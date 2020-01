DGAP-News: euromicron AG in Insolvenz: Kündigung Vertrag mit Designated Sponsor (deutsch)

10.01.2020 - 13:00 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

euromicron AG in Insolvenz: Kündigung Vertrag mit Designated SponsorDGAP-Ad-hoc: euromicron AG in Insolvenz / Schlagwort(e): Vertrageuromicron AG in Insolvenz: Kündigung Vertrag mit Designated Sponsor10.01.2020 / 13:00 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Neu-Isenburg, 10.01.2020 - Die euromicron AG in Insolvenz hat heutebeschlossen, den mit der Pareto Securities AS bestehendenDesignated-Sponsor-Vertrag insolvenzbedingt zu kündigen. Damit entfällt fürdie Aktie der Gesellschaft (WKN A1K030) der sog. fortlaufende Handel amReferenzmarkt XETRA (R). Die zugelassenen Aktien der Gesellschaft sind davonunabhängig aber weiterhin an der Frankfurter Wertpapierbörse im reguliertenMarkt im Rahmen der weiteren Handelsmodelle handelbar.Mitteilende Person:Dr. Jan Markus PlathnerInsolvenzverwalter der euromicron AGTelefon: +49 69 631583-0info@euromicron.dePressekontakt euromicron AG:euromicron AG in InsolvenzInvestor & Public RelationsSiemensstraße 663263 Neu-IsenburgTelefon: +49 69 631583-0Telefax: +49 69 631583-17IR-PR@euromicron.dewww.euromicron.deWKN A1K030ISIN DE000A1K030010.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de950887 10.01.2020 CET/CESTQuelle: dpa-AFX