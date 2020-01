DGAP-News: FCR Immobilien AG Unternehmensanleihe 2019/2024 mit 30 Mio. Euro ausplatziert (deutsch)

07.01.2020 - 10:45 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FCR Immobilien AG Unternehmensanleihe 2019/2024 mit 30 Mio. Euro ausplatziertDGAP-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): AnleiheFCR Immobilien AG Unternehmensanleihe 2019/2024 mit 30 Mio. Euroausplatziert07.01.2020 / 10:45Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.FCR Immobilien AG Unternehmensanleihe 2019/2024 mit 30 Mio. EuroausplatziertMünchen, 07.01.2020: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) hatihre 5,25 %-Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2TSB16 / WKN A2TSB1)im Rahmen des von ihr gesteckten Zeitplans vollständig platziert. Emittiertwurde der Bond sowohl bei Privat-, als auch bei institutionellen Anlegern.Die Anleihe mit einem Volumen von 30 Mio. Euro notiert an der BörseFrankfurt.Die zufließenden Mittel dienen dem weiteren Ausbau des Immobilienportfolios.Per Ende 2019 stieg der Wert des Immobilienbestandes auf rund 300 Mio. Euro.Die FCR Immobilien AG plant, das Portfolio bis Ende 2020 auf rund 500 Mio.Euro auszubauen.Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "DieVollplatzierung ist eine Bestätigung unserer erfolgreichenGeschäftsentwicklung. Wir freuen uns, zahlreiche neue Investoren von der FCRImmobilien AG und den Geschäftsaussichten überzeugt zu haben. Wir werten eszudem als Beleg für das gute Renommee unseres Unternehmens am Kapitalmarkt,dass wir das Volumen von 30 Mio. Euro ohne externe Vertriebspartnerplatzieren und wir uns dadurch hohe Vertriebskosten sparen konnten."Über die FCR Immobilien AGDie dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- undFachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehenObjekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lageüberdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR beisich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen desImmobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCRImmobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichenVeräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio derFCR Immobilien AG aus über 80 Objekten, die annualisierte Jahresnettomietebeläuft sich auf rd. 20 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Markenwie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91,ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist imScale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. aufXetra gehandelt.Website: fcr-immobilien.deTwitter: @FCR_ImmobilienFacebook: facebook.com/fcrimmobilien