DGAP-News: DIALOG SEMICONDUCTOR VERÖFFENTLICHT VORLÄUFIGE UNGEPRÜFTE ZAHLEN ZU UMSATZ UND CASHFLOW FÜR Q4 2019 UND DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

DIALOG SEMICONDUCTOR VERÖFFENTLICHT VORLÄUFIGE UNGEPRÜFTEZAHLEN ZU UMSATZ UND CASHFLOW FÜR Q4 2019 UND DAS GESCHÄFTSJAHR2019

Q4-Umsatz mit 381 Mio. US$ über dem Mittelwert des November-Zielkorridors.Bereinigter Umsatz für das Gesamtjahr 2019 von 1.420 Mio. US$ (ohnelizenzierte Haupt-PMIC-Produkte) entspricht einer Steigerung von 38 % imJahresvergleich. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von 1.025 Mio. US$.

London, Großbritannien, 13. Januar 2020 - Dialog Semiconductor Plc, Anbieter von Powermanagement-, konfigurierbarerMixed-Signal-IC-, AC/DC-, Backlighting- und Bluetooth(R)Low-Energy-Wireless-Technologie, gibt heute die ungeprüften vorläufigenUmsatzzahlen für Q4 2019 bekannt. Dialog erzielte im vierten Quartal 2019einen Umsatz von ca. 381 Mio. US$ (Q4 2018: 431 Mio. US$) und lag damit überdem Mittelwert des am 6. November 2019 kommunizierten Zielkorridors von 350Mio. US$ bis 390 Mio. US$.

Der ungeprüfte vorläufige Umsatz und der bereinigte Umsatz für dasGesamtjahr 2019 beliefen sich auf ca. 1.566 Mio. US$ beziehungsweise 1.420Mio. US$ (GJ 2018: 1.442 Mio. US$). Der bereinigte vorläufige Umsatz ohnelizenzierte Haupt-PMIC-Produkte stieg im Vergleich zum Vorjahr um 38 %.Connectivity & Audio verzeichnete aufgrund der starken Leistung derBluetooth(R) Low-Energy-Produkte ein im Jahresvergleich kräftigesUmsatzwachstum. Der vorläufige Umsatz im Segment Advanced Mixed Signal stiegaufgrund der robusten Performance bei Backlighting-Produkten sowie desWachstums bei Schnelllade- und konfigurierbaren Mixed-Signal-ICs ebenfallsim Jahresvergleich.

Der Geschäftsverlauf 2019 bietet Dialog eine solide Grundlage zur Erreichungseiner langfristigen Finanzziele.

Dialog bleibt ein Cashflow-starkes Unternehmen. Zum 31. Dezember 2019 lagendie vorläufigen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente bei ca. 1.025Mio. US$. Dies entspricht einem Zuwachs von ca. 347 Mio. US$ imJahresvergleich.

Die geprüften Ergebnisse für das am 31. Dezember 2019 abgeschlosseneGeschäftsjahr wird das Unternehmen am 4. März 2020 veröffentlichen.