DGAP-News: Advanced Blockchain AG: Vollplatzierung der beschlossenen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts (deutsch)

20.01.2020 | Quelle: dpa-AFX

Advanced Blockchain AG: Vollplatzierung der beschlossenen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des BezugsrechtsDGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): KapitalmaßnahmeAdvanced Blockchain AG: Vollplatzierung der beschlossenen Kapitalerhöhungaus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts20.01.2020 / 10:50Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Im Rahmen der am 22.10.2019 beschlossenen Kapitalerhöhung aus genehmigtemKapital hat die Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt, Xetra, ISIN:DE000A0M93V6) Zeichnungen von bestehenden und neuen Synergieinvestoren fürdie maximale Anzahl von 210.000 Aktien zum Bezugspreis von EUR 5,40 je Aktieangenommen, dies entspricht 10 % des Grundkapitals. Darüber hinauseingegangene Zeichnungswünsche überstiegen das maximale Volumen derKapitalerhöhung, so dass diese erst bei einer künftigen Kapitalmaßnahmeberücksichtigt werden könnten.Zu den Synergieinvestoren, die eng mit der Gesellschaft zusammenarbeitenwerden, zählen unter anderem Dr. Herbert Leifker, ehemaliger Geschäftsführerund Chief Commercial Officer der Unitymedia und Michael Ganser, ehemaligerCEO von Cisco Deutschland, der die Advanced Blockchain AG künftig auch imAufsichtsrat unterstützen wird.Der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von ca. EUR 1,1 Mio. sollder weiteren Unternehmensexpansion sowie der weiteren Stärkung derEigenkapitalbasis der Gesellschaft dienen.Über die Advanced Blockchain AGAdvanced Blockchain AG ist eine börsengehandelteBlockchain-Entwicklungsgesellschaft mit Sitz in Berlin, deren Aktien aufXETRA, Frankfurt, Düsseldorf und anderen Börsen gehandelt werden. DieGesellschaft entwickelt und gestaltet Blockchain-Softwärelösungen fürführende Industrieunternehmen. Advanced Blockchain AG entwickelt außerdembasierend auf der von ihr entwickelten DAGchain-Technologie ein eigenesBlockchaintechnologie-Basissystem namens "peaq" ( www.peaq.io).Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG sind auf der Internetseitewww.advancedblockchain.com erhältlich.20.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Advanced Blockchain AGChausseestraße 8610115 BerlinDeutschlandTelefon: 030403669510Fax: 030403669511E-Mail: info@advancedblockchain.comInternet: www.advancedblockchain.comISIN: DE000A0M93V6WKN: A0M93VBörsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt),Frankfurt, MünchenEQS News ID: 956677Ende der Mitteilung DGAP News-Service956677 20.01.2020Quelle: dpa-AFX