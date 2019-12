DGAP-News: DEFAMA kauft in Schleswig-Holstein

30.12.2019 - 15:01 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Ankauf/ImmobilienDEFAMA kauft in Schleswig-Holstein2019-12-30 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.** Etabliertes Handels- und Gesundheitszentrum erworben*** Größte Mieter sind Penny, Matratzen Concord, Apotheke und mehrereÄrzte*** Annualisierte Jahresnettokaltmiete der DEFAMA steigt auf rund 12 Mio.&euro*Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat soeben einen Kaufvertragunterzeichnet über ein Nahversorgungszentrum in Schleswig-Holstein, gut 100Kilometer nördlich von Hamburg. Der Kaufpreis beträgt 4,5 Mio. &euro. Dievermietbare Fläche umfasst 3.920 qm. Größte Mieter des vollvermietetenObjekts sind Penny, Matratzen Concord, eine Apotheke, diverse Arztpraxensowie die DAA Deutsche Angestellten-Akademie.Mit Abschluss der Transaktion steigt die annualisierte Jahresnettomiete derDEFAMA auf rund 12 Mio. &euro. Das Portfolio umfasst nunmehr 37 Standortemit rund 147.000 qm Nutzfläche, die zu über 95% vermietet sind. Zu dengrößten Mietern zählen ALDI, EDEKA, LIDL, Netto, NORMA, Penny, REWE,Getränke Hoffmann, Dänisches Bettenlager, Deichmann, KiK, Takko und toom.Auf Basis des aktuellen Portfolios liegt der annualisierte FFO bei rund 5,6Mio. &euro.*Über die Deutsche Fachmarkt AG*Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt inkleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend inNord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehrbonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T&euro. Angestrebt istdabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größtenBestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. DieDEFAMA-Aktie wird im Qualitätssegment m:access der Börse München sowie imFreiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.*Kontaktadresse*DEFAMA Deutsche Fachmarkt AGNimrodstr. 2313469 BerlinInternet: www.defama.de*Ansprechpartner*Matthias SchradeTel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0Fax: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 2Mail: schrade@defama.de2019-12-30 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AGNimrodstr. 2313469 BerlinDeutschlandTelefon: 030 - 555 79 26 - 0Fax: 030 - 555 79 26 - 2E-Mail: info@defama.deInternet: www.defama.deISIN: DE000A13SUL5WKN: A13SULBörsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München(m:access), Tradegate ExchangeEQS News ID: 944749Ende der Mitteilung DGAP News-Service944749 2019-12-30(END) Dow Jones NewswiresDecember 30, 2019ET (GMT)