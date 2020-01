DGAP-News: FCR Immobilien AG verkauft ehemaliges C&A-Gebäude in Duisburg (deutsch)

16.01.2020 - 08:30 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FCR Immobilien AG verkauft ehemaliges C&A-Gebäude in DuisburgDGAP-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Verkauf/ImmobilienFCR Immobilien AG verkauft ehemaliges C&A-Gebäude in Duisburg16.01.2020 / 08:30Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.FCR Immobilien AG verkauft ehemaliges C&A-Gebäude in Duisburg- Objekt in Duisburger Fußgängerzone mit rd. 10.000 m² Gesamtfläche verkauft- Insgesamt 7 Objekte mit einem Rohgewinn von über 12 Mio. Euro in 2019veräußert- Deutlicher Ausbau des Immobilienbestands weiterhin im FokusMünchen, 16.01.2020: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) hatdas Anfang 2018 erworbene ehemalige C&A-Gebäude in Duisburg, fünftgrößteStadt in Nordrhein-Westfalen mit rd. 500 Tsd. Einwohnern, im Rahmen ihrerdynamischen Wachstumsstrategie an einen renommierten Projektentwicklerveräußert. Durch den Verkauf konnte FCR einen siebenstelligenVeräußerungsgewinn erzielen. Das in der Fußgängerzone in historischerInnenstadtlage befindliche Objekt besitzt eine Gesamtfläche von rd. 10.000m².Mit dem Objekt in Duisburg hat die FCR Immobilien AG im Geschäftsjahr 2019insgesamt 7 Objekte veräußert. Dabei erzielte FCR einen Rohgewinn in Höhevon über 12 Mio. Euro. Die durchschnittliche Haltedauer der Objekte betrug28 Monate. Alle aktuellen Verkaufsangebote der FCR Immobilien AG sind imVerkaufsportal unter verkauf.fcr-immobilien.de zu finden.Trotz der strategiekonformen Verkäufe steht der Ausbau desFCR-Immobilienbestands weiterhin an erster Stelle. Bis Ende 2020 plant dieFCR Immobilien AG, das Portfolio von aktuell 300 Mio. Euro auf 500 Mio. Euroauszubauen.Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Mit dem Käuferdes Objekts in Duisburg stehen wir bereits seit längerem in einer sehr gutenGeschäftsbeziehung. Aufgrund der attraktiven Verkaufsopportunität haben wiruns jetzt gegen eine eigene Projektentwicklung entschieden und konzentrierenuns verstärkt auf unsere Kern-Wertschöpfungskette, also auf den Ankauf derImmobilien über das Asset Management bis zum Verkauf. So generieren wir seitJahren überdurchschnittliche Ergebnisse, von denen auch unsere Anlegernachhaltig profitieren."Über die FCR Immobilien AGDie dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- undFachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehenObjekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lageüberdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR beisich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen desImmobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCRImmobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichenVeräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio derFCR Immobilien AG aus über 80 Objekten, die annualisierte Jahresnettomietebeläuft sich auf rd. 20 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Markenwie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91,ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist imScale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. aufXetra gehandelt.Website: fcr-immobilien.deTwitter: @FCR_ImmobilienFacebook: facebook.com/fcrimmobilienPressekontaktedicto GmbHDr. Sönke KnopTelefon +49 69 9055 05 51E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.deUnternehmenskontaktUlf WallischSenior Director, Head of Operations ManagementTelefon +49 89 413 2496 11E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.deFCR Immobilien AGPaul-Heyse-Straße 28D-80336 Münchenwww.fcr-immobilien.deVorstand: Falk RaudiesAufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph BusseHRB 210430 | Amtsgericht München16.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: FCR Immobilien AGPaul-Heyse-Straße 2880336 MünchenDeutschlandTelefon: +49 89 413 2496 00Fax: +49 89 413 2496 99E-Mail: info@fcr-immobilien.deInternet: www.fcr-immobilien.deISIN: DE000A1YC913, DE000A2BPUC4, DE000A2G9G64, DE000A2TSB16WKN: A1YC91, A2BPUC, A2G9G6, A2TSB1Indizes: ScaleBörsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München(m:access), Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 954549Ende der Mitteilung DGAP News-Service954549 16.01.2020Quelle: dpa-AFX