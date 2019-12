DGAP-News: Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG schließt Transaktionen in Hallbergmoos (Bayern) und Offenbach (Hessen) erfolgreich ab (deutsch)

23.12.2019 - 09:24 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG schließt Transaktionen in Hallbergmoos (Bayern) und Offenbach (Hessen) erfolgreich ab

23.12.2019

- Diok hat die Kaufverträge für die Objekte in Hallbergmoos und Offenbach vollständig abgewickelt - Alle Wachstumsziele in 2019 erreicht - Verdopplung des Bestandes in 2020 geplant Köln, 23. Dezember 2019 - Die Diok RealEstate AG (Diok) hat die vor wenigen Wochen geschlossenen Verträge über den Ankauf von Immobilien in Hallbergmoos (Bayern) und Offenbach (Hessen) vollständig abgewickelt. Das Gebäude in Hallbergmoos liegt in direkter Nachbarschaft zum Flughafen München, verfügt über 15.227 Quadratmeter und ist langfristig an verschiedene Mieter vollvermietet. Die beiden Ankermieter sind führende Unternehmen in der IT Branche. Das Objekt hat einen gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) von 4,6 Jahren: die Jahresnettokaltmiete liegt bei mehr als EUR 1.756.000,00 bzw. EUR 8,94 pro Quadratmeter. Das Gebäude wurde im Jahr 1999 errichtet und befindet sich in einem hervorragenden Zustand. Die Liegenschaft in Offenbach verfügt über rund 9.200 Quadratmeter Mietfläche und ist ebenfalls an verschiedene Mieter nahezu vollvermietet. Größte Mieter sind ein gemeinnütziger Verein und die Deutsche Post. Das Objekt erwirtschaftet aktuell eine Jahresnettokaltmiete in Höhe von rund EUR 677.000,00 bzw. EUR 6,08 pro Quadratmeter. Die vergleichsweise geringe Miete bietet die Möglichkeit eine mittelfristigen Wertsteigerung. Beide Liegenschaften wurden vom Verkehrswertgutachter mit EUR 46.900.000,00 taxiert. In der Summe wächst somit das Portfolio der DIOK auf EUR 197.250.000,00. Weitere Objekte im Wert von EUR 52.500.000,00 wurden bereits beurkundet. Diok geht davon aus, diese Transaktionen im ersten Quartal 2020 ebenfalls abzuschließen. Das Portfolio würde sodann auf EUR 249.750.000,00 wachsen. Mit der Steigerung der Portfoliogröße auf EUR 249.750.000,00 hat die Diok RealEstate AG die selbstgesteckten Wachstumsziele für das Jahr 2019 mehr als erreicht. Das Portfolio wächst mit dem Erwerb auf eine Größe von über 145.000m², sowie eine Jahresnettokaltmiete in Höhe von rund EUR 14,1 Mio bzw. rund EUR 8,50 pro Quadratmeter pro Monat. Die Rendite des Gesamtportfolios beläuft sich auf 5,64% mit einem WALT von 5,8 Jahren. Markus Drews, Vorstand der Diok "Wir haben unsere Wachstumsziele für 2019 übertroffen. Eine weiterhin prall gefüllte Dealpipeline lässt uns erwartungsvoll ins neue Jahr sehen. Ziel wird es sein, im Jahr 2020 unser Portfolio mindestens zu verdoppeln und weitere hochrentierliche Objekte zu erwerben. Die Schaffung einer kritischen Masse bringt eine breite Risikodiversifikation mit sich und steigert die Attraktivität der DIOK zusätzlich. Unser starkes Netzwerk bringt uns regelmäßig interessante Gelegenheiten, und durch die zuverlässige und unkomplizierte Abwicklung werden wir im Markt für Büroimmobilien in Sekundärmärkten immer besser wahrgenommen." Weitere Informationen: www.diok-realestate.de Pressekontakt: Diok RealEstate AG c/o RUECKERCONSULT Peter Dietze-Felberg T +49 (30) 28 44 987 62 E dietze@rueckerconsult.de Über die Diok RealEstate AG Die Diok RealEstate AG (DIOK) ist ein auf deutsche Büroimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Büroimmobilienportfolios in guten bis sehr guten Mikrostandorten von Sekundärlagen. Alle personalintensiven Tätigkeiten wurden vollständig an Dritte vergeben und werden von der DIOK kontrolliert und gesteuert. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager erzielt die DIOK damit einen stetigen Wertzuwachs und positiven Cash-Flow vom ersten Tag an. Durch eine gut gefüllte Akquisitionspipeline strebt DIOK mittelfristig an, ein Immobilienportfolio von Euro 1 Milliarde aufzubauen.