DGAP-News: Capcora arrangiert Mezzanine-Finanzierung i.H.v. EUR 5 Mio. für FAKT AG

DGAP-News: Capcora GmbH / Schlagwort(e): FinanzierungCapcora arrangiert Mezzanine-Finanzierung i.H.v. EUR 5 Mio. für FAKT AG2020-01-21 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Das auf Real Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora, Frankfurt amMain, hat eine Mezzanine-Zwischenfinanzierung für das in Essen ansässigeImmobilienunternehmen FAKT AG arrangiert. Die Mittel dienen der Finanzierungneuer Projekte.*Bei dem Projekt, auf dessen Basis Capcora die Finanzierung strukturiert hat,handelt es sich um den Ruhr Tower, ein 22-geschossigen Bürohochhaus inEssen, welches in den letzten Jahren komplett revitalisiert, nahezuvollvermietet und im vierten Quartal 2019 veräußert wurde."Wir freuen uns über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der FAKT AG beidiesem besonderen Projekt. Die Umsetzung der Transaktion erfolgte dabeiinnerhalb von nur wenigen Wochen. Mezzanine-Kapital ist sehr vielfältig undkann auch in späten Projektphasen eingesetzt werden", sagte Christian vonOlnhausen, Geschäftsführer bei Capcora und verantwortlich für denImmobilienbereich."Als einer der größeren Immobilien-Bestandshalter und -Entwickler imRuhrgebiet sind wir immer bestrebt, unsere Projekte bestmöglich zukapitalisieren. Die freigesetzte Liquidität können wir gut nutzen, um neueProjekte voranzubringen.", so Norbert Boddenberg, CFO der FAKT AG.*Über FAKT AG: *Die FAKT-Unternehmensgruppe hat ihren Schwerpunkt in der Revitalisierung vongrößeren Immobilien im Ruhrgebiet für den eigenen Bestand sowieselektiv der Projektentwicklung für den Verkauf - Kernsektoren sind dieBereiche Immobilien, ausgewählte kommunale Infrastruktur- undKapitalmarktthemen sowie Projekte zur umweltfreundlichen Energieerzeugungund effizienten Nutzung knapper Ressourcen. In Deutschland und iminternationalen Markt agiert die FAKT-Gruppe mit einem professionellenNetzwerk aus etablierten Kooperationspartnern. Unter ihrem Dach bündelt dieUnternehmensgruppe derzeit 30 Tochter- und Projektgesellschaften.www.fakt-ag.com [1]*Über Capcora:*Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung undbeschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- undInfrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen.Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierungvon gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zurZwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im BereichErneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien überalternative Finanzierungsquellen.www.capcora.com [2]2020-01-21 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de957847 2020-01-211: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e8d1b5abac80c62028f76cd759d2e949&application_id=957847&site_id=vwd&application_name=news2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=eaf2d1e95d6fffdecb9d27d54722d95c&application_id=957847&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)