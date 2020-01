DGAP-News: EVOTEC UND INDIVUMED GEBEN ZWEITES GEMEINSAMES FORSCHUNGSPROJEKT BEKANNT (deutsch)

23.01.2020 - 07:30 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

EVOTEC UND INDIVUMED GEBEN ZWEITES GEMEINSAMES FORSCHUNGSPROJEKT BEKANNTDGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): SonstigesEVOTEC UND INDIVUMED GEBEN ZWEITES GEMEINSAMES FORSCHUNGSPROJEKT BEKANNT23.01.2020 / 07:30Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Hamburg, 23. Januar 2020: Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT,MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) und Indivumed GmbH ("Indivumed") gabenheute eine neue Partnerschaft zur Forschung und Entwicklung vonfirst-in-class Therapeutika zur Behandlung von nicht-kleinzelligemLungenkarzinom ("NSCLC") bekannt. Ziel der Präzisionsmedizin-Partnerschaftist die Entwicklung hocheffektiver Therapeutika für NSCLC-Patienten.Die Zusammenarbeit kombiniert Evotecs proprietäreBioinformatik-Analyseplattform "PanHunter" sowie ihre Plattformen zurEntdeckung niedermolekularer Wirkstoffe und Antikörper mit der NSCLC-Kohortevon Indivumeds Multi-Omics-Krebsdatenbank "IndivuType" und ihrenfortgeschrittenen Analyse- und AI-Kompetenzen.Die Partnerschaft baut auf den Fortschritten einer erfolgreichenPartnerschaft beider Unternehmen im Bereich Darmkrebs auf, die im April 2019bekannt gegeben wurde. Bis September 2019 wurden innerhalb dieserPartnerschaft mehrere verschiedene Zielstrukturen identifiziert, die zurEntwicklung neuer Therapeutika gegen die Erkrankung eingesetzt werden. BeideUnternehmen investieren gemeinsam in die Datenanalyse, die Identifizierungvon Zielstrukturen, die Validierung und in die anschließendeWirkstoffentwicklung. Evotec wird im Anschluss für die Verpartnerung derProgramme und der Plattform verantwortlich sein.Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: "Wirfreuen uns sehr über dieses neue Wirkstoffforschungsprogramm innerhalbunserer erfolgreichen Präzisionsmedizin-Partnerschaft mit Indivumed. DieStärken beider Unternehmen ergänzen sich hervorragend, deshalb sind wirzuversichtlich, dass wir innovative und effektive Wirkstoffkandidaten fürklar definierte Patientenpopulationen generieren werden, die von Menschenmit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom dringend benötigt werden.""Wir sind sehr froh über die neue Partnerschaft mit Evotec", sagte Prof. Dr.Hartmut Juhl, CEO von Indivumed. "Die schnelle, erfolgreiche Entwicklunginnerhalb unserer bisherigen Zusammenarbeit im Bereich Darmkrebs hat dieseneue Zusammenarbeit weniger als ein Jahr nach der ersten Partnerschafthervorgebracht. Gemeinsam werden wir ausgehend von unsererMulti-Omics-Plattform IndivuType neue Therapieansätze zur Behandlung vonNSCLC entdecken und entwickeln."Indivumeds Fokus auf die Generierung umfangreicher, hochqualitativer Datenvon Krebspatienten ist komplementär zu Evotecs Kompetenzen in derMulti-Omics-Datenanalyse sowie ihren neuartigen Plattformen zur Entdeckungund Entwicklung von first-in-class und klar differenziertenniedermolekularen und Antikörpertherapien. Finanzielle Details derZusammenarbeit wurden nicht bekanntgegeben.ÜBER INDIVUMED GMBHIndivumed ist ein wissenschaftsgetriebenes, integriertes globalesOnkologieunternehmen. Unsere Plattform ist ein Wegbereiter für die nächsteGeneration der Präzisionsonkologie durch unsere firmeneigeneMulti-Omics-Tumordatenbank und die maßgeschneiderte Datenanalyse, die durchunser globales Netzwerk von angeschlossenen Kliniken mit herausragenderQualität von Bioproben untermauert wird. Mit unserer einzigartigen Plattformbieten wir spezialisierte Produkte und Dienstleistungen an, die unsereKunden bei der Entdeckung von Biomarkern und Zielstrukturen, bei derArzneimittelentwicklung, bei klinischen Studien, bei individualisiertenTherapien und darüber hinaus unterstützen. www.indivumed.comÜBER INDIVUTYPEIndivuType, ein Unternehmenssegment von Indivumed, bietet die weltweit ersteMulti-Omics-Datenbank für individualisierte Krebstherapie, indemonkologische Bioproben von höchster Qualität analysiert werden, um denumfangreichsten Datensatz zu generieren, der heute verfügbar ist, inklusiveGenomik (WGS), Transkriptomik, Proteomik, Phosphoproteomik, sowie klinischerDaten und Behandlungsergebnisse. Diese Plattform ermöglicht neuartigeEntdeckungen in der Krebsbiologie in der Post-Genomik-Ära. Indivumed setztsich entlang aller Prozessschritte für die Qualität des IndivuType-Systemsein, angefangen bei strengen SOP-gesteuerten Probenentnahmeverfahren übereine gründliche Validierung klinischer Informationen bis hin zurDatenintegrität. Die leistungsfähige Datenbank von IndivuType, sowie derEinsatz von KI-Tools können einen Weg zur Beschleunigung klinischer Studienbereiten, ein robustes Protokolldesign ermöglichen und Erkenntnisse für einepräzise onkologische Behandlung und verbesserte Patientenergebnissegenerieren.ÜBER EVOTEC SEEvotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das inForschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma-und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen,Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätzezur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sindweltweit tätig und unsere mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten unseren Kundenqualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich derWirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitätenvom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche anInnovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnenzu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigenWissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung undExpertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalenErkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz undEntzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten,Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-ownedProgrammen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVTInnovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer,Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi,Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie aufunserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf @Evotec.ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGENDiese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, dieRisiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen geben die Meinung vonEvotec zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Derartigezukunftsbezogene Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondernhängen von vielen Risiken und Unwägbarkeiten ab, von denen sich viele derKontrolle des Managements von Evotec entziehen. Dies könnte dazu führen,dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen in diesenzukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Wir übernehmen ausdrücklich keineVerpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungender Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände,auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zurevidieren.Kontakt Evotec SE:Gabriele Hansen, SVP Corporate Communications, Marketing & InvestorRelations, Tel.: +49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com