DGAP-News: CropEnergies verdreifacht operatives Ergebnis (deutsch)

13.01.2020 - 07:00 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

CropEnergies verdreifacht operatives ErgebnisDGAP-News: CropEnergies AG / Schlagwort(e): Quartals-/ZwischenmitteilungCropEnergies verdreifacht operatives Ergebnis13.01.2020 / 07:00Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Mannheim, 13. Januar 2020 - In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs2019/20 (1. März 2019 - 30. November 2019) hat die CropEnergies AG,Mannheim, den Umsatz deutlich erhöht. Er stieg um 12 Prozent auf 668(Vorjahr: 596) Millionen Euro. Dies ist überwiegend auf deutlich höhereErlöse für erneuerbares, klimaschonendes Ethanol zurückzuführen. Auf das 3.Quartal entfielen davon 220 (Vorjahr: 203) Millionen Euro.In den ersten drei Quartalen wurden 729.000 (Vorjahr: 771.000) KubikmeterEthanol produziert. Dies waren 6 Prozent weniger als im Vorjahr. DieErzeugung getrockneter Lebens- und Futtermittel reduzierte sichentsprechend. Die Auslastung der Produktionskapazität wurde im Geschäftsjahrentsprechend der Marktbedingungen und zur Durchführung regelmäßigerWartungsarbeiten angepasst.Das EBITDA verdoppelte sich im 9-monatigen Berichtszeitraum trotzgestiegener Rohstoffpreise und reduzierter Produktion dank der gutenEthanolerlöse auf 101,9 (Vorjahr: 48,5) Millionen Euro. Das operativeErgebnis konnte mehr als verdreifacht werden und erreichte 70,3 (Vorjahr:19,1) Millionen Euro. Daraus errechnet sich eine operative Marge von 10,5(Vorjahr: 3,2) Prozent. Im 3. Quartal stieg das EBITDA auf 37,0 (Vorjahr:14,8) Millionen Euro und das operative Ergebnis auf 26,6 (Vorjahr: 5,0)Millionen Euro.Am 16. Dezember 2019 erhöhte CropEnergies aufgrund einer weiterhin robustenNachfrage nach klimaschonenden Alternativen zu fossilen Kraftstoffen undfortgesetzt deutlich über Vorjahr liegenden Erlösen für erneuerbares Ethanolerneut die Prognose für das Geschäftsjahr 2019/20. Es wird nunmehr einUmsatz von ca. 900 Millionen Euro, ein EBITDA von rund 145 Millionen Euround ein operatives Ergebnis in der Größenordnung von 100 Millionen Euroerwartet.Der vollständige Bericht für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs2019/20 steht auf der CropEnergies-Webseite zum Download zur Verfügung.Die CropEnergies AGSaubere Mobilität - heute und in Zukunft - ist das Geschäft vonCropEnergies. Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist das Mitglied derSüdzucker-Gruppe der führende europäische Hersteller von nachhaltigerzeugtem Ethanol. Mit einer Produktionskapazität von 1,3 MillionenKubikmeter Ethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an Standorten inDeutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Ethanol, das überwiegendBenzin ersetzt. Die hocheffizienten Produktionsanlagen reduzieren denCO2-Ausstoßüber die gesamte Wertschöpfungskette um durchschnittlich über 70 Prozent imVergleich zu fossilem Kraftstoff.Zusätzlich zu Kraftstoffalkohol stellt CropEnergies 150.000 Kubikmeterhochreinen Neutralalkohol her, der in der Getränke-, Kosmetik- undpharmazeutischen Industrie oder für technische Anwendungen eingesetzt wird.Aus der Nutzung lokaler Agrarrohstoffe entstehen darüber hinaus jährlichüber 1 Million Tonnen hochwertige, eiweißhaltige Lebens- und Futtermittel.Mit Spitzentechnologie und hoher Innovationskraft trägt CropEnergies mit demHauptprodukt Ethanol dazu bei, die Mobilität heute und in Zukunft nachhaltigund aus erneuerbaren Quellen zu sichern: mobility - sustainable. renewable.Die CropEnergies AG (ISIN DE000A0LAUP1) ist an der Frankfurter Börse imregulierten Markt (Prime Standard) notiert.KontaktHeike BaumbachInvestor RelationsTel.: +49 (621) 71 41 90-30Fax: +49 (621) 71 41 90-03ir@cropenergies.deNadine Dejung-CustancePublic Relations / MarketingTel.: +49 (621) 71 41 90-65Fax: +49 (621) 71 41 90-05presse@cropenergies.de13.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: CropEnergies AGMaximilianstr. 1068165 MannheimDeutschlandTelefon: +49 (0)621-71 41 90 00Fax: +49 (0)621-71 41 90 04E-Mail: info@cropenergies.deInternet: www.cropenergies.comISIN: DE000A0LAUP1WKN: A0LAUPBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 950999Ende der Mitteilung DGAP News-Service950999 13.01.2020Quelle: dpa-AFX