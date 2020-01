DGAP-News: ABIVAX: Finanzkalender 2020 (deutsch)

20.01.2020 - 07:30 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ABIVAX: Finanzkalender 2020DGAP-News: ABIVAX / Schlagwort(e): SonstigesABIVAX: Finanzkalender 202020.01.2020 / 07:30Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Abivax Finanzkalender 2020Paris, Frankreich, 20. Januar 2020 um 07:30 Uhr (MESZ) - ABIVAX SA (EuronextParis: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologie-Unternehmen mit Produkten inder klinischen Entwicklung, welches das Immunsystem zur Entwicklung vonneuen Therapien für entzündliche und virale Erkrankungen sowie Krebs nutzt,gibt seinen Finanzkalender 2020 bekannt.Donnerstag, 12. März 2020Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019Donnerstag, 30. April 2020Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2019Freigag, 5. Juni 2020 - 10:00 UhrHauptversammlungDonnerstag, 24. September 2020Veröffentlichung der Finanzzahlen zum 30. Juni 2020Mittwoch, 30. September 2020Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2020Über ABIVAX (www.abivax.com)Abivax, mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, mobilisiert dasnatürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mitAutoimmunerkrankungen, viralen Infektionskrankheiten und Krebs. Abivax istan der Euronext Paris, Compartment B (ISIN: FR 0012333284 - Ticker: ABVX)gelistet.KontaktABIVAX CFO Didier Finanzkommunika- Investor Relations LifeSciBlondel tion Frankreich Advisors Chris Maggos[1]didier.blondel@ab Actifin [1]chris@lifesciadvisors.comivax.com +33 1 53 83 Ghislaine +41 79 367 6254 1.08 41 1. Gasparetto mailto:chris@lifesciadvisormailto:didier.blon [1]ggasparetto@ s.comdel@abivax.com actifin.fr +331 56 88 11 221.mailto:ggasparetto@actifin.frDISCLAIMERDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen undSchätzungen in Bezug auf bestimmte Programme des Unternehmens. Obwohl dieGesellschaft der Ansicht ist, dass ihre zukunftsgerichteten Aussagen,Prognosen und Schätzungen auf Annahmen und Einschätzungen bekannter undunbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren beruhen, die alsangemessen erachtet wurden, unterliegen solche zukunftsgerichteten Aussagen,Prognosen und Schätzungen einer bestimmten Anzahl von Risiken undUnsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnissewesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen undSchätzungen erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine Beschreibung dieserRisiken, Eventualitäten und Ungewissheiten findet sich in den Unterlagen,die das Unternehmen gemäß seinen gesetzlichen Verpflichtungen bei derfranzösischen Autorité des Marchés Financiers eingereicht hat. Darüberhinaus gelten diese zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungennur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Die Leser werden daraufhingewiesen, nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zuvertrauen. ABIVAX übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichteteAussagen, Prognosen oder Schätzungen an später eintretende Ereignisse bzw.Entwicklungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken, und die hierinenthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch dieAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung vonWertpapieren der Gesellschaft in einer Rechtsordnung, insbesondere inFrankreich, dar. Ebenso stellt die Pressemitteilung keine Anlageberatung darund soll auch nicht als solche genutzt werden. Sie steht in keinemZusammenhang mit den Anlagezielen, der finanziellen Situation oder denspezifischen Bedürfnissen des Lesers. Die Pressemitteilung stellt keinenErsatz für die Bildung eines eigenen Urteils dar. Alle hierin geäußertenMeinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Verbreitungdieses Dokuments kann in bestimmten Rechtssystemen gesetzlich eingeschränktsein. Personen, in deren Besitz dieses Dokument gelangt, sind verpflichtet,sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.20.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de950053 20.01.2020Quelle: dpa-AFX