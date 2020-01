DGAP-News: Biotest AG: Biotest erhält Zulassung in Großbritannien für sein CMV-spezifisches Hyperimmunglobulin Cytotect CP Biotest (deutsch)

15.01.2020 - 07:00 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Biotest AG: Biotest erhält Zulassung in Großbritannien für sein CMV-spezifisches Hyperimmunglobulin Cytotect CP BiotestDGAP-News: Biotest AG / Schlagwort(e): ZulassungsgenehmigungBiotest AG: Biotest erhält Zulassung in Großbritannien für seinCMV-spezifisches Hyperimmunglobulin Cytotect CP Biotest15.01.2020 / 07:00Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PRESSEMITTEILUNGBiotest erhält Zulassung in Großbritannien für sein CMV-spezifischesHyperimmunglobulin Cytotect CP Biotest* Die Zulassung von Cytotect CP Biotest in Großbritannien wird fürweiteres Wachstum sorgen* Cytotect CP Biotest ist zur Prophylaxe klinischer Manifestationen vonInfektionen mit dem Cytomegalievirus (CMV) zugelassen* Die Patienten profitieren von einer zusätzlichen Behandlungsmöglichkeitim Kampf gegen CMV-Infektionen* Biotest ist der einzige Anbieter eines CMV-Hyperimmunglobulins in EuropaDreieich, 15. Januar 2020. Die Biotest AG gibt heute die Marktzulassung inGroßbritannien für das CMV-spezifische Hyperimmunglobulin-Präparat CytotectCP Biotest bekannt. Der regulatorische Prozess (Repeat Use Procedure) sowiedie Zulassung von Cytotect CP Biotest in Großbritannien konnten dabei inweniger als 90 Tagen erfolgreich abgeschlossen werden."Wir freuen uns sehr, dass wir die Zulassung für Cytotect CP Biotest inGroßbritannien erhalten haben. Infektionen mit dem Cytomegalievirus stelleneine der häufigsten Komplikationen nach Organ- und Stammzell-Transplantationdar. Cytotect CP Biotest bietet Transplantationsärzten eine zusätzlicheMöglichkeit, um CMV-Infektionen entweder zu vermeiden oder zu behandeln.Somit wird das Resultat der Behandlung von Patienten im Anschluss an eineTransplantation verbessert", sagt Patricia Morey, Geschäftsführerin BiotestUK.In Großbritannien werden über 3.700 Nieren-, Lungen-, Herz- oderLeber-Transplantationen [1] und fast 1.700 Stammzelltransplantationenjährlich durchgeführt [2]. Eine Infektion mit CMV kann bei bis zu einemDrittel der transplantierten Patienten auftreten und unbehandelt zuschwerwiegenden Komplikationen bis hin zu Organabstoßung,Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion (Graft-versus-Host Disease) oder invasivenGewebeerkrankungen (z. B. Colitis, Pneumonitis oder Retinitis) führen.Weltweit ist Biotest einer von nur zwei Anbietern dieses Präparates, wobeiCytotect CP Biotest das einzige CMV-Hyperimmunglobulin ist, das in Europaerhältlich ist. Cytotect CP Biotest ist zur Vorbeugung klinischerManifestationen einer CMV-Infektion bei Patienten mit immunsuppressiverBehandlung - insbesondere bei Transplantat-Empfängern - indiziert und wirdals begleitende Therapie zusammen mit Virostatika empfohlen. Cytotect CPBiotest verfügt über einen spezifischen und zielgerichteten Wirkmechanismus,der sich von den antiviralen Medikamenten unterscheidet, sie aber zusätzlichergänzt.Cytotect CP Biotest ist ein wichtiger Baustein für das weitere Wachstum vonBiotest. Das Medikament wird in über 30 Ländern vertrieben und hat im Jahr2019 zweistellige Wachstumsraten erzielt.Mit der Zulassung von Cytotect CP Biotest können Patienten in Großbritanniennun von einer zusätzlichen Behandlungsmöglichkeit zur Vermeidung klinischerManifestationen einer CMV-Infektion profitieren.Über Cytotect CP Biotest(R)Cytotect CP Biotest(R) ist ein Cytomegalie-Virus-spezifischesHyperimmunglobulin-Präparat mit einem hohen Antikörper-Titer gegen CMV. DasProdukt ist zur Prophylaxe klinischer Manifestationen einer CMV-Infektionbei Patienten unter immunsuppressiver Therapie, insbesondere beiTransplantat Empfängern, zugelassen. Die gleichzeitige Gabe von geeignetenVirostatika sollte zur CMV-Prophylaxe in Betracht gezogen werden. CytotectCP Biotest(R) wird in manchen Ländern auch unter den Namen Megalotect(R),Megalotect CP(R), Cytomegatect(R) und NeoCytotect(R) vermarktet.Über BiotestBiotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischenArzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen undklinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sichBiotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie,Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotestentwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin,die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und beiErkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatzkommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.800 Mitarbeiter. Die Stamm-und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börsegelistet.IR Kontakt:Dr. Monika ButtkereitTelefon: +49-6103-801-4406E-Mail: investor_relations@biotest.dePR Kontakt:Dirk NeumüllerTelefon: +49 -6103-801-269E-Mail: pr@biotest.comBiotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.comStammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235Notiert: Frankfurt (Prime Standard)Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart,TradegateDisclaimerDieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zurgesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz-und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. DieseAussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen undErwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken undUnsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichewesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichtetenAussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. [1] NHS Blood and Transplant, Organ Donation and Transplantation
Directorate, https://www.organdonation.nhs.uk/
[2] British Society of Blood and Marrow Transplantation and Cellular Therapy
(BSBMT), http://bsbmt.org/activity/2018/