DGAP-News: Der Jahresendspurt hat begonnen - Mutares erwirbt Italiengeschäft der Tekfor Gruppe und wächst annualisiert um weitere EUR 120 Mio. (deutsch)

Der Jahresendspurt hat begonnen - Mutares erwirbt Italiengeschäft der Tekfor Gruppe und wächst annualisiert um weitere EUR 120 Mio. ^ DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Private Equity/Firmenübernahme Der Jahresendspurt hat begonnen - Mutares erwirbt Italiengeschäft der Tekfor Gruppe und wächst annualisiert um weitere EUR 120 Mio. 19.12.2019 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Jahresendspurt hat begonnen - Mutares erwirbt Italiengeschäft der Tekfor Gruppe und wächst annualisiert um weitere EUR 120 Mio. * Profitabler Hersteller hochwertiger Automobilkomponenten mit EUR 120 Mio. Umsatz * Gesellschaft verstärkt als Plattform das Segment Automotive & Mobility * Neunte Transaktion in 2019 und erste Transaktion im Dezember München/Mailand, 19. Dezember 2019 - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat einen Vertrag zur Übernahme des Italiengeschäfts der Tekfor Gruppe, einem namhaften Hersteller für Automobilkomponenten, unterzeichnet. Mit dem Abschluss der Transaktion wird zeitnah im 1. Quartal 2020 gerechnet. Die Vereinbarung zwischen der Tekfor Gruppe und Mutares umfasst die komplette Übernahme der italienischen Tochtergesellschaft Tekfor S.p.A. inklusive zweier Produktionsstandorte in der Umgebung von Turin. Das Unternehmen wird als neue Plattforminvestition das Portfoliosegment Automotive & Mobility verstärken und folgt dem Industriefokus und der auf Wachstum ausgerichteten Investitionsstrategie der Mutares Gruppe. Tekfor S.p.A. ist ein etablierter Tier 1- und Tier 2-Zulieferer für die Automobil- und Truckindustrie, sowie angrenzende Industrien. An zwei Standorten in Norditalien produziert das Unternehmen Komponenten mit Anwendung in elektrischen, hybriden sowie konventionellen Antriebssträngen. Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2018 rund EUR 120 Mio. erwirtschaftet und beschäftigt rund 670 Mitarbeiter. "Mit der Übernahme des italienischen Geschäfts der Tekfor Gruppe als Plattforminvestition bauen wir unser Segment Automotive & Mobility weiter aus. Mutares verfügt über enorme Expertise und einen erfolgreichen Track Record im Automobilbereich. Wir freuen uns, mit dieser Akquisition darauf aufzubauen. Gerade in der aktuellen Situation bieten sich, nach sorgfältiger Auslese, für Mutares attraktive Kaufopportunitäten in diesem Segment, bei denen wir mit unserer Erfahrung und unserem operativen Ansatz den Unterschied machen können", erläutert Robin Laik, CEO und Hauptaktionär von Mutares. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2018 haben die Beteiligungen der Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 865 Mio. erwirtschaftet und über 4.700 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA Corinna Lumpp Manager Investor Relations & Strategy Tel. +49 89 9292 7760 Email: ir@mutares.com www.mutares.com Ansprechpartner Presse CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 125 09 03-30 Email: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de 19.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A2NB650 WKN: A2NB65 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 939807 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 939807 19.12.2019 ° Quelle: dpa-AFX