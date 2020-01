DGAP-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Wechsel im Aufsichtsrat der DEAG (deutsch)

10.01.2020 - 09:03 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Corporate NewsWechsel im Aufsichtsrat der DEAGBerlin, 10. Januar 2020 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft(Prime Standard, ISIN: DE000A0Z23G6, Börsenkürzel: LOUD, "DEAG") gibtbekannt, dass Frau Prof. Dr. Katja Nettesheim ihr Amt als Mitglied desAufsichtsrats aus persönlichen Gründen zum 31. Dezember 2019 niedergelegthat. Vorstand und Aufsichtsrat der DEAG danken ihr für die wertvolleZusammenarbeit in den vergangenen Jahren.Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg hat Herrn Tobias Buck, London, aufAntrag des Vorstands der DEAG zum neuen Aufsichtsratsmitglied bestellt. DieBestellung des Amtsgerichts gilt bis zur nächsten ordentlichenHauptversammlung der DEAG im Juni 2020. Der Aufsichtsrat wird Herrn TobiasBuck zur Wahl durch die Hauptversammlung vorschlagen.Herr Tobias Buck verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich PrivateEquity und Corporate Finance. Zuvor war Herr Tobias Buck unter anderem beiNovalpina Capital, einer Private Equity Gesellschaft mit Sitz in London,sowie bei der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs in der MerchantBanking Division in London und New York tätig.Über DEAGDie DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) ist ein führenderEntertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europaund mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziertund veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten.Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodellverfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung undDurchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigeneTicketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hochskalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zusteigender Profitabilität. Über 4.000 Konzerte und Events führt DEAG proJahr durch und setzt dabei aktuell mehr als 5 Mio. Tickets um - davon einstetig wachsender Anteil über die umsatzstarken Ticketing-Plattformen vonMyTicket.Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen dieKern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz,Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. InsbesondereFamily-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für dieWeiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerkist DEAG hervorragend im Markt als international tätigerLive-Entertainment-Dienstleister positioniert.