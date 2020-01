DGAP-News: Avicanna meldet Abkommen mit Medical Cannabis by Shoppers, einer Tochtergesellschaft von Shoppers Drug Mart Inc., hinsichtlich des Vertriebs medizinischen Cannabis- und Hautkosmetikprodukte von Avicanna in ganz Kanada (deutsch)

10.01.2020 - 19:21 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 6 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Avicanna meldet Abkommen mit Medical Cannabis by Shoppers, einer Tochtergesellschaft von Shoppers Drug Mart Inc., hinsichtlich des Vertriebs medizinischen Cannabis- und Hautkosmetikprodukte von Avicanna in ganz KanadaDGAP-News: Avicanna Inc. / Schlagwort(e): MarkteinführungAvicanna meldet Abkommen mit Medical Cannabis by Shoppers, einerTochtergesellschaft von Shoppers Drug Mart Inc., hinsichtlich des Vertriebsmedizinischen Cannabis- und Hautkosmetikprodukte von Avicanna in ganz Kanada10.01.2020 / 19:21Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.- - -Medizinische Cannabisprodukte Rho Phyto und Hautkosmetika Pura Earth werdenAnfang 2020 exklusiv in Kanada online über Medical Cannabis by Shopperserhältlich sein- - -NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DENVEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT. BEI NICHTEINHALTUNG DIESEREINSCHRÄNKUNGSBESTIMMUNG KANN EINE VERLETZUNG DER US-WERTPAPIERGESETZEENTSTEHEN.Toronto (Ontario), 10. Januar 2020. Avicanna Inc. ("Avicanna" oder das"Unternehmen") (TSX: AVCN) (OTCQX: AVCNF) (FWB: 0NN), einBiopharma-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung undVermarktung von pflanzlichen Produkten auf Cannabinoidbasis konzentriert,meldete heute, dass Medical Cannabis by Shoppers der exklusive kanadischeVertriebshändler der medizinischen Cannabisproduktlinie Rho PhytoTM sowieder CBD-Hautkosmetik-Produktlinie Pura EarthTM sein wird. Inhaber vonmedizinischen Lizenzen in Kanada werden ab Anfang 2020 ein beständigesAngebot an fortschrittlichen und evidenzbasierten Produkten von Avicannaerwerben können, einschließlich der Produktlinie Rho Phyto, die sublingualeSprays, Öltropfen, Gels, Cremes, Tabletten und Kapseln umfasst."Als kanadisches Unternehmen sind wir stolz darauf, mit einer der größtenund vertrauenswürdigsten Marken des Landes zusammenzuarbeiten, um unsereProdukte an Patienten und Verbraucher zu vertreiben, die von unsererjahrelangen Forschung und Entwicklung in Zusammenarbeit mit einigen derführenden wissenschaftlichen und klinischen Institutionen Kanadasprofitieren werden", sagte Aras Azadian, Chief Executive Officer vonAvicanna. "Wir sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft die Zukunftdes medizinischen Segments der Cannabisindustrie darstellt und als,medizinisches Cannabis 2.0' erachtet werden kann, zumal der Schwerpunkt aufder kontrollierten Dosierung, den Daten, der Qualität, der Konsistenz unddem breiten Spektrum an Verabreichungsformen und Cannabinoidverhältnissenliegt."Um die Patientengemeinschaft zu unterstützen, planen Avicanna und MedicalCannabis by Shoppers eine Zusammenarbeit, die der kanadischen medizinischenGemeinschaft und den Patienten Aufklärung, Schulung und kontinuierlicheUnterstützung bieten soll.Über Rho PhytoTMRho Phyto ist die Produktlinie von Avicanna an phytotherapeutischenmedizinischen Cannabisprodukten. Die Rho Phyto-Produkte bestehen ausCannabispflanzextrakten, die für die medizinische Anwendung konzipiertwurden, jedoch keine Pharmazeutika oder Arzneimittel sind. Für die RhoPhyto-Produktegibt es ein umfassendes Sortiment an gezielten Verabreichungsmechanismen,einschließlich Tabletten, sublingualer Sprays, Öltropfen, Kapseln, Cremesund Gele, die durch die Bioverfügbarkeit und pharmakokinetische Datenunterstützt werden.Über Pura EarthTMPura Earth ist die Hautkosmetik-Produktlinie von Avicanna, die eineKombination aus gereinigtem Cannabidiol (CBD) und anderen synergetischenpflanzlichen Inhaltsstoffen enthält, die die Haut auf natürliche Weiseregulieren und mit Nährstoffen versorgen. Die Produktlinie Pura Earth wurdevon Avicanna entwickelt und in Zusammenarbeit mit der Universität vonToronto unter Anwendung eigener Formulierungen von Avicanna optimiert.Über AvicannaAvicanna ist ein Unternehmen aus Ontario, das sich auf die Entwicklung,Herstellung und Vermarktung von pflanzlichen Produkten auf Cannabinoidbasisin seinen beiden Hauptgeschäftsbereichen Anbau sowie Forschung undEntwicklung konzentriert.Die beiden mehrheitlich im Besitz von Avicanna befindlichenTochtergesellschaften Sativa Nativa S.A.S. und Santa Marta Golden HempS.A.S., beide mit Sitz in Santa Marta (Kolumbien), bilden die Basis für dieAnbauaktivitäten von Avicanna. Diese beiden Unternehmen verfügen über dieentsprechenden Lizenzen für den Anbau und die Verarbeitung von Cannabis, umCannabisextrakte und gereinigte Cannabinoide einschließlich Cannabidiol(CBD) und Tetrahydrocannabinol (THC) herzustellen.Das Forschungs- und Entwicklungsgeschäft von Avicanna wird hauptsächlich vonKanada aus an seinem Hauptsitz im Johnson & Johnson Innovation Centre, JLABS@ Toronto, betrieben. Das eigene wissenschaftliche Team von Avivannaentwickelt Produkte und arbeitet dabei auch mit Forschern der Leslie DanFaculty of Pharmacy an der University of Toronto zusammen, um ihre Produktezu entwickeln und zu verbessern.Die Forschungs-, Entwicklungs- und Anbauaktivitäten von Avicannakonzentrieren sich auf die Entwicklung seiner Schlüsselprodukte,einschließlich pflanzlicher Cannabinoid-Arzneimittel, Phyto-Therapeutika,Derma-Kosmetika und Extrakte (definiert als pflanzliche Cannabinoid-Extrakteund gereinigte Cannabinoide, einschließlich Destillate und Isolate), mit demZiel, diese Produkte schließlich herzustellen und auf verschiedenen Märktenzu vertreiben.QUELLE: Avicanna Inc.Bleiben Sie mit uns in VerbindungFür weitere Informationen über Avicanna besuchen Sie www.avicanna.com, rufenSie +1-647-243-5283 an oder kontaktieren Sie Setu Purohit,Vorstandsvorsitzender, per E-Mail info@avicanna.com.Weitere Informationen über Medical Cannabis by Shoppers(TM) erhalten Sieunter http://cannabis.shoppersdrugmart.ca oder unter der Rufnummer1-844-633-2627.Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen undAussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne desUnited States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und"zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischenWertpapiergesetzen. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichteteAussagen und Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant","erwartet" oder "erwartet nicht", "erwartungsgemäß", "schätzt","beabsichtigt", "rechnet mit" oder "rechnet nicht mit" oder "glaubt" oderVariationen solcher Wörter und Begriffe identifiziert werden oder besagen,dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse unternommen werden,eintreten oder erreicht werden "können", "könnte", "würden", "dürften" oder"werden". Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sind bekannten undunbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, diedazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oderErfolge des Unternehmens wesentlich von jenen in den zukunftsgerichtetenAussagen oder Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Diesezukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt aufAussagen bezüglich: der Fähigkeit von Inhabern einer medizinischen Lizenz,eine beständige Produktversorgung zu sichern, der Beibehaltung seinerExklusivrechte für den kanadischen Vertrieb durch Medical Cannabis byShoppers, des Zeitplans für die erwartete Verfügbarkeit der Produkte und derAbsicht, bei der medizinischen Ausbildung, Schulung und Unterstützungzusammenzuarbeiten.Die Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, denen zukunftsgerichtetenInformationen unterworfen sind und die dazu führen könnten, dass dietatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten undMöglichkeiten wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationenexplizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen,beinhalten: die Fähigkeit der Parteien, die notwendigen behördlichenGenehmigungen zeitgerecht und zu zufriedenstellenden Bedingungen zuerhalten; die Fähigkeit der Parteien, die anderen Bedingungen derVereinbarung zeitgerecht zu erfüllen; die Fähigkeit des Unternehmens,Bedingungen mit einem akzeptablen Hersteller zu vereinbaren; Änderungen derRichtlinien für den Verkauf und Vertrieb von Cannabisprodukten; und andereRisiken, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. Juli 2019 enthalten sind,der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Die Leser werden daraufhingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren keinen Anspruch aufVollständigkeit erhebt.In Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen bezüglichder erwarteten Vorteile der Transaktion und des erwarteten Zeitpunkts fürden Abschluss der Transaktion hat das Unternehmen zukunftsgerichteteAussagen und Informationen getroffen, die auf bestimmten Annahmen beruhen,die es zu diesem Zeitpunkt für angemessen hält. Obwohl das Unternehmen derAnsicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung derzukunftsgerichteten Informationen oder der zukunftsgerichteten Aussagen indieser Pressemeldung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich aufsolche Informationen nicht übermäßig verlassen und es kann nicht garantiertwerden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupteintreten werden. Die in dieser Pressemeldung enthaltenenzukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen geltenzum Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen übernimmt keineVerpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen oderzukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuenInformationen, nachfolgenden Ereignisse oder anderen Faktoren Rechnung zutragen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetzevorgeschrieben ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihevon Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissenabweichen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltextveröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültigeVersion. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Diedeutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. 