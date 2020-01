DGAP-News: creditshelf baut Kreditangebot weiter aus und geht strategische Partnerschaft mit führendem Vermögensverwalter BNP Paribas Asset Management ein (deutsch)

13.01.2020 - 07:30 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

creditshelf baut Kreditangebot weiter aus und geht strategische Partnerschaft mit führendem Vermögensverwalter BNP Paribas Asset Management einDGAP-News: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):Kooperation/Produkteinführungcreditshelf baut Kreditangebot weiter aus und geht strategischePartnerschaft mit führendem Vermögensverwalter BNP Paribas Asset Managementein13.01.2020 / 07:30Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.creditshelf baut Kreditangebot weiter aus und geht strategischePartnerschaft mit führendem Vermögensverwalter BNP Paribas Asset Managementein* creditshelf erweitert Produktportfolio und bietet Zugang zueinzigartigem Kreditlaufzeitangebot von bis zu acht Jahren für gänzlichunbesicherte Mittelstandskredite zwischen 500.000 EUR und 5 Mio. EUR an* Strategische Partnerschaft mit BNP Paribas Asset Management fürerweitertes Produktangebot stärkt Investorenkreis aufcreditshelf-PlattformFrankfurt am Main, 13. Januar 2020 - Die creditshelf Aktiengesellschaft,Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland,geht eine strategische Partnerschaft mit BNP Paribas Asset Management ("BNPPAM") ein und baut damit das Kreditangebot auf der eigenen Plattform weiteraus. creditshelf arrangiert im Rahmen der Zusammenarbeit unbesicherteMittelstandskredite zwischen 500.000 EUR und 5 Mio. EUR mit einer Laufzeitvon fünf bis acht Jahren, die dann an BNPP AMs institutionelle Investorenvermittelt werden. creditshelf kann dem deutschen Mittelstand auf dieseWeise eine neue, in Deutschland bisher einzigartige, langfristigeFinanzierungsalternative anbieten. Das Angebot erweitert die Möglichkeitenfür KMU, die organisches Wachstum finanzieren wollen.Das neue Kreditangebot richtet sich insbesondere an deutschemittelständische Wachstumsunternehmen. creditshelf führt auf Basis vorabdefinierter Auswahlkriterien eine detaillierte Analyse des potentiellenKreditnehmers durch, auf deren Grundlage BNPP AM die finaleKreditentscheidung trifft.Dr. Daniel Bartsch, Gründungspartner und Vorstand von creditshelf,kommentiert: "Unsere Partnerschaft mit BNPP AM, einem der größten undrenommiertesten Vermögensverwalter Europas, unterstreicht die Attraktivitätdigitaler Mittelstandsfinanzierung auch für institutionelle Investoren sowiedie hohe Strahlkraft unserer Plattform. Die Zusammenarbeit mit BNPP AM istein weiterer Baustein unserer Wachstumsstrategie und wir erwarten unspositive Netzwerkeffekte auf beiden Seiten der creditshelf Plattform. Dieerweiterte Laufzeit von bis zu acht Jahren gibt unseren Kunden noch mehrFlexibilität, da Banken in Deutschland derart lange Laufzeiten zurunbesicherten Wachstumsfinanzierung in der Regel nicht anbieten."Stéphane Blanchoz, Head of SME Alternative Financing bei BNPP AM, ergänzt:"Unsere Partnerschaft mit creditshelf ermöglicht es uns, unser einzigartigesKMU-Kreditprodukt neben unserem bestehenden Angebot in Großbritannien undden Niederlanden auch auf dem deutschen Markt anzubieten. Wir haben uns fürcreditshelf als Partner aufgrund deren herausragender Position im Bereichder alternativen Mittelstandfinanzierung in Deutschland entschieden. creditshelf Aktiengesellschaft Birgit Hass Leiterin Marketing und Kommunikation Mainzer Landstraße 33a 60329 Frankfurt Tel.: +49 (69) 348 77 2413 birgit.hass@creditshelf.com www.creditshelf.com Fabian Brügmann (CFO) Maximilian Franz (Investor Relations Manager) Mainzer Landstraße 33a 60329 Frankfurt Tel.: +49 69 348 719 113 ir@creditshelf.com Presse und Public Relations: Thöring & Stuhr Partnerschaft für Kommunikationsberatung Arne Stuhr Managing Director Mittelweg 142 20148 Hamburg Tel: +49 (40) 207 6969 83 Mobil: +49 (177) 3055 194 arne.stuhr@corpnewsmedia.de Über creditshelf - www.creditshelf.com creditshelf ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelfan, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen undmittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktivenFinanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet das Unternehmenprofessionellen Investoren auf der Suche nach attraktivenAnlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen voncreditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse derKreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung einesKreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. Über BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Asset Management ist der unabhängige Vermögensverwalter von BNP Paribas, einem der weltweit größten Finanzunternehmen. BNP Paribas Asset Management bietet Privatanlegern, Unternehmen und institutionellen Investoren Investmentlösungen mit hohem Wertsteigerungspotenzial, gestützt auf ein breit gefächertes Knowhow in vier Assetklassen: Aktien, Private Debt & Real Assets, Anleihen sowie strukturierte, quantitative und Multi-Asset-Produkte (MAQS). BNP Paribas Asset Management legt den Fokus beiall seinen Anlagestrategien auf verantwortungsbewusste Investments undleistet einen aktiven Beitrag zur Energiewende, zum Umweltschutz sowie zurFörderung der Gleichberechtigung und des inklusiven Wachstums. Dabei liegtder Schwerpunkt stets auf der Generierung langfristiger und nachhaltigerAnlagerenditen für den Kunden. Mit mehr als 520 Investmentexperten und rund500 Kundenbetreuern ist BNP Paribas Asset Management in 69 Ländern tätig undverwaltete zum 30. September 2019 ein Vermögen in Höhe von 436 MilliardenEuro*.Weitere Informationen erhalten Sie auf bnpparibas-am.com. WeitereInformationen zur alternativen Finanzierungsplattform für KMU von BNPParibas Asset Management erhalten Sie aufsmealternativefinancing.bnpparibas-am.com.* Zum 30. * Zum 30. September 2019 belief sich das verwaltete Vermögen inklusive Beratungsmandate auf 589 Milliarden Euro. 13.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.