DGAP-News: CO.DON AG: CO.DON erhält Herstellerlaubnis für Eigen- und Auftragsproduktion am Standort Leipzig (deutsch)

CO.DON AG: CO.DON erhält Herstellerlaubnis für Eigen- und Auftragsproduktion am Standort LeipzigDGAP-News: CO.DON AG / Schlagwort(e): SonstigesCO.DON AG: CO.DON erhält Herstellerlaubnis für Eigen- und Auftragsproduktionam Standort Leipzig21.01.2020 / 14:38Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.CO.DON AG: CO.DON erhält Herstellerlaubnis für Eigen- und Auftragsproduktionam Standort LeipzigBerlin / Leipzig / Teltow, 21.01.2020 - Die CO.DON AG erhielt nach derersten Abnahmeinspektion durch die nationale Oberbehörde PEI(Paul-Ehrlich-Institut) und die Landesdirektion Sachsen dieHerstellungserlaubnis für ihre neu errichtete Produktionsanlage am StandortLeipzig. Die erteilte Herstellerlaubnis umfasst sowohl das eigene Produktder Gesellschaft, Spherox, als auch die Zellproduktion im Fremdauftrag.Damit ist gleichzeitig die GMP-Konformität des Standortes Leipzig bestätigt.GMP - "Good Manufacturing Practice" ist ein international bindender Standardzur Gewährsleitung höchster Sicherheits- und Qualitätsanforderungen imPharmabereich.Der Erlaubniserteilung vorausgegangen war eine dreitägige intensiveInspektion der neuen Betriebsstätte, verbunden mit der Prüfung aufEinhaltung der regulatorischen und gesetzlichen Vorgaben im Zusammenhang mitder Herstellung, der Freigabe und dem Vertrieb biologischer Arzneimittel.Das fünfköpfige Inspektionsteam zeigte sich von der technischen Ausführungder neuen Inkubatoren, Isolatoren und des Beladesystems sehr beeindruckt.Weitere Themenschwerpunkte waren die Qualifizierungsdokumente und dasQualitätsmanagement-System.Die Chef-Inspektorin des GMP-Audits hob während der Abschlussbesprechungausdrücklich die exzellente Vorbereitung, den reibungslosen Ablauf und dashohe Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der CODON AG hervor.Dr. Andreas Eberle, Vice President und Leiter Technical Operations: "DerAufbau einer neuen Produktionsstätte unter Einhaltung aller regulatorischenAnforderungen und gesetzlichen Auflagen im Pharmabereich ist stets miterheblichem Aufwand und hohen Kosten verbunden. Die CO.DON AG konnte dieseumfangreiche Aufgabe, vom Projektbeginn bis zur Erteilung derHerstellerlaubnis, unter Einhaltung des vorgesehenen Budgets in knapp überzwei Jahren mit maximalem Erfolg bewältigen. Möglich wurde dieser Erfolg vorallem auch deshalb, weil es uns gelungen ist, im Projektverlauf wichtigeSchlüsselpositionen mit einschlägig erfahrenem Fachpersonal zu besetzen undein hochmotiviertes Team von kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiternzu formen. Zudem haben wir bei der technischen Umsetzung mit starkenexternen Partnern zusammengearbeitet. Ich bedanke mich ausdrücklich beiallen Beteiligten an den CO.DON-Standorten Leipzig, Teltow und Berlin, sowiebei unseren externen Auftragnehmern für diese außerordentlicheTeamleistung!"Tilmann Bur, Vorstand der CO.DON AG: "Unsere moderne Produktionseinrichtungin Leipzig ermöglicht die Herstellung menschlicher Zellprodukte inindustriellem Maßstab nach dem neuesten Stand der Technik. Die CO.DON AG istsomit in der Lage, auch in Zukunft die Marktversorgung mit neuartigen,zellbasierten Arzneimitteln unter kontinuierlich steigendenQualitätsanforderungen im Sinne unserer Patienten und Kundensicherzustellen."Die CO.DON AG entwickelt, produziert und vertreibt körpereigeneZelltherapien zur minimalinvasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Dasangebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasivenBehandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk mit ausschließlich körpereigenenKnorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wird in Deutschland derzeitin ca. 200 Kliniken angewandt und wurde bereits bei über 14.500 Patienteneingesetzt. Im Juli 2017 erhielt CO.DON von der EuropäischenArzneimittelagentur die EU-weite Zulassung für dieses Arzneimittel. AmStandort Leipzig errichtete CO.DON eine der weltweit größten und modernstenAnlagen für die Produktion von humanen Zellen im industriellen Maßstab fürEigen- und Auftragsproduktion. Die Aktien der CO.DON AG sind an derFrankfurter Börse notiert (ISIN: DE000A1K0227). Vorstand der Gesellschaft:Tilmann Bur.Weitere Informationen finden Sie unter www.codon.de.