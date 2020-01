DGAP-News: Aurora Solar Technologies Inc. gibt Großauftrag vom weltweit größten Solarzellenhersteller bekannt (deutsch)

07.01.2020 - 17:00 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Aurora Solar Technologies Inc. gibt Großauftrag vom weltweit größten Solarzellenhersteller bekanntDGAP-News: Aurora Solar Technologies Inc. / Schlagwort(e):Auftragseingänge/VerkaufAurora Solar Technologies Inc. gibt Großauftrag vom weltweit größtenSolarzellenhersteller bekannt07.01.2020 / 17:00Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.North Vancouver, British Columbia. 7. Januar 2020. Aurora Solar TechnologiesInc. (TSXV: ACU) (das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmeneinen neuen Großauftrag für 14 DM-Messsysteme erhalten hat. Dieser Auftragvom größten Hersteller hocheffizienter PERC-Solarzellen baut auf unseremwachsenden Geschäft mit unseren erstklassigen Kunden weiter auf."Dieser Auftrag ist Auroras erster Auftrag vom größten Solarzellenherstellerder Welt. Zusammen mit unserem bestehenden Geschäft mit den führendenHerstellern festigt dies Auroras Position als marktführender Akteur aufunserem Gebiet weiter", sagte Gordon Deans, Chief Executive Officer vonAurora. "Wir schätzen weiterhin das Vertrauen, das unsere Kunden in AurorasLösungen haben", fuhr er fort.Aurora erwartet, dass diese DM-Messsysteme später im laufendenGeschäftsquartal ausgeliefert werden.Über Aurora Solar TechnologiesAurora Solar Technologies ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet derEntwicklung und Lieferung von Inline-Prozessmessungs-, Analyse- undSteuerungsanlagen für Hersteller von Solarzellen. Wir sind überzeugt, dassdie Solarenergie das Feld der erneuerbaren Energien dominieren wird, und esist unsere Aufgabe, jedem Kunden durch die überlegene Steuerung kritischerProzesse während der Herstellung von Solarzellen Qualität und Rentabilitätzu liefern.Die Produkte von Aurora werden von einigen der weltweit modernsten undangesehensten Hersteller von Solarzellen verwendet. Aurora hat seineZentrale in der Nähe von Vancouver, Kanada und Betriebe in Schanghai, China,sowie Partner auf allen größeren Märkten für Solarzellen. Aurora ist einbörsennotiertes Unternehmen, gehandelt an der TSX Venture Exchange (ACU),und zweimaliger Gewinner der TSX-V Top 50. Die Webpräsenz von Aurora findetsich unter www.aurorasolartech.com.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Aurora Solar Technologies Inc.Gordon Deans, P.Eng.President and Chief Executive OfficerTel. +1-778-241 5000info@aurorasolartech.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO Media GmbHFleischmannstraße 1573728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.comwww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. EineHaftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.07.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Aurora Solar Technologies Inc.930 West 1st Street, Suite 223V7P 3N4 North VancouverKanadaISIN: CA05207J1084WKN: A14T2FBörsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart,Tradegate Exchange; Toronto Stock Exchange VentureEQS News ID: 948163Ende der Mitteilung DGAP News-Service948163 07.01.2020Quelle: dpa-AFX