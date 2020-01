DGAP-News: ComAsia Limited: Die ASIA APPAREL EXPO kehrt im Februar 2020 nach Berlin zurück (deutsch)

15.01.2020 - 06:53 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Die ASIA APPAREL EXPO kehrt im Februar 2020 nach Berlin zurückBERLIN, DEUTSCHLAND - Media OutReach - 15. Januar 2020 - Die ASIA APPARELEXPO ist der wichtigste Treffpunkt in Europa zwischen asiatischenBekleidungsherstellern und Stofflieferanten einerseits und europäischenMarkenvertretern andererseits. Die Veranstaltung wird erneut auf der MESSEBERLIN, in Halle 26, stattfinden, und zwar von DIENSTAG, dem 18. FEBRUAR,bis DONNERSTAG, den 20. FEBRUAR 2020.Europäische Beschaffungsfachleute haben bestätigt, dass die jetzt zum 9. Malabgehaltene Messe eine ideale Plattform darstellt, um sich über dieBeschaffungsprobleme und Innovationen der Branche auf dem Laufenden zuhalten, sich mit potenziellen neuen Lieferanten zu treffen und neueBeschaffungsmöglichkeiten und -lösungen zu entdecken.2020 werden über 450 Unternehmen teilnehmen, insbesondere aus HONGKONG undCHINA, sowie aus anderen wichtigen Kleidung für den Export erzeugendenLänder wie BANGLADESCH, PAKISTAN, INDIEN, THAILAND, TÜRKEI und TAIWAN, diedie Nachfrage der europäischen Kunden nach fertigen Kleidungsstücken,Auftragsfertigung und Entwicklung von Eigenmarken befriedigen. Es werdenBekleidungsprodukte im Bereich Herren-, Damen- und Kinderbekleidung, Jeans,Strickwaren, Stoffe und Textilien sowie Besätze und Zubehör von sorgfältigausgewählten Betrieben ausgestellt.Die verschiedenen Ausstellungsbereiche beinhalten:BEKLEIDUNG FÜR HERREN, DAMEN & KINDERSTUDIO FÜR STRICKWARENASIATISCHES DESIGNMODEACCESSOIRESBLUEPRINT - DENIMBEKLEIDUNGSACCESSOIRES & -BESÄTZEEs werden über 1800 Bekleidungsfachleute erwartet, was einmal mehr zeigt,dass die sorgfältige Auswahl und das vielfältige Angebot an Betrieben undLieferanten aus Asien unter einem Dach bei der Messe einen sehr praktischenBeschaffungsort für Bekleidungseinkäufer bietet, welche von der durch dieasiatischen Bekleidungshersteller an den Tag gelegten Kombination aus hoherProduktivität und kurzen Produkteinführungszeiten profitieren möchten.Europäische Bekleidungseinkäufer haben von der Verlagerung derProduktionsaktivitäten in Niedrigkostenländer im Fernen Osten profitiert,was auf die erheblichen Vorteile infolge einer effizienten Infrastruktur,der niedrigen Produktionskosten, des leichten Zugangs zu einem breitenSpektrum von Ausgangsmaterialien, der Konzentration der Lieferkette und derSkaleneffekte sowie des großen und flexiblen Reservoirs an Arbeitskräftenzur Deckung saisonbedingter Nachfrage zurückzuführen ist, die sich in denletzten dreißig Jahren entwickelt hat.Fachbesucher können sich ab sofort zur Teilnahme anmelden, und dievollständige Teilnehmerliste ist online unter www.asiaapparelexpo.comeinsehbar.Organisator:Comasia LimitedTel.: (852) 2700 6726E-Mail: cs@asiaapparelexpo.comANSPRECHPARTNER FÜR MEDIENANFRAGEN:Linda ChanMarketing ManagerTel.: (852) 2700 6726E-Mail: linda.chan@comasia.com.hk