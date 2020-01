DGAP-News: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value (deutsch)

22.01.2020 - 14:26 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Effecten-Spiegel AG: Net Asset ValueDGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset ValueEffecten-Spiegel AG: Net Asset Value22.01.2020 / 14:26Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2019Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum31.12.2019 und damit nach Abfluss der Gewinnausschüttung im Mai 2019 bei22,27 Euro (Vj.: 20,17 Euro) je im Umlauf befindlicherEffecten-Spiegel-Aktie.Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzügeund Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 17,90 Euro,die ES-Stammaktie bei 18,00 Euro.Zum Portfolio:Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaftsind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum31.12.2019:infas Holding AGPorsche Holding SE (Vorzüge)Lanxess AGZKB GoldSilber ETFOsram AGScout24 AGNemetschek SEFresenius SEMcKessonZudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-SpiegelAktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K)investiert.Marlis WeidtmannVorstandEffecten-Spiegel AG,Postfach 102243, 40013 DüsseldorfTel. (0211) 683022Fax (0211) 6912998E-Mail: info@effecten-spiegel.deInternet: www.effecten-spiegel.deHinweis:Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AGsorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelteWert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sichu.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.22.01.2020 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Effecten-Spiegel AGTiergartenstraße 1740237 DüsseldorfDeutschlandTelefon: 0211 - 68 30 22Fax: 0211 - 69 12 998E-Mail: info@effecten-spiegel.deInternet: www.effecten-spiegel.deISIN: DE0005647606, DE0005647630WKN: 564760, 564763Börsen: Freiverkehr in München, StuttgartEnde der Mitteilung DGAP News-Service958973 22.01.2020Quelle: dpa-AFX