DGAP-News: Classic Minerals Limited: Zunahme der Ressourcenunzen auf Lady Ada um 71% - Weitere Expansion des Goldprojekts Forrestania im Einklang mit den jüngsten Bohrungen der Classic Minerals (deutsch)

Classic Minerals Limited: Zunahme der Ressourcenunzen auf Lady Ada um 71% - Weitere Expansion des Goldprojekts Forrestania im Einklang mit den jüngsten Bohrungen der Classic MineralsDGAP-News: Classic Minerals Limited / Schlagwort(e): Bohrergebnis/ResearchUpdateClassic Minerals Limited: Zunahme der Ressourcenunzen auf Lady Ada um 71% -Weitere Expansion des Goldprojekts Forrestania im Einklang mit den jüngstenBohrungen der Classic Minerals21.01.2020 / 08:39Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Classic Minerals Limited (Classic oder das Unternehmen) (ASX-Cod: CLZ) gibtbekannt, dass eine kürzlich erfolgte Aktualisierung derMineralressourcenschätzung auf Lady Ada im Goldprojekt Forrestania (FGP) inWestern Australia eine Erhöhung der enthaltenen Unzen Gold um 71 % erzielthat. Die Lagerstätte Lady Ada umfasst 1,35 Millionen Tonnen mit einem Gehaltvon 1,38 g/t Gold für 59.700 Unzen.Die wichtigsten Punkte:- Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Lady Ada hat dieRessource auf 1,35 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,38 g/t Gold für59.700 enthaltene Unzen erweitert.- Die neue Schätzung berücksichtigt alle zusätzlichen Bohrungen, die Classicin den letzten zwei Jahren auf der Lagerstätte niedergebracht hat.- Erweiterung der gesamten Mineralressource des Goldprojekts Forrestania(FGP) (zu 80 % im Besitz des Unternehmens) auf 7,27 Millionen Tonnen miteinem Gehalt von 1,33 g/t Gold für 311.050 Unzen, einschließlich derverbleibenden angezeigten und geschlussfolgerten Mineralressourcen in derhöhergradigen Lagerstätte Lady Ada.- Die beiden Lagerstätten, Lady Ada und Lady Magdalene, können imTagebauverfahren abgebaut werden, wobei der frühere Abbau auf Lady Ada95.865 Tonnen mit 8,81 g/t Gold für 27.146 Unzen aus abgegrenztenhöhergradigen Erzfällen in querschlägigen Scherzonen lieferte.- Neueste technische Arbeiten von Classic und die aktualisierteMineralressourcenschätzung für Lady Ada und Lady Magdalene weisen auf dieMöglichkeit hin, dass höhergradige Erzfälle mittels detailliertererInfill-Bohrprogramme und Bohrprogramme zur Ressourcenabgrenzungidentifiziert werden können.- Das Unternehmen überprüft die neuen technischen Daten und dieaktualisierte Mineralressourcenschätzung und schlägt eine aktualisierteScoping-Studie für das kombinierte FGP vor.- Die Lagerstätten haben hohe Goldausbringungsraten gezeigt mittelsGravitationsverfahren an nur durch Zerkleinerung aufschließbarem Golderz undsie enthalten keine schwer aufschließbaren Erzarten.- Bestehende Mineralressourcen eignen sich potenziell für denkonventionellen Tagebau.- Minimierung der Kapitalkosten durch den Abschluss vonJoint-Venture-Bergbau- und Aufbereitungsverträgen mit professionellenBergbauunternehmen.- Das Goldprojekt Forrestania befindet sich in einer der bekanntestenRegionen Australiens für den Abbau von Lithium, Nickel und Gold.- Wertsteigerung durch frühzeitige Produktionsmöglichkeiten.Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in deroriginalen englischen Pressemitteilung ansehen.Classic besitzt 80 % der Goldabbaurechte für das FGP, das auch eine nichtabgebaute Restressource von 5.922.700 Tonnen mit einem Goldgehalt von 1,32g/t für 251.350 Unzen in der Lagerstätte Lady Magdalene umfasst, dieungefähr 1 km nördlich von Lady Ada liegt und in den gleichen geologischenGesteinsabfolgen beherbergt ist.Mit der jüngsten Aktualisierung der Mineralressource Lady Magdalene umfasstdas FGP jetzt aktuelle Ressourcen von 7,27 Mio. Tonnen mit einem Goldgehaltvon 1,33 g/t für 311.050 Unzen Gold. Die Ressourcen befinden sich untereiner bestehenden Tagebaugrube auf Lady Ada und den nicht abgebautenoberflächennahen Lagerstätten auf Lady Magdalene.Das Projekt bietet eine Gelegenheit für den kurzfristigen Abbau und dieProduktion. Die aktuellen Mineralressourcen werden in Übereinstimmung mitdem JORC-Code (2012) angegeben und mit einem niedrigeren Cut-off-Gehalt von0,5 g/t Gold geschätzt.Wenn ein höherer Cut-Off angewendet wird (1 g/t Gold), ist es möglich,höhergradige Erztaschen innerhalb der Mineralressource abzugrenzen,insbesondere auf Lady Ada, die zuvor mit einem durchschnittlichen Goldgehaltvon 8,8 g/t abgebaut wurde. Classic konzentriert sich weiterhin auf dieAbgrenzung dieser höhergradigen Zonen in beiden Lagerstätten, ummöglicherweise einen frühzeitigen Cashflow zu generieren und die mitBergbau, Transport und Lohnaufbereitung verbundenen Kosten zu decken.Bei einem Block-Cut-off-Gehalt von 1 g/t Gold beherbergt Lady Ada lautSchätzung eine kombinierte angezeigte und geschlussfolgerte Ressource von590.750 Tonnen mit einem Gehalt von 2,17 g/t Gold für 41.200 Unzen und beieinem Block-Cut-off-Gehalt von 2 g/t umfasst die Ressourcenschätzung fürLady Ada 218.300 Tonnen mit einem Gehalt von 3,56 g/t für 24.950 Unzen.Mit zunehmenden Entwicklungsarbeiten und der erforderlichen Einbeziehungnamhafter Berater von Drittanbietern wird Classic sein Team mit Personalverstärken, das Erfahrungen aus dem Goldbergbau besitzt, um zugewährleisten, dass das Unternehmen seinen Aktionären einen Mehrwert aus demFGP bietet.Als Teil des Due Diligence-Verfahrens wird Classic Berater beauftragen, eineÜberprüfung der aktualisierten Mineralressourcen und der zugehörigentechnischen Daten vorzunehmen, um eine aktualisierte Scoping-Studie am FGPdurchzuführen. Classic ist zuversichtlich, dass die Pläne für ein JointVenture zum Abbau und zur Aufbereitung von Erz in der ersten Hälfte desJahres 2020 abgeschlossen sein werden.Das Goldprojekt Forrestania (FGP):Die FGP-Liegenschaften umfassen Bereiche des südlichen Teils des anGoldvorkommen reichen Archaean Southern Cross - Forrestania Greenstone Belt.Der Greenstone Belt (Grünsteingürtel) streicht nach Norden bis Nordwestenund hat eine Streichlänge von über 300 Kilometern von Carterton im Nordenbis Hatters Hill im Süden.Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Karte desFGPDas FGP umfasst zurzeit zwei große Lagerstätten, die sich etwa 120 kmsüdlich von Southern Cross, WA und 17 km südwestlich der historischen MineBounty befinden (abgebaute/aktuelle Ressourcen von +2,0 Mio. Unzen Gold).Das Gebiet ist über historische Transportstraßen erreichbar, die von der gutunterhaltenen nicht asphaltierten Forrestania-Southern Cross Road abzweigen.Die Lagerstätten des FGP-Gebiets kommen am nördlichen Ende des ForrestaniaGreenstone Belt, der der südliche Ausläufer des von Norden nach Südenstreichenden Southern Cross Greenstone Belt ist. Dies ist ein 40 km breitersuprakrustaler Gürtel, der von archäischen Granitoid-/Gneisgesteinenbegrenzt wird und in den weniger deformierte Granit-/Pegmatit-Komplexeeingedrungen sind. Diesen Gürtel kreuzen in östliche Richtung streichendeproterozoische doleritähnliche Intrusionsgänge.In den vergangenen Jahren wurden im gesamten Bezirk Forrestania Arbeiten voneiner Reihe von Unternehmen durchgeführt, anfänglich für Nickellagerstättenund später für Lithiumlagerstätten. Die Entdeckung der Bounty-Lagerstättendurch Aztec Mining im Jahr 1986 unterstrich die Goldhöffigkeit und dasPotenzial des Forrestania Greenstone Belt, und seitdem wurden vieleLagerstätten identifiziert.Die FGP-Lagerstätten (früher bekannt als Blue Haze und Red Haze) wurdenmittels der von Aztec Mining auf höffigen Landflächen durchgeführtenBasisexploration entdeckt. Regionale Probenentnahmeprogramme mittelsSchneckenbohrungen identifizierten Anomalien im FGP. Diese RAB-Bohrungen,die nur bis zur Nenntiefe niedergebracht wurden, hatten nur einen begrenztenErfolg. Die Bohrungen bestätigten jedoch die interpretierte Geologie, dieaus regionalen Kartierungsprogrammen, boden- und luftgestütztenMagnetik-Erkundungstraversen Aufklärungsdurchquerungen abgeleitet wurde.Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: FGP undandere große LagerstättenDer Abbau in der Tagebaugrube Lady Ada (ehemals Blue Haze) begann am 5.Dezember 2002 und endete am 23. Mai 2003. Insgesamt wurden 95.865 Tonnen miteinem durchschnittlichen Gehalt von 8,81 g/t Au für 27.146 Unzen Goldabgebaut. Der Abbau wurde mittels konventioneller Tagebautechniken mit einerAbbauterrassenhöhe von 10 m im Oxidmaterial und einer Abbauterrassenhöhe von20 m in der Zone mit frischem Gestein durchgeführt. In der letzten Grubewurde bis in eine Tiefe von ungefähr 60 m unter die Oberfläche abgebaut.Vor Ort ist die primäre Goldvererzung in einer flach nach Osten einfallendenQuarz-Dolerit-Einheit beherbergt. Diese Einheit wird im Westen von Basaltmit hohem MgO-Gehalt und im Osten von ultramafischen Gesteinen mit niedrigemMgO-Gehalt begrenzt. Die sogenannte höhergradige Sapphire Shear Zone(Scherzone) streicht von WSW nach ONO bis WSW nach ONO und fällt mitungefähr 25 - 35 ein. Sie beherbergt den größten Teil der Goldvererzung aufLady Ada in Verbindung mit einer Reihe flacher liegender Scherzonen.Diese flacher liegenden Scherzonen treten auf Lady Magdalene, etwa 1 kmnördlich von Lady Ada, häufiger auf und produzieren mehrere Erzgänge (Lodes)innerhalb zahlreicher vererzter Domänen.Die Goldvererzung ist mit Gangquarz in mäßig bis stark geschieferten Doleritvergesellschaftet. Eine weitverbreitete mit der Vererzung in Zusammenhangstehende Kalk-Silikat-Alteration setzt sich aus Diopsid-Biotit-Quarz+/-Arsenkies +/-Pyrit zusammen. Die Sapphire Shear Zone besitzt imAllgemeinen eine vertikale Mächtigkeit von weniger als 3 m; anScherungskreuzungen können die Mächtigkeiten der Vererzung jedoch bis zu 20m (vertikal) betragen.Laut Interpretation kommt auf Lady Ada eine signifikante deszendenteGoldüberprägung vor, die auf Lady Magdalene vorhanden sein kann oder nicht.Seit der Entdeckung von Lady Ada und Lady Magdalene wurde von verschiedenenInhabern eine Menge wertvoller technischer und geologischer Arbeiten an derFGP durchgeführt, einschließlich mehrfacher Ressourcenschätzungen undWiederholungen von Ressourcenmodellen, da die Kenntnis der Geologiezugenommen hat.Wichtige historische Ressourcen- und Vorratsschätzungen wurden durchgeführt,einschließlich der von Forrestania Gold NL im Jahr 1999; Viceroy im Jahr2000; Sons of Gwalia im Jahr 2002 und 2003; St Barbara Mines im Jahr 2007.Diese wurden jetzt durch verschiedene Bohrprogramme ergänzt und ersetzt, dievon Classic im Zeitraum 2017-19 durchgeführt wurden, wodurch dieaktualisierte Mineralressourcenschätzung für Lady Ada und die jüngsteAktualisierung der Ressource auf Lady Magdalene möglich wurde.Die aktuelle Mineralressource für das FGP nach Ende der Bergbauaktivitäten,die Lady Ada und Lady Magdalene umfasst, ist unten tabellarisch aufgeführt,mit zusätzlichen technischen Details zur aktualisierten Lagerstätte Lady Adaunten und in der JORC (2012) -Tabelle im Anhang 1 in der originalenenglischen Pressemitteilung.Tabelle siehe originale englische Pressemitteilung:Anmerkungen zur Tabelle:1. Die Mineralressource ist gemäß JORC, Ausgabe 2012, klassifiziert.2. Der Stichtag für die Mineralressourcenschätzung ist der 21. Januar 2020.3. Die mineralische Ressource ist in den FGP-Liegenschaften beherbergt.4. Die Schätzungen werden gerundet, um das derzeitige Vertrauen in dieseRessourcen widerzuspiegeln.5. Die Mineralressource wird mit einem Cut-Off-Gehalt von 0,5 g/t Auangegeben.6. Die Erschöpfung der Ressource durch den historischen Tagebau wurde inBetracht gezogen.Die geplanten zukünftigen Aktivitäten von Classic werden sich auf Lady Adaund Lady Magdalene konzentrieren. In Bezug auf Lady Ada zeigt eineUntersuchung der vorwiegend nach Westen einfallenden Bohrlinien einsüdöstliches Abtauchen der höhergradige Erzfälle, und laut Interpretationbleibt dieses System zurzeit in beiden Lagerstätten in der Tiefe offen.Die Vererzung auf Lady Ada befindet sich in der sogenannten Sapphire ShearZone, die mindestens zwei Zonen mit übereinander angeordneten flacheinfallenden Verwerfungen aufweist. Die Goldgehalte innerhalb der Scherzonesind variabel (typisch für in Scherzonen beherbergte Systeme) und kommenüblicherweise in 2 bis 3 m mächtigen Abschnitten vor, wobei diedurchschnittlichen Gehalte häufig zwischen 5 und 15 g/t Gold liegen (sieheAbbildung 3 für Lage).Abbildung 3 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Ansicht derhistorischen Tagebaugrube Lady Ada und des Drahtgittermodells der Vererzung(Blickrichtung Nord im lokalen Koordinatennetz) für die hochgradige SapphireShear Zone (rosafarbene Domäne), die sich nach Südosten erstreckt. Derdargestellte Gitterabstand beträgt 50 mRL x 50 mE.Die Goldvererzung auf Lady Magdalene ist in einer gescherten mafischenGesteinsabfolge beherbergt. Die Vererzung ist fast über einen Kilometer langund wird bis zu einer Falllänge von 400 m (240 m vertikale Tiefe) abgebohrt.Sie ist in der Regel über 3 bis 5 m mächtig (wahre Mächtigkeit) mit Gehaltenzwischen 1 und 5 g/t Au (Spitzenwert von 31,1 g/t Gold über 1 m).In dem Gebiet wurden in der Vergangenheit RAB- und RC-Bohrungen sowieKernbohrungen niedergebracht. Ferner führte Forrestania Gold NL(Tochtergesellschaft der LionOre) von Mitte bis Ende 1999Haufenlaugungstests und metallurgische Säulenlaugungstests durch. DieGoldvererzung streicht von Norden nach Süden und ist innerhalb der gleichenWattle Rocks Dolerit-Einheit wie Lady Ada beherbergt, unterscheidet sichjedoch darin, dass sie mehrere, breite, subparallele niedriger-haltigeScherzonen aufweist.Die jüngsten Bohrungen von Classic und Ressourcenschätzungen für LadyMagdalene scheinen darauf hinzudeuten, dass höhergradige Zonen dieLagerstätte zwar kreuzen, der aktuelle Bohrabstand (ca. 50 m in nördlicheRichtung x 25 m in östliche Richtung) jedoch wahrscheinlich zu groß ist, umeine durchgehende detaillierte Darstellung dieser Erzfälle zu diesemZeitpunkt zu ermöglichen.Die historische Kernbohrung FWRD011 lieferte einen Abschnitt von 7,0 m mit9,07 g/t Au (wahre Mächtigkeit), wobei sichtbares Gold weniger als 25 munter der natürlichen Oberfläche vorkam und ein Hinweis auf diesehöhergradigen, querschlägigen, gescherten Abschnitte ist, die im Erzsystemauf Lady Magdalene vorkommen.Insgesamt weist Lady Magdalene jedoch gelegentlich diskontinuierlichehochgradige Goldzonen auf und wird daher als niedrig-haltiges Goldsystem mitgroßer Tonnage angesehen.Es besteht Spielraum für eine weitere signifikante Zunahme derMineralressourcen auf Lady Magdalene hauptsächlich mittels Bohrungen auf deneinfallenden Ausläufern. Aber die bekannten schmalen, höhergradigenAbschnitte, die näher an der Oberfläche liegen, sind nur unzureichenddefiniert.Dies könnte etwas verbessert werden mittels eines umfangreichen Programmsvon Infill-RC-Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung sowie mit ausgewähltenKernbohrungen, um die Orientierung der Goldvererzung in dieseninterpretierten höhergradigen Zonen besser zu verstehen.In Übereinstimmung mit den Vorschriften der ASX-Kotierungsregeln bieten diefolgenden Informationen weitere technische Details der aktualisiertenMineralressource Lady Ada, wie in dieser Pressemitteilung besprochen:Geologie und geologische InterpretationRegionale GeologieDie Lagerstätten Wattle Rocks kommen am nördlichen Ende des ForrestaniaGreenstone Belt vor. Das ist der südliche Ausläufer des von Norden nachSüden streichenden Southern Cross Greenstone Belt, eines 300 km langen, 40km breiten suprakrustalen Gürtels, der von archäischenGranitoid-/Gneisgesteinen begrenzt wird und in den weniger deformierteGranit-/Pegmatit-Komplexe eingedrungen sind. Diesen Gürtel kreuzen inöstliche Richtung streichende proterozoische doleritähnlicheIntrusionsgänge.Der Forrestania Greenstone Belt umfasst eine mächtige Anhäufung vulkanischerGesteine, die von psammitischen/pelitischen Schiefern überlagert wird undeine große, regionale nach Norden abtauchende Synklinalstruktur bildet. DieLagerstätten Wattle Rocks befinden sich am nordwestlichen Schenkel dieserSynklinale von regionaler Größe und ähneln anderenlateritischen/deszendenten Goldlagerstätten mit mittlerer Tonnage, die amwestlichen Rand des Grünsteingürtels nach WNW bis NO streichen und flachnach Osten oder Südosten einfallen.Geologie des ProspektionsgebietesDie geologische Interpretation weist darauf hin, dass die allgemeineStratigrafie Metasedimente, BIFs und Kieselschiefer im Osten derLiegenschaft umfasst, die im Westen eine ältere Abfolge metamorphosierterkomatiitischer Basalte und Basalte mit hohem Magnesiumgehalt überlagert.Schwarzschiefer/Pelite treten in der gesamten Stratigrafie als kleine,eingebettete Einheiten auf, die sanft nach Osten einfallen (10-35 ) und vonNorden nach Süden streichen und im äußersten Norden der Liegenschaft in einenordnordwestliche Richtung umbiegen.Eine archäische Quarz-Dolerit-Einheit (informell "Wattle Rocks Dolerite")befindet sich entlang eines Kontakts zwischen Basalt mit hohen MgO-Gehaltenim Westen und Ultramafiten mit niedrigen MgO-Gehalten im Osten des Westteilsder Liegenschaft. Die Quarz-Dolerit-Einheit ist das Wirtsgestein derVererzung Lady Ada und Lady Magdalene. Stark magnetische proterozoischeDolerit-Intrusionsgänge queren die Stratigrafie in Ost-West-Richtung undverzweigen sich nach ONO, wobei sie den mittels Aeromagnetik interpretiertenRichtungen der Verwerfungen folgen.Eine Anzahl schmaler Scherzonen liegt subparallel zum flach einfallendenMetasediment-/Mafit-Kontakt innerhalb der Wirtsstratigraphie und werden alswichtige Stellen und Zufuhrkanäle für die beobachtete Goldvererzunginterpretiert. Die Sapphire Shear Zone streicht ungefähr von WSW nach ONO,wobei sie mit etwa 25 nach Südosten einfällt und scheinbar alle Lithologienkreuzt.Diese Scherzone und die damit in Zusammenhang stehenden Scherzonenbeherbergen den Großteil der Goldvererzung auf Lady Ada. Es ist bekannt,dass ähnliche flach einfallende Scherzonen das Gebiet von Lady Magdalenedurchqueren. Die Vererzung von Lady Ada und Lady Magdalene wird von ungefähr8-12 m Flugsand und einem goldarmen Verwitterungsprofil von saprolitischenTonen überlagert.Tektonisch ist das Gebiet recht komplex und befindet sich in der Nähe desSchnittpunkts mehrerer größerer Störungszonen und Flexuren in der regionalenStratigrafie in diesem Teil des Forrestania Greenstone Belt. Im gesamtenGebiet sind zahlreiche Scherzonen zu beobachten, insbesondere beiVeränderungen der Gesteinsstratigrafie, bei denen rheologische Unterschiedebestehen.In der Quarz-Dolerit-Einheit sind schmale, gestapelte, flach einfallendeScherzonen zu erkennen, die möglicherweise darauf zurückzuführen sind, dassdie jüngere Sedimentabfolge von Ost nach West über das mafische Paketgeschoben wurde. Ein ähnliches Modell wird für Van Uden (10 km nördlich)vorhergesagt, wo sich vererzte Quarzgänge anscheinend durch dieWirtsgesteine (eisenhaltige Metasedimente) hindurch "schieben".Probennahme- und ProbenaufteilungstechnikenAlle für die Analyse bestimmten RC-Bohrproben wurden mit einem RC-Hammergeneriert. Bei frühen Bohrungen ist jedoch nicht bekannt, ob es sich um einFace-Sampling oder einen herkömmlichen Hammer handelte. Es wird angenommen,dass die Proben einen Zyklon am Bohrgerät und einen Riffelteiler durchlaufenhaben, um eine Probe für die Analyse bereitzustellen. Aus der Mehrzahl derRC-Bohrungen wurden Sammelproben über eine Länge von 1 m entnommen.Die Ausbringungsraten der historischen Bohrungen wurden nicht aufgezeichnet.Eine Sichtprüfung der Kunststoff-PVC-Probenbeutel im Gelände zeigt jedoch,dass die Ausbringungsraten wahrscheinlich gut waren. Die Ausbringungsratender jüngsten RC-Bohrprogramme waren ausgezeichnet, da ein zusätzlicherBooster verwendet wurde, um die Proben trocken zu halten.Die halbierten Kernbohrproben in verschiedenen Längen von bis zu einem Meter(bestimmt durch die Geologie) wurden von Normandy, Forrestania Gold NL undClassic Minerals verwendet. Die Bohrkerne der Kernbohrungen mitHQ-Durchmesser wurden in Meterabständen für die Analyse und zugehörigeBestimmung der spezifische Dichte sowie für metallurgische Testarbeitenbeprobt. Alle Bohrkerne wurden nach der Kernmarkierung und vor derProbenahme digital fotografiert.Neuere Kernbohrungen von Classic hatten einen NQ-Bohrkerndurchmesser.Bei allen Mineralressourcenschätzungen wurden zusammengesetzteEin-Meter-Bohrlochprobenpunkte (mit entsprechenden Top Cuts) verwendet.BohrtechnikenDie Lagerstätte wurde mit einer Kombination aus RAB- und RC-Bohrungen sowieKernbohrungen abgebohrt. Alle RC-Bohrproben für die Analyse wurden mit einemRC-Hammer generiert. Bei frühen Bohrungen ist jedoch nicht bekannt, ob essich um ein Face-Sampling oder einen herkömmlichen Hammer handelte. Es wirdangenommen, dass die Proben einen Zyklon am Bohrgerät und einen Riffelteilerdurchlaufen haben, um eine Probe für die Analyse bereitzustellen. Aus derMehrzahl der RC-Bohrungen wurden Sammelproben über eine Länge von 1 mentnommen. Die Ausbringungsrate der neueren RC-Bohrprogramme wurde als"ausgezeichnet" berichtet, da ein zusätzlicher Booster verwendet wurde, umdie Proben trocken zu halten.Die Kernbohrungen wurden mit HQ- und NQ-Kerngewinnungsverfahrendurchgeführt.Zusammenstellung der AnalysedatenDie Untersuchung der Probenlängen aus den entsprechenden Bohrungen zeigte,dass in den untersuchten Zonen die Probenahme fast ausschließlich inAbständen von einem Meter durchgeführt wurde. Basierend darauf wurden imAbstand von einem Meter Sammelproben ausgewählt und deskriptive Statistikenberechnet. Dies zeigte, dass Ein-Meter-Sammelproben Datensätze mit relativgeringer Streuung generierten, was darauf hindeutete, dass die Verwendunggrößerer Sammelproben zum "Glätten" der Daten nicht erforderlich war.Aus den Proben wurden Sammelproben erstellt, falls sie in den entsprechendenBereich des interpretierten Drahtgittermodells der vererzten Domäne fielen.Sammelproben wurden für die Schätzung akzeptiert, wenn sie 75 % derZiellänge oder 0,75 Meter überschritten. Bei der Überprüfung der Anzahl der"kurzen" Sammelproben für die Lagerstätte Lady Ada wurden insgesamt 229Sammelproben identifiziert, die unter dem Grenzwert von 75 % (ca. 8 %)lagen. Diese kurzen Sammelproben wurden statistisch mit den akzeptiertenSammelproben für die entsprechenden Domänen verglichen, ohne dass eineVerzerrung beobachtet wurde.Festlegung der DomänenDie Ressourceninterpretation für Lady Ada wurde in Surpac mittels einerabschnittsweisen Vorgehensweise durchgeführt. Dabei wurden in regelmäßigenAbständen Strings entsprechend dem Bohrabstand über die Lagerstättegeneriert und zu gültigen dreidimensionalen Drahtgittern zusammengefügt. DieStrings wurden unter Verwendung eines nominalen Cut-off-Gehalts von 0,5 g/tAu erzeugt. In einigen Bereichen wurden niedrigere Gehalte berücksichtigt,wenn dies die allgemeine Kontinuität der interpretierten Vererzunganerkannte.Abbildung 4 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:Längsschnittansicht der Drahtgittermodelle der Vererzung auf Lady Ada(Blickrichtung nach Westen im lokalen Koordinatennetz) - der gezeigteGitterabstand beträgt 100 mN x 100 mRL. Die höhergradige Sapphire Shear Zoneist tief rosa dargestellt.Die 8 definierten Domänen wurden in Übereinstimmung mit den einzelnenDrahtgitterobjekten zugewiesen, die mittels der Interpretation generiertwurden. Da jedes dieser Objekte ein eigenständiger Körper war, war essinnvoll, sie während des gesamten Schätzprozesses getrennt zu behandeln.Die in Domänen unterteilten Drahtgittermodelle wurden dann verwendet, um dieeinzelnen Probendaten in der Datenbank zu kennzeichnen, wobei die jeweiligeDomänen-Nummer in eine Abschnittstabelle eingetragen wurde. Diese markiertenDaten wurden dann in Abständen von einem Meter im Bohrloch mit einerakzeptablen Mindestintervalllänge von 0,75 m zusammengesetzt. Anschließendwurden individuelle Domänenstatistiken für Lady Ada erstellt und wennnotwendig Top-Cuts vorgenommen.Abbildung 5 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:3D-Schrägansicht der Drahtgittermodelle der Vererzung auf Lady Ada (mitBlickrichtung nach Nordnordwest im lokalen Koordinatennetz) - der gezeigteGitterabstand beträgt 100 mN x 100 mE x 100 mRL - ein deutliches Einfallenmit 25 bis 35 nach Südosten im lokalen Koordinatennetz.Materialarten und RohdichteDie im Rahmen der Ressourcenschätzung auf Lady Ada angewendeten Dichtenwurden basierend auf berichteten historischen Werten zugewiesen. Sie sinddurch eine Reihe von Verwitterungsflächen begrenzt, die die Topografie, dieverfrachtete Alluvialüberdeckung, Saprolit, Saprock und frisches Materialrepräsentieren.RessourcenklassifizierungDie Überprüfung der Bohrlochdatenbank identifizierte eine Reihe vonProblembereichen. Diese waren zwar nicht unbedingt so signifikant, dass sieden Ausschluss der Daten insgesamt rechtfertigten, so haben sie jedochAuswirkungen auf die Zuweisung des Ressourcenvertrauens. Wichtige Merkmale,die sich auf das Ressourcenvertrauen auswirken, lassen sich wie folgtzusammenfassen: die geringfügigen Abweichungen zwischen den in gedruckterForm vorliegenden Analyseergebnissen und den in den jeweiligen Datenbankenaufgeführten; Unsicherheit bezüglich der wahren Lage der Bohransatzpunkte;die Zuordnung von nominalen Höhenangaben zu den Daten der Bohransatzpunkte;das Fehlen einer detaillierten topografischen Oberfläche; uneinheitlicheBohrlochvermessungsverfahren und Fehlen von QAQC-Daten zur Analyse.Auf dieser Grundlage wird die gesamte Mineralressource von Lady Ada derzeitals geschlussfolgert klassifiziert, die sich über die unmittelbaren Grenzender historischen Tagebaugrube Blue Haze erstreckt.ProbenanalyseverfahrenAlle Analysen vor den RC-Ressourcenbohrungen auf Lady Ada wurden scheinbarmittels der Brandprobe (normalerweise FA50-Methode - 50-g-Probenteilmenge)durchgeführt. Dieses Verfahren ergibt den Gesamtgoldgehalt unabhängig vonmetallurgischen Faktoren. Der Goldgehalt in den Proben aus den RC- undKernbohrarbeiten wurden unter Verwendung einer Kombination derKönigswasser-, Brandprobe- und Leachwell-Goldanalyseverfahren bestimmt.SchätzmethodikDie Ressource wurde unter Verwendung von gewöhnlichem Kriging geschätzt,nachdem Variogramme für die 8 vererzten Hauptdomäne auf Lady Ada erfolgreicherhalten wurden. Diese Kriging-Parameter wurden dann für alle verbleibendenDomänen verwendet. Dort wo kein Variogramm modelliert werden konnte, wurdeden einzelnen Domänen ein Variogramm einer ähnlichen Domäne zugewiesen. Inallen Fällen wurde eine Suchellipse verwendet. Nach einer Überprüfung dergeostatistischen Daten für jede vererzte Domäne wurden Schätzungen fürgedeckelte zusammengesetzte Daten durchgeführt. Es wurden mehrere Durchläufemit Vielfachen des Bereichs durchgeführt, um eine vollständigeGrundgesamtheit des Ressourcenblockmodells zu gewährleisten (siehe Parameterunten in originaler englischer Pressemitteilung).Cut-off-GehaltDie Mineralressource wird mit einem Cut-Off-Gehalt von 0,5 g/t Au berichtet,was für Lagerstätten dieser Art als sinnvoll erachtet wird und mit derursprünglichen Domäne der Erzpolygone in Zusammenhang steht, die für dieGoldvererzungszonen der Erzlagerstätte definiert wurden.Modellvalidierung und PrüfungEine Reihe von Validierungsschritten wurde durchgeführt, um festzustellen,ob die Ressourcenschätzungen eine angemessene Annäherung an die Gehalte vorOrt bieten. Der erste dieser Schritte war der visuelle Vergleich desBlockmodells mit den Bohrungen, um festzustellen, dass höhere Blockgehalteim Allgemeinen mit höheren Analyseergebnissen und niedrigere Grade mitniedrigeren Analyseergebnissen in Zusammenhang standen. Diese Bewertung hatkeine besonderen Probleme hervorgehoben.Der zweite Schritt umfasste den Vergleich der durchschnittlichenBlockgehalte innerhalb eines Bereichs von "Intervallen" mit dendurchschnittlichen zusammengesetzten Analysen innerhalb desselbenIntervalls. Diese Intervalle wurden an variablen Schnitten erstellt, die aufden geschätzten Blockmodelldimensionen basieren. Die geschätztenBlockgehalte wurden dann in einem Diagramm gegen die rohen zusammengesetztenMittelwerte, die Anzahl der Sammelproben und die in jeder der Schnitteenthaltenen Blockmodelltonnagen aufgetragen.Mittels dieser Auswertung wurden keine offensichtlichen Problemeidentifiziert, da der Gehalt des Blockmodells im Allgemeinen demdurchschnittlichen gedeckelten Gehalt der Sammelproben folgte, wenn auch mitniedrigeren Spitzenwerten und flacheren Tiefpunkten aufgrund desGlättungseffekts des Krigings. Wo es eine angemessene Abweichung zwischendem Blockmodell und den Durchschnittsgehalten der Sammelproben gab, lag diesim Allgemeinen an einer begrenzten Anzahl von Sammelproben oder am Vorkommenlokaler Cluster höherer Analyseergebnisse.Ergebnisse der MineralressourcenschätzungDie geschätzten Mineralressourcen für Lady Ada sind in der folgenden Tabelledargestellt. Mineralressourcen, die keine Mineralvorräte sind, haben keineWirtschaftlichkeit demonstriert. Die geschlussfolgerten Ressourcen wurdenanhand von geologischen Anhaltspunkten und begrenzten Probenentnahmengeschätzt und müssen mit einem niedrigeren Vertrauensniveau als dieerkundeten und angezeigten Ressourcen behandelt werden.Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:Mineralressourcen von Lady Ada nach Klassifizierung (Cut-off-Gehalt 0,5 g/t)In Abbildung 6 ist eine Tonnagekurve für Lady Magdalene dargestellt.Abbildung 6 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:Gehalt-Tonnage-Kurve von Lady AdaTabelle 2 zeigt: Lady Ada - Schätzungen der Gesamtressource beiverschiedenen Block-Cut-off-GehaltenInterpretation und SchlussfolgerungenBei der Überprüfung der verfügbaren Daten und der Erstellung derMineralressourcenschätzungen für Lady Magdalene wurde eine Reihe vonBedenken festgestellt. Dies hängt hauptsächlich mit der Robustheit derBohrdatenbanken zusammen, die für den Ressourcenschätzungsprozessbereitgestellt wurden.Obwohl die identifizierten Abweichungen zwischen den verschiedenenuntersuchten Datenquellen im Allgemeinen gering waren, gibt es einigeZweifel, welcher Datensatz letztendlich korrekt ist. Die Beschreibung, dieder letzte Fachmann in Bezug auf die Zusammenstellung aller historischenBohrinformationen gegeben hat, scheint im Widerspruch zu den Datensätzen zustehen, die direkt von den ehemaligen Betreibern der Projekte angewendetwurden. Es ist nicht klar, ob dies darauf zurückzuführen ist, dass dem DMIRS"frühe" Datensätze gemäß der jährlichen Berichterstattungsrichtlinien zurVerfügung gestellt wurden oder ob sekundäre Korrekturen an Analyseergebnisseund Koordinaten vorgenommen wurden, die später nicht bereitgestellt wurden.Eine eingeschränkte Abdeckung genauer topografischer Flächen im gesamtenProjekt ist nicht ideal. Von besonderem Vorteil im Prospektionsgebiet LadyAda ist jedoch, dass das Gelände bemerkenswert flach erscheint und dieHöhenlagen der Bohransatzpunkte nur um wenige Meter über das gesamte Gebietvariieren.Das Fehlen von QAQC-Analyseergebnissen in der Datenbank schließt eineBeurteilung der Genauigkeit und Präzision der berichteten Analyseergebnisseaus. Eine solche Situation ist bei historischen Projekten nichtungewöhnlich, da QAQC-Daten häufig außerhalb der entsprechendenBohrlochdatenbanken gespeichert und verwaltet werden. Unabhängig davon wirktsich die Unfähigkeit, die analytischen Vergleichsdaten zu bewerten, auf dasVertrauensniveau der zugehörigen Ressourcen aus.Für Lady Ada war die Anwendung der Bohrlochvermessung eher inkonsistent, dasogar die jüngsten RC-Bohrungen von Classic Minerals (MARC069 bis MARC074)nur mit nominalen oder geplanten Neigungswinkeln der Bohrungen und Azimutenaufgeführt wurden. Dies muss für alle vorhandenen offenen Bohrlöcher behobenwerden, die im Gelände identifiziert werden können, und ist für allezukünftigen Bohrungen in dem Prospektionsgebiet von entscheidenderBedeutung, insbesondere angesichts der relativ geringen Mächtigkeiten derGoldvererzung, die für die Ressourcenschätzung modelliert wird.Die meisten Erkundungsbohrungen und Bohrungen für die Ressourcenabgrenzungauf Lady Ada werden auf einem Bohrraster von mindestens 50 m in nördlicher x25 m in östlicher Richtung niedergebracht, wobei Abstände von 25 m innördlicher Richtung in dem Bereich häufiger vorkommen, der im Südosten andie Tagebaugrube Blue Haze angrenzt (dort wurden die Bohrungen zurGehaltskontrolle in nördlicher Richtung in Abständen von 10 bis 15 mniedergebracht).Allgemein sollte der Abstand der Bohrungen für die Ressourcenabgrenzung aufLady Ada auf 25 m in nördlicher Richtung verringert werden, um das Vertrauenin die Kontinuität der hier modellierten Erzgänge zu stärken. Für alle dieseneuen Bohrungen sollten zuvor strenge QAQC-Verfahren eingeführt werden, umdas Vertrauen in die Analysedaten zu verbessern, die aus solchen Programmenstammen.Tatsächlich könnte argumentiert werden, dass der derzeitige relativ großeBohrabstand tatsächlich dazu führen könnte, dass auf Lady Ada querschlägigehochgradige, in Quarz beherbergte Scherzonen nicht angetroffen werden, dadiese Scherzonen laut Interpretation von WSW nach ONO streichen. Bestenfallshaben die Bohrungen außerhalb von Blue Haze die hochgradige Sapphire ShearZone nicht mit ausreichender Gleichmäßigkeit durchteuft, um den Gehalt dieKontinuität dieses wichtigen Golderzganges zu bestimmen.In dieser Hinsicht sollten entschlossenere Kernbohrprogramme durchgeführtwerden, um die Ausrichtung, Mächtigkeit und den Goldgehalt dieses schmalen,aber potenziell lukrativen Erzfalls zu entschlüsseln (wobei potenziellenWiederholungen mittels bis in größere Tiefen reichenderRC-Bohrlochuntersuchungen anvisiert werden).Darüber hinaus wird empfohlen, ein Programm mit Zwillingsbohrungen fürkritische Bohrabschnitte durchzuführen, das auch mit den oben genanntenstrengen QAQC-Protokollen kombiniert werden sollte.Durch den Ressourcenschätzprozess wurde das Fehlen detaillierterDichtebeobachtungen im Prospektionsgebiet Lady Ada identifiziert. Diezugewiesenen Dichtewerte wurden an die historischen Werte angeglichen, undobwohl davon ausgegangen wird, dass sie mit typischen Goldlagerstätten inähnlichen geologischen Milieus übereinstimmen, sind einige geringfügigeAbweichungen zu erwarten. Solche Messungen ließen sich mit demImmersionsverfahren an dafür geeigneten Bohrkernen relativ einfachdurchführen.EmpfehlungenEs wird empfohlen, eine Reihe von Aktivitäten im gesamten ProspektionsgebietLady Ada durchzuführen, um die Kenntnis über den Erzkörper und das Vertrauenin die jeweiligen berichteten Ressourcen zu verbessern. Eine detaillierteÜberprüfung aller historischen Bohrungen und Probenahmen sowieAufzeichnungen der Bohrmethoden, Probenentnahmemethoden, angewandteAnalysetechniken und QAQC-Regime und Ergebnisse sollten vervollständigtwerden.Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass die Details der historischenBohrprogramme vollständig sind, wird die Sammlung der verfügbarenInformationen das Datenvertrauen verbessern.Da das Prospektionsgebiet Lady Ada jetzt mit allen neuen Bohrinformationenaus den Jahren 2017 und 2019 neu geschätzt wird, wird empfohlen, eine Reihevon Kontrollbohrungen mittels Verzwilligung bestehender Bohrungen inSchlüsselbereichen der Ressource durchzuführen. Dies wird einValidierungsniveau für die in der Vergangenheit berichtetenAnalyseergebnisse ermöglichen, während alle im Rahmen dieses Prozessesniedergebrachten Kernbohrungen für die Bestimmung der Rohdichte verwendetwerden könnten.Ein umfassendes Programm mit Infill-Bohrungen, um das Ressourcengebiet aufeinen Bohrabstand von 25 m in nördlicher Richtung und 25 m in östlicherRichtung zu reduzieren, wird dringend empfohlen, um die Interpretation derKontinuität der Ressource zu verbessern.Darüber hinaus werden Infill- und Erweiterungsbohrungen speziell in derSapphire Shear Zone empfohlen, um die potenzielle Durchführbarkeit einerUntersuchung der in Quarzgängen beherbergten Goldvererzung auf ihrunterirdisches Abbaupotenzial zu ermitteln.In Anbetracht der signifikanten positiven Grubenabstimmung des historischenTagebaus Blue Haze (Lady Ada), die auf der interpretierten hochgradigenSapphire Shear Zone basiert, die dieses deszendent angereicherte Erzsystem"speist", müssen diese Erzfälle des "Bonanza"-Typs eingehender untersuchtwerden.Insbesondre scheint es eine deutliche Abgrenzung der höhergradigenAnalyseergebnisse zu geben, die in der Variografie für Lady Ada in einerAnzahl separater Erzgangdomänen in diesem Prospektionsgebiet von WNW nachOSO und von WSW nach ONO streichen.Außerhalb des Bereichs der Tagebaugrube ist der aktuelle Bohrabstand noch zuweitständig, um diese "Erzfälle" mit Sicherheit oder durchgehendabzugrenzen, und sogar die von Sons of Gwalia im Jahr 2002 auf Lady Ada andiesen gleichen Erzfällen im Abstand von 10 m x 10 m niedergebrachtenRC-Bohrungen zur Gehaltskontrolle führten dort nach der Erzaufbereitung nochzu einem beachtlich geringeren Erzvorrat und niedrigeren Goldgehalten.Die Erfassung detaillierter topografischer Abbildungen im gesamtenProjektgebiet wird auch zukünftige Explorationsarbeiten unterstützen undgleichzeitig eine genaue Referenz liefern, auf die sich die historischenBohransatzpunkte beziehen könnten. Es sollten auch Anstrengungen unternommenwerden, aktuelle Bohransatzpunkte zu lokalisieren und zu untersuchen, um diederzeit berichteten Bohransatzpunkte zu validieren.Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf dieMineralressourcen von Lady Ada und Lady Magdalene bezieht, basiert auf dervon David Broomfield zusammengestellten Information und denBegleitunterlagen. David Broomfield ist eine sachkundige Person und einMitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM). HerrBroomfield ist ein Associate Geologist bei Cadre Geology and Mining Pty Ltdund berät Classic Minerals Ltd. Herr Broomfield verfügt über ausreichendesWissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs- undLagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige Persongemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code forReporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". HerrBroomfield stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Formund im jeweiligen Kontext zu.Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf dieExplorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Dean Goodwinzusammengestellten Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessenrepräsentiert. Dean Goodwin ist eine sachkundige Person und ein Mitglied desAustralasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Goodwin ist ManagingDirector von Classic Minerals Limited. Herr Goodwin verfügt überausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundigePerson gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Codefor Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".Herr Goodwin stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Formund im jeweiligen Kontext zu.Im Namen des Board of DirectorsClassic Minerals LimitedDean Goodwin CEO71 Furniss Road, Landsdale WA 6065PO Box 1318, Wangara DC WA 6947Tel. +61-8-6305 0221www.classicminerals.com.aucontact@classicminerals.com.auIm deutschsprachigen Raum:AXINO Media GmbHFleischmannstraße 1573728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 