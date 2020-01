DGAP-News: ENCAVIS AG plant Verdopplung der eigenen Erzeugungskapazität bis 2025 (deutsch)

08.01.2020 - 08:04 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ENCAVIS AG plant Verdopplung der eigenen Erzeugungskapazität bis 2025DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): StrategischeUnternehmensentscheidung/PrognoseENCAVIS AG plant Verdopplung der eigenen Erzeugungskapazität bis 202508.01.2020 / 08:03Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsENCAVIS plant Verdopplung der eigenen Erzeugungskapazität bis 2025Strategischer Ausblick der Wachstumsstrategie: ">> Fast Forward 2025"setzt konkrete Zielgrößen und WachstumsratenProjekt-Pipeline von mindestens 2,0 Gigawatt (GW) gesichertKostensenkungen und Effizienzsteigerungen sichern operative EBITDA-Marge von75 %Wachstumsfinanzierung durch günstiges Fremdkapital unter Beibehaltung derlangfristigen Eigenkapitalquote von >24 %Hamburg, 8. Januar 2020 - Der Vorstand der im SDAX notierten Encavis AG(ISIN: DE0006095003, Prime Standard) hat auf Basis detaillierter Planungenund interner Maßnahmenpakete sowie umfangreicher Marktanalysen einestrategische Wachstumsplanung für die kommenden sechs Jahre beschlossen.Dieser strategische Ausblick bis zum Jahresende 2025 basiert auf einerWachstumsinitiative sowie Maßnahmenpaketen zur weiteren Effizienzsteigerung:1. Investitionen in Wind- und Solarparks im Status "Ready-to-build" sowieSicherung von Projekten bereits in früheren Phasen der Entwicklung inAbstimmung mit den aktuell fünf strategischen Entwicklungspartnern unterEinhaltung einer langfristigen Eigenkapitalquote des Konzerns in Höhe von>24 %. Dabei ist keine Kapitalmaßnahme im Plan angenommen.2. Veräußerung von Minderheitsanteilen an Wind- und einzelnen ausgewähltenSolarparks von bis zu 49 % zur Freisetzung von Liquidität zur Investition inweitere Wind- und Solarparks3. Reduzierung und Optimierung der operativen Kosten in Betrieb und Wartungder Solarparks4. Optimierung/Refinanzierung von SPV-Projektfinanzierungen5. Einführung eines konzernweiten Cash-Pooling inklusive allerEinzelgesellschaftenDer Megatrend Klima- und Umweltschutz ist zu einer der größtenHerausforderungen unserer Zeit geworden. Kein anderes Thema wird weltweit sointensiv und kontrovers diskutiert. Der Anteil des Stroms aus erneuerbarenQuellen in Deutschland beträgt inzwischen rund 40 % und die EU-Kommissionverabschiedet unter ihrer neuen Präsidentin einen "Green Deal", der Europabis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent machen soll. "DasGeschäftsmodell der ENCAVIS liegt damit voll im Trend einer neuen,umweltverträglichen Form der Energieerzeugung - und das auf internationalemNiveau. Aber ENCAVIS ist nicht nur grün, ENCAVIS ist auch wirtschaftlichsehr erfolgreich und mit unserer Wachstumsstragie ">> Fast Forward 2025" fürdie kommenden Herausforderungen bestens positioniert" erläuterte Dr. DierkPaskert, CEO der Encavis AG, den strategischen Ausblick des Konzerns.Die Wachstumsstrategie des Encavis-Konzerns ">> Fast Forward 2025"fokussiert folgende Zielgrößen für das Jahr 2025, basierend auf denprognostizierten Jahreswerten 2019e:Verdopplung der vertraglichen gesicherten eigenen Erzeugungskapazität von1.7 GW auf 3.4 GW,eine Steigerung des Wetter-adjustierten Umsatzes (wa) von 260 Mio. EUR auf440 Mio. EUR,eine Steigerung des Wetter-adjustierten operativen EBITDA (wa) von 210 Mio.EUR auf 330 Mio. EUR,eine Marge des Wetter-adjustierten operativen EBITDA (wa) von 75%,eine Steigerung des operativen Ergebnisses je Aktie (EPS) (wa) von 0,40 EURauf 0,70 EUR."Die korrespondierenden gewichteten Wachstumsraten (CAGR) der kommendensechs Jahre bis 2025 dokumentieren die ambitionierten Strategiemaßnahmen desEncavis-Konzerns" unterstrich Dr. Christoph Husmann, CFO der Encavis AG, dieherausragenden Wachstumschancen:Kapazitätswachstum von 12 % CAGRUmsatzwachstum (wa) von 9 % CAGRErgebniswachstum des oper. EBITDA (wa) von 8% CAGRWachstum des oper. Ergebnis je Aktie (wa) von 10 % CAGRDieser Basis-Fall der ENCAVIS-Wachstumsstrategie ">> Fast Forward 2025"berücksichtigt bisher keine weiteren Wachstumschancen, die sichgegebenenfalls aus anorganischem Wachstum durch M&A-Transaktionen undpotenziellen Eigenkapitaltransaktionen bieten. Ebensowenig sind die Chancenberücksichtigt, die sich aus profitablen Geschäftsmodellen im Zusammenhangmit Batteriespeicherkapazitäten in den Wind- und Solarparks zukünftigergeben können. Eine mögliche Expansion in Regionen ausserhalb Europaseröffnet weiteres Wachstumspotenzial.Über die Encavis AG:Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) ist ein imSDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus erneuerbarenEnergien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbtund betreibt Encavis Solaranlagen und (Onshore-)Windparks in zehn LändernEuropas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaftenstabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oderlangfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Innerhalb des Encavis-Konzerns istdie Encavis Asset Management AG auf institutionelle Investorenspezialisiert.Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.comKontakt:Encavis AGJörg PetersLeiter/Head of Investor Relations & Public RelationsGroße Elbstraße 5922767 HamburgFon: + 49 40 37 85 62-242Fax: + 49 40 37 85 62-129e-mail: joerg.peters@encavis.comhttp://www.encavis.comTwitter: https://twitter.com/encavis