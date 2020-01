DGAP-News: AlphaPet gewinnt capiton als Lead Investor und akquiriert Healthfood24 (Wolfsblut) (deutsch)

23.01.2020 - 08:15 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 6 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

AlphaPet gewinnt capiton als Lead Investor und akquiriert Healthfood24 (Wolfsblut)DGAP-News: Alphapet Ventures GmbH / Schlagwort(e):Finanzierung/FirmenübernahmeAlphaPet gewinnt capiton als Lead Investor und akquiriert Healthfood24(Wolfsblut) (News mit Zusatzmaterial)23.01.2020 / 08:15Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.AlphaPet Ventures gewinnt capiton als neuen Lead Investor und akquiriertHealthfood24 (Wolfsblut)München, 23. Januar 2020: Die AlphaPet Ventures GmbH, www.alpha.pet, stehtfür die Digitalisierung des Heimtiermarktes sowie den erfolgreichenMarkenaufbau und Multi-Channel-Vertrieb von Premium-Tiernahrung. Durch denZusammenschluss mit der Healthfood24 wird das AlphaPet Markenportfolio umdie Marke Wolfsblut zusätzlich gestärkt.Wolfsblut ist eine der führenden Marken im Premium-Hundefutter-Segment,brachte als erste artgerechte Hundefuttermarke diese Kategorie voran undwurde bereits mehrmals zur beliebtesten Hundefuttermarke Deutschlandsgewählt*.Aus Sicht des Private Equity Investors capiton, der im Zuge der Transaktionmit seinem Fonds capiton V 36 % der Anteile an der AlphaPet Venturesübernimmt und damit die Akquisition finanziert, bietet der Zusammenschlussder etablierten Marke Wolfsblut mit dem dynamisch wachsenden digitalenBrand-Builder AlphaPet, großes Potential für weiteres Wachstum.Neben dem neuen Eigenkapitalinvestor capiton unterstützt Muzinich & Co. dieTransaktion mit einer Akquisitionsfinanzierung.AlphaPet Ventures und Healthfood24 verbindet eine langjährige erfolgreicheGeschäftsbeziehung, während derer AlphaPet zum größten und wichtigstenOnline-Vertriebspartner von Healthfood24 wurde. Nach der Akquisition vonHealthfood24 werden die Marken Wolfsblut und Wildcat unter dem Dach derAlphaPet Ventures GmbH eigenständig weiterentwickelt, der Vertrieb wird überdie AlphaPet Tochter Premium Pet Products GmbH sowie dessen Vertriebsteammit Außendienst erweitert. Online wird das digitale Know-how der AlphaPetnoch stärker genutzt.Mit der Akquisition baut AlphaPet seine Stellung als führenderPremium-Anbieter mit Multi-Channel-Vertrieb weiter aus und positioniert sichmit einem knapp dreistelligen Millionenumsatz als starker Player am Markt.Marco Hierling, Geschäftsführer und Gründer von AlphaPet Ventures, zurAkquisition: "Wolfsblut ist eine starke Premium-Marke, für die wir durchunser digitales Know-how, den direkten Endkundenzugang und den etabliertenVertrieb an mittlerweile über 10.000 stationäre Händler, ein sehr großesPotential sehen. Mit der Marke Wolfsblut kommen wir unserem Ziel, AlphaPetals führenden Anbieter von Premium-Tiernahrung mit Multi-Channel-Vertrieb inEuropa zu etablieren, ein großes Stück näher. Wir setzen weiter auf diebestehenden Lieferanten- und Kundenbeziehungen der beiden Unternehmen undfreuen uns, diese im kommenden Jahr weiter auszubauen."Felix Becker, Gründer von Healthfood24: "Die Marke Wolfsblut habe ich vor 15Jahren gegründet, um den Hundefutterangeboten der großen Hersteller einartgerechtes Hundefutter entgegenzusetzen. Bereits der Markenname wird mitNatur assoziiert und die Bildsprache unter Einbeziehung des Wolfs beschreibtbis heute die Kategorie am besten. Wolfsblut ist das Kategorie-Vorbild undfür eine wachsende Gruppe von Hundehaltern zu einem Must-have geworden.Durch die hohe Qualität und die innovativen Rezepturen der Produkte konnteich die Marke erfolgreich im Premium-Markt etablieren und zu einer derbeliebtesten Hundefuttermarken machen. Durch das Team von AlphaPet sehe ichein großes Potential im weiteren Aufbau der Marke, nicht nur national,sondern auch international. Ich bin überzeugt, dass wir mit dem Team vonAlphaPet das Potential von Wolfsblut ausschöpfen können."Christoph Karbenk, Partner bei capiton: "Wir begleiten mittelständischeUnternehmen bei der Umsetzung ihrer Wachstumsziele. In der Kombination vonAlphaPet, einem digitalen und dynamisch wachsenden Unternehmen, und derstarken Marke Wolfsblut, welche hervorragend im Heimtiermarkt positioniertist, sehen wir großes Potential. Wir freuen uns, den langfristigen Erfolgvon AlphaPet in den nächsten Jahren mitzugestalten."Stefan Pfannmöller, Geschäftsführer von Venture Stars und Gesellschafter derAlphaPet Ventures GmbH: "Nachdem wir AlphaPet mit Venture Stars schon seitGründung begleiten, leiten wir mit der Akquisition von Wolfsblut eine neuePhase ein. Es freut uns, diesen Schritt gemeinsam mit einem renommiertenPrivate Equity Investor wie capiton zu gehen. Mit Umsätzen mehrheitlich ausdem Markengeschäft wollen wir profitabel zum europäischen House of Brandsfür Premium-Tierfutter mit Multi-Channel-Vertrieb wachsen. Es zeigt sich,dass auch bei anderen Venture Stars Beteiligungen dieBuy-and-Build-Strategie sehr erfolgreich funktioniert.""Neben der Verbesserung der bestehenden Marktposition versetzt derZusammenschluss von AlphaPet Ventures und Healthfood24 das kombinierteGeschäft zukünftig in die Lage, seine Positionierung in Deutschland undÖsterreich insgesamt zu stärken und den Multi-Channel-Vertrieb konsequentauszubauen", erklärt Dr. Ulrich Bergmoser, Managing Director von ReimannInvestors. So wollen die Unternehmen die gemeinsame Vision, gesundeTiernahrung im Mainstream zu etablieren, weiter voranbringen. Nach capitonhält Reimann Investors den größten Anteil an AlphaPet Ventures.Die Akquisition steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch dasBundeskartellamt.Pressekontakt:Sven SchlagerLandsberger Str. 23480687 MünchenTel.: +49 (0) 89 809 1156-55Mobil: +49 (0) 160 266 03 06sven.schlager@alpha.petwww.alpha.petÜber AlphaPet Ventures GmbHDie AlphaPet Ventures GmbH, www.alpha.pet, steht mit den Onlineplattformenwww.petsPremium.de und www.hundeland.de sowie den eigenen Marken wie WildesLand, PRIMUM, Daily Choice oder Müllers Naturhof für die Digitalisierung desHeimtiermarktes sowie den erfolgreichen digitalen Markenaufbau undMulti-Channel-Vertrieb von Premium-Tiernahrung.Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment an hochwertigem Futter, Zubehörund Dienstleistungen für Hunde und Katzen. Derzeit arbeitet ein Team ausknapp 100 Mitarbeitern, 12 Katzen und mehr als 20 Hunden täglich daran, dieProduktqualität zu testen und zu verbessern, mit individueller Beratung zuinformieren und einen umfassenden Service zum Wohle des Tieres anzubieten.Über Wolfsblut bzw. Healthfood24 GmbHDie Healthfood24 GmbH wurde von Felix Becker gegründet und etablierte mitder Marke Wolfsblut die Kategorie des artgerechten Hundefutters. Die Markeist einer der deutschen Marktführer und wurde bereits mehrfach zurbeliebtesten Hundefuttermarke in Deutschland gewählt*. Wolfsblut setzt aufden Trend zu einer gesunden Ernährung, die Hundehalter immer weiter zumartgerechten Hundefutter führen wird. Mit einem Team von ca. 25 Mitarbeiternwerden die Marken der Healthfood24 primär im stationären Fachhandel und imOnlinefachhandel vertrieben. Das Produktportfolio wird kontinuierlich in denBereichen Trockenfutter, Nassfutter und Snacks für Hunde und Katzenerweitert.*Marktforschungsinstitut Konzept & Markt, Umfragen von 2015 und 2017:Wolfsblut ist die beliebteste Hundefuttermarke in DeutschlandÜber capitoncapiton ist eine unabhängige, inhabergeführte Private Equity Gesellschaft,die ein Fondsvolumen von insgesamt über EUR 1,3 Mrd. verwaltet. Derzeitbefinden sich 11 mittelständische Unternehmen im Beteiligungsportfolio dercapiton AG. capiton begleitet als Eigenkapitalpartner Management-Buy-Outsund Wachstumsfinanzierungen bei etablierten mittelständischen Unternehmen.Über Reimann InvestorsReimann Investors ist das Family Office und die Unternehmensgruppe vonMitgliedern der Unternehmerfamilie Reimann, die sich Ende der 1990er-Jahrevon ihrer Beteiligung am früheren Familienunternehmen getrennt haben. Seit2007 investiert Reimann Investors in junge, innovative und starkexpandierende Unternehmen. Reimann Investors versteht sich als strategischaktiver und langfristig orientierter Gesellschafter, der in engerZusammenarbeit mit dem Management die Entwicklung von Unternehmen begleitetund fördert. Die Schwerpunkte der Beteiligungen sind Digitalunternehmen ausden Bereichen Premium Consumer Commerce, FinTech, SaaS und digitaleDienstleistungen. So gehört neben AlphaPet Ventures z. B. auch die aufE-Commerce und Zahlungsverkehr spezialisierte Deutsche Handelsbank zumPortfolio von Reimann Investors.Über Venture StarsVenture Stars ist ein in München ansässiger Venture Capital Fonds, der sichauf Frühphaseninvestments in innovative, digitale B2C und B2BGeschäftsmodelle fokussiert. Venture Stars wurde von Martin Junker, FlorianCalmbach and Stefan Pfannmöller gegründet. Das Team aus Unternehmern führtaktuell zwei Fonds, welche typischerweise initial zwischen 0,5-1,5m EUR undin Summe bis zu 5m EUR je Portfoliounternehmen investieren. Zusatzmaterial zur Meldung:
Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=IFWXQUGTDCDokumenttitel: AlphaPet-akquiriert-Wolfsblut-mit-Hilfe-von-Capiton23.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.