DGAP-News: AEVIS VICTORIA SA: Swiss Medical Network beteiligt sich am Aktionariat der Hôpital du Jura bernois (deutsch)

Gemeinsame Medienmitteilung des Regierungsrates und von Swiss MedicalNetwork vom 10. Januar 2020Swiss Medical Network beteiligt sich am Aktionariat der Hôpital du JurabernoisDer Regierungsrat hat entschieden, 35 Prozent des Aktienkapitals deskantonalen Spitalunternehmens Hôpital du Jura bernois SA (HJB SA) für knapp27 Mio. Franken an die Privatklinikgruppe Swiss Medical Network zuverkaufen. In der sich rasch wandelnden Spitallandschaft stellt dieöffentlich-private Partnerschaft den langfristigen Fortbestand desakutsomatischen und psychiatrischen Angebots für die französischsprachigeBevölkerung des Kantons Bern sicher. Zusätzlich zur Aktienbeteiligung wirdSwiss Medical Network in den kommenden drei Jahren 25 Mio. Franken inProjekte der HJB SA an den Standorten Moutier und Saint-Imier investieren.Auch wenn im Kanton Bern mehrere Privatkliniken tätig sind, ist es doch daserste Mal, dass sich eine Privatgruppe an einem Spital, das dem Kanton Berngehört, beteiligt. Dieser innovative Ansatz bringt eine nachhaltige Lösungfür die Zukunft der HJB SA und stellt die Gesundheitsversorgung in einemländlichen Raum sicher. Dank der Kapitalbeteiligung durch die SMN-Gruppewird die HJB SA in den kommenden drei Jahren über 25 Millionen Franken indie Standorte Moutier und Saint-Imier investieren, um so deren Fortbestandund Weiterentwicklung des Unternehmens zu gewährleisten.Der Vertrag sieht ausserdem eine Option für eine Mehrheitsbeteiligung vonSwiss Medical Network an der HJB SA innerhalb von drei Jahren vor.Die HJB SA umfasst die Spitäler von Moutier und Saint-Imier, denpsychiatrischen Stützpunkt mit der Klinik Bellelay sowie das Medizentrum inTavannes. Sie hält ebenfalls Beteiligungen am Medizentrum in Moutier, an derinterjurassischen Zentralapotheke, am Röntgeninstitut des Berner Juras sowieam Radio-Onkologie-Zentrum Biel-Seeland-Berner Jura.Die Beteiligung von Swiss Medical Network am Aktienkapital der HJB SA wirddie Lage der regional stark verankerten Einrichtungen stabilisieren undArbeitsplätze sichern. Sie ist auch Teil der Strategie der Gruppe, einregionales integriertes Versorgungssystem zu entwickeln.Swiss Medical Network ist die zweitgrösste Privatklinikgruppe der Schweiz.Das Unternehmen verfügt über die modernste medizinische Infrastruktur undbietet Patientinnen und Patienten in vielen Fachgebieten ambulante undstationäre Pflege erster Güte an. Rund 2000 Ärztinnen und Ärzte sowie 3000Mitarbeitende arbeiten in den 19 Kliniken und über 20 Ambulanten Zentren derGruppe, die in 13 Kantonen und in drei Sprachregionen des Landes präsentist. Im Kanton Bern gehört der Swiss Medical Network die Chirurgie derPrivatklinik Siloah in Gümligen.Die in den Kantonen Aargau, Basel, Bern, Freiburg, Neuenburg, St. Gallen,Schaffhausen, Solothurn, Tessin und Wallis tätigen Swiss MedicalNetwork-Kliniken sind auf den kantonalen Spitallisten aufgeführt und nehmendort einen Service-public-Auftrag wahr. Die Swiss Medical Network ist einezu 100 Prozent kontrollierte Tochtergesellschaft der AEVIS VICTORIA SA, diean der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Im Kanton Bern besitzt dieGesellschaft das Hotel Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken undbetreibt das Hotel Bellevue Palace in Bern.