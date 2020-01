DGAP-News: creditshelf - Starke Geschäftsentwicklung in Q4 2019

09.01.2020 - 07:30 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-News: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebniscreditshelf - Starke Geschäftsentwicklung in Q4 20192020-01-09 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*creditshelf - Starke Geschäftsentwicklung in Q4 2019**Frankfurt am Main, 09. Januar 2020 - Die creditshelf Aktiengesellschaft,Pionier der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, hat IhrWachstum gegenüber dem Vorjahr beschleunigt. Dank einem starkenJahresendgeschäft trägt Q4 mit 36,8 Mio. EUR arrangiertem Kreditvolumen zum12-Monatswert von 88,5 Mio. EUR bei. Dies ist eine Steigerung um 75 % imJahresvergleich. Die positive Entwicklung des Kreditgeschäfts imGeschäftsjahr 2019 zeigen die folgenden Zahlen: **Highlights*· Das Volumen angefragter Kredite lag mit 1.340,7 Mio. EUR 29 % über demErgebnis des Geschäftsjahres 2018 (GJ 2018: 1.042,2 Mio. EUR).· Das Volumen der arrangierten Kredite belief sich im Geschäftsjahr 2019auf 88,5 Mio. EUR (GJ 2018: 50,7 Mio. EUR).· Beschleunigung des Wachstums arrangierter Kredite auf 75 % gegenüber demVorjahr (GJ 2018 vs. GJ 2017: 51 %).· Als zuverlässiger Finanzierungspartner des Deutschen Mittelstands konntecreditshelf seit Start im Jahr 2015 mehr als 190,7 Mio. EUR Kreditvoluminaarrangieren.· Die durchschnittliche Kreditlaufzeit arrangierter Kredite ist imGeschäftsjahr 2019 auf 27,7 Monate (GJ 2018: 19,9 Monate) angestiegen.· Das Volumen der ausstehenden Kredite lag zum 31. Dezember 2019 bei 88,1Mio. EUR.· Starkes Q4 mit einem Volumen arrangierter Kredite von 36,8 Mio. EURgeprägt von signifikanten Nachholeffekten aus dem vorherigen Quartal unddem erfolgreichen Abschluss größerer Transaktionen zum Jahresende.· Dezember 2019 stärkster Monat der creditshelf Geschichte mit einemarrangierten Volumen in Höhe von 21,2 Mio. EUR und hohen Margen.· Die durchschnittliche Ticketgröße arrangierter Kredite lag imGeschäftsjahr 2019 bei 893 TEUR (GJ 2018: 745 TEUR), in Q4 bei 1.313 TEUR.*Dr. Daniel Bartsch, Chief Operating Officer der creditshelfAktiengesellschaft, kommentiert:*"Die digitale Mittelstandsfinanzierung ist in Deutschland auf dem Vormarschund hat ihr Marktpotenzial noch lange nicht ausgeschöpft. Dass wir in 2019stärker wachsen konnten als im Vorjahr bestätigt unser Geschäftsmodell undden Weg, den wir mit unserer Plattform einschlagen. Besonders erfreulich wardas starke Jahresendgeschäft mit hohen Volumina, zu denen auch dieCommerzbank Kooperation mit aktivem Dealflow beigetragen hat, und imVergleich zu den ersten neun Monaten stärkeren Margen."*Fabian Brügmann, Chief Financial Officer der creditshelfAktiengesellschaft, ergänzt:*"Für das Gesamtjahr 2019 sind wir mit unserem Wachstum sehr zufrieden.Insbesondere durch ein sehr erfolgreiches 4. Quartal haben wir im Vergleichzum Vorjahr bei Volumen und Umsatz deutlich zugelegt. Einige der im 2.Halbjahr avisierten Transaktionen konnten aufgrund längererEntscheidungswege auf Kundenseite erst im 4. Quartal finalisiert werden. Dasbestätigt uns in unserem Ansatz, unsere Geschäftstätigkeiten weiterhin aufein kontinuierliches und langfristiges Wachstum auszurichten."creditshelf hat sich für das Geschäftsjahr 2020 zum Ziel gesetzt, dieQuartalsvorabmitteilungen zum Neugeschäftsvolumen jeweils am 6. Geschäftstagnach Quartalsende zu veröffentlichen.Den vollständigen Geschäftsbericht 2019 wird creditshelf am 26. März 2020veröffentlichen.*Alternative Leistungskennzahlen im Überblick**GJ 2019* *GJ 2018* *+/-*Volumen angefragter Kredite 1.340,7 1.042,2 +29 %(in Mio. EUR)Volumen arrangierter Kredite 88,5 50,7 +75 %(in Mio. EUR)Anzahl arrangierter Kredite 99 68 +46 %Durchschnittliche Ticketgröße 893 745 +20 %(in Tausend EUR)Durchschnittliche Laufzeit 27,7 19,9 +39 %(in Monaten)Durchschnittliche Verzinsung 8,34 8,54 -20 bps(in %, volumengewichtet)*Weitere Informationen:* *Investor Relations:*creditshelf Aktiengesellschaft creditshelfBirgit Hass AktiengesellschaftLeiterin Marketing und Fabian Brügmann (CFO)Kommunikation Maximilian Franz (InvestorMainzer Landstraße 33a Relations Manager)60329 Frankfurt Mainzer Landstraße 33aTel.: +49 (69) 348 77 24-13 60329 Frankfurtbirgit.hass@creditshelf.com Tel.: +49 69 348 719 113www.creditshelf.com [1] ir@creditshelf.comwww.creditshelf.com [1]*Presse und Public Relations:*Thöring & StuhrPartnerschaft fürKommunikationsberatungArne StuhrManaging DirectorMittelweg 14220148 HamburgTel: +49 (40) 207 6969 83Mobil: +49 (177) 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.de*Über creditshelf - *www.creditshelf.com [1]creditshelf ist ein Pionier im Bereich der digitalenMittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienendeOnline-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich alsMarkt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalenMittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hatcreditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf vondeutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasseinteressierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelfan, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen undmittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktivenFinanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet das Unternehmenprofessionellen Investoren auf der Suche nach attraktivenAnlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen voncreditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse derKreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung einesKreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen
erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den
Investoren Gebühren.