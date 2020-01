DGAP-News: Ebert Erneuerbare Energien veräußert Teilabschnitt des Windpark Grohnde mit 10,35 MW an Trianel - Capcora berät (deutsch)

16.01.2020 - 14:00 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Ebert Erneuerbare Energien veräußert Teilabschnitt des Windpark Grohnde mit 10,35 MW an Trianel - Capcora berätDGAP-News: Capcora GmbH / Schlagwort(e): VerkaufEbert Erneuerbare Energien veräußert Teilabschnitt des Windpark Grohnde mit10,35 MW an Trianel - Capcora berät16.01.2020 / 14:00Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Der Projektentwickler Ebert Erneuerbare Energien mit Büros in Cremlingen(bei Braunschweig) und Kiel veräußert drei Windenergieanlagen des inNiedersachsen gelegenen Windparks Grohnde an Trianel Erneuerbare EnergienGmbH & Co. KG (TEE). Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. DasBeratungshaus Capcora hat die Transaktion federführend als Sell-Side Advisorbegleitet.Das inhabergeführte Familienunternehmen Ebert Erneuerbare Energien veräußertdrei Windenergieanlagen des Windpark Grohnde-Kirchohsen mit einerGesamtleistung von 10,35 MW.Der Windpark Grohnde verfügt insgesamt über acht Windturbinen mit einerGesamtkapazität von 27,6 MW und ist im November 2018 in Betrieb genommenworden - damit ist es eines der letzten Onshore Wind Projekte, die noch nachdem EEG 2014 vergütet werden. Symbolträchtig ist der Windpark aberinsbesondere aufgrund seiner Lage - der Standort befindet sich unweit desAtomkraftwerks Grohnde, welches nach einer Betriebszeit von 37 Jahren Ende2021 abgeschaltet werden soll. Während das Atomkraftwerk bald den Betriebeinstellt, hat der Windpark bereits vor einem Jahr die Stromproduktionaufgenommen."Wir danken Capcora für die Unterstützung bei der Veräußerung unserer dreiWindenergieanlagen. Mit Trianel haben wir einen erfahrenen undprofessionellen Partner für unser Windprojekt gewinnen können - wir freuenuns auf den gemeinsamen Betrieb unseres Windparks Grohnde.", so Tim Ebert,geschäftsführender Gesellschafter der Ebert Erneuerbare Energien GmbH.Über Ebert Erneuerbare EnergienEbert Erneuerbare Energien steht seit 1998 für 100 % erneuerbare Energie.Das inhabergeführte Familienunternehmen mit Sitzen in Kiel und Braunschweig(Cremlingen) definiert sich über ein kompetentes und engagiertes Team ausGeographen, Wirtschaftswissenschaftlern, Technikern und Juristen. Bundesweitrealisiert Ebert Erneuerbare Energien Windpark-Projekte und bietet einenRumdum-Service an: von der Planung über das Genehmigungsverfahren und denBau bis hin zum langfristigen Betrieb der Windenergieanlagen.https://www.ebert-energie.de/Über CapcoraCapcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung undbeschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- undInfrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokusstehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung vongebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierungvon Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien(Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternativeFinanzierungsquellen. Zudem begleitet Capcora als TransaktionsmanagerErwerbs- oder Verkaufsprozesse (Buy- und Sell-Side-Advisory).www.capcora.com16.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de955113 16.01.2020Quelle: dpa-AFX