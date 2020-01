DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA jetzt in der Spitzengruppe im Klima-Benchmark Carbon Disclosure Projekt mit &

21.01.2020 - 13:50 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

GEA Group Aktiengesellschaft: GEA jetzt in der Spitzengruppe im Klima-Benchmark Carbon Disclosure Projekt mit „A-'DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): NachhaltigkeitGEA Group Aktiengesellschaft: GEA jetzt in der Spitzengruppe imKlima-Benchmark Carbon Disclosure Projekt mit 'A-'21.01.2020 / 13:50Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.GEA jetzt in der Spitzengruppe im Klima-Benchmark Carbon Disclosure Projektmit "A-"Düsseldorf, 21. Januar 2020 - GEA erzielte beim Klima-Assessment des CarbonDisclosure Projects (CDP) sein bisher bestes Ergebnis. Mit der Gesamtnote"A-" entspricht der Konzern jetzt dem Level "Leadership" und gehört damitzur Spitzengruppe im Sektor- und Regionalvergleich. Das Level "Leadership"kennzeichnet Unternehmen, die sich durch Faktoren wie die Vollständigkeitund Transparenz ihrer Berichterstattung hervorheben. Weiter weisen sieAnsätze zum Management von mit dem Klimawandel verbundenen Chancen undRisiken und zeigen Fortschritte bei der Verringerung von Emissionen auf. ImCDP-Report 2019 erhielten insgesamt 9 Firmen aus Deutschland im Sektor"General", in dem GEA geführt wird, eine A bzw. A- Bewertung. Über alleSektoren hinweg erhielten nur 23 deutsche Unternehmen diesesBewertungslevel. Die durchschnittliche Bewertung europäische Unternehmen imCDP-Ranking ist C."GEA berichtet seine Zahlen bereits seit mehr als 10 Jahren an das CarbonDisclosure Project. Das Ergebnis 2019 ist auf unsere permanentenAnstrengungen zurückzuführen, neben unseren Produkten auch unsere eigeneProduktion in Hinblick auf die Schonung von Ressourcen und die Reduzierungvon Treibhausgasen weiter zu optimieren. Die Einstufung auf dem LevelLeadership ist in diesem Zusammenhang eine hervorragende Leistung von GEA,insbesondere vor dem Hintergrund, dass von Jahr zu Jahr die Anforderungendes CDP zu den Klimarisiken und Chancen durch CO2-Einsparungen immerumfangreicher werden. Neben den Umweltaspekten ist ein gutes Abschneidenbeim CDP besonders aus Investorensicht wichtig, da dieses Projekt durch mehrals 500 institutionelle Anleger, die zusammen ein Vermögen von fast 100Billionen US-Dollar verwalten, unterstützt wird. Aber auch auf Kundenseitewerden Initiativen, die Unternehmen zu Risiken und Chancen in Bezug auf dasKlima und auch zu CO2-Minderungspotenzialen befragen, immer wichtiger",erläutert Stefan Klebert, Vorstandsvorsitzender der GEA GroupAktiengesellschaft. "Die Gesamtnote A- ist für uns jedoch kein Grund, unsauf dem Erreichten auszuruhen. Wir sind uns unserer Verantwortung als einerder größten Anbieter von Prozesstechnik bewusst, bei der Lösung derHerausforderungen der Zukunft eine tragende Rolle zu übernehmen."Das CDP ist nach eigenen Angaben die größte Organisation, die weltweit denKlimaschutz vorantreibt. Dazu befragt CDP im Auftrag seiner Mitgliederjährlich tausende der größten börsennotierten Unternehmen zu derenEmissionen und Klimaschutzstrategien. Der CDP-Score-Report ermöglicht esUnternehmen, ihr Engagement für die Umwelt und ihre Maßnahmen gegen denKlimawandel zu dokumentieren. CDP liefert zudem einen Vergleich derbefragten Unternehmen mit anderen aus der Region und Branche, Anlegererhalten zusätzlich eine Kopie des CDP-Berichts. Die Scoring-Ebene(Disclosure, Awareness, Management, Leadership) zeigt den Grad derUmweltverantwortung des Unternehmens sowie Maßnahmen und Ansätze zurBewältigung des Klimawandels. Das Gesamtrating ist von A bis F kategorisiert(F= unzureichende Informationen für die Bewertung).Corporate Media and Press:Marc PönitzPeter-Müller-Str. 12, 40468 DüsseldorfTel. +49 (0)211 9136-1500marc.poenitz@gea.comÜber GEAGEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitendeIndustrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einemKonzernumsatz von über 4,8 Milliarden Euro in 2018. Das international tätigeTechnologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie aufProzesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltigeLösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichenEndmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit. Der Konzerngeneriert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsendenNahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigteGEA weltweit mehr als 18.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im deutschenMDAX (G1A, WKN 660 200) und im STOXX(R) Europe 600 Index notiert sowie Teilder MSCI Global Sustainability Indizes. Weitere Informationen finden Sie imInternet unter gea.com.