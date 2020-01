DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A.: Stimmrechtsmitteiliung durch Union Investment (deutsch)

15.01.2020 - 07:12 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Corestate Capital Holding S.A.: Stimmrechtsmitteiliung durch Union InvestmentDGAP-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): ImmobilienCorestate Capital Holding S.A.: Stimmrechtsmitteiliung durch UnionInvestment15.01.2020 / 07:12Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Frankfurt, 15. Januar 2020.Die CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) übermittelt mit dembeigefügten Dokument die letzte Mitteilung über wesentliche Beteiligungen anihren Aktien. Die Union Investment Privatfonds GmbH hält nun 5,98% derAktien an CORESTATE.Presse-KontaktJorge PersonT: +49 69 3535630-136 / M: +49 162 2632369jorge.person@corestate-capital.comIR-KontaktDr. Kai Gregor KlingerT: +49 69 3535630107 / M: +49 152 22755400ir@corestate-capital.comÜber CORESTATE Capital Holding S.A.: CORESTATE Capital Holding S.A.(CORESTATE) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwaltetenVermögen von mehr als 28 Mrd. Euro. Als eine voll integrierteImmobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise inden Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-ManagementServices aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehenerGeschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögendePrivatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg undverfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Paris,Madrid, Zürich, Amsterdam und Singapur. CORESTATE beschäftigt über 700Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert.Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.15.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Corestate Capital Holding S.A.4, Rue Jean MonnetL-2180 LuxemburgLuxemburgTelefon: +49 69 3535630-107Fax: +49 69 3535630-29E-Mail: IR@corestate-capital.comInternet: www.corestate-capital.comISIN: LU1296758029WKN: A141J3Indizes: SDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,Tradegate ExchangeEQS News ID: 953707Ende der Mitteilung DGAP News-Service953707 15.01.2020Quelle: dpa-AFX