DGAP-News: AURELIUS Weihnachtsspende in Höhe von 68.000 Euro geht dieses Jahr an AVICENNA Kultur- und Hilfswerk e.V.

DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):SonstigesAURELIUS Weihnachtsspende in Höhe von 68.000 Euro geht dieses Jahr anAVICENNA Kultur- und Hilfswerk e.V.2019-12-23 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*AURELIUS Weihnachtsspende in Höhe von 68.000 Euro geht dieses Jahr anAVICENNA Kultur- und Hilfswerk e.V.**- *Spende zur Finanzierung der AURELIUS School für syrischeFlüchtlingskinder in der Türkei- Zusätzliche psychologische und physiotherapeutische Betreuung von Kindernzur Überwindung traumatischer Kriegserlebnisse und -verletzungenMünchen, 23. Dezember 2019 - Anlässlich der diesjährigen AURELIUSWeihnachtsfeier haben Mitarbeiter und Vorstand 68.000 Euro für das AVICENNAKultur- und Hilfswerk gespendet. Die Spende wird vor allem zugunsten derAURELIUS School, die von Avicenna in der Westtürkei betrieben wird,verwendet. Der von AURELIUS Mitarbeitern und Vorstand 2015 gegründete VereinAURELIUS Refugee Initiative hat den Betrieb der Schule bereits seit 2017finanziert.In der AURELIUS School werden mit den Spenden derzeit rund 50Flüchtlingskinder unterrichtet. Der Unterricht in Arabisch und Mathematiksoll den syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen bessere Bildungsperspektiven inder Nähe ihrer syrischen Heimat eröffnen. Zusätzlich werden die Kinderpsychologisch betreut und auch Abendklassen für Frauen sowie eineVorschulklasse angeboten.In der Türkei leben derzeit rund 4 Millionen syrische Flüchtlinge.Flüchtlingskinder dürfen theoretisch in der Türkei zur Schule gehen.Administrative Hürden, mangelnde Transportmöglichkeiten und Sprachproblemeführen in der Realität jedoch oftmals dazu, dass sie nicht wirklich amstaatlichen Unterricht teilnehmen können. Die meisten Flüchtlingskindersprechen kein Türkisch und haben auf einer türkischen Schule daher nurgeringe Erfolgsaussichten. Der Großteil der über 10-jährigen Kinderarbeitet als Tagelöhner in der Landwirtschaft statt eine Schule zu besuchen.Das Avicenna Kultur- und Hilfswerk wurde 1989 durch Dr. Djavad Kermani undseine Familie zur Durchführung und Koordinierung kultureller, medizinischerund karitativer Projekte und Aktivitäten gegründet. Seit 2015 konzentriertsich Avicenna auf die Unterstützung von Flüchtlingen vor Ort und hilft"Menschen auf dem Weg". Schwerpunkte der Tätigkeit sind medizinischeBehandlung, Hilfe in akuten Armuts- und Notsituationen sowieBildungsangebote in Flüchtlingscamps.Für weitere Informationen:http://aureliusinvest.de/aurelius-refugee-initiative/ [1]*AURELIUS Refugee Initiative e.V.*Mitarbeiter und Vorstand der AURELIUS Holding haben Ende 2015 dengemeinnützigen Verein "AURELIUS Refugee Initiative e.V." ins Leben gerufen.Der Verein wird durch Spenden von Mitarbeitern und Vorstand von AURELIUSfinanziert. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, verschiedeneHilfsprojekte zu fördern, die Flüchtlinge auf ihrem Weg in ein sichereresLeben humanitär versorgen und finanziell unterstützen.http://aureliusinvest.de/en/aurelius-refugee-initiative/ [2]Kontakt: ari@aureliusinvest.com*ÜBER AURELIUS*Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros inMünchen, London, Stockholm, Madrid und Amsterdam. Seit der Gründung im Jahr2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu eineminternationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8,Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus aufKonzernabspaltungen und Plattform-Investitionen im MidMarket inverschiedenen Branchen. Mit einem Team von mehr als 80 eigenen OperationsExperten unterstützt AURELIUS die Portfoliofirmen in ihrer langfristigenEntwicklung. Aktuell erzielen 23 Konzernunternehmen mit rund 13.000Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von ca. 3,5 Milliarden Euro. Die Aktiender AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzengehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,1 Milliarden Euro(Stand: Dezember 2019).Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den GeschäftsfeldernWachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternativeFinanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in LeveragedBuyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand undKonzernabspaltungen (Spin-offs). Die AURELIUS Real Estate Opportunities hatihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert durch aktives Managementlangfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellteuropaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von flexiblenFinanzierungsformen zur Verfügung.Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUSein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseresLeben.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de [3]*KONTAKT*AURELIUS GruppeAnke BanaschewskiInvestor Relations & Corporate CommunicationsTelefon: +49 (89) 544799 - 0Fax: +49 (89) 544799 - 55Email: investor@aureliusinvest.de2019-12-23 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. 