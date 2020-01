DGAP-News: Brief an die Aktionäre: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 schafft Basis für starkes Wachstum in 2020 - deutlicher Anstieg der FFO auf 104 bis 106 Mio. Euro geplant (deutsch)

20.01.2020 - 07:30 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 7 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Brief an die Aktionäre: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 schafft Basis für starkes Wachstum in 2020 - deutlicher Anstieg der FFO auf 104 bis 106 Mio. Euro geplantDGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Vorläufiges ErgebnisBrief an die Aktionäre: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 schafft Basis fürstarkes Wachstum in 2020 - deutlicher Anstieg der FFO auf 104 bis 106 Mio.Euro geplant20.01.2020 / 07:30Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PresseinformationBrief an die Aktionäre: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 schafft Basis fürstarkes Wachstum in 2020 - deutlicher Anstieg der FFO auf 104 bis 106 Mio.Euro geplant(Frankfurt, 20.01.2020)* Alle Prognoseziele 2019 erreicht oder übertroffen:* FFO steigt um rd. 40% zum Vorjahr auf rund 95 Mio. Euro* Transaktionsvolumen erreicht mit 2,2 Mrd. Euro neuen Spitzenwert* Bruttomieteinnahmen des Commercial Portfolios: rd. 102 Mio. Euro* Immobilienplattform wächst auf 7,6 Mrd. Euro Assets under Management* Bewertungseffekt like-for-like in Höhe von rund 7%, entspricht 1,72 Euroje Aktie* Adjusted NAV erreicht 22,26 Euro je Aktie* Verschuldungsgrad (LtV) sinkt um 530 Basispunkte auf 47,8%* Dividendenvorschlag für Geschäftsjahr 2019: 0,66 Cent je Aktie* Prognose 2020: deutliche Steigerung der FFO auf 104 Mio. bis 106 Mio.EuroSehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,2019 war für die DIC Asset AG ein überaus erfolgreiches Jahr. Wir konntenalle Meilensteine, die wir uns gesetzt hatten, erreichen bzw. übertreffenund haben entscheidende strategische Weichenstellungen für unser Unternehmenvorgenommen. Unsere Aktie hatte am Kapitalmarkt auf Jahressicht eineKursperformance von rund 75% erreicht, damit liegt die Marktkapitalisierungheute deutlich über 1 Mrd. Euro. Die Gründe der guten Entwicklung sehen wirvor allem im erfolgreichen als auch signifikanten Wachstum unseresDrittgeschäfts (Institutional Business), unter anderem durch den Erwerb derGEG German Estate Group (GEG) im Juni 2019, der weiteren Optimierung unseresEigenbestandes (Commercial Portfolio) sowie in der gestiegenen transparentenund erweiterten Kommunikation der Kennzahlen und Ergebnisbeiträge unseresdiversifizierten und stark wachsenden Geschäftsmodells. Im operativenGeschäft steht unser Unternehmen mit dem eigenen Bestandsportfolio(Commercial Portfolio) und dem Asset- und Property-Management für Dritte(Institutional Business) nun auf zwei gleichrangigen Ertragssäulen.Als Resultat unserer außerordentlichen Entwicklung im Gesamtjahr 2019, habenwir die Funds from Operations (FFO) um 40% auf rund 95 Mio. Euro steigernkönnen, und damit ein starkes Ergebnis in Höhe der letzten Prognoseerreicht.Unsere operativen Highlights des Geschäftsjahres 2019 sind:* Wir haben einen neuen Transaktionsrekord erzielt und sind netto inbeiden Geschäftsbereichen gewachsen. Mit einem Gesamtvolumen von rund2,2 Mrd. Euro wurde der Vorjahreswert von 1,2 Mrd. Euro deutlichübertroffen. Rund 1,9 Mrd. Euro (Prognose: rund 1,3 Mrd. Euro) entfallendabei auf Ankäufe. Das Volumen der Verkäufe betrug 286 Mio. Euro(Prognose: 200-230 Mio. Euro).* Unsere Immobilienplattform ist mit Assets under Management (AuM) aufeine Größe von rund 7,6 Mrd. Euro deutlich gewachsen. Wir sind somit aufeinem sehr guten Weg, unser kurz- bis mittelfristiges Ziel von 10 Mrd.Euro zügig zu erreichen. Zum Jahresende befanden sich 93 Objekte imCommercial Portfolio (AuM von 1,9 Mrd. Euro) und 87 Objekte imInstitutional Business (AuM von 5,7 Mrd. Euro).* Die EPRA-Leerstandsquote im Commercial Portfolio wurde im Jahresverlaufum weitere 70 Basispunkte auf 6,5% reduziert. Der WALT stieg von 5,8 auf6,0 Jahre.* Unabhängige externe Gutachter haben zum Jahresende für das CommercialPortfolio einen Bewertungseffekt like-for-like in Höhe von rund 7% bzw.124,1 Mio. Euro festgestellt, was einem Wert von 1,72 Euro je Aktieentspricht. Das Ergebnis belegt die gute operative Performance unsererImmobilien-Teams, die sich in der steigenden Portfolioqualität unsereseigenen Immobilienbestands widerspiegelt.Vorläufige Geschäftszahlen bestätigen ergebnisstarkes Geschäftsjahr 2019Auf Basis vorläufiger und noch ungeprüfter Zahlen für das Geschäftsjahr 2019haben wir mit Bruttomieteinnahmen in Höhe von rund 102 Mio. Euro den zuletztprognostizierten Wert und das Vorjahresniveau übertroffen (2018: rund 100Mio. Euro). Die Immobilienmanagementerträge stiegen v.a. akquisitionsbedingtstark auf rund 63 Mio. Euro (2018: rund 34 Mio. Euro). Das EBIT lag mit rund130 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahr (2018: rund 93 Mio. Euro).Entsprechend stieg auch das Konzernergebnis auf rund 81 Mio. Euro an (2018:rund 48 Mio. Euro). Die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilienerreichen infolge von Nettozukäufen rund 1,6 Mrd. Euro (31.12.2018: rund 1,5Mrd. Euro). Die Bilanzsumme erhöhte sich durch das Portfoliowachstum und dasstarke Ergebnis auf rund 2,7 Mrd. Euro (31.12.2018: rund 2,5 Mrd. Euro). DasEigenkapital stieg auf rund 1,0 Mrd. Euro (31.12.2018: rund 0,9 Mrd. Euro),die Finanzverschuldung blieb mit rund 1,5 Mrd. Euro stabil (31.12.2018: rund1,5 Mrd. Euro). Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LtV) sank zumBilanzstichtag deutlich um 530 Basispunkte auf 47,8%, im Wesentlichenaufgrund von Bewertungseffekten (31.12.2018: 53,1%). Der EPRA Net AssetValue erhöhte sich unter anderem aufgrund der Bewertungseffekte und demWachstum des Immobilienvermögens um 12 % auf 17,23 Euro je Aktie. Der um denWert des Geschäftsbereichs Institutional Business angepasste Net Asset Value(Adjusted NAV) lag zum Jahresende 2019 bei 22,26 Euro je Aktie.Dividendenvorschlag für 2019 - Hohe Dividendenrendite von 4,2%Für das Geschäftsjahr 2019 wird der Vorstand der Hauptversammlung am 17.März 2020 eine Dividende von 0,66 Euro je Aktie vorschlagen, die wir unserenAktionärinnen und Aktionären, wie auch im Vorjahr, wahlweise alsAktiendividende anbieten. Die Dividendenrendite in Bezug auf denJahresschlusskurs 2019 beläuft sich damit auf rund 4,2 %.Prognose für Geschäftsjahr 2020 - erneutes FFO-Wachstum geplantDie erfreuliche Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr und dieverbesserte Sichtbarkeit unserer Gesellschaft im Immobilien- und amKapitalmarkt, bestärkt uns in unserem Handeln und Streben nach weiterenErfolgen. Wir arbeiten kontinuierlich daran, für unsere Stakeholder Werte zuschaffen und wollen unseren dynamischen Wachstumskurs auch in den nächstenJahren fortsetzen. Für das Geschäftsjahr 2020 wollen wir beideGeschäftssegmente weiter stärken und unser Wachstum noch einmalbeschleunigen. Wesentlicher Treiber unserer Planung für 2020 ist eingeplantes Ankaufsvolumen in Höhe von rund 1,6 Mrd. bis 1,9 Mrd. Euro, davonrund 500 Mio. bis 600 Mio. Euro im Commercial Portfolio und 1,1 Mrd. bis 1,3Mrd. Euro im Institutional Business. Damit erzielen wir sowohl eineSteigerung der Bruttomieteinnahmen als auch erneut wachsende Erträge aus demImmobilienmanagement gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus planen wirgezielte Verkäufe über alle Segmente in einem Volumen von rund 400 Mio.Euro, davon entfallen rund 100 Mio. Euro auf das Commercial Portfolio undrund 300 Mio. Euro auf das Institutional Business. Erstmalig werden wir auchdie im Juni 2019 erworbene GEG German Estate Group AG ganzjährig imKonzernabschluss der DIC Asset konsolidieren.Wir rechnen daher mit einer erneuten signifikanten Steigerung der FFO auf104 Mio. bis 106 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2020.Unseren vollständigen Geschäftsbericht 2019 inklusive eines umfangreichenAusblicks für das laufende Geschäftsjahr 2020 veröffentlichen wir am 05.Februar 2020. Wir freuen uns auf das Erreichen der nächsten operativen Zieleund möchten uns herzlich bei Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen indie DIC Asset bedanken. Ihr Vertrauen wird uns und unsere Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter täglich weiter anspornen.Mit freundlichen GrüßenSonja Wärntges und Johannes von Mutius(Mitglieder des Vorstands der DIC Asset AG)Über die DIC Asset AG:Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC AssetAG mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märktenvertreten und betreut 180 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,6 Mrd. Euro(Stand: 31.12.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierteImmobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatzunternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.Im Bereich Commercial Portfolio (1,9 Mrd. Euro Assets under Management,(Stand: 31.12.2019)) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer undBestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristigstabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenenImmobilienportfolios.Im Bereich Institutional Business (5,7 Mrd. Euro Assets under Management,(Stand: 31.12.2019)), der unter GEG German Estate Group firmiert,erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und demManagement von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen fürinternationale und nationale institutionelle Investoren.Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.IR-Kontakt DIC Asset AG:Peer SchlinkmannLeiter Investor Relations & Corporate CommunicationsNeue Mainzer Straße 2060311 Frankfurt am MainFon +49 69 9454858-1492ir@dic-asset.de20.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: DIC Asset AGNeue Mainzer Straße 2060311 Frankfurt am MainDeutschlandTelefon: +49 69 9454858-1492Fax: +49 69 9454858-9399E-Mail: ir@dic-asset.deInternet: www.dic-asset.deISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZGIndizes: S-DAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse LuxemburgEQS News ID: 956463Ende der Mitteilung DGAP News-Service956463 20.01.2020Quelle: dpa-AFX