DGAP-News: FIT in 2020 - Montegas neues Konferenzkonzept findet großen Zuspruch (deutsch)

FIT in 2020 - Montegas neues Konferenzkonzept findet großen ZuspruchDGAP-News: Montega AG / Schlagwort(e): KonferenzFIT in 2020 - Montegas neues Konferenzkonzept findet großen Zuspruch16.01.2020 / 11:47Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Hamburg, 16.01.2020 - Durch die Zusage von Steico stehen die Teilnehmer desersten Fokus-Investmenttags - FIT zum Thema Nachhaltigkeit am 13. Februar2020 nun fest. Mit Encavis, SFC Energy, Steico, Voltabox und Wolftank-Adisawerden fünf Unternehmen aus dem Nachhaltigkeitssektor auf C-Level ihreEquity Story präsentieren und über den Tag hinweg für vertiefende1on1-Gespräche zur Verfügung stehen.Der 1. FIT, den Montega gemeinsam mit der SMC Small & Mid Cap Investmentbankveranstaltet, findet in den Räumlichkeiten der Börse München statt.InstitutionelleInvestoren und Fachpressevertreter können kostenlos an derKapitalmarktkonferenz teilnehmen. Aufgrund des begrenzten Platzangebots unddes bereits regen Interesses der Investorenseite wird eine frühzeitigeAnmeldung per E-Mail an konferenz@montega.de empfohlen.Henrik Markmann, Head of Customer Relations, kommentiert den Auftakt derneuen Veranstaltungsreihe wie folgt: "Mit dem Fokus-Investmenttag richtenwir den Blick gezielt auf ein aktuelles Kapitalmarktthema, das über ein sehrpositives Sentiment verfügt. Der große Zuspruch, den wir in kürzester Zeitvon Emittenten und Investoren dafür erhalten haben, zeigt, dass unserFIT-Konzept eine Lücke im ansonsten eher unspezifischenVeranstaltungskalender der deutschsprachigen Small- und MidCap-Szeneschließt. Nach einer hoffentlich erfolgreichen Premiere wollen wir mit demFIT in hoher Frequenz auch Städte wie Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Wienoder Zürich ansteuern."Über MontegaDie Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mitklarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasstTitel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durcherfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich alsausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiertsich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltungvon Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristigorientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primäraus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montegazeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profundeMarktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschenSmall- und MidCap-Unternehmen aus.Über SMCDie SMC Small & Mid Cap Investmentbank AG ist auf die Strukturierung undBegleitung von Finanzierungslösungen mittelständischer Unternehmenfokussiert. Im Mittelpunkt stehen dabei Transaktionen rund um Kapitalmarktund Börse, wie z.B. Kapitalerhöhungen (mit und ohne Bezugsrecht) und IPOssowie Anleiheemissionen/IBOs. Daneben hat sich die SMC-Bank auf die bank-und wertpapiertechnische Begleitung von börslichen Transaktionenspezialisiert wie z.B. Listings, Delistings, Downgrades, Übernahmeangebote,Umstellung Aktiengattungen, Zulassungsverfahren im regulierten Markt,Verschmelzungen und Sachkapitalerhöhungen. Die SMC-Bank ist Mitglied anallen deutschen Börsen sowie in Wien und Euronext und begleitet jährlichrund 50 Transaktionen.Presse- und InvestorenkontaktMontega AGPatrick SpeckSchauenburgerstraße 1020095 HamburgTel.: 040/ 41111 3770Mail: p.speck@montega.de