive Officer von Abivax, sagte:*_"Wir freuen uns sehr, dass wir von der FDA grünes Licht bekommen haben, waseinen wichtigen Meilenstein für die globale Entwicklungsstrategie unseresLead-Produktkandidaten ABX464 darstellt. Durch die Ausweitung der klinischenPhase-2b-Studie mit ABX464 auf die USA verfolgen wir unser Ziel, diesepotentiell neue Behandlung einer größtmöglichen Anzahl von CU-Patientenzur Verfügung zu stellen, die dringend neuartige therapeutische Lösungenbenötigen."_*Prof. Dr. med. William Sandborn, Direktor des Zentrums für entzündlicheDarmerkrankungen ("Inflammatory Bowel Disease", IBD) an der University ofCalifornia (UC) San Diego Health und verantwortlicher Prüfarzt ("PrincipalInvestigator") sagte*_: "Ich freue mich, dass dieser vielversprechendeArzneimittelkandidat nun in eine Phase-2b-Studie in den USA eintreten kann.Ergebnisse aus früheren Studien zeigen, dass ABX464 das Potenzial hat, dendringenden medizinischen Bedarf von CU-Patienten sowohl in den USA als auchweltweit zu adressieren, da viele dieser Patienten gar nicht oder nicht mehrauf derzeit verfügbare Behandlungen ansprechen."_*Über ABX464 *ABX464 ist ein hoch differenzierter oral verfügbarer Produktkandidat mit einemneuartigen Wirkmechanismus, der auf der Hochregulierung einer einzelnenmicroRNA (miRNA-124) mit entzündungshemmenden Eigenschaften beruht. Studienhaben gezeigt, dass ABX464 seine entzündungshemmende Wirkung durch die Bindungan den Cap-Bindungskomplex (CBC) am 5'-Ende eines jeden RNA-Moleküls in derZelle ausübt. Durch die Bindung an CBC verstärkt ABX464 die biologischenFunktionen von CBC in der zellulären RNA-Biogenese. Konkret verstärkt ABX464das selektive Spleißen einer einzelnen langen, nicht kodierenden RNA, waszur Bildung von entzündungshemmender microRNA führt. miRNA-124 reduziert dieBildung von proinflammatorischen Zytokinen und Chemokinen wie TNF- alpha, IL-6and MCP-1, was die Entzündung bremst und auf das große Potenzial vonABX464 als einen neuartigen entzündungshemmenden therapeutischen Wirkstoffhindeutet. In kolorektalen Biopsien von mit ABX464 behandelten Colitisulcerosa-Patienten konnte ein sieben- bis zehnfacher Anstieg von miRNA-124nachgewiesen werden. ABX464 hat keine Auswirkung auf das Spleißen vonzellulären Genen. Darüber hinaus wird ABX464 in einer klinischenPhase-2a-Studie zur Behandlung von rheumatoider Arthritis [1] und in Kürze ineiner Phase-2b-Studie zur Behandlung von Morbus Crohn untersucht. In diesenIndikationen könnte der Wirkmechanismus von ABX464 ein erhebliches Potenzialhaben.*Über Abivax *(www.abivax.com [3])Abivax, mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, mobilisiert dasnatürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mitAutoimmunerkrankungen, viralen Infektionskrankheiten und Krebs. Abivax ist ander Euronext Paris, Compartment B (ISIN: FR 0012333284 - Ticker: ABVX)gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unterwww.abivax.com [3]. 