DGAP-News: CEWE baut Europas modernsten Druckstandort in Dresden aus (deutsch)

CEWE baut Europas modernsten Druckstandort in Dresden ausDGAP-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): SonstigesCEWE baut Europas modernsten Druckstandort in Dresden aus22.01.2020 / 18:00Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.CEWE baut Europas modernsten Druckstandort in Dresden aus* Konzentration der Produktion bei Saxoprint in Dresden steigertProduktionseffizienz* Ausbau der vertrieblichen Aktivitäten bei LASERLINE in Berlin* CEWE Gruppen-EBIT 2019 trotz Sonderaufwendungen für Umbau imKommerziellen Online-Druck klar am oberen Ende des Zielkorridors von biszu 58 Mio. Euro erwartetBerlin/Dresden/Oldenburg, 22. Januar 2020. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA(SDAX, ISIN: DE 0005403901), Europas Marktführer im Fotofinishing undSpezialist im kommerziellen Online-Druck, stärkt den Druckstandort Dresden:Ab Mitte des Jahres sollen bei Saxoprint in der sächsischen Landeshauptstadtauch große Teile der Aufträge des Berliner Druck-Spezialisten LASERLINE,einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der CEWE Stiftung & Co. KGaA,produziert werden. CEWE hat Saxoprint in den vergangenen Jahren zurmodernsten Online-Druckerei Europas entwickelt. Über 500 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter produzieren und vertreiben im Geschäftsfeld KommerziellerOnline-Druck gewerbliche Druckprodukte in neun europäische Länder.Hocheffiziente Produktion bei Saxoprint in DresdenFür die Kunden der Berliner LASERLINE ändert sich nichts: Service undVertrieb sowie die Direktabholung bleiben in gewohnter Qualität erhalten.Auch an der Leistungsfähigkeit und Qualität des LASERLINE-Angebots wird eskeine Abstriche geben. Der Vertrieb in Berlin soll dabei deutlich ausgebautwerden. Mit der Verlagerung der Produktion zu Saxoprint nach Dresden hebtCEWE weitere Synergien für einen effizienteren Druckprozess insgesamt.Carsten Heitkamp, Vorstand Personal und Produktion bei CEWE: "Imkommerziellen Online-Druck sehen wir für die kommenden Jahre guteWachstumsperspektiven. Dabei fokussieren unsere verschiedenenVertriebsmarken unterschiedliche Kundengruppen, während die Produktion beiSaxoprint in Dresden konzentriert ist. Mit dieser Strategie sind wir gutaufgestellt für die Zukunft."CEWE Gruppen-EBIT 2019 klar am oberen Zielwert von 58 Mio. Euro erwartetDie etwa 60 Mitarbeiter aus der Produktion bei LASERLINE haben ein Angebotauf Weiterbeschäftigung bei Saxoprint in Dresden oder an anderenProduktionsstandorten der CEWE-Gruppe erhalten. In Berlin soll der geplanteBeschäftigungsaufbau im Bereich Vertrieb und Service den Effekt aus derKonzentration der Produktion in Dresden kompensieren. Dabei sind alle imRahmen dieses Umbaus anfallenden Kosten bereits im CEWE-Gruppenergebnis 2019berücksichtigt und zurückgestellt worden. CEWE erwartet trotz dieserSonderaufwendungen ein Gruppen-EBIT klar am oberen Ende des für 2019geplanten Zielkorridors von bis zu 58 Mio. Euro. Die vorläufigen Zahlen zuGruppenumsatz und -EBIT 2019 wird CEWE voraussichtlich bereits am 6. Februar2020 veröffentlichen.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:CEWE Stiftung & Co. KGaA, Axel Weber (Investor Relations)Tel.: 0441 / 404 - 2288, Fax: 0441 / 404 - 421, eMail: IR@cewe.deInternet: cewe.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com ,cewe-print.de , viaprinto.de , saxoprint.de, laser-line.deAlle CEWE-Apps sind in den App-Stores verfügbar: CEWE FOTOWELT, CEWEPOSTCARD und weitere Foto-Apps sowie die CEWE Investor Relations-App füriPad(c) oder Android-Tablet, mit Geschäfts- und Quartalsberichten,Präsentationen sowie der Nachhaltigkeitsberichterstattung.Finanzterminkalender(soweit terminiert)24.03.2020 Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz, Baden-Baden26.03.2020 CEWE Bilanzpresse- und Analystenkonferenz, Frankfurt26.03.2020 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 201926.03.2020 Pressemitteilung zur Bilanzpresse- und Analystenkonferenz12.05.2020 Veröffentlichung der Q1 2020 Zwischenmitteilung12.05.2020 Pressemitteilung zum Q1 202010.06.2020 Hauptversammlung 2020, Weser-Ems-Halle, Oldenburg10.06.2020 Pressemitteilung zur HV 202006.08.2020 Veröffentlichung des H1 2020 Zwischenberichts06.08.2020 Pressemitteilung zum H1 202022.09.2020 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 202023.09.2020 Baader Investment Conference 202012.11.2020 Veröffentlichung der Q3 2020 Zwischenmitteilung12.11.2020 Pressemitteilung zum Q3 202023.11.2020 Deutsches Eigenkapitalforum, FrankfurtÜber CEWEDie CEWE-Gruppe ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse imFoto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen.Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mitjährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weiterepersonalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den MarkenCEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischenEinzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesenMarkenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauendem Unternehmen jährlich mehr als 2,2 Mrd. Fotos an.Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt einehocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut.Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, CEWE-PRINT.de, LASERLINE undviaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässigihre Kunden.Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller alsAnkeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurdedafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert;partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten;gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. Sowerden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.Die CEWE-Gruppe ist mit mehr als 4.000 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländernpräsent und wuchs 2018 im Umsatz auf 653 Mio. Euro. Die CEWE-Aktie ist imSDAX notiert.Mehr unter company.cewe.de.22.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: CEWE Stiftung & Co. 