DGAP-News: CeoTronics AG: Verteidigungsindustrie erteilt CeoTronics Großauftrag über ca. EUR 1,7 Mio. // Kommunikationssysteme werden durch europäisches Nato-Mitglied eingesetzt

DGAP-News: CeoTronics AG / Schlagwort(e): AuftragseingängeCeoTronics AG: Verteidigungsindustrie erteilt CeoTronics Großauftragüber ca. EUR 1,7 Mio. // Kommunikationssysteme werden durch europäischesNato-Mitglied eingesetzt2020-01-13 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Verteidigungsindustrie erteilt CeoTronics Großauftrag über ca. EUR 1,7Mio. // Kommunikationssysteme werden durch europäisches Nato-Mitgliedeingesetzt *Die CeoTronics AG erhielt den Auftrag, Kommunikationssysteme - bestehend u.a. aus der neu entwickelten und beim Endkunden bereits eingeführtenCT-MultiPTT 3C und dem CT-ClipCom Digital - zu liefern. DieserAuftrag/Vertrag soll bis Ende 2020 abgewickelt werden.Der Auftragsbestand erhöhte sich u. a. mit diesem Auftrag gegenüber demVorjahr um 14,9% auf EUR 24,8 Mio.Die Headset- und Funkgeräte-Schnittstelle "CT-ComLink(R)" erlaubt diequerschnittliche Verwendung der entsprechenden Headsets undFunkgeräteanschlusskabel an der CT-MultiPTT 3C als auch an der CT-MultiPTT1C sowie am CT-DECT Multi."CeoTronics partizipiert an den verstärkten deutschen und europäischenInvestitionen in die innere und äußere Sicherheit," teilte der VorstandThomas H. Günther mit.Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: DE0005407407),Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, wird im Basic Boardder Frankfurter Wertpapierbörse geführt.Weitere Informationen:CeoTronics AG Audio Video Data CommunicationInvestor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, GermanyE-Mail: investor.relations@ceotronics.com, Internet:http://www.ceotronics.com [1]2020-01-13 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: CeoTronics AGAdam-Opel-Straße 663322 RödermarkDeutschlandE-Mail: investor.relations@ceotronics.comInternet: www.ceotronics.comISIN: DE0005407407WKN: 540740Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board),Hamburg, München, StuttgartEQS News ID: 951747Ende der Mitteilung DGAP News-Service951747 2020-01-131: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=391b410b8238ace8f658aef4504c60f3&application_id=951747&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)